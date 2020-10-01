У прохідній частині списку ОПЗЖ кандидатом у депутати Київради значиться Сергій Мамоян, причетний до спроб забудувати Поштову площу, - активістка Моріна

Якщо до Київради пройде ОПЗЖ - сором і ганьба нам як громаді.

Про це повідомила київська краєзнавиця, громадська діячка Анабелла Моріна, передає Цензор.НЕТ.

"Здається, це була остання крапля.

Дізналася, що в прохідній частині списку ОПЗЖ кандидатом у депутати Київради значиться Сергій Мамоян.

Вам, можливо, це прізвище нічого не скаже. Але ця людина йде в Київраду для того, щоб відстояти бізнес-інтереси своєї сім'ї, і в нас з вами не було Музею на Поштовій площі - Пам'ятки історії та археології національного значення. Місця, за яке влітку 2018 року вийшли боротися багато киян. А я була тоді готова за нього й померти.

За ці роки спільними зусиллями ми змогли заморозити ситуацію, влада зрозуміла, що ТРЦ там вже не буде, і треба розривати інвестиційний договір (тим більше, що відповідне рішення Київрада ухвалила ще в листопаді 2018 року).

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Що буде після таких виборів?

Більше про кандидата.

Раніше Мамояни були представлені скрізь, крім Київради. Рідний брат Сергія - Суто Мамоян, народний депутат ОПЗЖ (до речі, представлявся власником Поштової площі, а його самого в мережі представляли кримінальним авторитетом).

Другий рідний брат Сергія - Рустам Мамоян (Рустам Сутко) працював у Генпрокуратурі і намагався поховати справу Поштової площі - кримінальне провадження №12015100120001272 за ознаками злочину, передбаченого ст. 197-1 ("самозахоплення земельної ділянки"), а також ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України.

А батько Сергія Мамояна - Чоло Ашоєвич Мамоян - власник кафе "Компот" на Поштовій площі, яке було побудоване як надземна частина проєкту з будівництва ТРЦ (на підземній у них справа застопорилася у зв'язку з археологічними розкопками і боротьбою з містянами).

Більше про зв'язок Мамоянів і ТРЦ на Поштовій - читайте тут.

Про самого Сергія Мамояна я також писала раніше.

Він був депутатом Полтавської облради від "Соціал-демократичної партії". І його очевидно "відмазали" в брудній кримінальній справі про загибель двох осіб на трасі.

З матеріалів рішення суду: 21 серпня 2008 року Сергій Мамоян мчав трасою Київ - Харків на автомобілі "Мерседес-Бенц GL-4МАТІС" зі швидкістю від 139 до 186 км/год, і зіткнувся з автомобілем "Мерседес-Бенц 208 Д". У результаті загинули двоє людей: водій цього автомобіля і пасажир маршрутки, що перекинулася внаслідок інциденту.

Просто на суді Сергій продемонстрував документи, що підтверджують оплату лікування тим, хто вижив у катастрофі, і його відпустили на випробувальний термін, а машину повернули. Більше тут

Підприємці Полтавщини дуже "люблять" Сергія, і багато мені розповідали про те, як за допомогою брата в Генпрокуратурі і його ставленикам він кошмарив бізнес, змушував платити данину або просто переписувати на потрібних людей. Цей "кадр" у Києві НЕ ПОТРІБЕН!

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ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО репосту.

Копіюйте, перекладайте, розповідайте бабусям у під'їзді.

Якщо до Київради пройде ОПЗЖ - сором і ганьба нам як громаді. Хоч щось ми можемо зробити спільно?" - заявила Моріна.







