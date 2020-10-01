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Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок

Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок

Обміняти монети можна буде протягом трьох років.

Від сьогодні в Україні не приймають монети номіналом 25 копійок і банкноти 1992 року випуску. Однак обміняти їх можна буде протягом ще трьох років у будь-якому відділенні банку. Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Обміняти монети і старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

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Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Їх замінять новими "сріблястими" монетами. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть у банках після того, як вони туди потрапили.

Автор: 

гривня (1757) НБУ (10447)


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Топ коментарі
+26
Кінец єпіхви бєдності как нікак
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01.10.2020 09:59
+23
Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок - Цензор.НЕТ 1412
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01.10.2020 10:07
+15
Мудачьё! Зачем людям создавать проблемы?
Сами изымайте купюры старого образца. Человек не должен этим заботиться.
Магазины должны принимать все выпущенные ранее купюры и монеты, а вы изымайте их из оборота - и всех делов.
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01.10.2020 10:48
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Кінец єпіхви бєдності как нікак
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01.10.2020 09:59 Відповісти
" єпіхви" -- сам придумав, чи саме так вийшло? Найкраща характеристика нинішньої ситуації
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01.10.2020 10:34 Відповісти
Сам, сам
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01.10.2020 10:36 Відповісти
думаю, українець розуміє значення цього слова... ну, нового в політології...
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01.10.2020 10:41 Відповісти
Только зачем было такие мелкие новые монеты штамповать,ведь есть же образец евроцентов?
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01.10.2020 10:01 Відповісти
чтобы себестоимость была выше номинала?
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01.10.2020 10:04 Відповісти
О, зараз треба бути пильним, щоб ніхто не всунув стару банкноту.
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01.10.2020 10:03 Відповісти
Я бы на оборот,был бы только рад. Правда их тяжело уже встретить. Их ценность выше.
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01.10.2020 10:06 Відповісти
Шо за 100 гривень дають 100 доларів?
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01.10.2020 10:12 Відповісти
https://monitex.com.ua/bonistika/bony-ukrainy/karbovantsi-ukr-1991-1996/kupon-100-karbovantsev-1991-goda-unc.html Купон 100 карбованцев 1991 года UNC в Киеве
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01.10.2020 10:52 Відповісти
Это вы говорите государство в лутших традициах совка обявлять деньги уже не деньги ..представляю будь такое в штатах сказали столетние долары не принимаются народ бы снёс всех и вся..нет никакой украины так феодальное государство где папики поставили очень талантливо брехуна полуребёнка шоб нам холопам очередной раз показать вот ваше место
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01.10.2020 10:04 Відповісти
а ведь действительно --- банки могли же помалу изымать из оборота --- никто бы и не заметил, а так , как всегда , через ж....
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01.10.2020 10:38 Відповісти
Підписати петицію проти вилучення монет 25 копійок з обігу можна тут:https://petition.president.gov.ua/petition/104924
Прошу всіх небайдужих підписати і поширити. Адже зневага влади до монет дрібного номіналу свідчить, як вони "захищають" національну валюту.
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01.10.2020 10:04 Відповісти
Инфляция скоро съест всю мелочь.
Разменной монетой будет гривна.
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01.10.2020 10:10 Відповісти
Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок - Цензор.НЕТ 1412
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01.10.2020 10:07 Відповісти
Когда государство отменяет мелкие монеты и купюры, при это вводя купбру в два раза превышающую максимальный номинал купюру в 2 раза (500 гр. - 1000 гр.) - симптом не хороший. ОЧЕНЬ НЕ ХОРОШИЙ.
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01.10.2020 10:09 Відповісти
Звичайно, це ознака інфляції. Але ж і Бєня попереджав ще до виборів, шо інфляція - це дуже корисна річ для країни, Зебіли ж повірили та проголосували за бєніну шавку. От нехай радіють.
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01.10.2020 10:15 Відповісти
Так.
Вилучення розмінних монет, це прояви початку гіперінфляції.
Доречі, банки США ведуть рахунки не у долларах, а у центах.
Тому у них немає проблем з «копєйкамі».
Тому вони і перша економіка Світу.
І доллар всесвітня валюта, не тому, що ФРС, а тому, що доллари приймаються до оплати, усіх років випуску.
Електронні розрахунки?
Картки, біткоїни т.д.?
Це до першого хакерського геоблекауту.
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01.10.2020 10:21 Відповісти
Поэтому доллар есть доллар. Сегодня примут монету и столетней, и двухсотлетней давности. Они по мей день действительны.
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01.10.2020 10:17 Відповісти
В киевском обменнике купюру 1900 года не примут.
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01.10.2020 13:10 Відповісти
Мудачьё! Зачем людям создавать проблемы?
Сами изымайте купюры старого образца. Человек не должен этим заботиться.
Магазины должны принимать все выпущенные ранее купюры и монеты, а вы изымайте их из оборота - и всех делов.
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01.10.2020 10:48 Відповісти
Це у нормальних країнах так роблять, а у нас все через опу.
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01.10.2020 10:56 Відповісти
Совєтський підхід до 1961 року.
Тоді десь майже раз на п'ять -десять років, міняли банкноти на «новиє».
Робилось це таємно від громадян.
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01.10.2020 10:58 Відповісти
Если бы кто-нибудь из ЗЕленой гоп-компании до такого гениального решения додумался --- его сразу бы выдвинули на Нобелевскую премию! Эх, упустил Зеля шанс....https://censor.net/ru/comments/locate/3222202/019214b5-863f-713a-9fd3-8d4f307affa8
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01.10.2020 11:00 Відповісти
З задоволенням поміняв би старі банкноти і навіть вище вище номінала.
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01.10.2020 11:31 Відповісти
Это уже большой дефицит...особенно в хорошем состоянии....причем давно...
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01.10.2020 11:37 Відповісти
Просто формальний хід. Бо старі банкноти вже не з"являються вже років з 15 як. А якщо і десь винирнуть то їх миттєво прибирають до рук боністи і нмізмати щоб продати в 5-10 раз вище номіналу. Але вирішили їх формально вивести так би мовити. Не знаю чи потрібно було. Нехай би залишалися платіжним засобом довічно.
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01.10.2020 11:38 Відповісти
Здається в Швейцарії, будь які гроші з 1850 р є платіжним засобом як і в США з 1861. В Британії до 1971 року формально платіжними було все здається від 1816 року
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01.10.2020 11:50 Відповісти
А монеты 26 копеек принимаются ?
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01.10.2020 13:11 Відповісти
В прошлом году отменили.
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01.10.2020 13:37 Відповісти
Правильно , что не правильно !!
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01.10.2020 15:03 Відповісти
 
 