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Новини
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Вперше за 20 років Кабмін підняв добові для українських полярників в Антарктиді, вони отримуватимуть 54 тис. грн на місяць, - Міносвіти

Вперше за 20 років Кабмін підняв добові для українських полярників в Антарктиді, вони отримуватимуть 54 тис. грн на місяць, - Міносвіти

30 вересня Кабвнет Міністрів ухвалив зміни до нормативного акта, які дозволять збільшити оплату праці полярників (добові) у два з половиною рази порівняно із чинною. Відтепер вона становитиме близько 54 тис. гривень на місяць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет звернув увагу на те, що від подібної суми стартують найменші заробітні платні матросів торговельного флоту, які порівняно із полярними станціями працюють у менш суворих та більш регламентованих умовах.

"До ухвалення сьогоднішнього історичного рішення оплата праці українських полярників роками залишалась найнижчою серед усіх трьох десятків країн престижного "Антарктичного Клубу", що жодним чином не відповідало внеску цих людей у розвиток української науки та у ствердження міжнародного престижу країни. Нарешті нам не буде соромно дивитись в очі тим, кого Батьківщина відправляє нести річну екстремальну вахту за 15 тисяч км від дому, і ми сподіваємось, що це відіб'ється на конкурсі на участь у наступній 26-й українській антарктичній експедиції, оголошеному наразі", ‒ зазначив директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

Читайте також: Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти

Дія нинішньої постанови Кабміну поширюватиметься і на чинний склад 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), яка наразі несе полярну вахту на станції "Академік Вернадський", і на склад майбутньої 26-ї УАЕ, набір до якої наразі оголошено.

Автор: 

Антарктида (99) Міносвіти (1420) полярники (37) Дикий Євген (31) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+6
Міністри отримують більше. Але вони ще пи.здять, пи.здять і ... Мільярдами.
Пропоную поміняти вище названих місцями. Країна озолотиться, на жаль пінгвіни залишаться без яєць, усі яйця спиз.дять міністри(
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30.09.2020 22:32
+3
а снайпер ВСУ сколько получает?
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30.09.2020 22:25
+3
за 1700 евро в европе кучу рабочих мест найти можно и без того чтобы в антарктиду ехать. ну разве, что как в оплачиваемую государством турпоездку с бесплатной заброской-выброской. тогда да.
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30.09.2020 22:31
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Сколько этих полярников всего, что такой титанический труд потребовался?
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30.09.2020 22:21 Відповісти
Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3613
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30.09.2020 22:25 Відповісти
11 человек по 54 тысячи = 594 тысячи гривен.

Шкарлет один столько за год получает, если не больше.
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30.09.2020 22:30 Відповісти
«Заступниця Арахамії розповіла, скільки насправді отримуватимуть депутати після підвищення зарплат
15 січня 2820

Народні депутати України в середньому отримуватимуть заробітну плату в розмірі 42 тисяч гривень на місяць.
Про це в інтерв'ю https://radio.nv.ua/ Радіо НВ розповіла заступниця голови парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.»

Це січень, 2020.
Це сраний трускавецький весільний фотограф.
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30.09.2020 22:37 Відповісти
них@я себе конечно...
наверное сейчас полярная тема самая злободневная
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30.09.2020 22:21 Відповісти
а снайпер ВСУ сколько получает?
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30.09.2020 22:25 Відповісти
Там, от виробітка.
Сдєльщина.
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30.09.2020 22:26 Відповісти
Со штрафом или без?
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30.09.2020 22:27 Відповісти
Кстати, насчет 20 лет брехня.

Достаточно погуглить.
2016-й год - 15000 гривен.
2018-й год - 18000 гривен.

Дальше просто не смотрел.
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30.09.2020 22:29 Відповісти
за 1700 евро в европе кучу рабочих мест найти можно и без того чтобы в антарктиду ехать. ну разве, что как в оплачиваемую государством турпоездку с бесплатной заброской-выброской. тогда да.
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30.09.2020 22:31 Відповісти
Факт! Спочатку здається - 54 000грн/місяць - круто
Та хочете заробити - не треба так далеко у холодний та безлюдний материк.
Є блище , тепліше та комфортніше
Вперше за 20 років Кабмін підняв добові для українських полярників в Антарктиді, вони отримуватимуть 54 тис. грн на місяць, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5952
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01.10.2020 05:06 Відповісти
Міністри отримують більше. Але вони ще пи.здять, пи.здять і ... Мільярдами.
Пропоную поміняти вище названих місцями. Країна озолотиться, на жаль пінгвіни залишаться без яєць, усі яйця спиз.дять міністри(
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30.09.2020 22:32 Відповісти
Клоуны были, теперь давайте полярников в министры. Может хватит экспериментировать?
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01.10.2020 05:33 Відповісти
Это, скажем так, был почти сарказм. Но уверен, хуже ТОЧНО не станет. Ребята умеют выживать и у их жизненные цели несколько отличаются в лучшую сторону.
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01.10.2020 12:58 Відповісти
это уже не "суточные", а "четвертьвековые"
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30.09.2020 22:38 Відповісти
тю, он правдоруб Лещенко числится на ЖД и получает столько же, сколько вся экспедиция в Антарктиде.
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30.09.2020 22:39 Відповісти
Что они там делают? Чай пьют в боксе....Хорошо что на Луну никого не отправляют....Там бы больше платить надо было...
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30.09.2020 22:48 Відповісти
Ну, типа охранніков, на автостоянкє.
До.
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01.10.2020 00:11 Відповісти
...и делают жолтый снег и лёд
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01.10.2020 05:22 Відповісти
Не судіть по собі.
Ми вже і так на 90% бананова республіка
Науку майже вбили
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01.10.2020 08:28 Відповісти
Это бестолковая трата денег (на станцию, которая находится на острове, а не на матирике)!
В будущем разделе континета не будет козырем. Нужна база на материке, желательно равноудаленная от ближайщих к ней станций других стран,чтоб в будкщем иметь весомые аргументы на получение сектора при разделе территорий!
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01.10.2020 01:04 Відповісти
...а, нахрена там столько? Там же холодно! Ну, ладно, гастеры заробылы, а тратить хде? В антиАрктике нет пабов, проституток, а?
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01.10.2020 05:21 Відповісти
От станции до Аргентины ближе, чем до Антарктиды. Вот там и потратят на "аргентинское танго".
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01.10.2020 07:49 Відповісти
 
 