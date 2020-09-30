Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею "вбивство", - МВС

Поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні в Києві і розшукує одного підозрюваного, однак не виключено і нещасний випадок.

Про це заявив у Твіттері директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про смерть співробітниці посольства США в Україні: час покаже, що сталося. Можливо, це злочин. Поліція Києва має оперативну інформацію про одного підозрюваного і розшукує його. Але можлива і випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки підтюпцем. Нацполіція України веде розслідування", - написав Шевченко англійською.

Своєю чергою начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що за даним фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", інформує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "особу (загиблої. - Ред.) встановлено практично відразу, тому що у неї був пропуск - можливо, ця жінка - працівниця посольства". При цьому Крищенко залишив без коментарів запитання, яку посаду жертва займала в посольстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

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