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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти

В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти

В Україні станом на ранок 1 жовтня з початку пандемії зафіксовано 213 028 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4 069 нових випадків, водночас 64 раніше хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (450), Київ (377), Дніпропетровській області (266), Одеській області (260), Тернопільській області (253), Львівській області (240) і Сумській області ( 212).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на 1 жовтня 213 028 осіб, померло з початку пандемії 4 193 людини (за добу 64), видужали - 94 443 (за добу від 2 083). Нині в Україні COVID-19 хворіють 114 392 осіб, що на 1 922 більше, ніж днем ​​раніше.

Також читайте: Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко

В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 01
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 02
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 03
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 04
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 05
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Два знайомих, які розказували про ковід байки, що то все фігня неправда і фейк аля теорія світового заговору другий тиждень лежать в лікарні, одному просто дуже хреново, інший під маскою. Бережіть себе.
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01.10.2020 09:12
+15
Вчера на кассе в АТБ пристраивается за мной ху...ло с маской на подбородке.
Говорю ему:
- Оденьте (на вы хотя он моложе меня) маску или отойдите дальше.
- А, ты боишься что ли?

Вот из-за таких отважных дегенератов всё это и никак не заканчивается!
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01.10.2020 09:14
+8
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти - Цензор.НЕТ 826
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01.10.2020 09:15
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Стахановці!
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01.10.2020 09:04 Відповісти
Новый день - новые рекорды.
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01.10.2020 09:07 Відповісти
Два знайомих, які розказували про ковід байки, що то все фігня неправда і фейк аля теорія світового заговору другий тиждень лежать в лікарні, одному просто дуже хреново, інший під маскою. Бережіть себе.
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01.10.2020 09:12 Відповісти
Моя знакомая-медик сказала недавно, что в следующем году переболеем практически все. А там - кому как повезет. Самая большая группа риска - диабетики и кому по наследству достался хреновый иммунитет. Плюса назвала два: вирус мутирует и "определяется" плюс то, что за это время вырабатывается более четкая схема лечения.
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01.10.2020 12:19 Відповісти
Все равно пока не будет выборов зилоные не будут делать карантин, пусть хоть по 10 тысяч каждый день будет. Зато потом надолго закроют.
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01.10.2020 09:12 Відповісти
Вчера на кассе в АТБ пристраивается за мной ху...ло с маской на подбородке.
Говорю ему:
- Оденьте (на вы хотя он моложе меня) маску или отойдите дальше.
- А, ты боишься что ли?

Вот из-за таких отважных дегенератов всё это и никак не заканчивается!
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01.10.2020 09:14 Відповісти
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти - Цензор.НЕТ 3300
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01.10.2020 09:20 Відповісти
В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти - Цензор.НЕТ 826
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01.10.2020 09:15 Відповісти
Порохоботам весело ? ((((
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01.10.2020 11:48 Відповісти
Самій главній уже довеселился, хоть и мері принимал
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01.10.2020 13:10 Відповісти
Я не думаю, що інфантильність - то риса певної політичної групи. Але іноді радість, з якою вони говорять про хворіючих зебілів змушує замислитись: або вони самі тут не живуть, або в голові клепок недостатньо.
Це ніби двоє у горящому закритому домі, і один з них радісно тикає пальцем на того, хто підпалив, ніби якщо то був не він - він не згорить разом з хатою.
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01.10.2020 22:02 Відповісти
https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/
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01.10.2020 09:21 Відповісти
Читайте 4069 тяжких хворих. День перебування в лікарні - 2 тис. гривень. Тест - від 1 тис. грн. Протягом 14 днів - 4 тести. І на виписку - ще 1. Всього 14 денний курс лікування в харківській державній лікарні - 33 тис. грн. Якщо не платитимеш, ніякого лікування не отримаєш. Швидше за все - в морг.
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01.10.2020 09:27 Відповісти
Ну большинство все же лечатся дома, на стационар кладут 700-800 больных в день.
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01.10.2020 09:32 Відповісти
Кого не кладуть на стаціонар, в статистику не потрапляють.
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01.10.2020 09:39 Відповісти
Попадают все, кому делали тест (в т.ч. в частных клиниках)
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01.10.2020 10:17 Відповісти
Канализацию тестируйте на ковид, канализацию!
Как у нас в Мельбурне, Австралия.
После вчерашнего обнаружения "ковида" в крупнейшем торговом центре Южного полушария (а по совместительству центру управления Южным полушарием, построенным ротшильдовской прокладкой Ганделем), наши коммуняки перепугались, что ротшильдовской прокладке бизнес порушили и написали, что, дескать, то семейство какое-то зболевши, а не торговый центр Чадстоун:

