УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9354 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 216 24

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли українські позиції, поранено 1 воїна, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли українські позиції, поранено 1 воїна, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 30 вересня, збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.

Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут, унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують пожежу поблизу Новоолександрівки, а також неподалік Кряківки, де вогонь розповсюджується у напрямку селища Оріхове-Донецьке. Окрім того, триває гасіння пожежі поблизу Трьохізбенки. Вогонь на цій ділянці поширюється у напрямку населених пунктів Муратове, Капітанове та Гречишкине. Боротьба з вогняною стихією триває і між населеними пунктами Половинкине – Байдівка, Артема – Малинове – Піщане. До ліквідації пожеж залучено понад 250 рятувальників підрозділів Об’єднаних сил, ДСНС та лісових господарств, а також більш ніж 40 одиниць техніки.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша, пострілів із боку противника зафіксовано не було. 
Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 81 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5531 транспортний засіб та 4479 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1043 особи, у зворотному напрямку – 1292 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Читайте також: Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ "Північ"

Автор: 

обстріл (29052) поранення (2813) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
На
всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю
показати весь коментар
30.09.2020 19:41
+8
Только засланного казачка сняли с пробега, и почалось.
показати весь коментар
30.09.2020 19:50
+7
Ну что, единственное достижение зе - ПЕРЕМИРИЕ, фсе, кончилось?
показати весь коментар
30.09.2020 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наткнулися на летячу кулю або осколок.
показати весь коментар
30.09.2020 19:39 Відповісти
На
всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю
показати весь коментар
30.09.2020 19:41 Відповісти
Ну что, единственное достижение зе - ПЕРЕМИРИЕ, фсе, кончилось?
показати весь коментар
30.09.2020 19:44 Відповісти
давно как.оно только в сводках ОС
показати весь коментар
30.09.2020 19:46 Відповісти
Головне премії цілі ..(((((((
показати весь коментар
30.09.2020 19:46 Відповісти
С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 воин, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3925

***
так монотонно дощик барабанить
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…

стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…

як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..//////
показати весь коментар
30.09.2020 19:50 Відповісти
Только засланного казачка сняли с пробега, и почалось.
показати весь коментар
30.09.2020 19:50 Відповісти
а шо тогда будет, когда Ярош возглавит ТКГ?
показати весь коментар
30.09.2020 19:56 Відповісти
Какой ты наивный- при этой власти это нереально.
показати весь коментар
30.09.2020 21:10 Відповісти
Режим тиші продовжуеться!
показати весь коментар
30.09.2020 19:55 Відповісти
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення !
горіть у пеклі москалі (с) ....і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!
показати весь коментар
30.09.2020 20:08 Відповісти
А де сповіщення--все під контролем і провокаційний обстріл?. Народ наполегливо хочуть перетворити в лохів і бидло. і це тому ,що більшість .хто голосував за зелену чуму ,такими є.
показати весь коментар
30.09.2020 20:12 Відповісти
",,,и тишина зеленая" в ответ молчала,когда решил рашист в Украину стрелять
показати весь коментар
30.09.2020 20:19 Відповісти
Вот это перемирие, всеобщее и вмеобьемлющее! Торчок, ау? Что кинули тебя Москалики?
показати весь коментар
30.09.2020 20:41 Відповісти
так прицельные обстрелы или нет и все ли под контролем по традиции?не могу найти в тексте
показати весь коментар
30.09.2020 21:18 Відповісти
А скільки поранений солдат ВСУ заплатить штрафу,якщо у відповідь на поранення його побратими пару раз стрельнули по пуцькорилим?
показати весь коментар
30.09.2020 21:21 Відповісти
Ну да все под контролем, вот только под Волновахой сепары отжали серую зону и продвинулись к нашим позициям, ну беспилотники постоянно летают кацапские, ну постреливают, ну ранили нашего бойца, зато у зебилов мЫр, дружба и жвачка с оккупантами.
показати весь коментар
30.09.2020 21:32 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1311373372438319106 40 с

А россиянчики заволновались...
Прочла в ФБ:"Мы на пороге войны со всеми странами,у которых мы отняли территории..."
показати весь коментар
30.09.2020 21:33 Відповісти
лучше би тебя ренили ,когда ти бил на донбасе ,ато постреливают , игибнут наши ребятки ,а ти все пишеш под дикровку ермака ,типа реформ ,мне скоро будет 90лет ,много било президентов,но такого извени ,дурака вижу ичитаю впервие,,
показати весь коментар
30.09.2020 23:31 Відповісти
Надеюсь, обстрел был неприцельным? А то перемирие сорвется. Дни считает наш Бубочка...
показати весь коментар
30.09.2020 23:52 Відповісти
от шкода, що ці гібони своїми пострілами не можуть дістати до будівлі апарату презЕдента.. У віслюка оманського з'явилася б нагода подивитись на оте його "пєрєстатьстрілять".. ***** зелена.
показати весь коментар
01.10.2020 00:09 Відповісти
Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли українські позиції, поранено 1 воїна, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8940
показати весь коментар
01.10.2020 01:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показати весь коментар
01.10.2020 01:30 Відповісти
 
 