Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко

В Україні показник госпіталізації людей з COVID-19 наближається до рекордного, оскільки люди нехтують протиепідемічними заходами.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наближаємося до рекорду - кількість госпіталізацій за добу. Було 742 ліжка, а сьогодні було 730-735 по всій країні. Через це збільшується заповненість ліжок і відсотки. Критичні точки - зростання випадків коронавірусної хвороби. Це показник того, що ми стали нехтувати протиепідемічними нормами. Я буду це говорити доти, доки ситуація не нормалізується", - сказав чиновник.

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Коментуючи готовність лікарень до напливу пацієнтів, Ляшко зазначив: "Ми можемо говорити про 29 тис. ліжок, 8 тис. вже перепрофільовано, 14 тис. ліжок підведені до кисню, ми далі розширюємося. У Києві буде перепрофілюватися 500 ліжок академічних інститутів. Був сьогодні заступник голови харківської ОДА, розглядали, яку додаткову лікарню включати в Харкові для того, щоб госпіталізувати людей".

На думку головного санлікаря, "система охорони здоров'я нарощує свій потенціал".