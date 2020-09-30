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Новини Коронавірус і карантин
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Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко

Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко

В Україні показник госпіталізації людей з COVID-19 наближається до рекордного, оскільки люди нехтують протиепідемічними заходами.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наближаємося до рекорду - кількість госпіталізацій за добу. Було 742 ліжка, а сьогодні було 730-735 по всій країні. Через це збільшується заповненість ліжок і відсотки. Критичні точки - зростання випадків коронавірусної хвороби. Це показник того, що ми стали нехтувати протиепідемічними нормами. Я буду це говорити доти, доки ситуація не нормалізується", - сказав чиновник.

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Коментуючи готовність лікарень до напливу пацієнтів, Ляшко зазначив: "Ми можемо говорити про 29 тис. ліжок, 8 тис. вже перепрофільовано, 14 тис. ліжок підведені до кисню, ми далі розширюємося. У Києві буде перепрофілюватися 500 ліжок академічних інститутів. Був сьогодні заступник голови харківської ОДА, розглядали, яку додаткову лікарню включати в Харкові для того, щоб госпіталізувати людей".

На думку головного санлікаря, "система охорони здоров'я нарощує свій потенціал".

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Суцільні зелені рекорди.
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01.10.2020 00:00
+5
Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.
---------------------
Это и есть вся его работа?
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30.09.2020 23:55
+4
Количество заболевших достигло отметки 4000 + !!! и до коллапса системы минздрава осталось максимум неделя-полторы - а эти ЗеЧепушилы ***** сопли жуют и несут нам пургу !!! ... Страной правят клинические идиоты...
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30.09.2020 23:59
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Знакомые восьмой день ждут результата анализа в Киеве. Есть еще сомнения,почему рейтинг зебуинов идёт под плинтус?
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30.09.2020 23:52 Відповісти
Наближаємось до введення Воєнного стану, який потрібно було ввести 6 років тому, але у влади все не вистачало сміливості виконати свій Конституційний обов'язок!
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30.09.2020 23:52 Відповісти
6 років тому корони не було.
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30.09.2020 23:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336463 Хворієш?
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01.10.2020 00:00 Відповісти
Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.
---------------------
Это и есть вся его работа?
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30.09.2020 23:55 Відповісти
Не надо завидовать.
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01.10.2020 09:40 Відповісти
Количество заболевших достигло отметки 4000 + !!! и до коллапса системы минздрава осталось максимум неделя-полторы - а эти ЗеЧепушилы ***** сопли жуют и несут нам пургу !!! ... Страной правят клинические идиоты...
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30.09.2020 23:59 Відповісти
Не только, избирателей 73% тоже идиотов.
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01.10.2020 00:17 Відповісти
Не - страной правят гниды и разводилы лохОв.
И правят они клиническими идиотами.
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01.10.2020 06:59 Відповісти
Да ничего не случится и через неделю и через полторы, кроме телепугалок и разводняка на деньги в больницах.
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01.10.2020 08:55 Відповісти
Количество умерших за сутки впервые превысило 100 человек !!!(расскажи это им)
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01.10.2020 12:40 Відповісти
Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7197
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30.09.2020 23:59 Відповісти
Суцільні зелені рекорди.
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01.10.2020 00:00 Відповісти
Зелёные, вам это не поможет. Вышвырнут вас пинком под зад из местной власти. Жаль что в половине страны на ваше место придут ЗаЖоПники; население безумно, и хочет у себя увидеть "ЛДНР".
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01.10.2020 00:03 Відповісти
...не хочу видеть Медведчука - он немного страшноват на вид и пугает, а вот Вадик из його команды ничо, релаксирует, расслабляет мускулатуру
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01.10.2020 05:15 Відповісти
А внучка фокина? Хороша ведь Маша
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01.10.2020 08:55 Відповісти
"Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
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01.10.2020 09:43 Відповісти
Проморгали, панове влада, еще вначале карантина в марте нашенских рагульских заробитчан, которые домой пачками возвращались из Запада с подарками, в т.ч. китайским вирусом, а теперь - маемо що маемо.
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01.10.2020 00:04 Відповісти
а хто сказав що проморгали та вони всіма силами намагалися розпорошити людей по областях без посиленого контролю,можливо навіть думали що то фігня якась типа сезонного грипу і допоможе їм відволікти увагу від занепаду рейтингів,економіки та інституцій взагалі а воно он як вийшло,і вакцини нема і пошесть шириться...
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01.10.2020 00:42 Відповісти
А ти сам хто, Виталий?
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01.10.2020 06:47 Відповісти
Головний санітарний лікар України, публічно звинувачує людей у недотриманні санітарних правил та нормативів, при цьому, саме він не виконав, жодного наказу МОЗ, щодо необхідності вживання заходів під час епідемії, мова йде про посилення хлоруванням питної води, про масову дезинфекцію приміщень перебування громадян України, про знезараження бутильованої води, яку вживають люди, про знезараження артезіанської води в приватному секторі, так як західними вченими доведено, що короновірус потрапити у грунтові води, та зберігається у стічних водах.
Ви не чули від нього по цю інформацію? Я також!!!
Чи можна було врятувати життя людей, якби він не займався хайпом та бравадою, звинувачуючи громадян України у своїй безпорадності? Бог йому суддя!
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01.10.2020 00:24 Відповісти
Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7097
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01.10.2020 09:50 Відповісти
"Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами".Источник: https://censor.net/ru/n3222171

Придурок, это показатель того, что летний ультрафиолет не работает, а никаких мер вы, у*бки, не приняли. Вы отчитались о "перемоге" и в прямом смысле закатали антиковидный фонд в асфальт... Но вдруг неожиданно пришла осень. Все страны ожидали вторую волну осенью, а вы делали вид, что дороги строили. С похолоданием ваши больницы захлебнутся. Вы можете утверждать, что угодно, но виновны в этом только вы.
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01.10.2020 00:46 Відповісти
Как же им не захлебнуться? Картина, как и весной: ветрюган и люди под банком на улице в очереди. Любые сопли после такого могут боком вылезти. И вдобавок это их нововведение - обязательная принудительная госпитализация людей из групп риска. Считаю весь этот бред геноцидом против них же под видом заботы. з.ы. Вирусными и летом болеют часто, ультрафиолет до ...опы.
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01.10.2020 06:00 Відповісти
"Это просто грипп" ®

Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8155
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01.10.2020 01:13 Відповісти
Як висадка на Місяць і фото про круглу Землю?
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01.10.2020 08:34 Відповісти
...дохторская мафия чотко выдает РЕЗУЛЬТАТ!!! Они у нас наперед знают скоко "сыграют" по дням - потому-что этот график "намалеван" огрызком карандаша на оторваной обложке некогда твердого переплета брощюры "Конституция Украины"
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01.10.2020 05:12 Відповісти
Он министерство статистики возглавляет?
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01.10.2020 09:42 Відповісти
Книгу рекордов
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01.10.2020 10:00 Відповісти
 
 