В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти
В Україні станом на ранок 1 жовтня з початку пандемії зафіксовано 213 028 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4 069 нових випадків, водночас 64 раніше хворих померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (450), Київ (377), Дніпропетровській області (266), Одеській області (260), Тернопільській області (253), Львівській області (240) і Сумській області ( 212).
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на 1 жовтня 213 028 осіб, померло з початку пандемії 4 193 людини (за добу 64), видужали - 94 443 (за добу від 2 083). Нині в Україні COVID-19 хворіють 114 392 осіб, що на 1 922 більше, ніж днем раніше.
Будь ласка, зачекайте...
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Говорю ему:
- Оденьте (на вы хотя он моложе меня) маску или отойдите дальше.
- А, ты боишься что ли?
Вот из-за таких отважных дегенератов всё это и никак не заканчивается!
Це ніби двоє у горящому закритому домі, і один з них радісно тикає пальцем на того, хто підпалив, ніби якщо то був не він - він не згорить разом з хатою.
Как у нас в Мельбурне, Австралия.
После вчерашнего обнаружения "ковида" в крупнейшем торговом центре Южного полушария (а по совместительству центру управления Южным полушарием, построенным ротшильдовской прокладкой Ганделем), наши коммуняки перепугались, что ротшильдовской прокладке бизнес порушили и написали, что, дескать, то семейство какое-то зболевши, а не торговый центр Чадстоун:
"UPDATED
CORONAVIRUS PANDEMIC
Household cluster linked to Chadstone outbreak as state records 15 new cases"
А вот не поверит коммунякам никто, раз они так бодро в г*вне ковид искали, ведь в том торговом центре полно туалетов, и любой им мог воспользоваться, так что ТОРГОВЛЯ ОПАСНОСТЕ и управление Южным полушарием ОПАСНОСТЕ.
Во-первых, центр этот наши коммуняки теперь обязаны огородить желтой ленточкой по периметру, везде поставить таблички с надписями, что ковид (и потому никто не пройдет) по коммуняцким же инструкциям, и это не шутка, это именно что инструкции такие по ковиду.
Откуда знаю?
А инструкции же общие для всех, вот нам их домоуправление и прислало, чтобы мы ознакомились, для нашей, так сказать, информации.
Так что газоны стричь нельзя, а вот ленточкой огородить очаг инфекции - можно.
Так что давйте, зайчики, Чадстоун закрывайте полностью, ленточкой обвивйте и полицейских статьте с собаками от нарушителей.
Впрочем, по любому в этот центр теперь никто не пойдет, такую вы ему создали репутацию.
Полагаю, что сносить придется, "так вернее будет"(С).
ВРИ,ВРИ,да не завирайся,ЛАХТИ !!!
. Муж заболел ещё в Чехии. Температура 37- 37,4 на таможне помог парацетамол - ну как положено))). Таксист, который вёз в больницу, поорал после того как узнал о болячке, но тоже огурцом.
ПС. Надо бы его соседку проверть. Возможно, он с ней ближе общался, чем с женой.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov2
таке Ro було вирахувано на початках епідемії..
зараз воно ВЖЕ максимум 2.4.. і різне для різних країн...
Вірус мутує.. в сторону менш загрозливих штамів...Статистика показує "плато смертей" при постійному невеликому рості "заражувань"...
Я уже раз10-й тычу эти ссылки под нос врунам вроде Вас, но вы все не унимаетесь...
"COVID-19 должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей."
"Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины."
"Примечание: лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые."
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ. World Health Organization.
Но факт того, что Вы врете Вы не отрицаете... Пройдите по ссылке, там есть примеры правильно и неправильно указанных причин смерти.
Увидав этот танец материи,
Атмосферы родимой явление,
Вдруг подумаешь: "Что за феерия?"
И застынешь в немом изумлении.
Очарован невиданной прелестью.
Охватила всё тело контузия.
И стою так с отвисшею челюстью,
Но потом понимаю: "Диффузия!"
отойди, не впадай в прострацию.
Падает вируса концентрация,
потому что - седиментация.
Не так и быстро они высыхают. Туман, к примеру, иногда держится часами. В это время человек-носитель разговаривает и просто дышит, чем подкидывает новые порции частиц.
То, что на сухих поверхностях находят РНК вируса методом ПЦР не значит, что там жизнеспособный вирус. ПЦР анализ не различает жизнеспособный вирус и его ошметки.
пробапробега.
Теперь о минимальных размерах частиц.
"http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/ Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.) Также было показано, что доноры наиболее эффективно передают вирус до того, как у них повысится температура, и передача вируса может продолжаться в течение 5 дней после инфицирования. Но эффективность передачи, что естественно, зависела и от особенностей штамма вируса. " (хорьки выбраны ибо тоже болеют гриппом).
капля радиусом 0,75 мкм это 1.76625*10^-12 грамма (для воды)
Молекула азота весит 4.67*10^-23 грамм
То есть такая капля в 3.78*10000000000 (около 38 миллиардов раз) раз тяжелее молекулы азота. Вность коррективы в свои расчеты будете? Кстати, отношение масс частиц и отношение их скоростей в тепловом движении связаны не линейной, а квадратичной зависимостью (хотя мне и невыгодно открывать Вам на это глаза, но истина дороже.)
2. Размеры капель для данного разговора значения не имеют. Разумеется, это должны быть микрочастицы. 1,5 мкм или 0,15 мкм - не важно. Важно, что они подвержены диффузии, подобно другим частицам. Не переводите разговор о качественном поведении частиц, то есть разговор о подобии поведения частиц дыма, тумана и микрокапель в разговор о сложных расчётах, которые Вы всё равно сделать не можете. Ваши выкладки об эффективных размерах частиц - ни к чему.
3. Не нужно изображать научность и "истину" фразами о квадратичной или линейной зависимости чего-то от чего-то при том, что Вы в этом ничего не понимаете, и это не имеет к разговору никакого отношения. Вы хотите доказать этими фразами, что микрокапли дальше 40-50 см не летят. Просто испаряются в ноль, не оставляя после себя ничего. Смешно. Откуда эти цифры? Они взяты из ваших "ощущений", которые не имею никакого отношения к реальности. Я пытался обратить Ваше внимание на подобие процессов для разных микрочастиц. Вы не в состоянии доказать обратное, но признать это Вы не можете по причине отсутствия соответствующих знаний и болезненного самолюбия. Когда мне начинают пудрить мозги квадратичностью, я прекращаю дискуссию.
2. Еще как имеют. "1,5 мкм или 0,15 мкм - не важно. " Экспериментально показано, что в частицах менее 1,5 мкм виросов практически нет.
3. А это, дорогой не сложные расчеты. Это курс физики еще со школы. Тепловое равновесие в газах - это равновесие энергий молекул, а не скоростей. Е=mV^2/2. Приравняйте енергии двух частиц с разными массами и разными скоростями и получите отношение масс равно обратному отношению квадратов скоростей. Т. е. скорость частицы обратно пропорциональна корню квадратному из массы. Но при массе частицы в 38 миллиардов раз тяжелее молекул воздуха, Вам это слабо поможет.
4. На распространение микрокапель гораздо больше влияют случайные воздушные потоки, чем диффузия.