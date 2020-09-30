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Гостиний двір у Києві контролюють "бійці Кравця", вони не дають провести консервацію, - Ігор Луценко

Гостиний двір у Києві контролюють

"Бійці Андрія Кравця" контролюють Гостиний двір на Контрактовій площі в Києві і не дають провести консервацію будівлі за гроші спонсорів.

Про це пише у Фейсбуці колишній народний депутат Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині Гостиний контролюється бійцями Андрія Кравця, котрі не дозволяють зробити консервацію будівлі НАВІТЬ за кошти спонсорів, котрі ми свого часу зібрали", - написав Луценко.

За його словами, Державна виконавча служба не виконала судове рішення про повернення Гостиного у власність держави, а Генпрокуратура спочатку "загубила" провадження щодо злочинних дій забудовника, а потім намагалася заблокувати повернення Гостиного у власність держави. Кабмін і Верховна Рада при цьому не виділили ні копійки на консервацію Гостиного двору, який руйнується від вологи і морозів узимку, зазначив Луценко.

"Загалом, Гостиний двір – історія тотальної нездатності чиновників центральної влади розібратися і вирішити проблеми міста, дати раду тому майну, котре у них в руках", - підсумував Луценко.

Гостиний двір у Києві контролюють бійці Кравця, вони не дають провести консервацію, - Ігор Луценко 01

Автор: 

Київ (19640) Гостиний двір (35) Луценко Ігор (180)


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Топ коментарі
+10
Постройка Гостинного двора - пример очень приличной научной реконструкции здания по старым чертежам. Имел честь участвовать в обмерах старого здания и подготовке проекта нового. Это несомненно памятник архитектуры и градостроительства. А то что с ним хотели сделать "инвесторы" на основании липового заключения Минкульта что это не "памятник" а новодел - это преступление. А текст про "под благовидным предлогом, что это памятник дохристианской цивилизации и палеолита" дешевая манипуляция..Как-то так
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30.09.2020 23:42
+9
Віталька нєпрі дєлах

Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5678
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30.09.2020 23:11
+4
При премьерстве Юлии Владимировны проблемы Гостиного двора не было.

Он тогда разрушался планово.
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30.09.2020 23:15
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Віталька нєпрі дєлах

Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5678
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30.09.2020 23:11 Відповісти
При премьерстве Юлии Владимировны проблемы Гостиного двора не было.

Он тогда разрушался планово.
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30.09.2020 23:15 Відповісти
А при Азірові не руйнувався, а при Кулівлоба, а при Гросі?
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30.09.2020 23:18 Відповісти
руйнувався.

а при Юлі НІТ !
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30.09.2020 23:22 Відповісти
У Вікіпедії написано:
Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення(1979-2011, 2015), пам'ятник архітектури містобудівання місцевого значення(2014)

