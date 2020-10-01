Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок
Обміняти монети можна буде протягом трьох років.
Від сьогодні в Україні не приймають монети номіналом 25 копійок і банкноти 1992 року випуску. Однак обміняти їх можна буде протягом ще трьох років у будь-якому відділенні банку. Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Цензор.НЕТ.
Обміняти монети і старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).
Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Їх замінять новими "сріблястими" монетами. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть у банках після того, як вони туди потрапили.
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Прошу всіх небайдужих підписати і поширити. Адже зневага влади до монет дрібного номіналу свідчить, як вони "захищають" національну валюту.
Разменной монетой будет гривна.
Вилучення розмінних монет, це прояви початку гіперінфляції.
Доречі, банки США ведуть рахунки не у долларах, а у центах.
Тому у них немає проблем з «копєйкамі».
Тому вони і перша економіка Світу.
І доллар всесвітня валюта, не тому, що ФРС, а тому, що доллари приймаються до оплати, усіх років випуску.
Електронні розрахунки?
Картки, біткоїни т.д.?
Це до першого хакерського геоблекауту.
Сами изымайте купюры старого образца. Человек не должен этим заботиться.
Магазины должны принимать все выпущенные ранее купюры и монеты, а вы изымайте их из оборота - и всех делов.
Тоді десь майже раз на п'ять -десять років, міняли банкноти на «новиє».
Робилось це таємно від громадян.