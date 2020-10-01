Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн
З 1 жовтня водії транспортних засобів зобов'язані вмикати фари під час руху на заміських дорогах вдень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", правило діятиме до 1 травня наступного року, йдеться в п. 9.8 ПДР України, за його порушення штраф - від 425 до 510 грн.
Йдеться про ближні фари, дальні використовуються тільки в певних умовах, наприклад, коли недостатня видимість на дорозі. Але дальнє світло не має сліпити інших учасників дорожнього руху.
Норма про обов’язкове увімкнення фар у будь-який час доби пов’язана зі скороченням світлового дня, через що видимість на дорогах стає гіршою.
З 1 червня в Україні почала діяти система відеофіксації порушень ПДР.
Через це водій не одразу може дізнатися про порушення правил і покарання за це.
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Через пару недель их попускает, потом перестаю переключаться.
не нашел в инете, а капать лень..
Спс заранее...
в инете глухо
по-ходу придется звонить в ДАИ..
удачи тебе на дороге..
Я и летом езжу по трассам со светом.
Это и моя безопасность и безопасность тех, кто находится на трассе.
Когда-то и ремней не было.
А теперь без них никак.
Это обычная кормушка для мусоров.
Но фары лучче конечно включать. И летом тоже.
Фары рекомендуется проверять/регулировать 1 раз в год.
09 серпня 2019 року Справа № 608/645/19
Номер провадження2-а/608/17/2019
Чортківський районний суд Тернопільської області . Также читаем юриста: https://www.obozrevatel.com/auto/news/ezda-bez-blizhnego-sveta-dnyom-s-1-oktyabrya-kakoe-predusmotreno-nakazanie.htm
Хоча сітло повинне бути увімкнуте, дуже гарно видно в дзеркала заднього огляду авто яке доганяє!!!