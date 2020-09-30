Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що Халімон вимагав у нього 40 млн грн, заявив Олег Дмитренко - колишній нардеп від БПП, засновник сільськогосподарського ТОВ "Батьківщина". Його компанія закуповувала урожай у розташованого на Чернігівщині держпідприємства "Івківці". Прилуцька прокуратура вирішила, що "Батьківщина" купує зерно за собівартістю і почала кримінальну справу, а врожай заарештувала. Дмитренко стверджує, що за 40 млн грн Халімон обіцяв закрити провадження і зняти арешт з урожаю.

Олег Дмитренко каже, що Павло Халімон вимагав у нього 40 млн грн хабаря

Дмитренко написав на Халімона заяву в НАБУ 21 липня. Він надав слідчим записи розмов з людиною, голос якого схожий на голос Халімона. Одну з телефонних розмов ця людина вела прямо із залу Верховної Ради під час засідання.

НАБУ звернулося до Венедіктової з проханням внести відомості в ЄРДР, але та відмовила.

"У згаданих матеріалах відсутні конкретні відомості про обставини, які можуть свідчити про вчинення зазначених у зверненні народним депутатом України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - пояснили причини відмови в Офісі генпрокурора.

Дмитренко домігся відкриття кримінальної справи через Вищий антикорупційний суд.

Халімон підтверджує, що кілька разів спілкувався з Дмитренком. Але каже, що не вимагав хабар. За його версією, це Дмитренко сам неправомірно пропонував йому 40 млн.

Халімон стверджує, що Дмитренко сам пропонував йому 40 млн