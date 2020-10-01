Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді "Слуги народу", - Об'єднана єврейська громада
Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на рекламному борді партії "Слуга народу".
Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України, передає Цензор.НЕТ.
"У Львові невідомі нанесли на борд з рекламою політичної партії "Слуга народу" слова "ж**ів не", щоб політичний слоган перетворити на фразу "Ж**ів не буде, так як вирішуєш ти". Об'єднана єврейська громада України з'ясувала розташування зіпсованого антисемітським написом борда і повідомила про це у львівський штат партії "Слуга народу", де пообіцяли негайно дати реакцію і звернутися до правоохоронців", - повідомили в громаді.
Зазначається, що голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом порушення статті 161 КК України в зв'язку з розпалюванням національної, релігійної ворожнечі та ненависті і приниження національної честі та гідності.
"Категорично засуджую такі дії, які є ксенофобськими за своїм змістом. І тут значення не має партійна приналежність. Ми всі повинні пам'ятати, що живемо в багатонаціональній і багаторелігійній країні. Тому подібні речі сьогодні є дикістю", - наводить єврейська громада цитату Козицького.
Також наголошується, що представники партії "Слуга народу" у Львові вирушили на місце події і виявили, що антисемітський напис вже стертий.
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Актуальней говорить о том, что сейчас происходит с концерном.
Начиная с того, в каком объёме не финансируются оборонные заказы, и заканчивая внесением премьером Шмигалем кандидатуры Тихонова, экс-депутата третьего созыва от ПСПУ, на должность главы «Укроборонпрома».
Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов от Прогрессивной социалистической партии Украины https://file.liga.net/persons/nataliya-vitrenko Наталии Витренко (1998 год) и в 2002 году от https://file.liga.net/parties/partiya_regionov Партии регионов (входила в блок "За единую Украину!").
Что не так? а то что не будет - имелось ввиду наверняка что у власти... так это правильно! В Украине евреи править жизнями украинцев - нонсенс! Как и делать отдельные садики, отдельные школы вместо Украинских. А детям потом приходится ездить в другие, Украинские через весь город!
- Починаючи з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття , часів царювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) Олександра ІІ , уся російська так звана «прогресивна» преса перестала вживати світське слово жид на перевагу церковному єврей. Слово жид стало табу і його перестали вживати на підставі нібито «лайливості». Відтак в світському сенсі слово єврей є російським словом, в українській мові в світському вжитку такого слова ніколи не булоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-17 [17] . (укр.Вікі)
- В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-18 [18] . (рос.Вікі)
- і виходить так, що євреї - це русифіковані жиди, а вживання слова єврей в Україні є намаганням Росії довести всьому світу приналежність території України Російській Федерації. Ви знаєте, як це називається. Як правило ті так звані євреї, що називають себе жидами є патріотами України і коли з ними розмовляєш, то зникає всяке напруження та непорозуміння. Щоправда, зустрічав лише одного такого...і той виїхав в Ізраїль.
- https://www.youtube.com/watch?v=PNOCgHYXEX4
- https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
Лучше и мы , и вы будем считаться пострадавшими от коммуняк. Не разжигайте
У них под контролем: власть, экономика и пресса
И кого то удивляют такие надписи?
П.С.
У населения - память аквариумных рыбок.
Просто запомните этих борцов-толерастов.
И сделайте так, чтобы их дети не поднялись выше мойщиков туалетов.
Сразу все наладится
До речі, більшість лікарів в УПА були саме євреями (багато з них - врятовані бійцями УПА від німців). І убитий совєтами член ОУН Лев Ребет - також єврей!