"UPDATED
CORONAVIRUS PANDEMIC
Household cluster linked to Chadstone outbreak as state records 15 new cases"

А вот не поверит коммунякам никто, раз они так бодро в г*вне ковид искали, ведь в том торговом центре полно туалетов, и любой им мог воспользоваться, так что ТОРГОВЛЯ ОПАСНОСТЕ и управление Южным полушарием ОПАСНОСТЕ.
Во-первых, центр этот наши коммуняки теперь обязаны огородить желтой ленточкой по периметру, везде поставить таблички с надписями, что ковид (и потому никто не пройдет) по коммуняцким же инструкциям, и это не шутка, это именно что инструкции такие по ковиду.
Откуда знаю?
А инструкции же общие для всех, вот нам их домоуправление и прислало, чтобы мы ознакомились, для нашей, так сказать, информации.
Так что газоны стричь нельзя, а вот ленточкой огородить очаг инфекции - можно.

Так что давйте, зайчики, Чадстоун закрывайте полностью, ленточкой обвивйте и полицейских статьте с собаками от нарушителей.

Впрочем, по любому в этот центр теперь никто не пойдет, такую вы ему создали репутацию.

Полагаю, что сносить придется, "так вернее будет"(С).
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01.10.2020 09:50 Відповісти
капец
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01.10.2020 09:50 Відповісти
С таким упорством внедряют ковид в нашу жизнь что это очень напоминает совковую идеологию. Под лживыми заботами о пересичных одна цель -всех в стойло под любым предлогом. Была политика комисаров стала политика санитаров. Суть одна лживая пропоганда и статистика, но ни какой критики, полемики, дискусий вирусологов.Зато брутальное нарушение конститууии, законв и наших прав на жизнь. Наш враг коронобесы не раслабляйтесь.
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01.10.2020 09:53 Відповісти
ни какой критики, полемики, дискусий вирусологов

ВРИ,ВРИ,да не завирайся,ЛАХТИ !!!
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01.10.2020 11:34 Відповісти
У знакомых: муж приехал с заработков - две недели в больнице, перед этим - три дня дома, с женой и дочкой. Уже бегает, жена и дочь не заразились. Как это?
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01.10.2020 10:00 Відповісти
У разных людей разный иммунитет
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01.10.2020 10:18 Відповісти
Им делали тесты, два раза. Они были две недели на карантина. Вируса - не обнаружено
. Муж заболел ещё в Чехии. Температура 37- 37,4 на таможне помог парацетамол - ну как положено))). Таксист, который вёз в больницу, поорал после того как узнал о болячке, но тоже огурцом.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
Базовое репродуктивное число ковида около 1,4-3,9. Это значит, что за весь период от зраржения до выздопровления один человек в среднем заразит от 1,4 человека до трех 3,9. То есть в среднем человека примерно за 7-8 дней. При этом, в продромальном периоде он становится заразным (да и то не очень) только последние пару дней из 5-6 (Но положительную ПЦР уже даст). Так что вероятность, что он заразил бы жеену или дочь около 30-40%. Им просто повезло.
ПС. Надо бы его соседку проверть. Возможно, он с ней ближе общался, чем с женой.
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01.10.2020 11:27 Відповісти
Передбачається, що репродуктивне число Ro - число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина - для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov2
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01.10.2020 11:39 Відповісти
Ro сезонного грипу 1.3...
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01.10.2020 11:44 Відповісти
Щось це мало збігається з 32 пацієнтом в Кореї, яка заразила більше тисячі осіб.
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01.10.2020 22:08 Відповісти
ні.

таке Ro було вирахувано на початках епідемії..

зараз воно ВЖЕ максимум 2.4.. і різне для різних країн...

