Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко
В Україні показник госпіталізації людей з COVID-19 наближається до рекордного, оскільки люди нехтують протиепідемічними заходами.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми наближаємося до рекорду - кількість госпіталізацій за добу. Було 742 ліжка, а сьогодні було 730-735 по всій країні. Через це збільшується заповненість ліжок і відсотки. Критичні точки - зростання випадків коронавірусної хвороби. Це показник того, що ми стали нехтувати протиепідемічними нормами. Я буду це говорити доти, доки ситуація не нормалізується", - сказав чиновник.
Коментуючи готовність лікарень до напливу пацієнтів, Ляшко зазначив: "Ми можемо говорити про 29 тис. ліжок, 8 тис. вже перепрофільовано, 14 тис. ліжок підведені до кисню, ми далі розширюємося. У Києві буде перепрофілюватися 500 ліжок академічних інститутів. Був сьогодні заступник голови харківської ОДА, розглядали, яку додаткову лікарню включати в Харкові для того, щоб госпіталізувати людей".
На думку головного санлікаря, "система охорони здоров'я нарощує свій потенціал".
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Это и есть вся его работа?
И правят они клиническими идиотами.
Ви не чули від нього по цю інформацію? Я також!!!
Чи можна було врятувати життя людей, якби він не займався хайпом та бравадою, звинувачуючи громадян України у своїй безпорадності? Бог йому суддя!
Придурок, это показатель того, что летний ультрафиолет не работает, а никаких мер вы, у*бки, не приняли. Вы отчитались о "перемоге" и в прямом смысле закатали антиковидный фонд в асфальт... Но вдруг неожиданно пришла осень. Все страны ожидали вторую волну осенью, а вы делали вид, что дороги строили. С похолоданием ваши больницы захлебнутся. Вы можете утверждать, что угодно, но виновны в этом только вы.
обязательнаяпринудительная госпитализация людей из групп риска. Считаю весь этот бред геноцидом против них же под видом заботы. з.ы. Вирусными и летом болеют часто, ультрафиолет до ...опы.