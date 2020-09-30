Міністр фінансів Марченко: Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що Україна виконує всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Місію фонду чекають в Україні, за його словами, в жовтні-листопаді.

Слова Марченка цитує пресслужба Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас із МВФ партнерські взаємини. У конкретному життєвому циклі країни, а це 2020 - 2021 рік, нам такий партнер, як МВФ, потрібен. Водночас, у Стратегії діяльності Міністерства фінансів ми ставимо завдання відмовитися від фінансування МВФ у 2023 році", - сказав Марченко.

За його словами, місію МВФ очікують в Україні в жовтні або листопаді. Зараз міністерство веде переговори з одного боку з МВФ, а з іншого - з народними депутатами, які мають проголосувати за бюджет на 2021 рік. Мінфін пояснює їм, чому в проєкт закладено дефіцит бюджету 6%.

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"Безумовно, продовження зниження дефіциту бюджету - це наш пріоритет у середньостроковій перспективі: в 2023 році ми плануємо знизити його до 3% ВВП. Але наступного року ми вважаємо, що баланс між фіскальною консолідацією й інструментами стимуляції економічного зростання необхідний", - пояснив Марченко.

"Ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ", - підкреслив глава мінфіну.