Вірус мутує.. в сторону менш загрозливих штамів...Статистика показує "плато смертей" при постійному невеликому рості "заражувань"...
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01.10.2020 11:47 Відповісти
Такой вот "заразный" вирус.
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Рабам намордников вопрос: почему бомжи, лазящие по мусоркам, копошась в чужих намордниках и отходах, другие типЫ живя в антисанитарии, бывшые нарколыги имеющие ВИЧ и не придерживающихся никаких норм не вымерают от страшной фейкоболячки
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01.10.2020 10:06 Відповісти
Любителю дышать чужими соплями отвечаю: Те, кто мотается от заграницам (группа риска ковида) держатся от бомжей и нарколыг подальше, чем 1,5 метра.
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01.10.2020 11:29 Відповісти
Приглашаете на правах завсегдатая? Не, спасибо, идите туда сами.
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02.10.2020 07:23 Відповісти
Ещё всякие индусы и негры не особо умирают. Хотя живут в антисанитарии и при большой плотности.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
ну в Индии к слову "не умерло" 98тыс., это третье место в мире, но все равно меньше чем в США, где уровень жизни явно выше, а плотность населения в разы меньше. Непонятно как в скажем в ВР заболело куча депутатов, а в той же Беларуси на где массовые протесты уже какую неделю особых вспышек вируса не замечено.
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01.10.2020 13:53 Відповісти
Всякие шведы по числу смертей от ковида на 1 млн населения на 14-м месте в мире. А Китай на 175-м. Кстати, норвежцы на 97-м.
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01.10.2020 15:23 Відповісти
Если про бомжей действительно правда, то в общем ничего удивительного - они живут на свежем воздухе, а не в многоэтажке где вирус по всему зданию циркулирует через вентиляцию.
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01.10.2020 13:57 Відповісти
Ты точно знаешь что бомжи не вымирают? Общаешься с ними и ведешь статистику?
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01.10.2020 10:19 Відповісти
То, что ты сейчас делаешь называется диалоговая трансференция, отвечая вопросом на вопрос, ты ушел от ответа
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Так в твоем вопросе заложен ложный посыл. Ответь - ты знаешь статистику по смертности среди бомжей (только без трансференции) )
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01.10.2020 13:01 Відповісти
ЕСЛИ СМИ ГОВОРЯТ ЧТО ВИРУС ОТ ЖИВОТНЫХ - ЗНАЧИТ КОРРУПЦИОННЫЕ БОГАЧИ СОКРАЩАЮТ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ !!! УБИВАЯ НЕВИНОВНЫХ !!!
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01.10.2020 10:51 Відповісти
Я не отрицаю эту заразу и не говорю, что она безопасна. Но чем ближе выборы тем чаще публикуют о рекордах заболеваний.
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01.10.2020 12:16 Відповісти
Все свои экономические провалы попытаются спихнуть на вирус.
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01.10.2020 12:51 Відповісти
На самом деле умерло не 64 человека, а по-факту раза в 2-3 меньше. Потому, что по рекомендациям ВОЗ считают всех умерших с коронавирусом, если даже основная причина смерти была другой.
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01.10.2020 12:49 Відповісти
Ты сам себе веришь?
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01.10.2020 13:16 Відповісти
Вы врать не устали?
Я уже раз10-й тычу эти ссылки под нос врунам вроде Вас, но вы все не унимаетесь...

"COVID-19 должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей."

"Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины."
"Примечание: лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые."
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ. World Health Organization.
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01.10.2020 15:32 Відповісти
"предположительно вызвала смерть" - вот это принципиально.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Да, это принципиально для бедных стран, которым не хватает тестов для живых, что там говорить об умерших... Там по симптоматике и факту контакта с человеком, давшим позитивный тест посметрный диагноз ставят. ВОЗ она не только для Европы рекомендации пишет. В Украине всех умерших с симптомами легочных заболеваний посмертно тестируют на ковид. Так что Ваши потуги снова напрасны.
Но факт того, что Вы врете Вы не отрицаете... Пройдите по ссылке, там есть примеры правильно и неправильно указанных причин смерти.
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01.10.2020 16:44 Відповісти
Невидимое движение подобно танцу мелких частиц в воздухе - пили, вирусов, бактерий, мелких капель влаги или видимое движение дыма, тумана, облаков - это диффузия. Это выравнивание концентрации частиц по занимаемому объёму, вследствие теплового движения молекул воздуха, которое подталкивает частицы. Примитивная маска - слабое препятствие этому процессу.
Увидав этот танец материи,
Атмосферы родимой явление,
Вдруг подумаешь: "Что за феерия?"
И застынешь в немом изумлении.
Очарован невиданной прелестью.
Охватила всё тело контузия.
И стою так с отвисшею челюстью,
Но потом понимаю: "Диффузия!"
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01.10.2020 12:57 Відповісти
При открытого лица демонстрации
отойди, не впадай в прострацию.
Падает вируса концентрация,
потому что - седиментация.
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01.10.2020 16:22 Відповісти
Увы, седиментации (оседанию) подвержены только крупные частицы или капли. Мелкие частицы летают в воздухе бесконечно и залетают далеко, во всяком случае дальше 1,5 м.
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01.10.2020 16:43 Відповісти
Попробуйте бросить пушинку на 1,5 метра по горизонтали. Вы многое поймете.
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01.10.2020 16:45 Відповісти
Кстати, очень мелкие частицы слюны и слизи в сухом воздухе довольно быстро высыхают, что для вируса означает смерть. А во влажном воздухе они укрупняются и довольно быстро оседают.
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01.10.2020 16:51 Відповісти
А при чём тут "бросить"? Мелкие частицы залетают куда угодно, и вниз, и вверх, не потому, что были туда заброшены, например, при чихании, а под воздействием движения молекул. Вы много поймёте, если почитаете про диффузию и про причину "броуновского" движения частиц. Специальное образование не потребуется.

