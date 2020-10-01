У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ
Необхідно розмістити американські війська в Східній Європі для стримування Росії і захисту партнерських відносин з країнами регіону, заявив у середу голова комітету з питань збройних сил сенату США Адам Сміт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія стає більш, а не менш агресивною ... Її зусилля в Україні, безумовно, були дуже агресивними. Її зусилля, спрямовані на підрив демократії будь-якими можливими способами в Європі і США, і де-небудь ще, тільки зросли. Я думаю, необхідність мати там сили стримування особливо важливо", - сказав Сміт на слуханнях в комітеті з питання про зміни в оборонній стратегії США в Європі.
За його словами, існує стурбованість у зв'язку з тим, що "російська агресія" впливає на "партнерство США в Європі".
"Є чіткі можливості для укладення партнерств (зі східноєвропейськими союзниками. - Ред.) і для потенційного розміщення військ у країнах Східної Європи для того, щоб посилити наші позиції і краще відповідати нашим оборонним потребам, особливо щодо стримування російської агресії в тій частині світу", - заявив Сміт.
У серпні міністр оборони США Марк Еспер заявив, що виведення частини американських військ з Німеччини і їхня передислокація в кінцевому підсумку мають на меті посилити стримування Росії.
"Ми, передислоковуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією", - сказав Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на "посилення стримування Росії і зміцнення альянсу".
Еспер повідомив, що в цілому США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового персоналу, значну частину його буде повернуто на батьківщину, частину переміщено в Італію та Бельгію.
Міністр зазначив, що більшість союзників з НАТО підтримали це рішення, раніше ухвалене президентом США Дональдом Трампом.
Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.
Пентагон також має намір скерувати більше сил у країни Балтії і Польщі, сказав Еспер.
Тим часом, коли Еспер каже, що скорочення військ у Німеччині направлено на те, щоб активізувати "стратегічну гнучкість", Трамп заявляв, що йдеться про "покарання" Берліна за те, що він виділяє недостатньо коштів на оборону.
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рыжий ненавидит Украину, рыжий любит *****....
І коли Трамп, змушений Конгресом, починає надто "сіпаться" - Кремль стискає руку...
управляемый Президент Америки? - надо перевыбирать.
от и посмотрим через месяц.
проблема у нас как и везде, народ дальше своих билов не заглядывает.
ты ему пообещай какую скидку на шо нибудь и он голоснет,
а шо на шару бывает тока уксус, так мы про то не думаем.
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Вывод: ваши санкции бесполезны, как минимум.
Україна - це ж найкраще місце для війсьвих американців. Саме у нас треба розміщувати військові бази, поки ми ще існуємо.
👍👍👍👏👏👏