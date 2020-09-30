Міністр фінансів Марченко: Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ
Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що Україна виконує всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Місію фонду чекають в Україні, за його словами, в жовтні-листопаді.
Слова Марченка цитує пресслужба Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас із МВФ партнерські взаємини. У конкретному життєвому циклі країни, а це 2020 - 2021 рік, нам такий партнер, як МВФ, потрібен. Водночас, у Стратегії діяльності Міністерства фінансів ми ставимо завдання відмовитися від фінансування МВФ у 2023 році", - сказав Марченко.
За його словами, місію МВФ очікують в Україні в жовтні або листопаді. Зараз міністерство веде переговори з одного боку з МВФ, а з іншого - з народними депутатами, які мають проголосувати за бюджет на 2021 рік. Мінфін пояснює їм, чому в проєкт закладено дефіцит бюджету 6%.
"Безумовно, продовження зниження дефіциту бюджету - це наш пріоритет у середньостроковій перспективі: в 2023 році ми плануємо знизити його до 3% ВВП. Але наступного року ми вважаємо, що баланс між фіскальною консолідацією й інструментами стимуляції економічного зростання необхідний", - пояснив Марченко.
"Ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ", - підкреслив глава мінфіну.
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Перше, щоб знищити економіку будь якої держави, навіть, скажімо США чи Німеччини, достатньо підняти фіскальне навантаження до 30 відсотків.
Друге. Сьогодні дружина отримала зарплату за вересень - 900 грн. Все! Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
Пілять, зебіли, вам від проклять ще голови не зносить?
Галаєш в тебе очі красиві???
Чи в вови???
Сериал СН нужно им смотреть!
Хотя для зекоманды это норм.
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025 https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025
Здравый смысл в лице Нацбанка (или просто людей из НБУ, сейчас это важно) просит не заставлять его включать печатный станок, потому что это уничтожит экономику. Но множество голосов, шепчащих в нужное ухо, уже повторили, что МВФ враг и много хочет, что надо просто напечатать гривну и влить в экономику и будет нам счастье. Предлагая делать все, как делают США и ЕС, хотя на самом деле это будет повторение того, что уже сделала Венеуэлла. И судя по последним шагам, мы решили испытать счастье и повторить венесуэльское экономическое чудо. А что будет потом? А шептунам не важно. Они покупают время. И за это время заработают достаточно долларов, чтобы не переживать по поводу "потом".
https://www.facebook.com/sergey.fursa?hc_ref=ARTVghKre5yHLp0zqFWwOq_ZiEJyt8mzYTa3PSTjVpVaRghYm_a7JhdXBGWIRHP-q0s&fref=nf Sergey Fursa