Кожен черкащанин переплачує за тепло і гарячу воду 20-25%. Ми почали аудит постачальників, - губернатор Сергійчук

У Черкасах можна знизити тарифи на тепло і гарячу воду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму Telegram голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.

"Завищені тарифи на теплопостачання і гарячу воду - одне з тих питань, які найбільше хвилюють жителів Черкас. Підняв це питання під час координаційної наради Черкаської ОДА. Упевнений, що тарифи можна знизити на 20-25%. Однак теплопостачальники говорять лише про необхідність подальшого підвищення цін. Без обґрунтування", - підкреслив він.

Очільник області повідомив, що ініціює комплексний аудит усіх теплопостачальних підприємств області.

"Населення Черкас затягує паски, економить, щоб розрахуватися за тепло і гарячу воду. А ті, хто створили їм такі умови, купаються в розкошах. Йдеться передусім про Черкаську ТЕЦ. Нещодавно ми направили запит в ЗАТ "Черкаське хімволокно", в чиїй оренді перебуває Черкаська ТЕЦ. Також у 25 пунктах ми виклали аргументи про необхідність зменшення тарифу до економічно обґрунтованого рівня", - заявив Сергійчук.

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Він зазначив, що бачить два шляхи вирішення проблеми.

"Власники ТЕЦ кардинально і негайно мають змінити політику господарювання. Або територіальна громада Черкас поставить питання про переведення Черкаської ТЕЦ в комунальну власність. Це законне право суспільства! Чекаємо на офіційну письмову відповідь і пропозиції від теплопостачальних підприємств області про зменшення тарифів. Населення має отримувати справедливу ціну!".