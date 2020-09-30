УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5455 відвідувачів онлайн
Новини
10 238 95

Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих

Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих

У мережі опублікували новий список загиблих вірменських військовослужбовців у Нагірному Карабасі. У ньому 23 нові прізвища, включно з льотчиком збитого Су-25. Таким чином, втрати вірменських сил вже становлять 103.

Як передає Цензор.НЕТ, список опублікувало видання armeniasputnik.am

Данелін Валерій Мішаєвич, 1987 р.н.

Чітян Айк Артурович, 1995 р.н.

Зурабян Севак Воваєвич, 1998 р.н.

Бабаян Артак Камоєвич, 2001 р.н.

Овсепян Георгій Вачаганович, 1995 р.н.

Худжоян Аршалуйс Саркісович, 2001 р.н.

Беніамінян Сергій Арсенович, 1997 р.н.

Согомонян Сипан Арманович, 2001 р.н.

Гукасян Геворк Корюнович, 2001 р.н.

Галстян Ішхан Рустамович, 2002 р.н.

Джалаваян Ерік Фурманович, 2001 р.н.

Асліян Давид Тигранович, 2001 р.н.

Мкртчян Ованнес Масісович, 2001 р.н.

Саакян Ерік Варданович, 1998 р.н.

Паносян Сергій Айрапетович, 2002 р.н.

Торосян Манук Сосович, 2002 р.н.

Мадоян Арсен Варужанович, 1986 р.н.

Галстян Едгар Артурович, 2000 р.н.

Симонян Тигран Ашотович, 2000 р.н.

Казарян Григор Левонович, 2001 р.н.

Григорян Грант Мясникович, 1989 р.н.

Резервіст Мкртчян Генріх Сосович, 1985 р.н.

Доброволець Мурадян Шаварш Мартунович, 1996 р.н.

Автор: 

Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
не азера,а мужественные азербайджанские воины.ты что ,русня,на будытке давно не восседала?
показати весь коментар
30.09.2020 22:31
+17
Так у тебе прапор наче правильний, а пишеш дурню. Айщера гинуть на своїй землі і за свою землю. А вірмени - на захопленій. Одним словом - загарбники. Тому честі тут мало. Хоча мертві сорому не мають. А живим мав би бути приклад.
показати весь коментар
30.09.2020 22:48
+15
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_

https://twitter.com/A_Vit_/status/1310993720762925056 29 сент.

