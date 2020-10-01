Сьогодні в Україні стартував осінній призов: до армії вирушать понад 13,5 тис. юнаків

Із жовтня в Україні стартує призовна кампанія на строкову службу в армію.

Призовна кампанія триватиме протягом жовтня - грудня. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відтермінування. При цьому тих, кому 18-19 років, призиватимуть за бажанням (письмовою заявою), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загалом на службу призвуть 13 570 українців:

- до Збройних сил - 7500;

- до Державної спеціальної служби транспорту - 600;

- до Національної гвардії - 4970;

- до Держприкордонслужби - 500.

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Найбільше людей планується призвати в Дніпропетровській (1265), Харківській (953) і Одеській (735) областях. У Києві мають відправити на службу 547 осіб.