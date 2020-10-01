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Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді "Слуги народу", - Об'єднана єврейська громада

Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на рекламному борді партії "Слуга народу".

Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України, передає Цензор.НЕТ.

"У Львові невідомі нанесли на борд з рекламою політичної партії "Слуга народу" слова "ж**ів не", щоб політичний слоган перетворити на фразу "Ж**ів не буде, так як вирішуєш ти". Об'єднана єврейська громада України з'ясувала розташування зіпсованого антисемітським написом борда і повідомила про це у львівський штат партії "Слуга народу", де пообіцяли негайно дати реакцію і звернутися до правоохоронців", - повідомили в громаді.

Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді Слуги народу, - Обєднана єврейська громада 01

Зазначається, що голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом порушення статті 161 КК України в зв'язку з розпалюванням національної, релігійної ворожнечі та ненависті і приниження національної честі та гідності.

"Категорично засуджую такі дії, які є ксенофобськими за своїм змістом. І тут значення не має партійна приналежність. Ми всі повинні пам'ятати, що живемо в багатонаціональній і багаторелігійній країні. Тому подібні речі сьогодні є дикістю", - наводить єврейська громада цитату Козицького.

Також наголошується, що представники партії "Слуга народу" у Львові вирушили на місце події і виявили, що антисемітський напис вже стертий.

Також читайте: "Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський

Автор: 

