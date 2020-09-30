Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем"

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес в ТКГ і не висувати Україні ультиматуми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України", – закликав Кравчук Гризлова на початку засідання, на якому близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

За словами Кравчука, "сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так прагнуть люди".

Кравчук, зокрема, наголосив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над вирішенням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.

Глава делегації України закликав не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди".

Звертаючись до Гризлова, Кравчук заявив: "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"

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