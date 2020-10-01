Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер
Росії варто було подумати про водопостачання Криму, перш ніж незаконно захоплювати півострів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розповів в інтерв'ю Крим.Реалії ТБ.
"Я можу зрозуміти стурбованість Росії, але вона мала подумати про це (водопостачання півострова. – Ред.), перш ніж незаконно захоплювати Крим у 2014 році", – наголосив експосол.
Він повідомив, що при цьому Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в Криму, тому що якщо дивитися на канал від точки, де той виходить з Дніпра, і до точки, де він фактично перетинає лінію з Кримом, то його протяжність становить приблизно 100 кілометрів.
"І якщо ви збираєтеся захопити цей канал і пустити ним воду – ви маєте контролювати весь канал, оскільки в іншому випадку його можуть заблокувати. Це була б серйозна військова операція. Я думаю, що операція такого масштабу майже напевно призведе до нового раунду ще жорсткіших санкцій з боку Сполучених Штатів і Європи. Санкції допоможуть надати стримувальний ефект на росіян, якщо ті замислять щось подібне. Крім того, масштаби таких військових дій – це доволі складне завдання для Росії", – резюмував Пайфер.
Раніше влада Сімферополя повідомляла, що жителі міста продовжують скаржитися на проблеми з водопостачанням – слабкий тиск і недотримання графіку подачі води.
В адміністрації Сімферополя попередили про обмеження у водопостачанні з 1 по 2 жовтня.
Росгідромет повідомив 30 вересня про прибуття до Сімферополя літака для збільшення опадів.
Із 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.
У російському уряді Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
Потому к колючей проволоке хорошо бы прибавить ров с кислотой и ров с крокодилами. Ну, и, конечно, полезные санкции...
ров с кислотой И ров с крокодилами
Водьі нет, но вьі держитесь. Хорошего вам настроения.
«Новороссію» думав. Що хахли ждуть «такого «как путін», думав.
Януковича думав. Медведчука думав.
А от про, Добробати, Волонтерів, Турчинова, Порошенка, Яроша, не думав.
І, абасрался.
«15.08.20 11:28 Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО
Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.youtube.com/watch?v=_2PpHfecUEg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mT4fHzieaWCEt4gZpAAG5JpdbfKJB7A0q2Zsl9mEWvD-aD8Ff5zGkCpI Espreso.TV .
"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.»
Отхватить ****** ещё раз, ей не хочется. Ибо теперь будет и контр-наступление.
Хотя, когда у власти ЗЕ-команда всякое может быть...
Впрочем, я лично только и жду этого. Автомат застоялся