антисемітизм (123) євреї (125) Львів (3090) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+40
Глава Львовской ОГА Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на борде "Слуги народа", - Объединенная еврейская община - Цензор.НЕТ 2747
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01.10.2020 10:33
+23
в польском языке как будет еврейка? Правильно, Żydówka. Как будет еврей? Żyd
Что не так? а то что не будет - имелось ввиду наверняка что у власти... так это правильно! В Украине евреи править жизнями украинцев - нонсенс! Как и делать отдельные садики, отдельные школы вместо Украинских. А детям потом приходится ездить в другие, Украинские через весь город!
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01.10.2020 10:47
+13
"А бил лі мальчік?" Дуже схоже на самопіар "Слуги народа". Зелені по Львову у міськради не проходять. Тому їхнім опонентам немає потреби робити їм піар.
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01.10.2020 10:41
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Глава Львовской ОГА Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на борде "Слуги народа", - Объединенная еврейская община - Цензор.НЕТ 2747
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01.10.2020 10:33 Відповісти
хоть порох и более патриотичен на словах, на деле он не лучше.
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01.10.2020 11:01 Відповісти
Порох, конечно, не идеальный, косяков у него много было, но что точно - он по всем пунктам лучше Зе! При Порохе даже бюджет не так воровали, особенно на оборонке! А посмотри в каких убытках сейчас сидят УкрОборонПром, ЭнергоАтом, ЦентрЭнерго и ДАЖЕ НАФТОГАЗ МИНУС 11 лярдов за полугодие!!!
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01.10.2020 11:07 Відповісти
Кого теперь вместо Свинарчуков «слуги» продвинули на должность главы «Укроборонпрома»
Актуальней говорить о том, что сейчас происходит с концерном.
Начиная с того, в каком объёме не финансируются оборонные заказы, и заканчивая внесением премьером Шмигалем кандидатуры Тихонова, экс-депутата третьего созыва от ПСПУ, на должность главы «Укроборонпрома».
Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов от Прогрессивной социалистической партии Украины https://file.liga.net/persons/nataliya-vitrenko Наталии Витренко (1998 год) и в 2002 году от https://file.liga.net/parties/partiya_regionov Партии регионов (входила в блок "За единую Украину!").
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Он просто вовремя примазался к патриотической теме, а на деле вор такой как и все кто был при власти за последние годы.
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01.10.2020 11:15 Відповісти
Ага толькобюджет был со знаком +! Получаеться что воровал в бюджет!
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01.10.2020 11:31 Відповісти
Что на деле зе контора сделала ,для страны, лучше пороха?
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01.10.2020 11:23 Відповісти
Лучше пилят бюджет. Быстрее и активнее.
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Не вказані конкретні прізвища. 😊 Тому виглядає, як ксенофобія. Потрібно врахувати на майбутнє.
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01.10.2020 10:43 Відповісти
Щодо самопіару "слуг не нашого народу" - днями головний блазень щось торочив про неприйнятність антисемітизму в Україні...
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01.10.2020 10:51 Відповісти
Задав тему, гомофоб зелений. 🤔
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01.10.2020 11:33 Відповісти
в польском языке как будет еврейка? Правильно, Żydówka. Как будет еврей? Żyd
Что не так? а то что не будет - имелось ввиду наверняка что у власти... так это правильно! В Украине евреи править жизнями украинцев - нонсенс! Как и делать отдельные садики, отдельные школы вместо Украинских. А детям потом приходится ездить в другие, Украинские через весь город!
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01.10.2020 10:47 Відповісти
ничего против евреев не имею, со многими знаком и многие работают директорами.... есть и гениальные - но украинцев, в израиле во власти что-то не видно! Это просто не возможно! Или директорами еврейских центров, или делить детей на еврейских не еврейских с соответствующими поблажками в ..Украине!
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01.10.2020 10:54 Відповісти
...тут виникає питання...а якщо громадянин України на території Польщі напише слово жид, то він буде засуджений, чи ні?...
- Починаючи з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття , часів царювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) Олександра ІІ , уся російська так звана «прогресивна» преса перестала вживати світське слово жид на перевагу церковному єврей. Слово жид стало табу і його перестали вживати на підставі нібито «лайливості». Відтак в світському сенсі слово єврей є російським словом, в українській мові в світському вжитку такого слова ніколи не булоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-17 [17] . (укр.Вікі)
- В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-18 [18] . (рос.Вікі)
- і виходить так, що євреї - це русифіковані жиди, а вживання слова єврей в Україні є намаганням Росії довести всьому світу приналежність території України Російській Федерації. Ви знаєте, як це називається. Як правило ті так звані євреї, що називають себе жидами є патріотами України і коли з ними розмовляєш, то зникає всяке напруження та непорозуміння. Щоправда, зустрічав лише одного такого...і той виїхав в Ізраїль.
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01.10.2020 11:12 Відповісти
От до речі, кацапи ж і частину Польщі захопили, але ж в польській мові слово "єврей" не з'явилося...
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01.10.2020 11:37 Відповісти
Бо захопили лише частину.
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01.10.2020 12:51 Відповісти
А в Германії як називають: юдей чи юда?
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07.11.2020 20:48 Відповісти
Та й в українській мові ніколи не було слова "єврей"- було слово жид.
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01.10.2020 12:39 Відповісти
Чи колись в Україні окрім засудження антисемітизму засудять україножерство, українофобію? Таке приниження національної гідності України і українців - це нормально?
- https://www.youtube.com/watch?v=PNOCgHYXEX4
- https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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01.10.2020 10:53 Відповісти
А в списке тех кто устраивал Голодомор в Украине 95% еврейских фамилий. Так что, господа евреи, ведите себя скромнее. Не раздувайте
Лучше и мы , и вы будем считаться пострадавшими от коммуняк. Не разжигайте
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01.10.2020 11:25 Відповісти
Вони в ейфорії від надлегкої перемоги, інстинкт самозбереження притупився.
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01.10.2020 12:45 Відповісти
Вони, апріорі, не можуть бути "пастрадавшимі ат камуняк", патамуша камуняки плоть від плоті - жиди.
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14.12.2020 00:54 Відповісти
Тільки тоді, коли українці отямляться і візьмуть управління країною в свої руки. Коли до них дійде, що ніякий, навіть найкращий, єврей нічого доброго для українського народу робити не буде.
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01.10.2020 12:43 Відповісти
Вони ніколи не отямляться. Ще наш пророк писав: "... чи ви спали, чи п'яні Україну в карти програли..."
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07.11.2020 20:53 Відповісти
Там потрібен напис "москволюбських кацапів не беде", о то, що серед них є і маланці, то онрема справа. Маланець-москволюб це теж кацап і такий огидний.
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01.10.2020 11:09 Відповісти
А може кацап не від цап, а від кац?
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Від "касаб" (живодер).
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07.11.2020 20:59 Відповісти
"А бил лі мальчік?" Дуже схоже на самопіар "Слуги народа". Зелені по Львову у міськради не проходять. Тому їхнім опонентам немає потреби робити їм піар.
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01.10.2020 10:41 Відповісти
Не згоден з Вами...Тема "не важливо що говорять,важливо що говорять" вже не проходить...Люди задумуються над сказаним,починають трохи аналізувати...
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01.10.2020 12:35 Відповісти
Ви вважаєте, що зелені справді можуть аналізувати? Чи навпаки, не вважаєте їх людьми?
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01.10.2020 14:43 Відповісти
тонко. но... по делу
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01.10.2020 10:42 Відповісти
Плохая цитата, плох тот, кто это не к месту вставляет.
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01.10.2020 10:47 Відповісти
Плохая? Ну привиди хорошую и к месту.
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01.10.2020 10:59 Відповісти
Тотальная евреизация страны.
У них под контролем: власть, экономика и пресса
И кого то удивляют такие надписи?
П.С.
У населения - память аквариумных рыбок.
Просто запомните этих борцов-толерастов.
И сделайте так, чтобы их дети не поднялись выше мойщиков туалетов.
Сразу все наладится
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01.10.2020 10:46 Відповісти
Да вони просто регочуч з нас,українців. І не даремно, ми заслужили цього своєю байдужістю.
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01.10.2020 12:49 Відповісти
А по польски это не обзывательство -сама офигела в Освенциме
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01.10.2020 10:49 Відповісти
Для Львова це слово на букву «ж» завжди було нормальним та необразливими. Шо зараз таке сталося, що неможна його казати? Не перестаю нагадувати про львівський ресторан з офіційною назвою, яка написана всюди: «жидівська кнайпа Під Золотою Розою». Цей ресторан взагалі розташований на руїнах синагоги.
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01.10.2020 10:52 Відповісти
омг, куда только смотрит объединенная еврейская община?
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01.10.2020 10:54 Відповісти
Так ця кнайпа - це ресторан традиційної єврейської кухні! Там все у єврейському стилі, а в меню - вкладка із історією єврейської общини Галичини!
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01.10.2020 11:07 Відповісти
Доречі, ми коли там торгувались, то нам подарували меню, за те, що ми мало сторгували.
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01.10.2020 11:12 Відповісти
Ага, торг - це взаалі крута їх фішка!
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Знаю, що жиди засранці, а яка у них кухня невідомо.
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07.11.2020 21:06 Відповісти
Точно, куда смотріт. Могли б назвати нас українцями і ми би також зверталися в поліцію за анти_українізм.
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01.10.2020 11:10 Відповісти
Żydówka i Żyd to est bardzo znany słowa po polsku
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01.10.2020 11:00 Відповісти
Цікавий історичний факт: у 1939, коли совєти до Львова влізли і почали називати галицьких євреїв євреями, то ті ображались і просили нахзивати їх саме ж...ами. Для львівських євреїв того часу саме слово "єврей" було образливим!
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01.10.2020 11:05 Відповісти
В моєму рідному місті теж саме казали за часів радянської влади місцеві мешканці (щоправда старшого покоління) - вважали це цілком нормальним...
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01.10.2020 11:11 Відповісти
Та вони від совєтів постраждали не менше, аніж українці. Бо вони заможні були і совєти в них майно і бізнес експропріювали!

