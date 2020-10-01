COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 1 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 450 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 19 128 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 354 особи, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4363 пацієнти.

Станом на 1 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 14 411 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ та Дніпропетровська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 377 осіб. Загальна кількість хворих - 23 155. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 391 особа, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 6941 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 15 823.

На Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 266 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 6088 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 114 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії видужав 3221 пацієнт. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 2753 особи.