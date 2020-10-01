Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер

Росії варто було подумати про водопостачання Криму, перш ніж незаконно захоплювати півострів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розповів в інтерв'ю Крим.Реалії ТБ.

"Я можу зрозуміти стурбованість Росії, але вона мала подумати про це (водопостачання півострова. – Ред.), перш ніж незаконно захоплювати Крим у 2014 році", – наголосив експосол.

Він повідомив, що при цьому Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в Криму, тому що якщо дивитися на канал від точки, де той виходить з Дніпра, і до точки, де він фактично перетинає лінію з Кримом, то його протяжність становить приблизно 100 кілометрів.

"І якщо ви збираєтеся захопити цей канал і пустити ним воду – ви маєте контролювати весь канал, оскільки в іншому випадку його можуть заблокувати. Це була б серйозна військова операція. Я думаю, що операція такого масштабу майже напевно призведе до нового раунду ще жорсткіших санкцій з боку Сполучених Штатів і Європи. Санкції допоможуть надати стримувальний ефект на росіян, якщо ті замислять щось подібне. Крім того, масштаби таких військових дій – це доволі складне завдання для Росії", – резюмував Пайфер.

Також читайте: Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Раніше влада Сімферополя повідомляла, що жителі міста продовжують скаржитися на проблеми з водопостачанням – слабкий тиск і недотримання графіку подачі води.

В адміністрації Сімферополя попередили про обмеження у водопостачанні з 1 по 2 жовтня.

Росгідромет повідомив 30 вересня про прибуття до Сімферополя літака для збільшення опадів.

Із 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

У російському уряді Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.