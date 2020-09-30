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Новини
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Кожен черкащанин переплачує за тепло і гарячу воду 20-25%. Ми почали аудит постачальників, - губернатор Сергійчук

Кожен черкащанин переплачує за тепло і гарячу воду 20-25%. Ми почали аудит постачальників, - губернатор Сергійчук

У Черкасах можна знизити тарифи на тепло і гарячу воду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму Telegram голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.

"Завищені тарифи на теплопостачання і гарячу воду - одне з тих питань, які найбільше хвилюють жителів Черкас. Підняв це питання під час координаційної наради Черкаської ОДА. Упевнений, що тарифи можна знизити на 20-25%. Однак теплопостачальники говорять лише про необхідність подальшого підвищення цін. Без обґрунтування", - підкреслив він.

Очільник області повідомив, що ініціює комплексний аудит усіх теплопостачальних підприємств області.

"Населення Черкас затягує паски, економить, щоб розрахуватися за тепло і гарячу воду. А ті, хто створили їм такі умови, купаються в розкошах. Йдеться передусім про Черкаську ТЕЦ. Нещодавно ми направили запит в ЗАТ "Черкаське хімволокно", в чиїй оренді перебуває Черкаська ТЕЦ. Також у 25 пунктах ми виклали аргументи про необхідність зменшення тарифу до економічно обґрунтованого рівня", - заявив Сергійчук.

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Він зазначив, що бачить два шляхи вирішення проблеми.

"Власники ТЕЦ кардинально і негайно мають змінити політику господарювання. Або територіальна громада Черкас поставить питання про переведення Черкаської ТЕЦ в комунальну власність. Це законне право суспільства! Чекаємо на офіційну письмову відповідь і пропозиції від теплопостачальних підприємств області про зменшення тарифів. Населення має отримувати справедливу ціну!".

Автор: 

Тарифи на воду (397) опалення (918) тарифи (2059) Чернігівська область (933)


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Топ коментарі
+11
И губернаторы, которые случайно обнаруживают, что население переплачивает. И то, что это происходит перед выборами - просто случайность.
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30.09.2020 20:37
+8
Каждый черкащанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%. Мы начали аудит поставщиков, - губернатор Сергейчук - Цензор.НЕТ 7079
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30.09.2020 20:40
+6
А киевский боксер что-то не мычит и не телится, а ведь в столице точно такая же "петрушка", которая обходится киевлянам в не один миллиард (!) гривень в месяц (!!). И так все уже ясно: все Облгазы и Облэнерго поделили между собой несколько олигархов, каждому достался пожизненный доход. Не вложив ни копейки в развитие, уничтожают последнее. Государство со своим свиным рылом не только не берет под контроль монополистов, напротив, помогает беднеть населению Украины и богатеть горстке негодяев.
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30.09.2020 20:47
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В Украине уже есть губернии?
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30.09.2020 20:35 Відповісти
И губернаторы, которые случайно обнаруживают, что население переплачивает. И то, что это происходит перед выборами - просто случайность.
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30.09.2020 20:37 Відповісти
Каждый черкащанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%. Мы начали аудит поставщиков, - губернатор Сергейчук - Цензор.НЕТ 7079
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30.09.2020 20:40 Відповісти
Фото Шмыгаля не нашли? Напомнить на сколько сокращают субсидии?
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30.09.2020 20:46 Відповісти
На .... лінива .
.
Каждый черкащанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%. Мы начали аудит поставщиков, - губернатор Сергейчук - Цензор.НЕТ 6124 ..
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30.09.2020 20:52 Відповісти
Это не мне..... шли в Кабмин.
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30.09.2020 21:12 Відповісти
Каждый черкащанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%. Мы начали аудит поставщиков, - губернатор Сергейчук - Цензор.НЕТ 909
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30.09.2020 20:51 Відповісти
Что значит переплачивают? Называйте вещи своими именами: их просто открыто грабят! Теплокоммунэнерго просто уже не знает,под каким соусом ещё выдрать у людей деньги, мы платим уже по 5 платежках! Это летом! А что будет зимой? Ведь тарифы в теплокоммунэнерго выше даже, чем в ТЕЦ! Уже сил нет это все терпеть!
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30.09.2020 21:28 Відповісти
Вот что будет зимой, боюсь даже предположить.
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30.09.2020 21:32 Відповісти
Ну вообще людей за идиотов держат.
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30.09.2020 20:38 Відповісти
Поберегите нервы, пригодятся. Цена газа на европейских биржах с поставкой через месяц уже 150+
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30.09.2020 20:44 Відповісти
Упырю хочется еще при корыте побыть. Вот визг и закатил.
https://censor.net/ru/comments/locate/3222154/019214b5-a0ca-719a-97d6-3cc3e0f315c9
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30.09.2020 20:40 Відповісти
..Не тупи
.Голів облдерж .призначає президент .
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30.09.2020 20:41 Відповісти
ну все - теперь инфа по теории менеджмента пойдет снизу вверх и все порешают
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30.09.2020 20:44 Відповісти
Каждый черкащанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%

