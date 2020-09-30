Україна має рекордні запаси газу і може взимку почати його експорт, - глава "Нафтогазу" Коболєв

"Нафтогаз" наступної зими не прогнозує жодних кризових явищ на ринку газу і розраховує, що така ситуація зможе знизити ціну на газ для кінцевих споживачів.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не очікуємо якихось кризових явищ або сплесків. У нас рекордна кількість газу у підземних сховищах, що дозволяє говорити про те, що за будь-якої кризової ситуації українські споживачі не постраждають і газу буде достатньо. Я вважаю високо ймовірним сценарій, коли цієї зими Україна почне експортувати газ. Якщо це станеться, тоді цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться у бік зменшення", - сказав Коболєв.

Глава "Нафтогазу" зауважив, що таке зниження цінових показників для газу залежатиме від ситуації на ринку. Якщо не буде кризових явищ або газових війн в інших частинах Європи, і всі постачальники газу продовжать працювати у "стандартному" режимі, ймовірність позитивних для споживача змін на українському ринку газу є досить високою.

За словами Коболєва, зараз приблизно половина обсягів газу, що був закачаний в українські підземні сховища, є власністю Нафтогазу, що також є рекордним та позитивним показником.

"Із того, що закачано, більше 13 мільярдів кубометрів газу належать приватним компаніям. З цих 13 мільярдів десь 10 мільярдів знаходяться у видобувному стані. Це означає, що з великою ймовірністю власники цього газу планують взимку подавати та повертати його до країн Європи. Чи будуть вони це робити, - залежатиме від того, що відбуватиметься на ринку. Але, якщо вони це зроблять, це означатиме, що ціна на українському ринку газу буде під високим тиском внаслідок високої пропозиції. Зрозуміло, що такий механізм ринку залежатиме від погоди, від оптового попиту в Європі та від попиту в Україні. Але ймовірність подібного ринкового ефекту на ціну (газу) є високою", - пояснив Коболєв.

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