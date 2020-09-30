Україна має рекордні запаси газу і може взимку почати його експорт, - глава "Нафтогазу" Коболєв
"Нафтогаз" наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу і розраховує, що така ситуація зможе знизити ціну на газ для кінцевих споживачів.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не очікуємо якихось кризових явищ або сплесків. У нас рекордна кількість газу у підземних сховищах, що дозволяє говорити про те, що за будь-якої кризової ситуації українські споживачі не постраждають і газу буде достатньо. Я вважаю високо ймовірним сценарій, коли цієї зими Україна почне експортувати газ. Якщо це станеться, тоді цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться у бік зменшення", - сказав Коболєв.
Глава "Нафтогазу" зауважив, що таке зниження цінових показників для газу залежатиме від ситуації на ринку. Якщо не буде кризових явищ або газових війн в інших частинах Європи, і всі постачальники газу продовжать працювати у "стандартному" режимі, ймовірність позитивних для споживача змін на українському ринку газу є досить високою.
За словами Коболєва, зараз приблизно половина обсягів газу, що був закачаний в українські підземні сховища, є власністю Нафтогазу, що також є рекордним та позитивним показником.
"Із того, що закачано, більше 13 мільярдів кубометрів газу належать приватним компаніям. З цих 13 мільярдів десь 10 мільярдів знаходяться у видобувному стані. Це означає, що з великою ймовірністю власники цього газу планують взимку подавати та повертати його до країн Європи. Чи будуть вони це робити, - залежатиме від того, що відбуватиметься на ринку. Але, якщо вони це зроблять, це означатиме, що ціна на українському ринку газу буде під високим тиском внаслідок високої пропозиції. Зрозуміло, що такий механізм ринку залежатиме від погоди, від оптового попиту в Європі та від попиту в Україні. Але ймовірність подібного ринкового ефекту на ціну (газу) є високою", - пояснив Коболєв.
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надо продавать сша...
при расчетах за октябрь цена 3.60 грн за куб.м газа применяться на объем потребления до 200 куб.м, остальные потребленного в октябре газа оплачивается по цене 7.188 грн за куб.м. Дело в том, что Постановление КМУ http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/872-2015-%D0%BF 30.10.2015 г. №872 , которым внесены изменения в постановление Постановление КМУ от 01.10.2015 г. №758 касательно применения цены 3.60 грн за куб.м на объем до 1200 куб.м за потребленный в период с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. природный газ, вступила в силу 4 ноября 2015 г. Поэтому потребленные в октябре и оплаченные по цене 7.188 грн за куб.м объемы при совокупном потреблении за октябрь-март не более 1 200 куб.м будут пересчитаны по цене 3.60 грн. грн за куб.м (см Постановлению КМУ от 01.10.2015 г. №758 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151010 в редакции от 10.10.2015 г. иhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151104 в редакции от 04.11.2014 г. )
Вопрос заслуживает он высокой зарплаты если Нафтогаз платил десятки миллиардов в бюджет?
А при Зеленском из бюджета его дотировать надо опять.И так во всём.Быть Голобородько и знать как надо и стать им и обосраться....
Есть только одно различие - из руководства Коболев уволил Витренко.
После этого Нафтогаз стал убыточным.
Вариантов этому два:
1. Мозговым центром был Витренко, а не Коболев. Сам по себе Коболев - ноль. Обыкновенный барыга. И суд с россией выиграл не Коболев без юридического образования, а нанятые в Европе и США юристы- профессионалы. А Коболев все время суда где-то в сторонке курил папироску и ждал решение суда. За это еще и получил миллионные премии.
2. Витренко убрали, потому что он был чужим свидетелем в их шобле. Сейчас, когда Виренко нет, появилась возможность заниматься махинациями с газом. А так как жадность у Коболева неуемная и было приобретено чувство вседозволенности, он заигрался и довел компанию "до ручки".
летом накачали газа по 2500 полные штаны, а счас пихают
укрревалюцыанэрамгидностии по 5500.
но быдло все схавает
и ахметкину зеленую илехтрику вместо 1 грн по 2,5 грн тоже
аххахаха
ожидайте сообщения о повышения цены на газ для населения
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
Передайте коболеву, шо в Европе газ стоит 100$ на хабе, а украинские терпилы платят за свой же газ минимум 200$ плюс Транспортировка *****....ть. Так что вряд ли Германия захочет покупать у Украины газ по такой цене
А би велась розмова,
Я сам продовжив діалог,
Тихеньким словом "дрова".