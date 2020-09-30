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Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ

Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ

Делегація України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала позицію спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау, яка була змушена призупинити засідання в середу у зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорного процесу, інформує Цензор.НЕТ.

"Як з'ясувалося під час засідання, російська сторона вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи ТКГ, про що заявила під час засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, Грау запропонувала взяти паузу в роботі ТКГ і провести позачергове засідання, щоб домовитися про кодекс поведінки та інформаційної політики, спільний для всіх учасників ТКГ.

Українська сторона підтримала таку позицію представника ОБСЄ, підкресливши, що ніхто не має права порушувати принципи діяльності ТКГ, одноосібно здійснюючи дії, які суперечать досягнутим домовленостям і міжнародній практиці переговорів, зокрема конфіденційних.

"При цьому українська делегація відкрита для спільного обговорення подальшого формату роботи ТКГ. Українська сторона наполягає на винятковому мандаті і праві ОБСЄ модерувати переговорний процес. Українська сторона готова продовжувати роботу в форматі 24/7, але строго дотримується позиції ОБСЄ про формат проведення переговорів у ТКГ", - вказав співрозмовник агентства.

Читайте також: Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем"

Автор: 

ОБСЄ (3510) росія (65949) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+12
просто члена
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30.09.2020 22:06
+11
Одним словом, українській??? делегації не сподобалося, що кацапи фільму ть і документу ть їхню зраду. Пані з ОБСЄ теж не сподобалося, що документально буде підтверджена її участь у цьому дійстві. А ще кацапи не дали гарантій, що ці фільми не буде показано до виборів. Можливо, щоб допомогти ближчому кацапам ОПЗЖ.
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30.09.2020 22:07
+9
А вы дальше прогибайтесь опущенцы. Шел 2050-й год...
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30.09.2020 22:03
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А вы дальше прогибайтесь опущенцы. Шел 2050-й год...
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30.09.2020 22:03 Відповісти
В 2050-м отправлять нужду прямо на рабочий стол уже не будет считаться дурным тоном.
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30.09.2020 22:33 Відповісти
путін бикує і хоче війни, потрібно дати йому стільки війни щоб він захлинувсья власною кров'ю.
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30.09.2020 22:49 Відповісти
так і мертвечук бикує і хоче війни, а каже що "за життя"... цє як в Криму у 2014 му рашисти казали шо "хвашизьм не пройдьот"
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30.09.2020 23:12 Відповісти
Да то они переживали, что ворота сильно узкие
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01.10.2020 06:15 Відповісти
У зажопінців інше уявлення про життя.
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01.10.2020 08:24 Відповісти
так и не так...А как расценивать интервью Кравчука и Фокина???? личная точка зрения или члена ТКГ????
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30.09.2020 22:04 Відповісти
просто члена
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30.09.2020 22:06 Відповісти
***** кровавого гебнюка
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30.09.2020 22:17 Відповісти
члена членограя?
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30.09.2020 23:14 Відповісти
Вже не член - кастрували
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01.10.2020 04:42 Відповісти
россия как всегда смотирует руку к ноге , а голову к заднице и получится мутант поддерживающий и ликующий до россии .
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30.09.2020 22:06 Відповісти
так им особо и монтировать нет нужды учитывая какие перлы выдают ублюдки типа fuckина
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30.09.2020 22:26 Відповісти
Одним словом, українській??? делегації не сподобалося, що кацапи фільму ть і документу ть їхню зраду. Пані з ОБСЄ теж не сподобалося, що документально буде підтверджена її участь у цьому дійстві. А ще кацапи не дали гарантій, що ці фільми не буде показано до виборів. Можливо, щоб допомогти ближчому кацапам ОПЗЖ.
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30.09.2020 22:07 Відповісти
Хуже чем твои зе ,просто трудно представить.
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30.09.2020 22:37 Відповісти
Перепрошую пана, але Зє не моє. 😏 Я не є дурним прихильником теорії, що державою можуть керувати ідіоти, клоуни кухарки.
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30.09.2020 22:42 Відповісти
Только полный ЗЕ-тыпил мог бы поверить, что кацапы не захотят вести записи, а потом ими ШАНТАЖИРОВАТЬ!
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30.09.2020 22:16 Відповісти
А что там такого секретного могло обсуждаться, что Украину можно было этим шантажировать?
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30.09.2020 22:44 Відповісти
Не Украину, а этих переговорщиков.
Неужели непонятно?
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01.10.2020 02:22 Відповісти
Чем дальше, тем страньше и чудесатее. .......
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30.09.2020 22:17 Відповісти
ничо необычного...сорвать переговоры любым способом.
до испражнений на стол еще не дошли-но наверняка в плане прописано
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30.09.2020 22:22 Відповісти
Верить на слово - уже выходит из моды! Видать, ОБСЕ об этом не в курсе... Сейчас в тренде только документы, фактаж, явки, пароли!
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30.09.2020 22:39 Відповісти
а также "договорённости" города Минска (БелоруSSия)
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30.09.2020 23:16 Відповісти
Блин эти кацапы уникальная нация, за что ни возьмутся, везде обосрутся
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30.09.2020 22:32 Відповісти
Поддерживаю рассейску делегацию. Публикуйте всё, небратья! Мы уже готовы это услышать.
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30.09.2020 23:14 Відповісти
А на улице между тем шёл 21 век,лапшу всё вешают
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30.09.2020 23:15 Відповісти
рашистская инспекция ,в действии ,немедленно перед носом рашистских окупантов разложить фотографии Будапештские и с Хельсинки..
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30.09.2020 23:33 Відповісти
кацапы - говно народец .пора уже привыкнуть к выходкам лишнехромосомных
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01.10.2020 00:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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01.10.2020 01:09 Відповісти
Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4945
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01.10.2020 01:11 Відповісти
думаю, що шмаркля на рассєє,громадянином якої воно є,дуже часто знімало штани і давало під хвіст на початку 2000-х, ще в своїй КВНівській юністі...

Уявляєте,який є компромат на шмарклю у гебні і кремляді і як вони можуть водити своїм агентом...?
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01.10.2020 01:32 Відповісти
ПОРА РОССИЮ ПРИЗНАТЬ НЕДИПЛОМАТИЧНОЙ СТРАНОЙ !!!
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01.10.2020 06:44 Відповісти
заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров"
Охренели в край!
Обнародовать, это тянет на высшую меру наказания.
.
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01.10.2020 12:05 Відповісти
 
 