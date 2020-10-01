За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 8:00 1 жовтня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.

Також дивіться: Співробітницю Луганської ОДА намагалося завербувати "МГБ ЛНР" для передачі службової інформації, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого тричі вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль.

Загальна площа займання становить більш ніж 85 гектарів.

Рішенням Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєверодонецьк.

Також читайте: Пожежі на Луганщині: четверо загиблих, троє госпіталізованих, 11 населених пунктів перебувають у вогняному колі, - ОДА

Боротьба із вогняною стихією триває поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Кряківка. На ділянках між населеними пунктами Половинкине – Байдівка та Артема – Малинове – Піщане військовослужбовці Збройних Сил України разом з представниками ДСНС відрізають шляхи поширення вогню до осель місцевих мешканців.

Утім, через сильний поривчастий вітер вогонь дістався до помешкань мирних мешканців. У населених пунктах Трьохізбенка, Кряківка та Муратове вогнем знищено десятки житлових помешкань та господарських будівель. Зважаючи на обставини, проведено евакуацію місцевих жителів. До надання допомоги цивільним долучилися й військовослужбовці Об’єднаних сил.

Захисники України продовжують виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Слава Україні!" - йдеться у звіті.





