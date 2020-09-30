Кожен черкащанин переплачує за тепло і гарячу воду 20-25%. Ми почали аудит постачальників, - губернатор Сергійчук
У Черкасах можна знизити тарифи на тепло і гарячу воду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму Telegram голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.
"Завищені тарифи на теплопостачання і гарячу воду - одне з тих питань, які найбільше хвилюють жителів Черкас. Підняв це питання під час координаційної наради Черкаської ОДА. Упевнений, що тарифи можна знизити на 20-25%. Однак теплопостачальники говорять лише про необхідність подальшого підвищення цін. Без обґрунтування", - підкреслив він.
Очільник області повідомив, що ініціює комплексний аудит усіх теплопостачальних підприємств області.
"Населення Черкас затягує паски, економить, щоб розрахуватися за тепло і гарячу воду. А ті, хто створили їм такі умови, купаються в розкошах. Йдеться передусім про Черкаську ТЕЦ. Нещодавно ми направили запит в ЗАТ "Черкаське хімволокно", в чиїй оренді перебуває Черкаська ТЕЦ. Також у 25 пунктах ми виклали аргументи про необхідність зменшення тарифу до економічно обґрунтованого рівня", - заявив Сергійчук.
Він зазначив, що бачить два шляхи вирішення проблеми.
"Власники ТЕЦ кардинально і негайно мають змінити політику господарювання. Або територіальна громада Черкас поставить питання про переведення Черкаської ТЕЦ в комунальну власність. Це законне право суспільства! Чекаємо на офіційну письмову відповідь і пропозиції від теплопостачальних підприємств області про зменшення тарифів. Населення має отримувати справедливу ціну!".
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https://censor.net/ru/comments/locate/3222154/019214b5-a0ca-719a-97d6-3cc3e0f315c9
.Голів облдерж .призначає президент .
Намного больше .
Если не законно то в ГБР если спор то в суд. Но государство хочет свою же ТЕЦ на баланс города скинуть без аудита и обоснованых расчетов. Понятно что на субсидии денег нет.
Первая, должна быть устойчивая местная власть. Это может быть после местных выборов.
Вторая, нужна реальная сила, на которую можно опереться, сейчас это только МВД во главе с Аваковым. И сколько бы писку остальные не производили, другой такой силы нет.
Анекдот про Ротару (80-х годов) Вы, Софочка, как батарея. Такая же тёплая? Ребристая.
У вартості тепла та гарячої води - 80-90% вартість газу !
Решта - вартість електроенергії та води.
-зараплати та податки з них.
-ремонти та модернізація котелень,бойлерних та теплотрас
Хто зразу скаже - яким чином можна знизити платежі на 20-25%
Або знижуємо ціну на газ для теплоенерго - 1-й варіант.
Або знаходимо купку лишніх міліардів (не кредитних) та швидко модернізуємо більшість обладнання + проводимо утеплення усіх будинків -2-й варіант.
Або це просто триндеж перед виборами -3-ій варіант (і,скоріше всього так і є)