Азербайджан напал на Армению! На Ереван?
На Карабах!
Армения признала Карабах?
Нет
Так на Армению никто не нападал?
Напал! Азербайджан!
Убивают военных Армении
А что в Карабахе делают армянские военные?
Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
показати весь коментар
30.09.2020 22:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А азера типа бессмертны...Ну не уподобляйтесь пуйлу панове пропагандоны... Лучше промолчите. Там нет пока победителей и нех радоваться когда самих ипут...
показати весь коментар
30.09.2020 22:27 Відповісти
Они просто не называют число своих погибших. Но не врут.
показати весь коментар
30.09.2020 22:29 Відповісти
Фамілії"громадян"НагороКарабаха в той перелік не входять..Та й не всіх"їх там нєт"показали
показати весь коментар
01.10.2020 07:41 Відповісти
Да это понятно. В сеть же попадают только некоторые кадры с беспилотников. А что там за мясорубка с арт обстрелами вообще неясно.
показати весь коментар
01.10.2020 10:56 Відповісти
не азера,а мужественные азербайджанские воины.ты что ,русня,на будытке давно не восседала?
показати весь коментар
30.09.2020 22:31 Відповісти
Ты флажок сраный смени вначале фриц недоношенный...
показати весь коментар
30.09.2020 22:32 Відповісти
Так у тебе прапор наче правильний, а пишеш дурню. Айщера гинуть на своїй землі і за свою землю. А вірмени - на захопленій. Одним словом - загарбники. Тому честі тут мало. Хоча мертві сорому не мають. А живим мав би бути приклад.
показати весь коментар
30.09.2020 22:48 Відповісти
Нагорний Карабах-етнічна вірменська территорія,тюрки історично загарбники.
показати весь коментар
01.10.2020 08:04 Відповісти
Лемківщина і Надсяння - українська етнічна територія. Поляки-загарбники. Будемо воювати? Чи все-таки будемо дотримуватися норм міжнародного права, в тому числі і непорушносиі післявоєнних кордонів?
показати весь коментар
01.10.2020 09:04 Відповісти
Аверьян, по слову "фриц" ты спалился. Брысь за поребрик.
показати весь коментар
30.09.2020 22:55 Відповісти
Смотрю до 15 рябчиков подняли, так вас тут как тараканов развелось. Давай неси дальше ахинею тупой кацапский ублюдок.
показати весь коментар
30.09.2020 22:32 Відповісти
Еще один мусульманин-манкурт заявился...
показати весь коментар
30.09.2020 22:34 Відповісти
Вважаєте що Кадиров за Баку?
показати весь коментар
30.09.2020 22:40 Відповісти
Че, думаешь рашистов в Крыму и на Донбассе не ждет то же самое ?
показати весь коментар
30.09.2020 22:41 Відповісти
это называется информационная война - учись....
показати весь коментар
30.09.2020 22:48 Відповісти
Это называется тотальное истребление оккупанта.
показати весь коментар
30.09.2020 22:50 Відповісти
Обратите внимание на годы рождения. Все молодые. Где же вы о "всезнающие умные войны", призывающие побеждать? Тоже на диванах? Как и в Украине?
"Если бы в армию призывались не в 18, а в 60 лет- всякие войны бы прекратились! Старики не стали бы воевать друг с другом!"(с)
показати весь коментар
30.09.2020 22:29 Відповісти
да, это первое что в глаза бросается. в бой не пошли старики, бросив свои тёплые базарные места.
показати весь коментар
30.09.2020 22:35 Відповісти
ты бы кацапа,помолчал про Украину...у нас срочники не участвуют в боевых действиях.чай не раха какая...
показати весь коментар
30.09.2020 23:04 Відповісти
Возраст до 25. Експерти хреновы.
показати весь коментар
30.09.2020 23:28 Відповісти
Да, не...!
4 дня - четыре и погибло. Ну, и ранено ещё полтора
показати весь коментар
30.09.2020 22:31 Відповісти
что армянские войска там забыли, интересно?
показати весь коментар
30.09.2020 22:32 Відповісти
Ладно бы войска............... Представляете какой вой будет в СМИ через несколько дней после того как их раскатает арт-обстрелами. ......

«Большинство девушек попросили не фотографировать их и даже не называть имен, поскольку пришли записаться на фронт втайне от братьев, отцов и мужей», - пишет Спутник-Армении, извещая армянскую общественность о создании особого женского батальона, который в ближайшие дни перебросят на поля боя в Карабахе.
Армянок записывают в женский батальон в общественном совете при Минобороны Армении.
Информация о формировании особого женского батальона размещена Минобороны Армении в соцсетях. А возглавила батальон подполковник армянской милиции Марине Айрумян.
показати весь коментар
30.09.2020 22:41 Відповісти
Пропаганда. воевать будут онлайн.
показати весь коментар
30.09.2020 23:01 Відповісти
Думаю, что нет. Их реально этот бородатый идиот бросит на фронт. Ему нужно что-то такое, чтобы весь мир обратил внимание и посочувствовал. Не поверите........ после Спитакского землетрясения, когда Горбачев прилетел в Армению, а это показывали по всему Совку, у него женщина, уже в возрасте, просто спросила - Может Вы нам теперь отдадите Карабах? Это на тот момент для нее оказалось самым главным.
показати весь коментар
30.09.2020 23:20 Відповісти
чо,и боброедка записалась?
показати весь коментар
30.09.2020 23:05 Відповісти
Это кто?
показати весь коментар
30.09.2020 23:21 Відповісти
Сімоньян.
показати весь коментар
01.10.2020 00:22 Відповісти
Цитата Маргарити Сімоньян:
«Первый раз в жизни буду готовить бобра, - написала главный редактор Russia Today. - Опросила знатоков. В итоге, сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и черном пёрце, завтра обжарю и потому буду тушить в бульоне до мягкости»
показати весь коментар
01.10.2020 00:27 Відповісти
Не уж то армяне такие вялые что им для вдохновения девки на передке нужны)
показати весь коментар
01.10.2020 02:33 Відповісти
Хачики всякие Симоняны и прочие,решили на последок развлечь своих сепаратистов и отправляют им баб на передок?)))
Блин...прям каламбур получается)))
показати весь коментар
01.10.2020 08:29 Відповісти
Границы дохлого ССРа августа 1991 года не должны нарушаться НИКЕМ,ибо договор дружбы был подписан до распада СССра дохляка...я прав Мавзолейные ?
показати весь коментар
30.09.2020 22:32 Відповісти
18-20лет.ох..
показати весь коментар
30.09.2020 22:37 Відповісти
30-летние шаурмой в рахе торгуют....
показати весь коментар
30.09.2020 22:49 Відповісти
Та они везде торгуют этим дерьмом куда не плюнь.
На всех базарах.
ps.Ни разу в жизни не ел и не пробовал это дерьмо
показати весь коментар
30.09.2020 22:58 Відповісти
Зато азербайджанцы трудятся на машиностроительных заводах
показати весь коментар
30.09.2020 23:58 Відповісти
Нуу турки, к примеру, строят метро и дороги... в металлургической Украине...
показати весь коментар
01.10.2020 00:05 Відповісти
Камни с Неба падают всегда...Приднестровье,Крым,Асэтия, Абхазия,пол Дамбасса,Белорусь,сейчас Армения, Азербайджан...
Мавзоллейные...вы когда нажретесь крови людской??
показати весь коментар
30.09.2020 22:39 Відповісти
Пашинян пацанів з школи понабирав?
показати весь коментар
30.09.2020 22:39 Відповісти
Вот нехилые свежее видео, которое обьясняет большие потери армянских оккупантов.Особенно второе.Kavkaz Center

