Київ і 23 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 жовтня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 51,1%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266