Прем"єрство Ю.В. Тимошенко завершилося на початку 2010р.
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01.10.2020 00:09 Відповісти
національного значення(1979-2011
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01.10.2020 09:16 Відповісти
Гостиный двор построен в 1980 году, если кто не в курсе.
Игорь Луценко сделал попытку его отдать у инвесторов, среди которых, говорят, был и сын Януковича, под благовидным предлогом, что это памятник дохристианской цивилизации и палеолита.
С этой целью нанял тупорылых крикунов-активистов, которые этот "памятник" фактически разрушили и превратили в отхожее место для бомжей.
Теперь это стоит в центре Киева и воняет.
Спасибо Игорю Луценко и активистам.
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30.09.2020 23:15 Відповісти
Отжать, Т9!
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30.09.2020 23:16 Відповісти
Гостинный двор в 1980,таки не знал
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30.09.2020 23:18 Відповісти
Ага, старое частично деревянное, частично кирпичное здание было снесено к олимпиаде, вырыт котлован и по старым чертежам построено здание, которого тут не построили в свое время из-за невыделения средств городской думой.
За одно в историческом музее в загашниках был найден Самсон и установлен рядом.
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30.09.2020 23:27 Відповісти
Яка дума, кацапе?
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30.09.2020 23:34 Відповісти
Дубина стояросовая, в годы, когда Подол отстраивали после пожара и планировалась постройка Гостинного двора, київська міська рада называлась киевской городской думой.
Ты, вообще, в школе училсчн или сразу такой стал других учить?
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30.09.2020 23:40 Відповісти
.. юрко, тебя в школе совки учили
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30.09.2020 23:43 Відповісти
В цьому році пішов в другий клас.
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30.09.2020 23:58 Відповісти
Учись и не вздумай пропускать уроки истории.
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01.10.2020 00:06 Відповісти
..установлена копия, оригинал в национальном историческом музее.
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30.09.2020 23:41 Відповісти
Может и копия, только она в историческом музее валялась на ступеньках, ведущих в подвал в куче мусора.
Потому, думаю, что это оригинал.
В музее недавно был.
Ни в залах, ни на прежнем месте никакого Самсона не заметил
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30.09.2020 23:46 Відповісти
Оригинал может быть у депутата на даче.
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01.10.2020 10:24 Відповісти
Постройка Гостинного двора - пример очень приличной научной реконструкции здания по старым чертежам. Имел честь участвовать в обмерах старого здания и подготовке проекта нового. Это несомненно памятник архитектуры и градостроительства. А то что с ним хотели сделать "инвесторы" на основании липового заключения Минкульта что это не "памятник" а новодел - это преступление. А текст про "под благовидным предлогом, что это памятник дохристианской цивилизации и палеолита" дешевая манипуляция..Как-то так
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30.09.2020 23:42 Відповісти
Какой реконструкции, если его никогда там не было?
Что за бред?
Зайдите хоть на сайт старого Киева и сравните с тем пакгаузом.
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30.09.2020 23:49 Відповісти
Я написал "научной реконструкции здания по старым чертежам" не так ли? Когда готовился этот проект не было сайтов. Мы работали в архивах с аутентичными чертежами, обмерами, фотографиями. Это не была прямая реконструкция старого здания, а реконструкция по старому проекту. Имеете что-то еще расказать архитектору-реставратору, уважаемый?
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30.09.2020 23:57 Відповісти
Теперь дошло.
Несмотря на сохранившийся в архивах проект здания архитектора Луиджи Ручка, в распиле выделенных средств участвовала ещё целая толпа дармоедов.
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01.10.2020 00:09 Відповісти
Руска, опять Т9 отсебятину погнал.
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01.10.2020 00:11 Відповісти
О...видно "профессионала" Записать в дармоеды целый отдел "Укрпроектреставрации" и еще обвинить в "распиле выделенных средств" в конце 70-х...Браво..И много можно построить по архивному проекту? И автоматически превести его в стадию РЧ необходимой для постройки объекта? Господи, кого я спрашиваю...
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01.10.2020 00:29 Відповісти
Ну да, ну да. Это не про ваш ударный труд снят фильм "Служебный роман"?
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01.10.2020 08:20 Відповісти
Мы говорим о Контрактовой площади?В районе памятника Сковороды в обуви
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30.09.2020 23:20 Відповісти
Старовинну архітектуру навмисно руйнують, бо для ригів, пам'ятки архітектури, це старі будівлі, які потрібно знести, щоб побудувати якесь торгівельно- розважальне лайно.
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30.09.2020 23:22 Відповісти
Виталя уже рыг, интересно)))
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01.10.2020 07:20 Відповісти
Это не только рыги. Я для себя отметил что в основном любителями разрушить и построить новое бывают скоробагатьки, 'какая разница', малообразованные, и приезжие (даже в 2-м и 3-м поколении). Я подчеркиваю- в основном, не все из перечисленных! И это мои личные наблюдения. Им плевать на ценность этих зданий. Им нужны оффисы, макдональдсы и говновысотки. Для них это просто 'старый некрасивый дом'. Зато как они восхищаются такой же архитектурой в Таллине и Кракове...
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01.10.2020 10:32 Відповісти
Ездил на пары в универе,напротив училища" капелланов"
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30.09.2020 23:32 Відповісти
А про белое здание ,были сомнения и раньше
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30.09.2020 23:32 Відповісти
Народ Украины обязан требовать от власти возобновления расстрелов для казнокрадов, корруцпционеров и сепаратистов!
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01.10.2020 01:30 Відповісти
Ай какой яркий пример независимости Витали от застройщиков. А зелёный ещё и указы по их защите подписывает
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01.10.2020 07:17 Відповісти
Не являюсь поклонником педалика, считаю худшим мером за 60 лет, но не надо на него вешать всех собак.
К этому зданию киевская администрация не имела и не имеет никакого отношения и решение суда о передаче здания городу тоже заблокировано.
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01.10.2020 08:12 Відповісти
Коли приїжджав до Києва завжди зупинявся на контрактній площі. Це місце зустрічі в Києві польських панів і євреїв орендаторів кожної осені. Коли євреї передавали панам орендну плату за маєтки, які вони від їх імені експлуатували. Це називалося розвитком капіталістичних відносин в Україні в 16-17 століттях.
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01.10.2020 07:40 Відповісти
Ребята! Вы проспали, нет уже государства, есть кучка олигархов, которые как шакалы отрывают от нее то последнее, что у нее оставалось.
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01.10.2020 08:09 Відповісти
Ещё один пример деятельности проплаченых активистов в центре Киева - почтовая площадь.
Если рассматривать старинные гравюры, литографии, фотографии, то можно заметить, что в том месте мирно паслись коровки, пришвартованы дебаркадеры, периодически его накрывали паводки и регулярно проводились богослужения в честь крещения.
Аж в 1913 году там появились навесы, чтобы баржы можно было сгружать при любой погоде.
При реконструкции площади тут начали строить подземный торговый центр.
Все бы ничего, но средняя такса отката застройщика активистам составляет 50000 баксов, а застройщик упёрся.
Было объявлено, что в этом месте офигенный культурный слой и зарыты сокровища нибелунгов.
Много лет территория разрыта, из сокровищ нибелунгов найдено;
Костыль - 1 штука.
Подкова - 1 штука.
Монеты мелкие эпохи Александра-освободителя - 5 штук.

Мораль, малята, такова.
Этих рекетеров во главе с луценками и собаковыми надо расстреливать их рогатки
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01.10.2020 09:19 Відповісти
Скажи уже прямо: Киеву не 1500, не 1000 и даже не 500 лет, а максимум 100. Т.е. можно смело сносить все старые дома и тыкать высотки.
Про таксу активистам умилил. Что же в активисты не пошёл, если там такие заработки?
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01.10.2020 09:38 Відповісти
Да что ты)) Там откопана кузница 9-10 веков и пристань тех же лет. И много другого- это торгово-ремесленная часть града, плюс откопали фрагмент устланой деревом дороги с летописного Боричеевого узвоза, по которому с старокиевской горы спускались киевляни на крещение в Почайну- тогда это была гавань, а Почайна втекала в Днепр чуть ниже по течению.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
 
 