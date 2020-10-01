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Командування ОС ЗСУ застосовує підхід НАТО, за якого командири нижньої ланки мають право ініціативи в бою, - Наєв

Командування ОС ЗСУ застосовує підхід НАТО, за якого командири нижньої ланки мають право ініціативи в бою, - Наєв

В української армії активно застосовується натівський принцип Mission Commands, суть якого полягає в наданні ширших повноважень командирам нижчої ланки в плануванні і застосуванні підрозділу чи військової частини.

Про це  розповів Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у матеріалі для щорічного видання Сухопутних військ НАТО LandPower, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До 2014 року у нас було все навпаки, адже українська армія базувалася на постулатах радянської військової школи, де вищий орган управління повинен децентралізувати командирам майже все, не залишивши ніякого простору для ініціативи.

Саме завдяки тому досвіду, яким з нами поділилися іноземні радники була аргументовано доведено необхідність створення Командування об'єднаних сил Збройних Сил України", - повідомив Наєв.

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За словами Командувача ОС ЗСУ, зараз, в умовах обмежених відомостей щодо ворога і швидкоплинної обстановки, командири не з теорії, а з набутого практичного досвіду, самостійно ухвалюють рішення, не чекаючи конкретизованих вказівок, і потім тільки доповідають про послідовне виконання завдання і його результативність.

"Уже зараз рівень новоствореного Командування об'єднаних сил Збройних Сил України є стратегічним і нам залишається лише протягом певного часу доукомплектуватися окремими фахівцями і завершити злагодження", - додав Наєв.

Автор: 

армія (3777) ЗСУ (7653) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598)


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Инициатива выписать солдату штраф за выстрел по врагу?
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01.10.2020 10:31 Відповісти
Ну, і яка шкала штрафів і покарань?
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01.10.2020 10:32 Відповісти
А що, штрафи за відкриття вогню у відповідь, це підхід НАТО? В НАТО теж є бубочки і волонтери збирають кошти, щоб заплатити їх бубочкам за вогонь у відповідь ворогу?
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01.10.2020 10:35 Відповісти
Особливо багато змін в бік "новацій" за поточної влади - скорочення фінансування армії, скорочення складу армії, харчування та навіть привітання "Слава Україні" - тепер існує не за законом, а лише розпорядженням...
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01.10.2020 10:43 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ПРОПЛАТИТЬ И ПРОВЕСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКУ КОМАНДИРОВ НИЖНЕГО ЗВЕНА !!!
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01.10.2020 10:54 Відповісти
Такое ощущение, что все читали приказ.Был вброс в СМИ и не более того.
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01.10.2020 11:26 Відповісти
 
 