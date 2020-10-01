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У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ

У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ

Необхідно розмістити американські війська в Східній Європі для стримування Росії і захисту партнерських відносин з країнами регіону, заявив у середу голова комітету з питань збройних сил сенату США Адам Сміт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія стає більш, а не менш агресивною ... Її зусилля в Україні, безумовно, були дуже агресивними. Її зусилля, спрямовані на підрив демократії будь-якими можливими способами в Європі і США, і де-небудь ще, тільки зросли. Я думаю, необхідність мати там сили стримування особливо важливо", - сказав Сміт на слуханнях в комітеті з питання про зміни в оборонній стратегії США в Європі.

За його словами, існує стурбованість у зв'язку з тим, що "російська агресія" впливає на "партнерство США в Європі".

"Є чіткі можливості для укладення партнерств (зі східноєвропейськими союзниками. - Ред.) і для потенційного розміщення військ у країнах Східної Європи для того, щоб посилити наші позиції і краще відповідати нашим оборонним потребам, особливо щодо стримування російської агресії в тій частині світу", - заявив Сміт.

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У серпні міністр оборони США Марк Еспер заявив, що виведення частини американських військ з Німеччини і їхня передислокація в кінцевому підсумку мають на меті посилити стримування Росії.

"Ми, передислоковуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією", - сказав Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на "посилення стримування Росії і зміцнення альянсу".

Еспер повідомив, що в цілому США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового персоналу, значну частину його буде повернуто на батьківщину, частину переміщено в Італію та Бельгію.

Міністр зазначив, що більшість союзників з НАТО підтримали це рішення, раніше ухвалене президентом США Дональдом Трампом.

Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.

Пентагон також має намір скерувати більше сил у країни Балтії і Польщі, сказав Еспер.

Тим часом, коли Еспер каже, що скорочення військ у Німеччині направлено на те, щоб активізувати "стратегічну гнучкість", Трамп заявляв, що йдеться про "покарання" Берліна за те, що він виділяє недостатньо коштів на оборону.

Автор: 

Європа (1876) США (23348)


