Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Офіс генерального прокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.
Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Про те, що Халімон вимагав у нього 40 млн грн, заявив Олег Дмитренко - колишній нардеп від БПП, засновник сільськогосподарського ТОВ "Батьківщина". Його компанія закуповувала урожай у розташованого на Чернігівщині держпідприємства "Івківці". Прилуцька прокуратура вирішила, що "Батьківщина" купує зерно за собівартістю і почала кримінальну справу, а врожай заарештувала. Дмитренко стверджує, що за 40 млн грн Халімон обіцяв закрити провадження і зняти арешт з урожаю.
Олег Дмитренко каже, що Павло Халімон вимагав у нього 40 млн грн хабаря
Дмитренко написав на Халімона заяву в НАБУ 21 липня. Він надав слідчим записи розмов з людиною, голос якого схожий на голос Халімона. Одну з телефонних розмов ця людина вела прямо із залу Верховної Ради під час засідання.
НАБУ звернулося до Венедіктової з проханням внести відомості в ЄРДР, але та відмовила.
"У згаданих матеріалах відсутні конкретні відомості про обставини, які можуть свідчити про вчинення зазначених у зверненні народним депутатом України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - пояснили причини відмови в Офісі генпрокурора.
Дмитренко домігся відкриття кримінальної справи через Вищий антикорупційний суд.
Халімон підтверджує, що кілька разів спілкувався з Дмитренком. Але каже, що не вимагав хабар. За його версією, це Дмитренко сам неправомірно пропонував йому 40 млн.
Халімон стверджує, що Дмитренко сам пропонував йому 40 млн
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а ты говно не ешь исходя из личного опыта? Попробовал и не понравилось?
скворешник - заглядение прямо - хрен обьедешь...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло
А ще можна додати трохи висловів з польщі, які у Моєму Львові були завжди серед перших - най тя кров зальєє, най тя шлях трафить)
З найкращими побажаннями
Приведу приклад - пішов по хліб (в той час в совку були проблеми з хлібом, але тимчасово було м^ясо) і 2 години проторчав на трамвайній зупинці з ^бандерівцем^ котрий відсидів 15 років і був старший на 45 років, було дуже цікаво ^піонеру^ з ним спілкуватися
Тримайтеся і на переймайтеся)
"Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло "
трохи не доречне.
Звичайно не відкривати ..., а то ще виникне питання чим і займаються депутати у Верховній Раді
Ну ,правда , деякі відео вилазять та видно є ще багато чого приховувати