https://twitter.com/newkc14/status/1311296563772301312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #Азербайджанский дрон уничтожил группу https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #армянских резервистов https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #каратах

https://twitter.com/newkc14/status/1311267215455518723?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F
показати весь коментар
30.09.2020 22:39 Відповісти
Ари є ари, ходять як по ринку.
показати весь коментар
30.09.2020 22:42 Відповісти
Там просто навскидку человек 25 - 30. И это только один выстрел. А сколько градов сегодня смели в укрытиях дроны. Тоже были ролики, там тоже люди ходили вокруг.
показати весь коментар
30.09.2020 22:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4fk9ZH969_8&feature=emb_rel_end
показати весь коментар
01.10.2020 09:47 Відповісти
очень может быть что именно граждан Армении погибло только 103 человека . их гибель сложно скрыть . но фишка в том что кроме них еще есть как это правильно сказать . жители Карабаха армянской национальности . их потери легче скрыть . а кроме того айзера вроде фиксируют присутствие наемников со стороны армян . сколько их погибло один аллах ведает
показати весь коментар
30.09.2020 22:40 Відповісти
Там с Ливии есть армяне. Они прокололись сегодня, фото засветили в сети.
показати весь коментар
30.09.2020 22:42 Відповісти
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_

https://twitter.com/A_Vit_/status/1310993720762925056 29 сент.

Азербайджан напал на Армению! На Ереван?
На Карабах!
Армения признала Карабах?
Нет
Так на Армению никто не нападал?
Напал! Азербайджан!
Убивают военных Армении
А что в Карабахе делают армянские военные?
Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
показати весь коментар
30.09.2020 22:43 Відповісти
Из Сирии и Ливии в Ереван прибыли наемники ЧВК Вагнер Неты...
показати весь коментар
30.09.2020 22:44 Відповісти
армянская армия может существенно сократить потери путем ********* с азербайджанской территории, а не так и не....
показати весь коментар
30.09.2020 22:46 Відповісти
попроще - тикайте ары.
показати весь коментар
30.09.2020 23:20 Відповісти
Продолжаю придерживаться мнения,что основным бенефициаром обострения стала Москва.
Среди основных целей-заблокировать поступление каспийской нефти на западные рынки(подняв её цену),закрепить своё присутствие в Армении и отвлечь внимание мира от аннексии Беларуси !!
показати весь коментар
30.09.2020 22:47 Відповісти
Сегодня в ходе боев в Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона №193, пришедшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку армянской армии.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1991195 https://www.aa.com.tr/ru/азербайджан-борьба-за-целостность/азербайджанские-военные-захватили-боевое-знамя-армянского-батальона/1991195
показати весь коментар
30.09.2020 22:49 Відповісти
Армянские солдаты в окопе под обстрелом. "Нас бросили!". Одного убили, другой в шоке кричит.
Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035 https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035
показати весь коментар
30.09.2020 22:49 Відповісти
аплодирую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджанy - ну не не клованы ни разу и не отказники 4 раза....
показати весь коментар
30.09.2020 22:53 Відповісти
Дітей під танк кинули.
показати весь коментар
30.09.2020 22:54 Відповісти
під чий?
показати весь коментар
01.10.2020 00:42 Відповісти
Это значит доказанные (признанные) потери. Реальность зависит от хода боев. Если азербайджанцы заняли какие-то позиции, на которых могли остаться тела убитых армян, их в списках погибших нет, ведь обычно без подтверждения смерти в погибшие не записывают, только позже, если тела так и нет, но есть веские основания считать, что человек погиб. Иначе записывают в пропавшие без вести.
показати весь коментар
30.09.2020 22:56 Відповісти
от і я кажу - НАСТУПАЮТЬ азербайджанські війська
показати весь коментар
01.10.2020 07:43 Відповісти
Эрдоган открыл Турецкий поток,он же его и закроет..фошЫзд....,Южный поток работает на нулевом режиме....Эрдоганыч Астанавитесь...
показати весь коментар
30.09.2020 22:56 Відповісти
Еще и от нефти отказался.
показати весь коментар
30.09.2020 23:01 Відповісти
Почему я не поддерживаю армян:- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины. - Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом
украинцев.- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами
"Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща.-Армения признала Крым российским - Азербайджан пришёл за Карабахом.

