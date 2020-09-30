УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9354 відвідувача онлайн
Новини
8 993 43

Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею "вбивство", - МВС

Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею

Поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні в Києві і розшукує одного підозрюваного, однак не виключено і нещасний випадок.

Про це заявив у Твіттері директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про смерть співробітниці посольства США в Україні: час покаже, що сталося. Можливо, це злочин. Поліція Києва має оперативну інформацію про одного підозрюваного і розшукує його. Але можлива і випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки підтюпцем. Нацполіція України веде розслідування", - написав Шевченко англійською.

Своєю чергою начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що за даним фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", інформує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "особу (загиблої. - Ред.) встановлено практично відразу, тому що у неї був пропуск - можливо, ця жінка - працівниця посольства". При цьому Крищенко залишив без коментарів запитання, яку посаду жертва займала в посольстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблу співробітницю посольства США Нікаєло міг зачепити поїзд, який вона не почула через навушники, - джерело

Автор: 

МВС (3509) посольство (947) розслідування (2275) смерть (6777) США (23343) вбивство (3109) Шевченко Артем (222)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
не надо его проверять...просто найти дауна дохлым на путях в наушниках...
показати весь коментар
30.09.2020 19:08
+9
Надо проверить портнова и прочую узкомирную мразь.
показати весь коментар
30.09.2020 19:03
+8
Ну любят сотрудники посольства США бегать по шпалам.

В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
показати весь коментар
30.09.2020 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пробежка сотрудницы посольства США в Украине в наушниках по железной дороге трусцой ?
показати весь коментар
30.09.2020 18:54 Відповісти
Ну любят сотрудники посольства США бегать по шпалам.

В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
показати весь коментар
30.09.2020 19:00 Відповісти
баран
показати весь коментар
30.09.2020 19:40 Відповісти
а шо еще можно ожидать от человека, читающего Сварожича1 ?
показати весь коментар
30.09.2020 19:45 Відповісти
Вот такая вера была у человека в защищенность в этой стране; вернее, она чувствовала себя здесь защищенной.
показати весь коментар
30.09.2020 19:02 Відповісти
Просто, в парках карантин,
а на ж/д нет.
показати весь коментар
30.09.2020 19:04 Відповісти
Киев, кажись, в желтой зоне сейчас, так что можно и по паркам.
показати весь коментар
30.09.2020 19:05 Відповісти
Она могла не знать.
То красные, то оранжевые...
показати весь коментар
30.09.2020 19:08 Відповісти
"...была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице."

по голове бьют именно с целью оглушения или убийства.. Более того, ни один локомотив или ж/д состав не может нанести удар точно по голове - не затронув другие части тел..
показати весь коментар
30.09.2020 19:25 Відповісти
а шо именно вас удивляет?
шо сотрудница посольства, шо бегала, шо в наушниках или шо трусцой или шо по шпалам?
показати весь коментар
30.09.2020 19:38 Відповісти
Ну убили все-таки не посла.

А вот, если всплывет, что к этому могут иметь отношения люди, которым нужен дефолт и разрыв отношений с США (Коломойский и его марионетки у власти)...
показати весь коментар
30.09.2020 19:03 Відповісти
ложь
вон рашкинского пОсла застелили и что?
отгавкались.
если страна в которой посольство не может обеспечить безопасность = эвакуация.
Или типо Вася Пудкин напудит на терр. посольства = вона?(опечатка - война)
показати весь коментар
30.09.2020 19:17 Відповісти
Сами вы -ложь,просто амеры,после того как их посла на куски разорвали,уже не те.
показати весь коментар
30.09.2020 20:34 Відповісти
че мне амеры, я за Рашеньку говорил то(любуется бярьозками из окна, кушает боярочку из кружечки)
показати весь коментар
01.10.2020 08:37 Відповісти
Послы США в наушниках трусцой по шпалам не бегают.
показати весь коментар
30.09.2020 19:02 Відповісти
Никто не бегает.
показати весь коментар
30.09.2020 19:04 Відповісти
Бегают по шпалам в наушниках только сотрудники посольства США.
показати весь коментар
30.09.2020 19:06 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, лишнехромосомный
показати весь коментар
30.09.2020 22:53 Відповісти
бегают.

