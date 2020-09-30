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Новини
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Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем"

Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми:

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес в ТКГ і не висувати Україні ультиматуми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України", – закликав Кравчук  Гризлова на початку засідання, на якому близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

За словами Кравчука, "сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так прагнуть люди".

Кравчук, зокрема, наголосив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над вирішенням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.

Глава делегації України закликав не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди".

Звертаючись до Гризлова, Кравчук заявив: "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"

Читайте також: Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Автор: 

Гризлов Борис (78) Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+48
На Зеленського працюють кращі психологи РФ, випускники МГУ.
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 8530
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30.09.2020 21:56
+35
на фоне Фокина прям патриот
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30.09.2020 21:42
+21
Кравчук в ТКГ призвал Грызлова не выдвигать Украине ультиматумы: "Мы не в СССР и не под Кремлем" - Цензор.НЕТ 4404
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30.09.2020 21:43
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Правила форума Рада форумчан
на фоне Фокина прям патриот
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30.09.2020 21:42 Відповісти
На Зеленського працюють кращі психологи РФ, випускники МГУ.
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 8530
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30.09.2020 21:56 Відповісти
Та це й дурню зрозуміло, що фокін для того й був приткнутий.
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30.09.2020 23:11 Відповісти
Плутаєш харизму з маразмом.
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01.10.2020 00:03 Відповісти
1-й и последний нормальный президент Украины, если Кучма не стал президентом, в Украине все было бы ОК.
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30.09.2020 22:03 Відповісти
Дедушку неожиданно резко качнуло в обратную сторону от шмокина, почувствовал запах быстрой отстави и приход Яроша и и маразматика осенила 😂😂😂
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30.09.2020 23:05 Відповісти
После позорного увольнения Фокина с Кравчуком произошла метаморфоза .
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30.09.2020 23:08 Відповісти
Он всю жизнь метаморфозный, вилочкой в ложечке не поймаешь.
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01.10.2020 08:06 Відповісти
Кравчук в ТКГ призвал Грызлова не выдвигать Украине ультиматумы: "Мы не в СССР и не под Кремлем" - Цензор.НЕТ 4404
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30.09.2020 21:43 Відповісти
Гризлова від цього мабуть заклинило.
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30.09.2020 21:44 Відповісти
Так это его Витольдо с верного пути сбивал.. А теперь он прозрел
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30.09.2020 21:44 Відповісти
А шо там Коля котлета ? Шо котлета думает.
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30.09.2020 21:53 Відповісти
Какая котлета не хочет стать ростбифом
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30.09.2020 21:56 Відповісти
Тааак! Кравчук внучки Маші, яка на короткій нозі з самим Єрмаком, не має! Тому приклад Фокіна, який залишився без солідно доплати до пенсії надихнув його на патріотичну хвилю. Хоча допускаю, що то Єрмак рятує свою пропалену шкуру.
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30.09.2020 21:45 Відповісти
Краще Кравчук був би такий грізний, коли у нього вимагали віддати тактичну ядерну зброю, яка не підпадала під умови Будапештського Меморандуму.
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30.09.2020 21:45 Відповісти
А тобі відомо хто вимагав?
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30.09.2020 21:50 Відповісти
то неважливо,до нульових років в парламенті була фактично комуністична більшість,та й президенти були комі які до засрашки у дупу постійно зазирали, їм то просто відмазка була що американці тиснуть.
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30.09.2020 21:55 Відповісти
А вони таки тиснули.
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30.09.2020 22:27 Відповісти
Тиснули, бо розуміли, хто при владі
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30.09.2020 22:37 Відповісти
Вважаєш, що це був подарунок ?
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30.09.2020 22:07 Відповісти
Павличко вимагав , стрибав у ВР аж до стелі, "А давайте покажемо приклад світу... вперше.... віддамо зброю.... І на радість комуняк, вони ту ядерну зброю обміняли на ярлик для пограбування України, партійна еліта і червонодупі директори почали з пограбування підприємств яких віджимали руками дебілів з криміналу і бандитів, яких потім і знищили як тупікову гілку еволюції мафії. Обміняли індустрію на дорогі дачі і авто на радість колонізаторів.
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01.10.2020 07:14 Відповісти
100% була тактична ядерна зброя у кількості 4200 одиниць,все про...ли.
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30.09.2020 21:51 Відповісти
Тактична ЯЗ, на відміну від міжконтинентальних ракет, з ядерними боєголовками, не підпадала під дію Будапештського протоколу, і не потребувала кодів на використання.
І ніхто, ні на яких шоу не запитав, ЧОМУ ЇЇ ВІДДАЛИ?
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30.09.2020 22:21 Відповісти
Тоді вважалось що ми нейтральна країна і ні з ким воювати не збираємось.
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30.09.2020 22:30 Відповісти
Тоді коммуняки/«соціалісти» в Раді піною заходились : «А зачєм Украінє армія, с кем она собіраєтся воєвать ?»
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01.10.2020 00:15 Відповісти
Так,особливо прогресивні соціалісти разом з комуністами зустрічали кожне американське судно в порту з транспорантами янкигоухоум та нас росія захищає,пам'ятаємо це недавня історія України.
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01.10.2020 00:22 Відповісти
Ну то было наследия клятого совка, так что все правильно. Да и в любом случае не было ни денег, ни возможности его обслуживать. Срок "годности" боеголовок не более 15 лет с проверкой каждые 5 лет, так что даже если допустить что все боеголовки были новые, то они все равно бы все пришли в негодность и представляли опасность уже к 2006 году.
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30.09.2020 23:02 Відповісти
це неправда.
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01.10.2020 00:17 Відповісти
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 2125