Не так и быстро они высыхают. Туман, к примеру, иногда держится часами. В это время человек-носитель разговаривает и просто дышит, чем подкидывает новые порции частиц.
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01.10.2020 17:05 Відповісти
При том, что далеко от рта и носа человека могут полететь относительно крупные капли, которые седиментируются довольно быстро. Очень мелкие капли останутся на небольшом расстоянии. А броуновское движение - оно хаотичное. Ну будут мельтешить мелкие капли на расстоянии до 40-50 см от лица зараженного. Особо это никому не помешает, если дистанцию в 1,5 м будут соблюдать.
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01.10.2020 20:43 Відповісти
Диффузия - это результат хаотичного броуновского движения частиц. Диффузия происходит в направлении уменьшения концентрации частиц и ведет к их равномерному распределению по занимаемому объему. Пример - капля чернил в стакане воды через время равномерно окрашивает воду, даже если её не перемешивать. Вы почему-то считаете, что мелкие капли (несколько микрон в диаметре) чем-то отличаются от частиц, например, дыма, который со временен заполняет всю комнату, несмотря на то, что курильщик неподвижно находится в одном углу. Никаких ограничений расстояния типа 40-50 см от источника не существует. Пока концентрация в разных местах объёма не выровняется, частицы движутся туда, где их меньше.
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01.10.2020 22:10 Відповісти
Чернила - истинный раствор. Там диффундируют молекулы. Дым - твердые частицы. А мелкие капли - как туман, выдыхаемый человеком на холодной улице или в холодном помещении. Попробуйте надышать таким туманом равномерно в холодном гараже.
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02.10.2020 00:32 Відповісти
Вы ошибочно считаете, что воздушно-капельный путь заражения - это нахождение здорового человека в видимом облаке капель размером 40-50 см, которое возникает на несколько секунд при чихании больного человека. То есть по Вашему заразиться можно только видимым туманом. Про дым я сказал только как об иллюстрации поведения мелких частиц, скорости и большого расстояния их распространения. Туман становится невидимым, потому, что по мере диффузии в объём его концентрация снижается. Возможно, что капли к тому же подсыхают, и вирусы теряют водную оболочку, однако это не означает, что вирус мгновенно высыхает и погибает, отлетев от человека на 40-50 см. Ведь на сухой поверхности он тоже не сразу погибает, потому, что имеет внутри собственную воду. За несколько минут, пока он диффундирует на несколько метров или больше, он точно не погибнет. Кроме того, с каждым выдохом больной поставляет в воздух новую порцию микрокапель.
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02.10.2020 02:39 Відповісти
Про "воздушно-капельный путь заражения - это нахождение здорового человека в видимом облаке капель" - это чисто Ваша выдумка. Очнень мелкие капли от человека диффундируют медленно и при этом быстро высыхают Но они настолько мелкие, что не видны изначально. С увеличением расстояния их концентрация быстро падает. На расстояниях больше полуметра мелких капелек почти нет нет. Да и вероятность нахождения вирусов в очень мелких каплях гораздо ниже, чем в крупных.
То, что на сухих поверхностях находят РНК вируса методом ПЦР не значит, что там жизнеспособный вирус. ПЦР анализ не различает жизнеспособный вирус и его ошметки.
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02.10.2020 07:21 Відповісти
"Мелкие капли диффундируют медленно". Ну, что значит "медленно"? Я думаю, что с той же скоростью, что и частицы дыма или молекулы запахов. Нет смысла искать это в спецлитературе, примеров из жизни достаточно. В комнате средних размеров дым или запах распространяется от одного угла к другому за несколько минут - с этим трудно не согласиться. За эти минуты вирус, возможно, и потеряет свою водную оболочку, но уж точно не погибнет. Но перелетит из одного угла в другой в живом виде. То, что концентрация микрокапель с расстоянием уменьшается, не говорит о том, что количество вирусов в них недостаточно для заражения. Если их изначально было много, то при снижении концентрации капель на единицу объёма воздуха всё равно количество вирусов, попавших в организм может оказаться достаточным для заражения. Я сужу про жизнеспособность вируса не по ПЦР-анализу, который не различает, жив вирус или нет, а исходя из сообщений о том, что на сухой поверхности вирус сохраняет патогенность точно больше 5 минут, а за это время он может переместится гораздо более 1,5 м.
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02.10.2020 09:51 Відповісти
"Мелкие капли диффундируют медленно" означает, что скорость мелких капель меньше скорости крупных, которые за счет инерции сохраняют скорость дольше. Но скорость диффузии мелких капель намного меньше скорости диффузии молекул (Масса капли неизмеримо больше масс молекул, кроме того, в каплю ударяет много молекул, движущихся в разных направлениях, суммарный импульс усредняется и в результате скорость капель намного меньше скорости молекул.) Запах Вы ощущаете по всей комнате ибо его порог обнаружения низок, а диффундируют молекулы. У молекул воздуха скорость порядка 450 м в секунду. Ну и источник запаха (раствор) в данной ситуации пчти неисчерпаем (одной бутылки духов достаточно создать ощутимый запах в неск тыс куб метров. И если частицы дыма - твердые и неизменные, то микрокапли испаряются. И испаряются тем быстрее, чем больше их поверхность на единицу массы, те самые мелкие испаряются быстрее.
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02.10.2020 12:24 Відповісти
