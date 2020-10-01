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Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн

Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн

З 1 жовтня водії транспортних засобів зобов'язані вмикати фари під час руху на заміських дорогах вдень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", правило діятиме до 1 травня наступного року, йдеться в п. 9.8 ПДР України, за його порушення штраф - від 425 до 510 грн.

Йдеться про ближні фари, дальні використовуються тільки в певних умовах, наприклад, коли недостатня видимість на дорозі. Але дальнє світло не має сліпити інших учасників дорожнього руху.

Норма про обов’язкове увімкнення фар у будь-який час доби пов’язана зі скороченням світлового дня, через що видимість на дорогах стає гіршою.

Також читайте: Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі", - Білошицький

З 1 червня в Україні почала діяти система відеофіксації порушень ПДР.

Через це водій не одразу може дізнатися про порушення правил і покарання за це.

Автор: 

ПДР (478) штраф (1875)


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Топ коментарі
+13
Ты кстати автомобиль водил? Если бы водил то такую хрень не писал!
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01.10.2020 08:13
+9
Это нужно не для освещения, а для визуализации авто в условиях пониженной видимости (туман, дождь, снег).
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01.10.2020 08:17
+6
Сержанты - Петренки уже готовы, и ждут своих жертв.
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01.10.2020 08:16
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мальчиком я был давно))) если самому ума не хватает разобраться - сходи к юристу) ну или на крайняк видео в ютубе посмотри на эту тему
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01.10.2020 11:55 Відповісти
Накрайняк почитай решение суда(на всякий случай) - водитель ехал с ближним светом, поэтому штраф отменили как не имеющий отношения к штрафу о световых сигналах, который ему выписали.
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01.10.2020 12:40 Відповісти
Зашибісь. У мене лампи за 2500, і на скільки мені їх вистачить?
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01.10.2020 08:15 Відповісти
Если лампы за 2500 то хватит их на долго! Дольше чем прослужит машина!
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01.10.2020 08:16 Відповісти
А мені шкода їх впусту палити. Плюс- більше навантаження на генератор і як наслідок більша витрата пального.
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01.10.2020 08:18 Відповісти
Ну вот будешь ехать а какой-то зебил ватный тебя не заметит и пойдет на обгон фуры и тебе в лобовую. Ну с зебилом хрен с ним а тебя жалко!
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01.10.2020 08:20 Відповісти
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01.10.2020 08:23 Відповісти
это шо за лампы такие? стандартный галоген 55 Вт. ксенон 30 Вт. LED, наверное, ватт 10.
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01.10.2020 08:22 Відповісти
ЛЕДовські. Коли зустрічна не перемикає на ближнє я теж вмикаю дальнє і тільки гума по асфальту вищить.
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01.10.2020 08:32 Відповісти
первый год за рулём шоле? я на ксеноне седьмой год езжу. даже не потускнели. хотя, пишут разное. но то, видать, от производителя зависит.
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01.10.2020 08:20 Відповісти
поставь дневные ходовые огни и радуйся.
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01.10.2020 08:26 Відповісти
Не можна. Тільки ближнє світло. Оштрафують.
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01.10.2020 08:35 Відповісти
Прежде всего вам нужно сменить машину на более свежую - после 2011 года в них конструктивно предусмотрены штатные места для ДХО и это расписано в документации к авто.
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01.10.2020 10:02 Відповісти
Дяка ЗЕ, я не настільки багатий щоб купити нову машину.
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01.10.2020 10:09 Відповісти
Купите тогда не новую, но после 2011 года.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
Слава ЗЕ, я з квітня без зарплатні.
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Так чого ж ти на зарплатi як кацапський наймыт?
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01.10.2020 12:42 Відповісти
У меня стоят, но когда подъезжаю к посту включаю фары. Уже три раза пытались оштрафовать, устал им доказывать, что ДХО установлены как доп оборудование, предусмотренное заводом-изготовителем, с собой для доказательства вожу макулатуру завода-изготовителя, где указана эта опция.
Через пару недель их попускает, потом перестаю переключаться.
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01.10.2020 08:56 Відповісти
Да и так приходится ездить по днепропетровской трассе с включенными фарами из-за дебилов на джипах вылетающих на обгонах тебе в лоб.
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01.10.2020 08:15 Відповісти
Сержанты - Петренки уже готовы, и ждут своих жертв.
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01.10.2020 08:16 Відповісти
если здесь есть водилы, то не подскажите - нужно ли у кого шипованная резина вешать на заднее стекло знак Ш...?
не нашел в инете, а капать лень..
Спс заранее...
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01.10.2020 08:20 Відповісти
У меня шипованая - но я не вешал его, нужно в ПДД искать)
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01.10.2020 08:22 Відповісти
на Московии отменили в прошлом году, да и у нас на дорогах не встречается...
в инете глухо
по-ходу придется звонить в ДАИ..
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01.10.2020 08:25 Відповісти
По нашим ПДР знак нужен - читаем пункт 30.3.л https://vodiy.ua/pdr/30/
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01.10.2020 08:29 Відповісти
дякую за ссылку.. !

