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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 1 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 450 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 19 128 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 354 особи, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4363 пацієнти.

Станом на 1 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 14 411 осіб.

Також читайте: В Україні за добу рекордні 4 069 нових випадків COVID-19, померли - 64 людини, одужали - 2 083 пацієнти

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ та Дніпропетровська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 377 осіб. Загальна кількість хворих - 23 155. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 391 особа, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 6941 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 15 823.

На Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 266 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 6088 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 114 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії видужав 3221 пацієнт. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 2753 особи.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+1
Прежде чем садиться в общественный транспорт Харькова - задумайтесь вот о чем - 17 инфекционка переполнена, 13 берет с кислородом в крови 80 и меньше ( сатурация) в первых числах октября открывается еще 18 больница, условия приема в которую не ясны. Лечение дома будет стоять от 1000 грн в день за свой счет и без помощи государства....Может все таки проще и дешевле воспользоваться маской или просто пройтись на работу пешком?
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01.10.2020 09:33
+1
Гризодубо за роботою.
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01.10.2020 09:37
+1
в Харькове результат тестов ожидают по 16 дней.... и все это время амбулаторные больные ездят на капельницу через весь город общественным транспортом... без маски и лишь потом узнают что у них КОВИД
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01.10.2020 09:37
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В Харькове стали просто больше тестировать и фсё.
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01.10.2020 09:30 Відповісти
в Харькове результат тестов ожидают по 16 дней.... и все это время амбулаторные больные ездят на капельницу через весь город общественным транспортом... без маски и лишь потом узнают что у них КОВИД
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01.10.2020 09:37 Відповісти
В Киеве в два раза больше жителей, чем в Харькове. Заболевших меньше. Там тоже не тестируют?. Так гепа и разбежался больше тестов делать.
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01.10.2020 12:39 Відповісти
Прежде чем садиться в общественный транспорт Харькова - задумайтесь вот о чем - 17 инфекционка переполнена, 13 берет с кислородом в крови 80 и меньше ( сатурация) в первых числах октября открывается еще 18 больница, условия приема в которую не ясны. Лечение дома будет стоять от 1000 грн в день за свой счет и без помощи государства....Может все таки проще и дешевле воспользоваться маской или просто пройтись на работу пешком?
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01.10.2020 09:33 Відповісти
с 24 больницы разбежался персонал
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01.10.2020 09:35 Відповісти
Коронавірус це фейк. Дупатут Шахов підтвердить.
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01.10.2020 09:36 Відповісти
погане зелене лайно не можу називати депутатом.... та й мало кого взагалі з того кодла можна назвати.. всі види збочинців, гвалтівники, шахраї, остОПЗЖені, Сосни, бабида, та інші передставники нашого, вкрай збанкрутілого морально українського суспільства
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01.10.2020 09:42 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266 - Цензор.НЕТ 4879
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01.10.2020 09:35 Відповісти
Гризодубо за роботою.
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01.10.2020 09:37 Відповісти
В Росії у всьому винен Воронеж, в Україні-Тернопіль. Негайно його закрити.
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01.10.2020 09:52 Відповісти
Днепропетровщине пообещали рост инфицирования и не обманули. ПроФФесионалы!!!
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01.10.2020 10:04 Відповісти
 
 