ето сотрудники посольсва кацапляндии тока водку кушают, а ети бегают.
показати весь коментар
30.09.2020 19:28 Відповісти
Надо проверить портнова и прочую узкомирную мразь.
показати весь коментар
30.09.2020 19:03 Відповісти
не надо его проверять...просто найти дауна дохлым на путях в наушниках...
показати весь коментар
30.09.2020 19:08 Відповісти
хреновато и не хорошего ничего не добавляет...
показати весь коментар
30.09.2020 19:16 Відповісти
Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД - Цензор.НЕТ 433
показати весь коментар
30.09.2020 19:17 Відповісти
бегают с наушниками - тут ничего нового.
"время покажет, что случилось" - внушает надежду на раскрытие преступления.
показати весь коментар
30.09.2020 19:22 Відповісти
Могли і грохнути............
показати весь коментар
30.09.2020 19:30 Відповісти
а от и кацапенок - как же без него
показати весь коментар
30.09.2020 19:31 Відповісти
да. сотрудница судя с фамилии американка, а не наша. скандал
показати весь коментар
30.09.2020 22:45 Відповісти
99% машиністів, достовірно знають та завжди возять з собою навушники аби підкинути їх у випадку збиття ними громадянина.
Це одна з підстав, коли вони будуть виправдані і залишаться працювати на залізниці.

У іншому випадку, коли навушників не буде знайдено, вони більше ніколи в соєму житті не зможуть управляти тепловозом/електровозом та будуть з ганьбою звільнені. Якщо це не так можу посперечатися будь з ким, десятки знайомих були звільнені саме через це.
показати весь коментар
30.09.2020 19:38 Відповісти
типа никто не заметит остановку поезда в черте густонаселённого города? но помню шел в наушниках через путя, навстречу шел человек, он мне по лицу рукой дал, а через секунду за полтора метра передо мной пролетел поезд. Спасибо ему
показати весь коментар
30.09.2020 22:43 Відповісти
а просто остановить тебя он не попробовал? сразу по лицу? это в каких ****** такие понятия?
показати весь коментар
30.09.2020 22:54 Відповісти
це у рузьге замість здрасьтє
показати весь коментар
02.10.2020 10:52 Відповісти
Класный у тебя круг знакомых - десятки людей, кто сбил паровозом человека
А они только наушники с собой всегда возят, или и плеер какой нибудь тоже? А то подбросишь бывало человеку наушники - а что он в них слушал - забудешь!
Особенно если сбиты где то под колесами, намотанный на ось - лезешь к нему, и наушники подбрасываешь
Ну и отпечатки пальцев конечно же не забываешь стереть после этого.
показати весь коментар
30.09.2020 23:02 Відповісти
Странная ситуация...,очень странная...
показати весь коментар
30.09.2020 20:05 Відповісти
Мацкалы твари замешаны
показати весь коментар
30.09.2020 21:21 Відповісти
100% провоація кацапстану, а бо агентку, завербовану кацами убрали "сили світла".
Це не випадковість.
Початок на вищому рівні геополітичної гри.
Мордор починає і програє!
Ясна!
показати весь коментар
30.09.2020 21:29 Відповісти
А чого гиДращенко відмовчується , навіть сабакян ніяких версій не кидає ,та й ніколи - в мілан поперли натягувати антоніну.
показати весь коментар
30.09.2020 21:38 Відповісти
Геращенко вместе с Аваковым в Италии
показати весь коментар
30.09.2020 22:41 Відповісти
Поїхали шпілєн, малєн ,танцен....
показати весь коментар
04.10.2020 16:06 Відповісти
При Порошенко такого не было .
показати весь коментар
30.09.2020 22:02 Відповісти
22:38 МВС должно было уже давно отрапортовать о задержании убийцы. Я понимаю, Аваков в Италии, а нахрена все эти замы? утром должна быть информация, будет звонить госсекретарь
показати весь коментар
30.09.2020 22:40 Відповісти
Украина - это поле военных действий. Жаль что этого не понимают уполномоченные специалисты иностранных посольств.
показати весь коментар
01.10.2020 06:33 Відповісти
 
 