Від сьогодні в Україні не приймають старі банкноти і монети по 25 копійок

Обміняти монети можна буде протягом трьох років.

Від сьогодні в Україні не приймають монети номіналом 25 копійок і банкноти 1992 року випуску. Однак обміняти їх можна буде протягом ще трьох років у будь-якому відділенні банку. Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Обміняти монети і старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

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Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Їх замінять новими "сріблястими" монетами. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть у банках після того, як вони туди потрапили.