Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею "вбивство", - МВС
Поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні в Києві і розшукує одного підозрюваного, однак не виключено і нещасний випадок.
Про це заявив у Твіттері директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Про смерть співробітниці посольства США в Україні: час покаже, що сталося. Можливо, це злочин. Поліція Києва має оперативну інформацію про одного підозрюваного і розшукує його. Але можлива і випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки підтюпцем. Нацполіція України веде розслідування", - написав Шевченко англійською.
Своєю чергою начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що за даним фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", інформує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "особу (загиблої. - Ред.) встановлено практично відразу, тому що у неї був пропуск - можливо, ця жінка - працівниця посольства". При цьому Крищенко залишив без коментарів запитання, яку посаду жертва займала в посольстві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.
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В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
а на ж/д нет.
То красные, то оранжевые...
по голове бьют именно с целью оглушения или убийства.. Более того, ни один локомотив или ж/д состав не может нанести удар точно по голове - не затронув другие части тел..
шо сотрудница посольства, шо бегала, шо в наушниках или шо трусцой или шо по шпалам?
А вот, если всплывет, что к этому могут иметь отношения люди, которым нужен дефолт и разрыв отношений с США (Коломойский и его марионетки у власти)...
вон рашкинского пОсла застелили и что?
отгавкались.
если страна в которой посольство не может обеспечить безопасность = эвакуация.
Или типо Вася Пудкин напудит на терр. посольства = вона?(опечатка - война)
ето сотрудники посольсва кацапляндии тока водку кушают, а ети бегают.
"время покажет, что случилось" - внушает надежду на раскрытие преступления.
Це одна з підстав, коли вони будуть виправдані і залишаться працювати на залізниці.
У іншому випадку, коли навушників не буде знайдено, вони більше ніколи в соєму житті не зможуть управляти тепловозом/електровозом та будуть з ганьбою звільнені. Якщо це не так можу посперечатися будь з ким, десятки знайомих були звільнені саме через це.
А они только наушники с собой всегда возят, или и плеер какой нибудь тоже? А то подбросишь бывало человеку наушники - а что он в них слушал - забудешь!
Особенно если сбиты где то под колесами, намотанный на ось - лезешь к нему, и наушники подбрасываешь
Ну и отпечатки пальцев конечно же не забываешь стереть после этого.
Це не випадковість.
Початок на вищому рівні геополітичної гри.
Мордор починає і програє!
Ясна!