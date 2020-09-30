Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ

Делегація України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала позицію спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау, яка була змушена призупинити засідання в середу у зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорного процесу, інформує Цензор.НЕТ.

"Як з'ясувалося під час засідання, російська сторона вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи ТКГ, про що заявила під час засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, Грау запропонувала взяти паузу в роботі ТКГ і провести позачергове засідання, щоб домовитися про кодекс поведінки та інформаційної політики, спільний для всіх учасників ТКГ.

Українська сторона підтримала таку позицію представника ОБСЄ, підкресливши, що ніхто не має права порушувати принципи діяльності ТКГ, одноосібно здійснюючи дії, які суперечать досягнутим домовленостям і міжнародній практиці переговорів, зокрема конфіденційних.

"При цьому українська делегація відкрита для спільного обговорення подальшого формату роботи ТКГ. Українська сторона наполягає на винятковому мандаті і праві ОБСЄ модерувати переговорний процес. Українська сторона готова продовжувати роботу в форматі 24/7, але строго дотримується позиції ОБСЄ про формат проведення переговорів у ТКГ", - вказав співрозмовник агентства.

Читайте також: Кравчук у ТКГ закликав Гризлова не висувати Україні ультиматуми: "Ми не в СРСР і не під Кремлем"