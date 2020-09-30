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Новини
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Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що Халімон вимагав у нього 40 млн грн, заявив Олег Дмитренко - колишній нардеп від БПП, засновник сільськогосподарського ТОВ "Батьківщина". Його компанія закуповувала урожай у розташованого на Чернігівщині держпідприємства "Івківці". Прилуцька прокуратура вирішила, що "Батьківщина" купує зерно за собівартістю і почала кримінальну справу, а врожай заарештувала. Дмитренко стверджує, що за 40 млн грн Халімон обіцяв закрити провадження і зняти арешт з урожаю.

Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що слуга народу Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ 01

Олег Дмитренко каже, що Павло Халімон вимагав у нього 40 млн грн хабаря

Дмитренко написав на Халімона заяву в НАБУ 21 липня. Він надав слідчим записи розмов з людиною, голос якого схожий на голос Халімона. Одну з телефонних розмов ця людина вела прямо із залу Верховної Ради під час засідання.

НАБУ звернулося до Венедіктової з проханням внести відомості в ЄРДР, але та відмовила.

"У згаданих матеріалах відсутні конкретні відомості про обставини, які можуть свідчити про вчинення зазначених у зверненні народним депутатом України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - пояснили причини відмови в Офісі генпрокурора.

Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що слуга народу Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ 02Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що слуга народу Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ 03

Дмитренко домігся відкриття кримінальної справи через Вищий антикорупційний суд.

Халімон підтверджує, що кілька разів спілкувався з Дмитренком. Але каже, що не вимагав хабар. За його версією, це Дмитренко сам неправомірно пропонував йому 40 млн.

Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що слуга народу Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ 04

Халімон стверджує, що Дмитренко сам пропонував йому 40 млн

Автор: 

НАБУ (5088) хабар (4729) Венедіктова Ірина (829) Слуга народу (2817) Халімон Павло (19) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+16
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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30.09.2020 22:58
+15
так вот для чего нужен 100% свой прокурор
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30.09.2020 22:56
+7
Правосудие как на рашке... не зря она Венедиктова.
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30.09.2020 22:58
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30.09.2020 22:55 Відповісти
Шеф заборонив?
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30.09.2020 22:55 Відповісти
так вот для чего нужен 100% свой прокурор
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30.09.2020 22:56 Відповісти
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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30.09.2020 22:58 Відповісти
да успокойтесь, никто на него ничего не рыл, пусть не волнуется - дерьмо на дерьмо не нападает
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30.09.2020 23:52 Відповісти
Из личного опыта?
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01.10.2020 06:28 Відповісти
нет, просто не первый день на этом свете.
а ты говно не ешь исходя из личного опыта? Попробовал и не понравилось?
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01.10.2020 13:29 Відповісти
56 уголовных дел
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01.10.2020 07:10 Відповісти
Правосудие как на рашке... не зря она Венедиктова.
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30.09.2020 22:58 Відповісти
Паскудні гени не проп,еш
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30.09.2020 23:05 Відповісти
Пшонкіна онучка?
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01.10.2020 05:33 Відповісти
ну и подпись канешно у вени ))) даже 3 крестика поставить не в состоянии))
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30.09.2020 23:02 Відповісти
По́дпись (также личная подпись), Автограф - собственноручно написанная фамилия, имя, отчество (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC псевдоним ) или их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB инициалы , уникальная совокупность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символов , написанных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA от руки , возможно с применением определённых оформительных приёмов, служащая для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F аутентификации (иногда также для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F идентификации ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человека .
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01.10.2020 05:28 Відповісти
Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4624

Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9644
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01.10.2020 05:34 Відповісти
А як зняти цю кацапську паскуду з посади? Чи то тільки прєз може зняти іі ?
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30.09.2020 23:04 Відповісти
так ето на фотке Олег Дмитренко или Павел Халимон?
скворешник - заглядение прямо - хрен обьедешь...
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30.09.2020 23:05 Відповісти
чем шире морды-тем тесней ряды !
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30.09.2020 23:29 Відповісти
сплотимся тесно вокруг парторга - може повезет и задушим.
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01.10.2020 00:45 Відповісти
Міленіум, *****, зєпрєз, якісь дупілєти, хамон-халімон, якісь мікрони, фукіни? Хтось розтолкує шо сі робе?
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30.09.2020 23:10 Відповісти
Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло
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30.09.2020 23:23 Відповісти
та все файно най би тя качка копнула...
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30.09.2020 23:31 Відповісти
Дякую, за відповідь, я радий чути рідну мову.
А ще можна додати трохи висловів з польщі, які у Моєму Львові були завжди серед перших - най тя кров зальєє, най тя шлях трафить)
З найкращими побажаннями
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01.10.2020 00:06 Відповісти
Ви, прошу пана https://censor.net/ru/user/196235 , примітизуєте львів'ян, а даремно. Лапті зняли, а кацапізм в мізках ще до внуків перейде
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30.09.2020 23:54 Відповісти
Ой трохи промазав, дивіться нижче
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01.10.2020 00:01 Відповісти
І ще скажу, тих Львів^ян з мого дитинства вже майже не знайти(
Приведу приклад - пішов по хліб (в той час в совку були проблеми з хлібом, але тимчасово було м^ясо) і 2 години проторчав на трамвайній зупинці з ^бандерівцем^ котрий відсидів 15 років і був старший на 45 років, було дуже цікаво ^піонеру^ з ним спілкуватися
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01.10.2020 00:13 Відповісти
Пане https://censor.net/ru/user/196235 , судячи з того, що Ви написали, я заначно старший ніж ви. Я добре пам'ятаю як ваші тьотушкі і бабушкі дефілювали на вул. Львова в награбованих пеньюарах.
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01.10.2020 00:31 Відповісти
Ви помиляєтися, моя бабуся працювала медсестрою у шпиталі з 47 року і тягула 2х дітей, тому не приписуйте свої звички іншим
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01.10.2020 00:36 Відповісти
Може ви мене від кацапізму відхрещете??? )))
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01.10.2020 00:22 Відповісти
Бог Вам суддя
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01.10.2020 00:32 Відповісти
Тоді хто вам суддя?
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01.10.2020 00:37 Відповісти
Вибачте, не примітизую, народився у Львові, виріс, втік подалі від батьків) Втік недалеко, на Рівненщину, постійно повертаюся у Львів, тому глузую і з себе.
Тримайтеся і на переймайтеся)
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01.10.2020 00:00 Відповісти
Розумію, а це:
"Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло "
трохи не доречне.
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01.10.2020 00:44 Відповісти
Ви проти того щоб зебілизм вдавився?
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01.10.2020 00:48 Відповісти
Як він вдавиться, якщо тільки вчиться їсти?
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01.10.2020 01:28 Відповісти
"По усам тєкло і бенє в рот всьо попало"
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01.10.2020 01:34 Відповісти
удивительное рядом...)хи хи...зе билы!!!
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01.10.2020 00:05 Відповісти
Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3040
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01.10.2020 01:02 Відповісти
Он предоставил следователям записи разговоров с человеком, голос которого похож на голос Халимона. Одну из телефонных бесед этот человек вел прямо из зала Верховной Рады во время заседания.Источник: https://censor.net/ru/n3222168

Звичайно не відкривати ..., а то ще виникне питання чим і займаються депутати у Верховній Раді
Ну ,правда , деякі відео вилазять та видно є ще багато чого приховувати
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01.10.2020 05:23 Відповісти
в зеленських зашквар на зашкварі.
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01.10.2020 07:47 Відповісти
Green Lives Matter!
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Нівінаватая я, он сам прішьол...
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19.11.2020 02:32 Відповісти
 
 