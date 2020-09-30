Гостиний двір у Києві контролюють "бійці Кравця", вони не дають провести консервацію, - Ігор Луценко

"Бійці Андрія Кравця" контролюють Гостиний двір на Контрактовій площі в Києві і не дають провести консервацію будівлі за гроші спонсорів.

Про це пише у Фейсбуці колишній народний депутат Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині Гостиний контролюється бійцями Андрія Кравця, котрі не дозволяють зробити консервацію будівлі НАВІТЬ за кошти спонсорів, котрі ми свого часу зібрали", - написав Луценко.

За його словами, Державна виконавча служба не виконала судове рішення про повернення Гостиного у власність держави, а Генпрокуратура спочатку "загубила" провадження щодо злочинних дій забудовника, а потім намагалася заблокувати повернення Гостиного у власність держави. Кабмін і Верховна Рада при цьому не виділили ні копійки на консервацію Гостиного двору, який руйнується від вологи і морозів узимку, зазначив Луценко.

"Загалом, Гостиний двір – історія тотальної нездатності чиновників центральної влади розібратися і вирішити проблеми міста, дати раду тому майну, котре у них в руках", - підсумував Луценко.