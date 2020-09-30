Рейтинг партій: 23,3% - "Слуга народу", 18,4% - "Європейська солідарність", 14,3% - ОПЗЖ, - опитування "Соцису"
Партія "Європейська Солідарність" є головною опозиційною силою до партії Зеленського "Слуга народу ".
Про це свідчать результати опитування, проведеного центром SOCIS у вересні, передає Цензор.НЕТ.
Якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 23,3%, за "Європейську Солідарність" 18,4%. "Опозиційна платформа - За життя" 14.3%, "Батьківщина" 8,3%. Інші партії набирають менше 5%.
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?" майже 27% опитаних назвали партію "Європейська Солідарність", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батьківщину", 4,8% - "Голос".
Дослідження проводилося 18-28 вересня 2020 р методом телефонного опитування по всій території України, крім АР Крим і непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років;
Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.
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Почему про него не пишешь свои хвалебные опусы?
Или не расплатились еще?
Судя по пОсту с ЗЕлеными обезьянами бухала.
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П.Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
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Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
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Ю.Тимошенко:На митниці іде тотальна корупція і конробанда.Бюджет не те,що дадаткових грошей не отримує,а навіть те ,що було запланованно на 34 міліарда недовиканно.Стратегія НБУ свідомо і тотально руйнує економіку України... https://www.youtube.com/watch?v=-TU_yKbT_E4
На выборах прозреете олухи публикующие эти помойные заказухи)))
>Другие партии набирают менее 5%.
этож сколько там партий ещё?