В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти

В Україні станом на ранок 1 жовтня з початку пандемії зафіксовано 213 028 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4 069 нових випадків, водночас 64 раніше хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (450), Київ (377), Дніпропетровській області (266), Одеській області (260), Тернопільській області (253), Львівській області (240) і Сумській області ( 212).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на 1 жовтня 213 028 осіб, померло з початку пандемії 4 193 людини (за добу 64), видужали - 94 443 (за добу від 2 083). Нині в Україні COVID-19 хворіють 114 392 осіб, що на 1 922 більше, ніж днем ​​раніше.

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