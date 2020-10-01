Урядова група на чолі з першим заступником голови МВС Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області. ФОТОрепортаж

Оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце лісових пожеж у Луганській області для координації дій всіх сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агенства лісових ресурсів (Держлісагенство) Василь Кузьович та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Зазначається, що вже добу пожежники, рятувальники, поліцейські, військовослужбовці гасять пожежі та евакуюють людей.

Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, продовжується гасіння 64, які внаслідок надзвичайно складних погодних умов (сильний вітер) швидко розповсюдились на значну площу.

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Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб та госпіталізовано 10 осіб. За оперативними даними евакуйовано 120 осіб.

Всього до гасіння пожеж залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 516 осіб та 107 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області). Збройних Сил - 148 осіб та 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 осіб та 56 од. техніки; Нацполіції - 580 осіб та 22 од. техніки; інші органи влади – 5 осіб та 5 од. техніки.

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До гасіння пожеж, за погодженням із штабом ООС та СЦКК, залучено пожежну авіацію ДСНС.

За фактами пожеж на Луганщині поліція відкрила сім кримінальних проваджень.







Фото: сайт МВС