А де тут підпис Кравчука?
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30.09.2020 22:33 Відповісти
Тактичну ядерну зброю віддав росії саме Кравчук!
Інформація з відкритих джерел.Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука та голови СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Євгена Марчука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] , відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.Проти подібного стану справ виступали зокрема політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Лук'яненко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Толубко та військові..
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати.
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01.10.2020 00:31 Відповісти
А ти знаеш скільки років було тим ракетам? Чи ти думаєш, що тим ракетам немає строку служби? А чи були в України такі заводи,що могли їх знищувати та виробляти нові і ставити їх на чергування? Це не автомат, що може лежати десятиліттями тільки щоб були змазані. А ти не думав, що ті ракети могли б принести більше горя Україні ніж те, що їх віддали на утилізацію?
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01.10.2020 01:12 Відповісти
шо, отставка факнутого витульда так страху в сраку нагнала?
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30.09.2020 21:48 Відповісти
У Грызлова и грызло от такого наверное отвисло
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30.09.2020 21:49 Відповісти
ВВХ уже теряется, кто его ещё сегодня на х%й не послал!
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30.09.2020 21:49 Відповісти
Ти його кравчучкою налякай, старий пеньок..
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30.09.2020 21:50 Відповісти
"Проснулся, тряхнул песком - и то хорошо" - после всего подумал Кравчук.
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30.09.2020 21:53 Відповісти
со слов самого сырлова "Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами" (С)
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30.09.2020 21:54 Відповісти
Куйлу как то пофик.... если нет ядерного оружия,так всем миром закрыть границы с кацапами.народ сам вернет Крым на блюдичке с голубой каёмочкой....любовницы небожителей с Рублёвки узнав что непопадут в Милан.... сами кабаева в Страсбург бандеролью вышлют
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30.09.2020 21:55 Відповісти
Кравчук знаменитий тим, що так речисто дискутує, що часто виявляється, що дискутує сам з собою. Треба перевірити, що може він вже сам з собою там переговори веде.
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30.09.2020 21:55 Відповісти
Хатинка Макарича в Швейцарії під загрозою?
Заспівав по іншому.
Мінфін США, тепер треба знайти офшори зегаранта і він почне думати по іншому.
Для таких, як він "гроші понад усе"!
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30.09.2020 21:56 Відповісти
Дурня повна. Гризлов НІЧОГО не вирішує. Вирішує путін.
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30.09.2020 21:59 Відповісти
Кремляді нічого не вирішують! Вирішують Резервна Валютна Система США.
А Пука найкращі й агент впливу Стратегічної Розвідки Держдепа.
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30.09.2020 22:03 Відповісти
Яроша на переговоры!Яроша!!Он Грызлову глотку свинцом зальёт.
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30.09.2020 22:00 Відповісти
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Луганчанин

