Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді "Слуги народу", - Об'єднана єврейська громада

Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на рекламному борді партії "Слуга народу".

Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України, передає Цензор.НЕТ.

"У Львові невідомі нанесли на борд з рекламою політичної партії "Слуга народу" слова "ж**ів не", щоб політичний слоган перетворити на фразу "Ж**ів не буде, так як вирішуєш ти". Об'єднана єврейська громада України з'ясувала розташування зіпсованого антисемітським написом борда і повідомила про це у львівський штат партії "Слуга народу", де пообіцяли негайно дати реакцію і звернутися до правоохоронців", - повідомили в громаді.

Зазначається, що голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом порушення статті 161 КК України в зв'язку з розпалюванням національної, релігійної ворожнечі та ненависті і приниження національної честі та гідності.

"Категорично засуджую такі дії, які є ксенофобськими за своїм змістом. І тут значення не має партійна приналежність. Ми всі повинні пам'ятати, що живемо в багатонаціональній і багаторелігійній країні. Тому подібні речі сьогодні є дикістю", - наводить єврейська громада цитату Козицького.

Також наголошується, що представники партії "Слуга народу" у Львові вирушили на місце події і виявили, що антисемітський напис вже стертий.

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