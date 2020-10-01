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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 23 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 23 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 жовтня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 51,1%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266

Київ і 23 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кто придумал эти пороговые уровни и уровни для "зеленых-красных" стран? Почему с такой страшной болезнью все страны борются, как им вздумается? ВОЗ не дал единые рекомендации по карантину? Не успел? Не захотел?
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01.10.2020 10:17 Відповісти
 
 