@Lugan4anin


На самом деле Фокин, Сивохо полит трупы в 2020-м, их взяли проверить сколько в Украине "мы за мир любой ценой", "русня нам не враг". У них нет своего мнения, их попросили озвучить эти вбросы фигляр и ермак для проверки реакции народа Когда перчатки завонялись, их поменяли
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30.09.2020 22:00 Відповісти
Перспектива какая. Нагорный Карабах с 1986года , Приднестровья с1992 года Абхазия 1992 год Украина 2014 год, Вы считаете , что у нас есть еще время до бесконечности. В Азербайджане терпение уже Лопнуло, В Украине думаете россия пойдет на деокупацию , - Она как Вампир будит высасывать Кровь с тела Украины . Что бы жили хуже чем на россии и ехали покорять чукотку .
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30.09.2020 22:01 Відповісти
Ножкой топнул то хоть?
А вообще, чувак помнит о чём говорит! Поэтому и взбрыкнул против СССР в своё время. Ну и ладненько, всем по итогу только хорошо из-за их задетом самолюбие, и в связи с этим- от их брыкании в бел.пуще .. А так бы, если бы не личные обижалки - "Союз нерушимых республик советских...." до сих пор.
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30.09.2020 22:02 Відповісти
Грызлов у себя в орде.Украина сорвала Минск -2.Так он громогласно заявляет.В связи с выборами в США у окурка появилось окно возможностей напасть.Надо быть бдительными.
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30.09.2020 22:03 Відповісти
Азербайджан 26 лет переговаривается в Минске о 20% оккупированной Арменией территории и все на месте, хотя Азербайджан шел на уступки по Карабаху и почти договорились, но Армения в итоге отказалась от достигнутых договоренностей. Результат на лицо.. Минские переговоры могут продолжаться и 30 и 50 лет .Раша оккупировала ОРДЛО и Крым и отдавать не намерена, а то что она предлагает это не возвращение а впихивание территорий под ее контролем и развал Украины. Раша должна вернуть территории Украине ( все), а Армения вернуть территории (все) Азербайджану. А потом страны у себя внутри разберутся что и как. Карабаху и Крыму автономии, ОРДЛО как обычная админ территория.
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30.09.2020 22:04 Відповісти
А ви чого ультиматуми не ставите ?
Торгуєте державою, наче актрисою з німецьких фільмів..
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30.09.2020 22:06 Відповісти
Кравчуку не нужно было возвращать варварам ядерные бомбы или хотя бы правильно поторговаться, теперь как то не хочется слушать его пустой звон
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30.09.2020 22:11 Відповісти
Кучмі, Кучмі, але почалося з Кравчука
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30.09.2020 22:43 Відповісти
В данном случае - молодец!
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30.09.2020 22:13 Відповісти
не чебуршете мне под майкой, кацапе... - он ваш.
и никогда и нигде не будет молодцом кроме как на кацапии.
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30.09.2020 22:27 Відповісти
С блатными не дисскутирую, хотя на своей правоте, в отличие от Вас не настаиваю. Блатные оскорбления - это удел КАЦАПОВ и им на радость, что защитники Украины - блатные...
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01.10.2020 10:44 Відповісти
и в чем же оскорбления, неблатной?

желательно с цитатами)))
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01.10.2020 10:51 Відповісти
расстрельный взвод.
фокин и кравчук обвинены в измене Украине!
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30.09.2020 22:24 Відповісти
На превелий жаль ми не побачимо таку трансляцію(
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30.09.2020 22:44 Відповісти
согласен на без трансляции - важен результат.
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01.10.2020 00:49 Відповісти
Я теж згоден без трансляції!
Але пліз скоріше!
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01.10.2020 00:50 Відповісти
Границы августа 1991 года не должны нарушаться.Даже правопреемником дохлого ССсра
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30.09.2020 22:27 Відповісти
Когда отдавал кацапне вонючей ядерное оружие за филькину грамоту,чем думал комунист вонючий.Изыйди спецуалист.
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30.09.2020 22:39 Відповісти
нормально он думал - как и положено было думать парторгу.
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30.09.2020 22:42 Відповісти
А чтобы ты делал с тем ЯО??
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30.09.2020 23:03 Відповісти
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 7398

СообЧило маилСру...
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30.09.2020 22:45 Відповісти
А ще він сказав, цитую мовою оригіналу:
- Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.
От падло...
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30.09.2020 22:49 Відповісти
понты...дешевые старческие понты...
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30.09.2020 22:45 Відповісти
Пілять, як той тупий нарід легко розвести, то звіздець! Влаштували шоу з Фокіним і його внучкою Машею, ще трохи заяв Кравчука і Зеленський з Єрмаком нам будуть видаватись патріотами України. І пофік вагнерівці, пофік надоперєстатьстрелять. Тим більше бюджет на ОП. То взагалі поза увагою...
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30.09.2020 23:08 Відповісти
Не дарма путєн казав, що другого терміну Президента Порошенка путєноміка рашки просто не витримає.
При Порошенку регулярно поновлювалися санкції.
зебіл рухається в прямо протилежному напрямку.
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30.09.2020 23:15 Відповісти
и все же аваковское слово"мерзавец" ,имеет действенную енергетику на мерзавцев
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30.09.2020 23:25 Відповісти
Отсутствие ядерного оружия в Украине,позволяет казламордым диктовать свои условия.
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30.09.2020 23:36 Відповісти
29 років визначаєм День незаложногсті? Завдяки таким долбо---бам, які так і не можуть зрозуміти що вже нема сссР, все ж таки нас ця пенсія хоче вернути в минуле.
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01.10.2020 00:01 Відповісти
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 9844
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01.10.2020 01:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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01.10.2020 01:18 Відповісти
а проще послать весь кацапстан вместе с грызликом на йух, сказать, что это мозгокрутство задолбало весь мир, встать и уйти из-за стола переговоров... пусть козлорылосвиные кацапы думают...
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01.10.2020 04:55 Відповісти
...друже барбос, що маемо то и маемо
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01.10.2020 05:32 Відповісти
А КТО ТАКОЙ ГРЫЗЛОВ ЧТОБЫ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ !?
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01.10.2020 06:48 Відповісти
Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем" - Цензор.НЕТ 7869
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01.10.2020 08:14 Відповісти
 
 