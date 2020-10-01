Сьогодні в Україні стартував осінній призов: до армії вирушать понад 13,5 тис. юнаків
Із жовтня в Україні стартує призовна кампанія на строкову службу в армію.
Призовна кампанія триватиме протягом жовтня - грудня. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відтермінування. При цьому тих, кому 18-19 років, призиватимуть за бажанням (письмовою заявою), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Загалом на службу призвуть 13 570 українців:
- до Збройних сил - 7500;
- до Державної спеціальної служби транспорту - 600;
- до Національної гвардії - 4970;
- до Держприкордонслужби - 500.
Найбільше людей планується призвати в Дніпропетровській (1265), Харківській (953) і Одеській (735) областях. У Києві мають відправити на службу 547 осіб.
Топ коментарі
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+3 Sergii Naushenko
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Вчера была новость - скока надо заплатить если ты.... попал(ну, в роддоме)
Я и написал - ну да, заплати, воспитай, в школу сведи, заплати за все это безобразие("ремонты", помните как парты красить? я кстати свалил), потом же - одень, и такое прочее, и тут!
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
В *ОПУ
Конечно каждому свое, но я считаю, что армия должна быть сугубо контрактной, лучше увеличте налоги и военный сбор, но насильно не призывайте....