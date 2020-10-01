У прохідній частині списку ОПЗЖ кандидатом у депутати Київради значиться Сергій Мамоян, причетний до спроб забудувати Поштову площу, - активістка Моріна
Якщо до Київради пройде ОПЗЖ - сором і ганьба нам як громаді.
Про це повідомила київська краєзнавиця, громадська діячка Анабелла Моріна, передає Цензор.НЕТ.
"Здається, це була остання крапля.
Дізналася, що в прохідній частині списку ОПЗЖ кандидатом у депутати Київради значиться Сергій Мамоян.
Вам, можливо, це прізвище нічого не скаже. Але ця людина йде в Київраду для того, щоб відстояти бізнес-інтереси своєї сім'ї, і в нас з вами не було Музею на Поштовій площі - Пам'ятки історії та археології національного значення. Місця, за яке влітку 2018 року вийшли боротися багато киян. А я була тоді готова за нього й померти.
За ці роки спільними зусиллями ми змогли заморозити ситуацію, влада зрозуміла, що ТРЦ там вже не буде, і треба розривати інвестиційний договір (тим більше, що відповідне рішення Київрада ухвалила ще в листопаді 2018 року).
Що буде після таких виборів?
Більше про кандидата.
Раніше Мамояни були представлені скрізь, крім Київради. Рідний брат Сергія - Суто Мамоян, народний депутат ОПЗЖ (до речі, представлявся власником Поштової площі, а його самого в мережі представляли кримінальним авторитетом).
Другий рідний брат Сергія - Рустам Мамоян (Рустам Сутко) працював у Генпрокуратурі і намагався поховати справу Поштової площі - кримінальне провадження №12015100120001272 за ознаками злочину, передбаченого ст. 197-1 ("самозахоплення земельної ділянки"), а також ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України.
А батько Сергія Мамояна - Чоло Ашоєвич Мамоян - власник кафе "Компот" на Поштовій площі, яке було побудоване як надземна частина проєкту з будівництва ТРЦ (на підземній у них справа застопорилася у зв'язку з археологічними розкопками і боротьбою з містянами).
Більше про зв'язок Мамоянів і ТРЦ на Поштовій - читайте тут.
Про самого Сергія Мамояна я також писала раніше.
Він був депутатом Полтавської облради від "Соціал-демократичної партії". І його очевидно "відмазали" в брудній кримінальній справі про загибель двох осіб на трасі.
З матеріалів рішення суду: 21 серпня 2008 року Сергій Мамоян мчав трасою Київ - Харків на автомобілі "Мерседес-Бенц GL-4МАТІС" зі швидкістю від 139 до 186 км/год, і зіткнувся з автомобілем "Мерседес-Бенц 208 Д". У результаті загинули двоє людей: водій цього автомобіля і пасажир маршрутки, що перекинулася внаслідок інциденту.
Просто на суді Сергій продемонстрував документи, що підтверджують оплату лікування тим, хто вижив у катастрофі, і його відпустили на випробувальний термін, а машину повернули. Більше тут
Підприємці Полтавщини дуже "люблять" Сергія, і багато мені розповідали про те, як за допомогою брата в Генпрокуратурі і його ставленикам він кошмарив бізнес, змушував платити данину або просто переписувати на потрібних людей. Цей "кадр" у Києві НЕ ПОТРІБЕН!
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО репосту.
Копіюйте, перекладайте, розповідайте бабусям у під'їзді.
Якщо до Київради пройде ОПЗЖ - сором і ганьба нам як громаді. Хоч щось ми можемо зробити спільно?" - заявила Моріна.
Будь ласка, зачекайте...
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Стоп, МамоЯН? Как ЯН так армЯН! Почему тут, а не в Нагорном Карабахе? Почему не на передовой, не в окопе?
Если рассматривать старинные гравюры, литографии, фотографии, то можно заметить, что в том месте мирно паслись коровки, пришвартованы дебаркадеры, периодически его накрывали паводки и регулярно проводились богослужения в честь крещения.
Аж в 1913 году там появились навесы, чтобы баржы можно было сгружать при любой погоде.
При реконструкции площади тут начали строить подземный торговый центр.
Все бы ничего, но средняя такса отката застройщика активистам составляет 50000 баксов, а застройщик упёрся.
Было объявлено, что в этом месте офигенный культурный слой и зарыты сокровища нибелунгов.
Много лет территория разрыта, из сокровищ нибелунгов найдено;
Костыль - 1 штука.
Подкова - 1 штука.
Монеты мелкие эпохи Александра-освободителя - 5 штук.
С рогатки стрелять этий активистов и их хозяев - авакова и Луценко Игоря.
А насчёт этого армянина - хрен его знает.
Навеоное, врёт.
Стройка подконтрольна Бродскому и шуфричу.
Вообще-то я не могу смотреть на этих козлов и коз , но тут думаю , посмотрю , что они промекают за Карабах .
Так это 🐐 жирик , говорит , что Армения моно-государство , что всех не армян они с Армении после распада ссср выдавили , а почему украинцы перплять таких армян в Украине ? Это из за рабского менталитета или из за чего ?
Вот может так себя вести нагло украинец в Армении , как эти чорножопие в Украине ? Кто знает , напишите пожалуйста 😊
Кто проголосует за того, кто что то строит или производит?
Всем нравятся те, кто ломает и уничтожает.
ТОМУ вже би мав би бути список цих пі..арасів(за перепрошенням натуральних геїв) оголошений...
НЕ ЛИШЕ У КИЄВІ...
Риги нищать Київ, і все, чого торкаються. Це їх і ріднить з кацапами.