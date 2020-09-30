Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем"
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес в ТКГ і не висувати Україні ультиматуми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України", – закликав Кравчук Гризлова на початку засідання, на якому близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.
За словами Кравчука, "сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так прагнуть люди".
Кравчук, зокрема, наголосив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над вирішенням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.
Глава делегації України закликав не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди".
Звертаючись до Гризлова, Кравчук заявив: "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"
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І ніхто, ні на яких шоу не запитав, ЧОМУ ЇЇ ВІДДАЛИ?
А де тут підпис Кравчука?
Інформація з відкритих джерел.Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука та голови СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Євгена Марчука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] , відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.Проти подібного стану справ виступали зокрема політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Лук'яненко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Толубко та військові..
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати.
Заспівав по іншому.
Мінфін США, тепер треба знайти офшори зегаранта і він почне думати по іншому.
Для таких, як він "гроші понад усе"!
А Пука найкращі й агент впливу Стратегічної Розвідки Держдепа.
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Луганчанин
@Lugan4anin
На самом деле Фокин, Сивохо полит трупы в 2020-м, их взяли проверить сколько в Украине "мы за мир любой ценой", "русня нам не враг". У них нет своего мнения, их попросили озвучить эти вбросы фигляр и ермак для проверки реакции народа Когда перчатки завонялись, их поменяли
А вообще, чувак помнит о чём говорит! Поэтому и взбрыкнул против СССР в своё время. Ну и ладненько, всем по итогу только хорошо из-за их задетом самолюбие, и в связи с этим- от их брыкании в бел.пуще .. А так бы, если бы не личные обижалки - "Союз нерушимых республик советских...." до сих пор.
Торгуєте державою, наче актрисою з німецьких фільмів..
и никогда и нигде не будет молодцом кроме как на кацапии.
желательно с цитатами)))
фокин и кравчук обвинены в измене Украине!
Але пліз скоріше!
СообЧило маилСру...
- Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.
От падло...
При Порошенку регулярно поновлювалися санкції.
зебіл рухається в прямо протилежному напрямку.