Вперше за 20 років Кабмін підняв добові для українських полярників в Антарктиді, вони отримуватимуть 54 тис. грн на місяць, - Міносвіти

30 вересня Кабвнет Міністрів ухвалив зміни до нормативного акта, які дозволять збільшити оплату праці полярників (добові) у два з половиною рази порівняно із чинною. Відтепер вона становитиме близько 54 тис. гривень на місяць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет звернув увагу на те, що від подібної суми стартують найменші заробітні платні матросів торговельного флоту, які порівняно із полярними станціями працюють у менш суворих та більш регламентованих умовах.

"До ухвалення сьогоднішнього історичного рішення оплата праці українських полярників роками залишалась найнижчою серед усіх трьох десятків країн престижного "Антарктичного Клубу", що жодним чином не відповідало внеску цих людей у розвиток української науки та у ствердження міжнародного престижу країни. Нарешті нам не буде соромно дивитись в очі тим, кого Батьківщина відправляє нести річну екстремальну вахту за 15 тисяч км від дому, і ми сподіваємось, що це відіб'ється на конкурсі на участь у наступній 26-й українській антарктичній експедиції, оголошеному наразі", ‒ зазначив директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

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Дія нинішньої постанови Кабміну поширюватиметься і на чинний склад 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), яка наразі несе полярну вахту на станції "Академік Вернадський", і на склад майбутньої 26-ї УАЕ, набір до якої наразі оголошено.