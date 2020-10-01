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Новини Агресія Росії проти України
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Україна в ОБСЄ: Російські окупаційні сили продовжують нарощувати військову присутність на Донбасі

Україна в ОБСЄ: Російські окупаційні сили продовжують нарощувати військову присутність на Донбасі

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують порушувати досягнуте 22 липня рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема, здійснивши з 21 по 27 вересня 16 обстрілів позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 30 вересня у Відні.

"Протягом тижня з 21 по 27 вересня збройні формування РФ вдавалися до збройних провокацій та здійснювали інші порушення досягнутого 22 липня рішення ТКГ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, вони 16 разів порушили режим припинення вогню, відкриваючи вогонь по позиціях ЗС України з використанням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявив він.

Крім того, 23 вересня російські збройні формування двічі застосовували БПЛА на Приазов’ї з перетином лінії розмежування. Українським силам довелося застосувати засоби радіоелектронної боротьби , щоб припинити цю заборонену діяльність.

Також, як підтверджується звітами СММ ОБСЄ, російські окупаційні сили продовжують нарощувати свою військову присутність у зоні конфлікту, накопичуючи озброєння та військову техніку в районі лінії зіткнення та проводячи мінування територій. Зокрема, український дипломат вказав на виявлені Місією ОБСЄ 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Хрустальний.

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"Такі дії ставлять під загрозу угоду про припинення вогню та становлять серйозну небезпеку для життя цивільного населення. Можливості цих систем, особливо якщо вони використовуються одночасно, викликають тривогу. Їхня площа покриття може сягати 31,5 кв. км", - зазначив Лоссовський.

Окрему увагу український дипломат привернув до виявлених фактів використання російськими збройними формуваннями на Донбасі мін, у тому числі заборонених протипіхотних, що "також чітко засвідчує ігнорування Росією міжнародних договорів".

Автор: 

порушення (608) ОБСЄ (3510) росія (65949) Донбас (22357) Лоссовський Ігор (22)


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Топ коментарі
+5
Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9715
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01.10.2020 07:52
+5
А что в это время делает Украина? Штрафует солдат за попытки защититься? Вот ведь все перед глазами, Армяно Азербайджанская война, 28 лет Минска, ОБСЕ, рассея, ООН. Просто перестать стрелять, и обмены пленными. И что в результате, дебилы откройте глаза и купите мозги...
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01.10.2020 07:58
+3
Офіційний представник в ТКГ заявив, що жодних ознак ведення бойових дій Москвою на Донбасі немає. Те, що його влада вигнала, вже нічого не міняє. Політика така штука, де слово не горобець. Назад не відмотаєш.
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01.10.2020 08:00
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Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9715
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01.10.2020 07:52 Відповісти
Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 8582
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01.10.2020 08:00 Відповісти
А что в это время делает Украина? Штрафует солдат за попытки защититься? Вот ведь все перед глазами, Армяно Азербайджанская война, 28 лет Минска, ОБСЕ, рассея, ООН. Просто перестать стрелять, и обмены пленными. И что в результате, дебилы откройте глаза и купите мозги...
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01.10.2020 07:58 Відповісти
Я офицер запаса, мне позвонят из военкомата сами, за меня не бзди. А ты с плоскостопием или грыжа с детства, какой масти ЗЕбил?
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01.10.2020 10:29 Відповісти
и перестаньте разминирование во время войны.
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01.10.2020 11:58 Відповісти
Офіційний представник в ТКГ заявив, що жодних ознак ведення бойових дій Москвою на Донбасі немає. Те, що його влада вигнала, вже нічого не міняє. Політика така штука, де слово не горобець. Назад не відмотаєш.
показати весь коментар
01.10.2020 08:00 Відповісти
Орда прекращает мир на Донбассе,судя по заявлениям в ордынских СМИ.Пожары- подготовка к наступлению.
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01.10.2020 08:00 Відповісти
Зеленский , прихвостень путлера с поводком на шее в руке агента гебнявого д'Ермака , дурачком Фокиным хотели впихнуть невпихуемое ( не вижу российских военных ) ,но жидко уладились 🤢🤡💩💩💩💩
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01.10.2020 08:14 Відповісти
 
 