Вот так работает ящик Пандоры.
показати весь коментар
30.09.2020 23:01 Відповісти
Многоходовки Путлера за 20 лет превратились в моря крови...а ради чего?Восстановления дохлого совка?Дороги в прошлое не бывает...
показати весь коментар
30.09.2020 23:04 Відповісти
У російській Держдумі вважають,що для вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі немає необхідності залучати ніяких інших миротворців, крім російських, або тих, що представляють країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Ще б пак 😀😀
показати весь коментар
30.09.2020 23:09 Відповісти
турки русню порвут на полумесяц.
показати весь коментар
30.09.2020 23:12 Відповісти
Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих - Цензор.НЕТ 3425
показати весь коментар
30.09.2020 23:13 Відповісти
Денех нет,но вы держитесь...
Димон Платон не обдурил...
показати весь коментар
30.09.2020 23:11 Відповісти
Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих - Цензор.НЕТ 9159
показати весь коментар
30.09.2020 23:16 Відповісти
Не понятно, как можно верить армянским источникам.
А на кацапских форумах армяне проклинают кацапов за отказ в поддержке.
Сволочи, предатели, сами справимся.
Эти сопли говорят о многом.
показати весь коментар
30.09.2020 23:21 Відповісти
как же так? ведь ара с мордвином братьянавек.
показати весь коментар
30.09.2020 23:26 Відповісти
Кацапы в массе уже наелись вяличия и хотят пожить спокойно.
А фуйло боится раздражать эдоргана.
В этом регионе Турция сильнее России.
Не дай бог схлестнуться - мусульмане России неизвестно как себя поведут, Китай, Япония...
показати весь коментар
01.10.2020 00:24 Відповісти
Возраст до 25. Експерти хреновы.
показати весь коментар
30.09.2020 23:29 Відповісти
полагаю, если армяне в обороне, то потери Азерб. не меньше.
примерно поровну. Скоро будет ясно, что снова никто не победит.
показати весь коментар
01.10.2020 00:15 Відповісти
Можно потерять дохрена людей, но добиться цели.
Можно вобще никого не потерять и просрать все подчистую.
показати весь коментар
01.10.2020 03:03 Відповісти
От посилання на сайт міноборони Азербайджану, майже щогодини відео з безпілотників, з позицій https://mod.gov.az/en/news/the-enemy-039-s-military-equipment-was-destroyed-in-the-direction-of-the-jabrayil-region-video-32419.html
показати весь коментар
01.10.2020 00:16 Відповісти
Азербайджанські волонтери допомагають військовим продуктами

https://www.youtube.com/watch?v=MdCoCwe4n-A

1:38 / 2:01

https://www.youtube.com/results?search_query=%23kamilzeynalli #kamilzeynalli https://www.youtube.com/results?search_query=%23terter #terter https://www.youtube.com/results?search_query=%23xiridartv #xiridartv Kamil Zeynalli esgerlimizle on cebheye yarsim gonderdi (ALLAH ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT RLƏSİM)
показати весь коментар
01.10.2020 00:25 Відповісти
походу азербайджанцы на серьезное пошли - дай им и Господь и Аллах удачи...
показати весь коментар
01.10.2020 00:29 Відповісти
конечно даст. Они за правое дело воюют за освобождение своих Аллахом данных земель.
показати весь коментар
01.10.2020 00:41 Відповісти
Не совсем Аллахом.

