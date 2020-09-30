Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли українські позиції, поранено 1 воїна, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 30 вересня, збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.



Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут, унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.



Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують пожежу поблизу Новоолександрівки, а також неподалік Кряківки, де вогонь розповсюджується у напрямку селища Оріхове-Донецьке. Окрім того, триває гасіння пожежі поблизу Трьохізбенки. Вогонь на цій ділянці поширюється у напрямку населених пунктів Муратове, Капітанове та Гречишкине. Боротьба з вогняною стихією триває і між населеними пунктами Половинкине – Байдівка, Артема – Малинове – Піщане. До ліквідації пожеж залучено понад 250 рятувальників підрозділів Об’єднаних сил, ДСНС та лісових господарств, а також більш ніж 40 одиниць техніки.



ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Минулої доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша, пострілів із боку противника зафіксовано не було.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 81 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5531 транспортний засіб та 4479 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1043 особи, у зворотному напрямку – 1292 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.





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