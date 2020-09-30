Рейтинг партій: 23,3% - "Слуга народу", 18,4% - "Європейська солідарність", 14,3% - ОПЗЖ, - опитування "Соцису"

Партія "Європейська Солідарність" є головною опозиційною силою до партії Зеленського "Слуга народу ".

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром SOCIS у вересні, передає Цензор.НЕТ.

Якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 23,3%, за "Європейську Солідарність" 18,4%. "Опозиційна платформа - За життя" 14.3%, "Батьківщина" 8,3%. Інші партії набирають менше 5%.

На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?" майже 27% опитаних назвали партію "Європейська Солідарність", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батьківщину", 4,8% - "Голос".

Дослідження проводилося 18-28 вересня 2020 р методом телефонного опитування по всій території України, крім АР Крим і непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років;

Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

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