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Новини Агресія Росії проти України
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За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 8:00 1 жовтня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого тричі вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль.

Загальна площа займання становить більш ніж 85 гектарів.

Рішенням Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєверодонецьк.

Також читайте: Пожежі на Луганщині: четверо загиблих, троє госпіталізованих, 11 населених пунктів перебувають у вогняному колі, - ОДА

Боротьба із вогняною стихією триває поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Кряківка. На ділянках між населеними пунктами Половинкине – Байдівка та Артема – Малинове – Піщане військовослужбовці Збройних Сил України разом з представниками ДСНС відрізають шляхи поширення вогню до осель місцевих мешканців.

Утім, через сильний поривчастий вітер вогонь дістався до помешкань мирних мешканців. У населених пунктах Трьохізбенка, Кряківка та Муратове вогнем знищено десятки житлових помешкань та господарських будівель. Зважаючи на обставини, проведено евакуацію місцевих жителів. До надання допомоги цивільним долучилися й військовослужбовці Об’єднаних сил.

Захисники України продовжують виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Слава Україні!" - йдеться у звіті.

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС 01
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС 02
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС 03

Автор: 

обстріл (29063) пожежа (4351) Донбас (22357) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
пошел рост обстрелов но зе ослеп окончательно
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01.10.2020 08:33
+9
Цензор, хватит писать, что есть режим прекращения огня. Его нет уже давно.
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01.10.2020 08:47
+7
ЗЕсоплєжуй спеціально мовчить та закриває очі на регулярні обстріли, втрати, екологічні диверсії з підпалами (випалювання землі і нищення всього живого - стара ще царська москальська стратегія, читайте про кавказські війни). А десь зовсім недалеко, ніхто не забув кров героїв (як предрікають бєня, засцивоха, дедфака) і не змирився з окупацією рідної землі
https://mod.gov.az/ru/news/v-hode-nochnyh-boev-byli-naneseny-artillerijskie-udary-po-protivniku-video-32474.html

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3389

https://mod.gov.az//images/gallery/9156201783a974db7b5484867f845f4c.jpg

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6664
показати весь коментар
01.10.2020 08:48
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пошел рост обстрелов но зе ослеп окончательно
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01.10.2020 08:33 Відповісти
11 ерунда. 110 ето да.
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01.10.2020 08:37 Відповісти
так ведь неприцельно!...не считается!
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01.10.2020 08:43 Відповісти
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой"божья роса от сцыкуна.Это контроль по вашему? орки обстреливают вас на вашей же земле где наоборот надо наступать чтоб очистить землю от кацапов(если они подключат армию Мордора авиацию итд так тогда точно уж не увернутся и говорить "ихтамнет" а будет прямое вторжение рф и и ктому же есть раненые от обстрелов,а ранее убитые от мин орков,или это норма и не считается?
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01.10.2020 08:43 Відповісти
Порошенко пообіцяв відшкодовввати солдатам фінансові збитки , які пообіцяв наносити зеланський ЗСУ , за вогонь по російським окупантам . Так що можна вбивати російсько-фашистських загарбників далі .
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01.10.2020 08:45 Відповісти
Цензор, хватит писать, что есть режим прекращения огня. Его нет уже давно.
показати весь коментар
01.10.2020 08:47 Відповісти
ЗЕсоплєжуй спеціально мовчить та закриває очі на регулярні обстріли, втрати, екологічні диверсії з підпалами (випалювання землі і нищення всього живого - стара ще царська москальська стратегія, читайте про кавказські війни). А десь зовсім недалеко, ніхто не забув кров героїв (як предрікають бєня, засцивоха, дедфака) і не змирився з окупацією рідної землі
https://mod.gov.az/ru/news/v-hode-nochnyh-boev-byli-naneseny-artillerijskie-udary-po-protivniku-video-32474.html

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3389

https://mod.gov.az//images/gallery/9156201783a974db7b5484867f845f4c.jpg

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6664
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01.10.2020 08:48 Відповісти
«Наше дело правое, мы сражаемся на своей земле, сражаемся за Родину. Наша борьба - справедливая борьба… Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши соотечественники, которые долгие годы живут как вынужденные переселенцы, вернутся на родные земли предков», - заявил Алиев.
«Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решен этот вопрос?» - пересказал министр суть переговоров с Москвой.

Бубочка! Ну поступи как мужик хоть раз в жизни! Чтоб слыша твою фамилию люди не плевались.
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01.10.2020 08:49 Відповісти
Но это все йухня, главное то, что огонь был не прицельным, "перемирие не нарушено" , а ранения спишем на неумелое обращение с оружием. Мир, дружба, братание и слава зезвездиденту!
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01.10.2020 08:49 Відповісти
"Контролируют и готовы",но не отвечают.
А где "потужна та адекватна івдповідь".как обещали? В ОПе **********?
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01.10.2020 09:14 Відповісти
Мир-дружба! Прекратить огонь!-
Попер он как на кассу,
Козе - баян, попу - гармонь,
Икону - папуасу!


Исполнитель: http://slushat-tekst-pesni.ru/vladimir-visockii/ Владимир Высоцкий

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01.10.2020 09:16 Відповісти
неприцельно стреляли из противотанкового гранатомета, в небо
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01.10.2020 09:21 Відповісти
Реальне зрозстання обстрілів, а не міфічне перемир'я.
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01.10.2020 09:31 Відповісти
Пиар-перемирие Зеленского "Надо просто стать на колени перед оккупантом" работает
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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01.10.2020 11:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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01.10.2020 11:15 Відповісти
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4569
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01.10.2020 12:34 Відповісти
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 2770
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01.10.2020 12:37 Відповісти
***** квартальна, "нужнопростопрекратитьстрелять", прекратил утырок гундосый?
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01.10.2020 15:57 Відповісти
 
 