Намного больше .
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30.09.2020 20:45 Відповісти
А киевский боксер что-то не мычит и не телится, а ведь в столице точно такая же "петрушка", которая обходится киевлянам в не один миллиард (!) гривень в месяц (!!). И так все уже ясно: все Облгазы и Облэнерго поделили между собой несколько олигархов, каждому достался пожизненный доход. Не вложив ни копейки в развитие, уничтожают последнее. Государство со своим свиным рылом не только не берет под контроль монополистов, напротив, помогает беднеть населению Украины и богатеть горстке негодяев.
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30.09.2020 20:47 Відповісти
зебилы не трогайте своим аудитом наработки порошенко..
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30.09.2020 20:50 Відповісти
Это не только в Черкассах проблема, а практически везде, особенно горячая вода не подешевела, учитывая падение цен на газ, кто-то хорошую сверхприбыль имеет
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30.09.2020 20:56 Відповісти
Так как при зеленском издеваются над Черкасской областью, не издевался еще никто. Был Канев райцентром, стал селом, Янукович и то больше Канев развивал, чем зекоманда
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30.09.2020 21:05 Відповісти
А чё зелебобики дружно стали ломить Гройсмана? я что-то пропустил, или он с Тимошенко объединяется?
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30.09.2020 21:07 Відповісти
Губернатор чего? Какой такой губернии.
Если не законно то в ГБР если спор то в суд. Но государство хочет свою же ТЕЦ на баланс города скинуть без аудита и обоснованых расчетов. Понятно что на субсидии денег нет.
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30.09.2020 21:07 Відповісти
Есть две проблемы
Первая, должна быть устойчивая местная власть. Это может быть после местных выборов.
Вторая, нужна реальная сила, на которую можно опереться, сейчас это только МВД во главе с Аваковым. И сколько бы писку остальные не производили, другой такой силы нет.
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30.09.2020 21:12 Відповісти
Напевно не лише черкащанин.
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30.09.2020 21:15 Відповісти
та яка різниця епоха бідності вже скінчилася)
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30.09.2020 21:19 Відповісти
оно вспомнило за месяц перед выборами!!!
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30.09.2020 21:18 Відповісти
На фотографии советская чугунина с добавленными секциями. Скорее всего на 5-ом этаже хрущёвки. И самим радиаторам лет 40. Так углы гнули когда была премьера "кавказской пленницы" И чего её после этого щупать?
Анекдот про Ротару (80-х годов) Вы, Софочка, как батарея. Такая же тёплая? Ребристая.
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30.09.2020 21:27 Відповісти
Эх, какие же молодцы!!!
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30.09.2020 21:31 Відповісти
Какой заботливый перед выборами.
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30.09.2020 22:05 Відповісти
Та шо ви, дядьку, кажете: за тепло й гарячу воду?..А за холодну, вивезення сміття, "НЯшенську турботу" черкасці хіба недоплачують? Деруть три шкіри всі і всюди, давно, й безкарно!!!
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30.09.2020 22:22 Відповісти
Бред !
У вартості тепла та гарячої води - 80-90% вартість газу !
Решта - вартість електроенергії та води.
-зараплати та податки з них.
-ремонти та модернізація котелень,бойлерних та теплотрас
Хто зразу скаже - яким чином можна знизити платежі на 20-25%
Або знижуємо ціну на газ для теплоенерго - 1-й варіант.
Або знаходимо купку лишніх міліардів (не кредитних) та швидко модернізуємо більшість обладнання + проводимо утеплення усіх будинків -2-й варіант.
Або це просто триндеж перед виборами -3-ій варіант (і,скоріше всього так і є)
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01.10.2020 04:20 Відповісти
...в, ответ украинские поставщики : мы, тепло и воду даём подогретую на 25 процентофф
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01.10.2020 05:34 Відповісти
 
 