удачи тебе на дороге..
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01.10.2020 08:34 Відповісти
Это описание знака, а не требование к установке.Где он обязателен, есть пометка "обов`язково". Касательно шиповки такого требования нет.
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01.10.2020 09:09 Відповісти
А зачем фары давайте на машины мигалки прихуярим совсем аварий не будет
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01.10.2020 08:23 Відповісти
А шо не на голову? Ку?
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01.10.2020 08:28 Відповісти
Она у него есть?
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01.10.2020 08:33 Відповісти
по крайней мере одна из двух точно есть.
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01.10.2020 09:01 Відповісти
Кроме идиотизма, порохоботы ещё и пешеходы.
Я и летом езжу по трассам со светом.
Это и моя безопасность и безопасность тех, кто находится на трассе.
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01.10.2020 08:23 Відповісти
Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн - Цензор.НЕТ 5910
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01.10.2020 08:43 Відповісти
Зебіли свято дотримуються законів Януковича.
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01.10.2020 11:15 Відповісти
хоча це правило діє уже декілька років, деякі тупоголові песики намагаються "звинуватити" в цьому саме нинішню владу))
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01.10.2020 08:26 Відповісти
Они ещё экономят бензин и электролампочки.
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01.10.2020 08:31 Відповісти
практично на всіх ******** автомобілях конструктивно передбачено постійно увімкнуте світло фар
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01.10.2020 08:28 Відповісти
Совершенно верно.
Когда-то и ремней не было.
А теперь без них никак.
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01.10.2020 08:32 Відповісти
когда-то и зимней резині не біло)
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01.10.2020 08:36 Відповісти
И поворотников тоже.
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01.10.2020 08:37 Відповісти
и на єкзамен в ГАИ біло всего 12 билетов по 10 вопросов...
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01.10.2020 08:39 Відповісти
это ложь.Ничего подобного в природе не существует.

Это обычная кормушка для мусоров.
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01.10.2020 10:04 Відповісти
О, очередей повод срубить бабла на камерах
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01.10.2020 08:32 Відповісти
сруби
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01.10.2020 08:35 Відповісти
ДХО заменяют ближний свет фар по правилам?
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01.10.2020 08:45 Відповісти
да.
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01.10.2020 09:02 Відповісти
анічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
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01.10.2020 09:08 Відповісти
В КУпАП нет статьи о штрафе за не включенный ближний свет фар! Суды штрафы за это не назначают.
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01.10.2020 09:06 Відповісти
Не совсем так, но конкретно за езду нету. Только при начале движения и смене направления.

Но фары лучче конечно включать. И летом тоже.
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01.10.2020 09:55 Відповісти
Можно еще с первого октября по первое мая ходить в шлеме.
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01.10.2020 09:16 Відповісти
не совсем правильно написали - либо фары, либо дневные ходовые огни, которые включены у всех современных авто по дефолту
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01.10.2020 09:17 Відповісти
На копейке Фары , а на продвинутых марках , Ходовые огни, - А написали только для Копейки.
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01.10.2020 09:25 Відповісти
Чего разнылись зебуины? Правила пишутся кровью. И очень глупо отрицать,что автомобиль лучше видно с ближним светом. Даже летом на трассе,даже когда светит солнце. Экономщики хреновы-не можете купить лампочку ездите в трамвае.
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01.10.2020 09:41 Відповісти
Есть статья за неправильное использование световых приборов 122
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01.10.2020 09:52 Відповісти
Днём фары являются предупредительными сигналами (педеде 9.1 г) отсюда статья работает при начале движения и смене направления только.
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01.10.2020 09:57 Відповісти
Небольшой ликбез для бестолокового написавшего данную статью. Включенный ближний свет фар в светлое время суток согласно 9.1 ПДД это предупреждающий сигнал. За неправильное использование предупреждающих сигналов согласно ст. 122 КУПАП предусмотренна ответственность, но не "от 425 до 510 грн." а 425. Но дело в том что ответсвенность только за нарушения "при початку руху чи зміні його напрямку". Т.е не включение ближнего света фар в свелое время суток подпадает под определение "другие нарушения" за которые предусмотрена ответственность в виде предупреждения. Знайти свои права и не ведитесь на всякие мусорские статейки
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01.10.2020 10:01 Відповісти
В України ну дуже багато ресурсів, вольфрам і напівпровідникові кристали на лампочки, бензин на генерацію електроенергії а це 60 -120 Вт , коли олігофрени не вміють заробити кошти, то вони піднмають податки і курс валют, та придумують як здерти з котів і собак, і придумали штрафи на фари. Коли біля метро немає навіть пішохиних переходів, і люди як зайці перебігають дорогу до станції метрополітену, а владі і прокурорам начхати, коли пішогоди перебігають дорогу з шестирядним рухом, стрибаючи через відбійник то ніяка фара не допоможе. Влада у якої відсутній здоровий глузд приречена як і країна яка має таку владу!
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01.10.2020 11:11 Відповісти
Интересно, сколько автомобилей с отрегулированными фарами?
Фары рекомендуется проверять/регулировать 1 раз в год.
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01.10.2020 11:56 Відповісти
Брехня. Про штраф. КУоАП предусматривает только предупреждение. Штраф- незаконный. Вот пример Рішення суду :
09 серпня 2019 року Справа № 608/645/19
Номер провадження2-а/608/17/2019
Чортківський районний суд Тернопільської області . Также читаем юриста: https://www.obozrevatel.com/auto/news/ezda-bez-blizhnego-sveta-dnyom-s-1-oktyabrya-kakoe-predusmotreno-nakazanie.htm
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01.10.2020 13:16 Відповісти
Платіть бабло порушники, бо владі не хватає грошиків для шикарного життя!!!
Хоча сітло повинне бути увімкнуте, дуже гарно видно в дзеркала заднього огляду авто яке доганяє!!!
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01.10.2020 18:11 Відповісти
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