Это так, 450 м/с для скорости молекул, но это, конечно не означает, что молекулы пролетают из угла в угол на этой скорости. Длина свободного проба молекул воздуха известна и очень мала. Но дело не этом. Верно также, что скорость мелких частиц или капель намного меньше по той причине, которые Вы указали. Допустим, в 10 тыс. раз меньше. Это 0,045 м/с. За 100 с частица диффундирует на 4,5 м. Даже если микрокапля высохла и остался один вирус, он продолжает хаотическое движение, но в целом вектор направлен от источника. За 100 с он не подохнет, но окажется на расстоянии 4,5 м от источника. Иными словами, даже если капля высыхает очень быстро (интересно, за сколько времени, хотя это в данном случае не имеет значения), то за это время, (предположительно несколько минут), вирус не потеряет свою патогенность по данным исследований, о которых я писал выше.
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02.10.2020 13:19 Відповісти
Длина свободного проба пробега.
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02.10.2020 13:22 Відповісти
Вы только что хорошо расписали про соударения молекул воздуха (Это так. Кстати, я нигде и не утверждал, что скорость диффузии равна скорости движения молекул. Откуда Вы это взяли, даже представить не могу). А теперь представьте, что микрокапля движется по такой траектории. Вот тут ваши 4,5 метра траектории легко станут меньше 45 см перемещения.
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02.10.2020 13:46 Відповісти
Вот здесь-то собака и порылась. Это рисунки поведения одной частицы в ограниченном пространстве чашки под микроскопом. Это изображение движения частицы, когда рядом другие частицы с одной и той же и концентрацией с разных сторон. Можно даже подумать, что они в среднем никуда не движутся. Это просто демонстрация броуновского движения. А при условии скученности частиц в одном месте и отсутствия их в другом, частицы движутся, сохраняя хаотичность движения, в направлении более низкой их концентрации. Это уже диффузия, а не просто броуновское движение.
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02.10.2020 14:14 Відповісти
Одна или много - частицы все равно движутся хаотично. И считать, что частица в 10 тыс раз тяжелее молекулы воздуха будет двигаться линейно с в 10 тыс раз меньшей скоростью в течение 100 секунд - более чем наивно.
Теперь о минимальных размерах частиц.
"http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/ Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.) Также было показано, что доноры наиболее эффективно передают вирус до того, как у них повысится температура, и передача вируса может продолжаться в течение 5 дней после инфицирования. Но эффективность передачи, что естественно, зависела и от особенностей штамма вируса. " (хорьки выбраны ибо тоже болеют гриппом).
капля радиусом 0,75 мкм это 1.76625*10^-12 грамма (для воды)
Молекула азота весит 4.67*10^-23 грамм
То есть такая капля в 3.78*10000000000 (около 38 миллиардов раз) раз тяжелее молекулы азота. Вность коррективы в свои расчеты будете? Кстати, отношение масс частиц и отношение их скоростей в тепловом движении связаны не линейной, а квадратичной зависимостью (хотя мне и невыгодно открывать Вам на это глаза, но истина дороже.)
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02.10.2020 15:14 Відповісти
1. " частицы все равно движутся хаотично." И что из этого? Вы хотите сказать, что это движение с нулевой суммой? Говорите прямо. Я уже сказал, что это это движение не с нулевой суммой, пока существует градиент концентрации.
2. Размеры капель для данного разговора значения не имеют. Разумеется, это должны быть микрочастицы. 1,5 мкм или 0,15 мкм - не важно. Важно, что они подвержены диффузии, подобно другим частицам. Не переводите разговор о качественном поведении частиц, то есть разговор о подобии поведения частиц дыма, тумана и микрокапель в разговор о сложных расчётах, которые Вы всё равно сделать не можете. Ваши выкладки об эффективных размерах частиц - ни к чему.
3. Не нужно изображать научность и "истину" фразами о квадратичной или линейной зависимости чего-то от чего-то при том, что Вы в этом ничего не понимаете, и это не имеет к разговору никакого отношения. Вы хотите доказать этими фразами, что микрокапли дальше 40-50 см не летят. Просто испаряются в ноль, не оставляя после себя ничего. Смешно. Откуда эти цифры? Они взяты из ваших "ощущений", которые не имею никакого отношения к реальности. Я пытался обратить Ваше внимание на подобие процессов для разных микрочастиц. Вы не в состоянии доказать обратное, но признать это Вы не можете по причине отсутствия соответствующих знаний и болезненного самолюбия. Когда мне начинают пудрить мозги квадратичностью, я прекращаю дискуссию.
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02.10.2020 16:38 Відповісти
1. Нет сумма в итоге не нулевая, но и далеко не Ваши "Допустим, в 10 тыс. раз меньше. Это 0,045 м/с. За 100 с частица диффундирует на 4,5 м."
2. Еще как имеют. "1,5 мкм или 0,15 мкм - не важно. " Экспериментально показано, что в частицах менее 1,5 мкм виросов практически нет.
3. А это, дорогой не сложные расчеты. Это курс физики еще со школы. Тепловое равновесие в газах - это равновесие энергий молекул, а не скоростей. Е=mV^2/2. Приравняйте енергии двух частиц с разными массами и разными скоростями и получите отношение масс равно обратному отношению квадратов скоростей. Т. е. скорость частицы обратно пропорциональна корню квадратному из массы. Но при массе частицы в 38 миллиардов раз тяжелее молекул воздуха, Вам это слабо поможет.
4. На распространение микрокапель гораздо больше влияют случайные воздушные потоки, чем диффузия.
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02.10.2020 16:56 Відповісти
 
 