Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн

З 1 жовтня водії транспортних засобів зобов'язані вмикати фари під час руху на заміських дорогах вдень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", правило діятиме до 1 травня наступного року, йдеться в п. 9.8 ПДР України, за його порушення штраф - від 425 до 510 грн.

Йдеться про ближні фари, дальні використовуються тільки в певних умовах, наприклад, коли недостатня видимість на дорозі. Але дальнє світло не має сліпити інших учасників дорожнього руху.

Норма про обов’язкове увімкнення фар у будь-який час доби пов’язана зі скороченням світлового дня, через що видимість на дорогах стає гіршою.

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З 1 червня в Україні почала діяти система відеофіксації порушень ПДР.

Через це водій не одразу може дізнатися про порушення правил і покарання за це.