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Топ коментарі
+24
Идеальное место для размещения это Украина. Прекрасная и разнообразная природа, мягкий климат, умопомрачительная украинская кухня в ПЯТЬ мишленовских звезд (а то и в семь)из трех возможных, гостеприимные, умные, патриотичные и трудолюбивые люди (без 73%). И опять же,общая граница с Парашей и до Москвы ракетой, пардон, рукой подать. А какой профит для авиации! Например Полтава или Нежин, взлет, пуск, посадка. И на топливе экономия!
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01.10.2020 06:06
+16
перестань пить водку рузкий . Трамп любит Америку . Ему Украина и Расея как партнеры не более . В остальном пусть Украину научаться любить сами Украинцы . А то голосуете за ЗЕ , Бойко и Медведчука а хотите шоб как людей было .
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01.10.2020 02:59
+12
Мабуть мєдний тазік таки завис над парашею
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01.10.2020 02:05
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"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.Источник: https://censor.net/ru/n3222174
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01.10.2020 01:38 Відповісти
Тайская полиция задержала 32-летнего российского туриста, который пытался ограбить туристическое бунгало в национальном парке Дой Сутхеп-Пуи, пишет портал Thaiger.
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01.10.2020 01:58 Відповісти
Мабуть мєдний тазік таки завис над парашею
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01.10.2020 02:05 Відповісти
наша рыжая белка наложит вето своей президентской ластой - она любит *****.
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01.10.2020 02:25 Відповісти
Это Тебе Байден сказал? Ты смотри, дедушке 78 лет, он в неадеквате.
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01.10.2020 02:28 Відповісти
тебе 23 и ты тоже не в адеквате
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01.10.2020 02:42 Відповісти
Трамп на вас він клав-у вас білка в голові-віддали окупантові ******* 44 тис.кв.км. української землі та ще й випотрошили Україну,аби на 3-ю президентську компанію хватило байді.Американці двічі вже пнули в зад-пнуть іще раз-їм лузери-популісти не потрібні.
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01.10.2020 07:38 Відповісти
Мардва, чё шифруисся, бери мастосраное погонялово: иля шавка, аноха ёжов, ёрш пачка. И учы мастосраный кликамц и калякамц на мастосраном, а то икла людожэра через нет видна.
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01.10.2020 09:32 Відповісти
Я мову зламала, коли читала.
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01.10.2020 09:42 Відповісти
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01.10.2020 09:48 Відповісти
вы правда ничего не понимаете или не хотите понимать?
рыжий ненавидит Украину, рыжий любит *****....
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01.10.2020 02:31 Відповісти
А за что ему любить Украину - для него она ассоциируется с продажными политиками заигрывавшими с Хиллари, с олигархами отмывающими в американском банке бабло и скупающими заводы и офисы в Охвйо, с дурачком Зеленским и шпионским кодлом за его спиной и продажной прокуратурой не расследовавшей похождения папаши и сынули Байденов в Украине. Назовите хоть одну причину.
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01.10.2020 02:53 Відповісти
муйлуша -не продажная тварь? за собчаком тягала дипломат, а в начале 90-х его опрокинула как и ленинградцев наклонил на хмырь, который выменял на спомощью выделенного страгсырья, но так ту еду и не довез ленинградцам . У Салье все это найдете...
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01.10.2020 03:49 Відповісти
Ну шо ты там , хоть немного похудал ?
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01.10.2020 07:33 Відповісти
Мардва, чё шифруисся, бери мастосраное погонялово: иля шавка, аноха ёжов, ёрш пачка. И учы мастосраный кликамц и калякамц на мастосраном, а то икла людожэра через нет видна. У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206
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01.10.2020 09:33 Відповісти
Закусывать надо 🥐
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01.10.2020 09:59 Відповісти
перестань пить водку рузкий . Трамп любит Америку . Ему Украина и Расея как партнеры не более . В остальном пусть Украину научаться любить сами Украинцы . А то голосуете за ЗЕ , Бойко и Медведчука а хотите шоб как людей было .
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01.10.2020 02:59 Відповісти
А ты мардва прагаласила за трампона или по инерции за апосранава ссаря мардвы галасишь.
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01.10.2020 09:35 Відповісти
Він його "любить, як собака - палицю...". У мене таке враження, що Кремль міцно Трампа "тримає за яйця"... За що саме - не знаю... Там, скоріш всього, російські гроші замішані, бо на решту обвинувачень, навіть сексуальних збочень, Трампу, думаю, "срать з висоти...".
І коли Трамп, змушений Конгресом, починає надто "сіпаться" - Кремль стискає руку...
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01.10.2020 05:27 Відповісти
согласен, ощущение именно такое, шо ***** за рыжего знает то, шо мы все никогда не узнаем.
управляемый Президент Америки? - надо перевыбирать.
от и посмотрим через месяц.
проблема у нас как и везде, народ дальше своих билов не заглядывает.
ты ему пообещай какую скидку на шо нибудь и он голоснет,
а шо на шару бывает тока уксус, так мы про то не думаем.
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01.10.2020 09:20 Відповісти
Трампом на иго деньхи живет, шпиён значит.
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01.10.2020 09:36 Відповісти
в 3.15.)
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01.10.2020 07:41 Відповісти
Пентагон ? Трамп это делает давно , пока ленивый Сенат не шевелился . С Польшей соглашение заключено . Дело вывести из Германии бесполезно стоящие там войска на военную базу в Польше . Единственный последовательный союзник США в Европе
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01.10.2020 02:56 Відповісти
Кремлевские шулеры заслужили быть Мокшандией,Забордюрнай РАБссии никогда не было...
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01.10.2020 04:31 Відповісти