В начале 1920 на Парижской Мирной Конференции, Карабах был признан за Азербайджаном. После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии.
показати весь коментар
01.10.2020 03:07 Відповісти
закройте етот карабахский вопрос - 30 лет больше чем многа,
решите и забудьте.
мирняк армянский я бы не трогал - в автобусы и в родину.....
показати весь коментар
01.10.2020 01:11 Відповісти
якмй-такий"афтобас"
Як не хоче поважати закони Азербайджана і не знає державної мови-таксі за свій рахунок
А як робив злочини чи користувався чужим майном-СУД з конфіскацієй..і ще що там отримає..
показати весь коментар
01.10.2020 07:50 Відповісти
Молоді переважно хлопці. Не за цапову душу. Що ви забули в чужій країні. Навіщо безглузді смерті?
показати весь коментар
01.10.2020 01:13 Відповісти
Сегодня точно не день армянского радио.https://twitter.com/newkc14/status/1311419544569774082?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

#Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары")
атаковали военную колонну #армянских войск и разгромили ее #карабах
показати весь коментар
01.10.2020 01:13 Відповісти
Там еще армяне сообщили, что азербайджанский истребитель завалил армянскую "сушку". Пилот сдох, а у пилота чисто российское имя и фамилия.
показати весь коментар
01.10.2020 04:05 Відповісти
Никаких шансов одержать победу, там, у армяшек нет. Будет победа Турции, однозначно. Ну, и Азербайджана, тоже, естественно. Армянам, уже, пора бы умерить свою наглость. Это всегда краткосрочная игра, в основном на нервах. В стратегическом времяисчислении, они проиграют из ряшей, или без нее, войну вчистую. Там Турция всегда банковала. И будет выигрывать. У Анкары есть цели - доминировать в регионе, есть возможности и сила (сбалансированы: и амбиции, и амуниция) У Раши - слишком все размыто; они хотят захватить все и сразу, чтоб выглядеть как прежде(РИ,СССР). Хаотичность в захвате новых территорий, по сути дела, погубила и СССР, когда отсутствие амуниции в виду хозяйственной жалкости не позволила закрепиться в Азии, Лат Америке и, особенно, в Африке.
показати весь коментар
01.10.2020 05:21 Відповісти
Камент про визитки Яроша в Карабахе уже был?
показати весь коментар
01.10.2020 06:52 Відповісти
А для чого надаються прізвища? Чому тоді не надаються прізвища, скажімо, загиблих сирійців?
показати весь коментар
01.10.2020 08:51 Відповісти
Карабах это 99% армянского населения и уже 2000 лет заселен армянами.
показати весь коментар
01.10.2020 09:16 Відповісти
Ну, так і азербайджанців там раніше жило не мало але після Ходжалінської різні вже не живуть. Не забувайте що, крім сомого НКР армяни окупували ще й 7 районів Азербаджану до яких вони не мали ніякого відношення. А це, територія співвідносна з самим НКР.
показати весь коментар
01.10.2020 15:13 Відповісти
В Баку скандал. План наступления оказался известным армянам. Утечка из Генштаба Азербайджана. Армяне подготовились,в частности, раставили мины. Изхза этого столь большие потери у азербайджанцев, особенно танков.
показати весь коментар
01.10.2020 09:26 Відповісти
Міни там скоро три десятиліття, як стоять.
показати весь коментар
01.10.2020 15:11 Відповісти
Раставили мины, и густо там, где должны были пойти техникой.
показати весь коментар
01.10.2020 15:20 Відповісти
Міни густо там всюди, як і на Донбасі.
показати весь коментар
01.10.2020 15:23 Відповісти
Как бы это объяснить, что густо их всюду не расставишь,а вот, когда знаешь, где пойдут и когда, другое дело.
показати весь коментар
01.10.2020 15:30 Відповісти
За три десятиліття там всі вже й забули де ті міни ставили.
показати весь коментар
01.10.2020 16:44 Відповісти
 
 