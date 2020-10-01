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Сьогодні в Україні стартував осінній призов: до армії вирушать понад 13,5 тис. юнаків

Сьогодні в Україні стартував осінній призов: до армії вирушать понад 13,5 тис. юнаків

Із жовтня в Україні стартує призовна кампанія на строкову службу в армію.

Призовна кампанія триватиме протягом жовтня - грудня. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відтермінування. При цьому тих, кому 18-19 років, призиватимуть за бажанням (письмовою заявою), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загалом на службу призвуть 13 570 українців:

- до Збройних сил - 7500;

- до Державної спеціальної служби транспорту - 600;

- до Національної гвардії - 4970;

- до Держприкордонслужби - 500.

Також читайте: Осіннім призовом планують взяти на службу 13 тисяч осіб, - Кабмін

Найбільше людей планується призвати в Дніпропетровській (1265), Харківській (953) і Одеській (735) областях. У Києві мають відправити на службу 547 осіб.

Сьогодні в Україні стартував осінній призов: до армії вирушать понад 13,5 тис. юнаків 01

Автор: 

армія (3777) Держприкордонслужба ДПСУ (6126) призов (433) Національна гвардія (1564) ЗСУ (7653)


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Топ коментарі
+22
Призовіть і кловуна. В 5-й раз.
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01.10.2020 08:56
+5
13,5 тысяч?
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
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01.10.2020 09:06
+3
Cтрокову службу служили тільки Ющенко і Порошенко. Кравчук і Кучма закінчили військові кафедри при КДУ і ДнДУ
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01.10.2020 10:56
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Призовіть і кловуна. В 5-й раз.
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01.10.2020 08:56 Відповісти
Надо платить шоп погранцом быть?

Вчера была новость - скока надо заплатить если ты.... попал(ну, в роддоме)
Я и написал - ну да, заплати, воспитай, в школу сведи, заплати за все это безобразие("ремонты", помните как парты красить? я кстати свалил), потом же - одень, и такое прочее, и тут!
Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей - Цензор.НЕТ 664
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01.10.2020 09:04 Відповісти
13,5 тысяч?
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
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01.10.2020 09:06 Відповісти
слугоуродовскую мразоту с Грушевского призвать, пусть утырки пример покажут как служить нужно! Авакина меньшего что ж не призвали, или ему некогда, нужно в покер сыграть и рюкзаки нацгвардии перепродать?
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01.10.2020 10:45 Відповісти
13.5 тысяч, тех, кто не сможет дать на лапу военкому
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01.10.2020 09:12 Відповісти
Да, это так. Тут в Праге, одна знакомая зарабатывает, чтобы сына от армии откупить. Она знает сколько надо заплатить, сама с Франковска.
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01.10.2020 09:17 Відповісти
Судя по новостям и попавшимся военкомам то откупится это 1-2 украинские зарплаты.
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01.10.2020 09:24 Відповісти
В Армии научат зеленского любить.

В *ОПУ
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01.10.2020 09:18 Відповісти
пошел он наХ мразь квартальная!
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01.10.2020 10:46 Відповісти
Так а разве зелЁнский не отменил призыв?
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01.10.2020 09:19 Відповісти
А зачем? Научат их отступать и родину сдавать? Или просто бесплатная рабсила?
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01.10.2020 09:23 Відповісти
ну приобретут знание военного дела...и когда тролляка https://censor.net/ru/user/100880 станет президентом, проведет всеобщую мобилизацию и начнет наступление на москву им эти знания пригодятся
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01.10.2020 09:31 Відповісти
Я не троляка, просто читаю новости и не понимаю какого хрена мы должны были отступать и почему Яроша не назначили в тгк.
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01.10.2020 09:33 Відповісти
если ты не понимаешь, почему яроша не назначают в тгк, то тебе что то объяснять, только время зря терять
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01.10.2020 10:50 Відповісти
А зачем там Ярош, туда зеленое ГОВНО назначило колю СРАКУ, там теперь одни профи зеленошмарклевые.
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01.10.2020 10:53 Відповісти
Задача з арифметики для першого класу - З шести українських Президентів двоє не служили в Армії. Один з них втік. Скільки в Україні залишилось Президентів, які не служили в Армії?
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01.10.2020 09:39 Відповісти
Cтрокову службу служили тільки Ющенко і Порошенко. Кравчук і Кучма закінчили військові кафедри при КДУ і ДнДУ
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01.10.2020 10:56 Відповісти
Це вже задача з арифметики для другого класу.
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01.10.2020 12:48 Відповісти
Нащо призивають? Фокін ніякого конфлікту з маскалями не бачить.
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01.10.2020 10:16 Відповісти
Зельцу повестку вручите, не забудьте
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01.10.2020 10:17 Відповісти
А бениного выродка что ж не призывешь, зеленое ГОВНО?
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01.10.2020 10:47 Відповісти
Армия - это выброшенные на помойку полтора года жизни и еще минимум лет 10 здоровья.
Конечно каждому свое, но я считаю, что армия должна быть сугубо контрактной, лучше увеличте налоги и военный сбор, но насильно не призывайте....
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01.10.2020 11:29 Відповісти
Порошенко так "крал", что на профессиональную армию были деньги в бюджете. Но как только пришел шут коломойского управлять страной так сразу закончились деньги и на контрактную армию, и на медицину, и на культуру.
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01.10.2020 11:32 Відповісти
а почему киев не на первом месте по количеству призывников, какой ***** составлял списки?
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01.10.2020 11:38 Відповісти
а чего так мало просмотров, все спрятались как зебобик, уклонисты)
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01.10.2020 12:24 Відповісти
Как обычно на Цензоре, активно строчат против призыва и вообще военной подготовки молодых людей те, кто восторгается действиями Азербайджана по освобождению своей оккупированной территории. При случае они-же вспоминают нащадків козаків и т.д. и т.п
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01.10.2020 14:16 Відповісти
А який процент призивників азербайджанської діаспори (1мл.), армянської діаспори (300 тис.)?
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01.10.2020 15:33 Відповісти
 
 