Власти должны разрешить разместить военные базы США вдоль границы с РФ и по земле и по воде! И чем больше вооружений и солдат США будет, тем лучше! И чем вооружения мощнее будут, тем лучше будет! РФ обосрется на США лезть. И Украина будет в безопасности! И нужно делать из наших войск - одно войско! И одну вообще страну цивилизационную, только конечно идентичность не трогать. И в школах нужно хорошо преподавать английский и Украинцы тогда будут интегрированы с англоговорящими и будут друзья не в СНГ больше, а в Западных странах. И передачи и шоу люди будут смотреть больше Западные. И было бы еще не плохо замутить такую штуку, как ко всем на Украинском тв передачам и кино, чтобы делались английские субтитры и люди тоже так запоминали слова и как это звучит на английском. Но правила и времена и т.д. нужно тоже учить и нужно улучшать это все в школах. у меня в школе английский был, но я хер его там учил. А сейчас учу сам и при помощи сайта по английскому и уже так понимаю более или менее, когда говорят на английском. и в твиттере подписан на англоязычные каналы и понимаю что написано, но не все слова еще, но это дело настигаемое. И нужно Украине с США больше и в культуре развиваться вместе и делать проекты и кино и музыки и театра и спортивные и арт и т.д. И нужно больше обмена опытом в науке и технологиях. И в экономике и торговле. Хочется, чтобы Украина с США были, как одна страна! Хочется все общее было чтобы, и во всех сферах. Вместе хочется быть с США! И РФ вместе хочется победить!
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01.10.2020 05:09 Відповісти
Идеальное место для размещения это Украина. Прекрасная и разнообразная природа, мягкий климат, умопомрачительная украинская кухня в ПЯТЬ мишленовских звезд (а то и в семь)из трех возможных, гостеприимные, умные, патриотичные и трудолюбивые люди (без 73%). И опять же,общая граница с Парашей и до Москвы ракетой, пардон, рукой подать. А какой профит для авиации! Например Полтава или Нежин, взлет, пуск, посадка. И на топливе экономия!
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01.10.2020 06:06 Відповісти
неистово соглашусь...
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01.10.2020 07:08 Відповісти
Идеальное место для базирования - Харьков. Патриотов не очень много.... Благодаря присутствию американцев - станет больше.... Есть место и для самолётов, и для танков, и для ракетных установок, и для противовоздушной обороны....Солдат разместим в отеле у Кернеса.... Он всё равно помрёт и возражать не будет....
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01.10.2020 08:51 Відповісти
Та мест куча хоть Сумы хоть Чернигов подлет ракет до мацквы минимальный!
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01.10.2020 09:03 Відповісти
А ещё мне нравится Купянск и его окрестности. Масса лесов и меловых гор.
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01.10.2020 09:04 Відповісти
И Харьков то же, и Чернигов с Сумами, и Херсон с Николаевым, Мариуполь с Бахмутом. Много у нас красивых полей, лесов и городов.
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01.10.2020 09:03 Відповісти
Мы даже знаем куда))))
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01.10.2020 06:39 Відповісти
Планы Пентагона это для Мокшанцев удмурто-бурятов страшный сон.. .
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01.10.2020 06:48 Відповісти
В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 3224
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01.10.2020 07:05 Відповісти
Десь ..в Мордорі зглотнуло ху@йло !.
..
.В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 9611..
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01.10.2020 07:07 Відповісти
Давно пора.Проснулись.Украина - это щит для Европы от мордора.Так помогите же и ей.
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01.10.2020 07:30 Відповісти
Welcome to Ukraine guys !)
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01.10.2020 07:30 Відповісти
Доброго ранку , Україно , без порошенки і януковича !
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01.10.2020 07:31 Відповісти
Без иуды 🤢🤡💩🎪🐲👿 калозеленого и его прихвостней !
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01.10.2020 07:56 Відповісти
Всё верно! Только, бот, "без порошенки" нужно убрать и в конце добавить "Аве Пастор!" и будет идеально.
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02.10.2020 17:15 Відповісти
нагнем кацапа никаких сомнений...вчерась с людьми с Крыма спилкувал за политику, так там уже некоторые переобулись в нашу сторону, ну в смысле за европейський выбор, ненавидят нагнанных туда якутов просто люто...
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01.10.2020 07:31 Відповісти
В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 9369В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 7685В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 1765
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01.10.2020 07:34 Відповісти
Рашисты хуже фашистов ,но для порношута зеленского в 👀 ***** -« мир «
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01.10.2020 08:04 Відповісти
Хвашист с срулевым погоняловом - путирастия мосха биомусара.
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01.10.2020 09:40 Відповісти
Есть в интернете древняя карта Авраама Крескеса за 1375 год.На єтой Каталонской карте я почему то не нашел ни РАБссии,ни Мацковіі ни самой Мацквы,видать картограф Авраам хотел опозоритьь РАБссию...
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01.10.2020 07:51 Відповісти
"Росія стає більш, а не менш агресивною".

Вывод: ваши санкции бесполезны, как минимум.
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01.10.2020 09:42 Відповісти
Рудий додік зробив все можливе, щоб расєйський Хабад почувався добре, за що світовий Хабад спробує залишити Донні ще на один термін. Війна у центрі Європи їх не лякає.

Україна - це ж найкраще місце для війсьвих американців. Саме у нас треба розміщувати військові бази, поки ми ще існуємо.
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01.10.2020 09:55 Відповісти
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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01.10.2020 11:00 Відповісти
"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News. Источник: https://censor.net/ru/n3222174
👍👍👍👏👏👏
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01.10.2020 11:39 Відповісти
 
 