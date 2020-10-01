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Новини Пожежі в Україні
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Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області. ФОТОрепортаж

Оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце лісових пожеж у Луганській області для координації дій всіх сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агенства лісових ресурсів (Держлісагенство) Василь Кузьович та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Зазначається, що вже добу пожежники, рятувальники, поліцейські, військовослужбовці гасять пожежі та евакуюють людей.

Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 01

Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, продовжується гасіння 64, які внаслідок надзвичайно складних погодних умов (сильний вітер) швидко розповсюдились на значну площу.

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Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 02

Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб та госпіталізовано 10 осіб. За оперативними даними евакуйовано 120 осіб.

Всього до гасіння пожеж залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 516 осіб та 107 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області). Збройних Сил - 148 осіб та 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 осіб та 56 од. техніки; Нацполіції - 580 осіб та 22 од. техніки; інші органи влади – 5 осіб та 5 од. техніки.

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Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 03

До гасіння пожеж, за погодженням із штабом ООС та СЦКК, залучено пожежну авіацію ДСНС.

За фактами пожеж на Луганщині поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 04
Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 05
Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області 06
Фото: сайт МВС

Автор: 

МВС (3509) пожежа (4351) Чечоткін (87) Яровий (93) Луганська область (4891)


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Отец Солдата

@uspenovka19632


Я -именно об этом.После предыдущих пожаров должен был быть создан антикризисный штабразаработаны меры,совместно с НПУ,СБУ,НГУ,ДПСУ,ВСУ и ДСНС и,ЭНЕРГОкомпанией,по предотвращению и ОПЕРАТИВН локализации очагов пожаров.Кто-то об этом слышал?Видел ИХ работу?Пи.....сы рулят .
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01.10.2020 10:20 Відповісти
Нада токо перестать тушить...

"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса.
Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
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01.10.2020 10:29 Відповісти
Будут тушить?
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01.10.2020 10:48 Відповісти
А эти дебилы решают вопрос как изъять из гражданского оборота спички, зажигалки, кресала и запретить использование линз в дневное время...
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01.10.2020 10:59 Відповісти
А почему без гавнокомандующего ***********?..
непорядок....
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01.10.2020 11:42 Відповісти
 
 