Україна в ОБСЄ: Російські окупаційні сили продовжують нарощувати військову присутність на Донбасі

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують порушувати досягнуте 22 липня рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема, здійснивши з 21 по 27 вересня 16 обстрілів позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 30 вересня у Відні.

"Протягом тижня з 21 по 27 вересня збройні формування РФ вдавалися до збройних провокацій та здійснювали інші порушення досягнутого 22 липня рішення ТКГ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, вони 16 разів порушили режим припинення вогню, відкриваючи вогонь по позиціях ЗС України з використанням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявив він.

Крім того, 23 вересня російські збройні формування двічі застосовували БПЛА на Приазов’ї з перетином лінії розмежування. Українським силам довелося застосувати засоби радіоелектронної боротьби , щоб припинити цю заборонену діяльність.

Також, як підтверджується звітами СММ ОБСЄ, російські окупаційні сили продовжують нарощувати свою військову присутність у зоні конфлікту, накопичуючи озброєння та військову техніку в районі лінії зіткнення та проводячи мінування територій. Зокрема, український дипломат вказав на виявлені Місією ОБСЄ 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Хрустальний.

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"Такі дії ставлять під загрозу угоду про припинення вогню та становлять серйозну небезпеку для життя цивільного населення. Можливості цих систем, особливо якщо вони використовуються одночасно, викликають тривогу. Їхня площа покриття може сягати 31,5 кв. км", - зазначив Лоссовський.

Окрему увагу український дипломат привернув до виявлених фактів використання російськими збройними формуваннями на Донбасі мін, у тому числі заборонених протипіхотних, що "також чітко засвідчує ігнорування Росією міжнародних договорів".