До речі, більшість лікарів в УПА були саме євреями (багато з них - врятовані бійцями УПА від німців). І убитий совєтами член ОУН Лев Ребет - також єврей!
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01.10.2020 11:27 Відповісти
Заразом би подав у поліцію і на всю Польщу. Бо там євреїв і досі називають так, як написано на борді і хіхто не подається в поліцію. Зрештою і в Україні їх називали так і ніхто ніколи не ображався. От мене називають українцем і я не жаліюся в поліцію за анти_українізм.
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01.10.2020 11:08 Відповісти
До чого вони тільки не вдаються щоби підняти свій рейтінг..
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01.10.2020 11:10 Відповісти
Тобто самі визнають, що вони слуги трохи не українського народу?
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01.10.2020 11:14 Відповісти
У ихнего рейтинга импотенция
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01.10.2020 11:33 Відповісти
це Машу Факіну не привезли... Ой, ви про рейтинги.
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01.10.2020 11:39 Відповісти
Та то місцеві "слуги Іуди" лякають залотих
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01.10.2020 11:18 Відповісти
Почалося - спочатку виклали провокаційну тему, а потім "потерли" найбільш адекватні коментарі...
Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді "Слуги народу", - Об'єднана єврейська громада - Цензор.НЕТ 3408
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01.10.2020 11:20 Відповісти
Це провокація від редакторів. Перевірка нас на пильність та адекватність.
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Ти вважаєш, що українці в Україні не мають право обговорювати національне питання?
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Про евреев - табу. Не кошерно. Про всех можно - про евреев нельзя.
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01.10.2020 11:25 Відповісти
Я вже казав, що обидва Майдана з останніх сил оминали національне питання, яке звучить так - Хто в домі хазяїн?
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01.10.2020 11:28 Відповісти
Низзя
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01.10.2020 11:34 Відповісти
У них влада, і не тільки в Україні. Росія, США під їх контролем.
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01.10.2020 12:52 Відповісти
Для цієї статті треба було закрити коментарі та написати: «Всім спати». Адміністрація Цензор ніт.
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01.10.2020 12:00 Відповісти
Так у этого то же фамилия козлицкий,Поляк наверное ,раз так обиделся.
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01.10.2020 12:04 Відповісти
Господа евреи угомонитесь . Вы спросите у чеха, словака , поляка да вообщем у славян европы- как они называют вашу нацию ,а в ответ услышите - жид . И в этом нет нечего оскорбительного , а вот на территории бывшего совка жид стало оскорблением . среди моих знакомых много евреев которых я уважаю . Как говорят , в семье не без урода , вот избиратель и возмущается , что к власти лезут уроды , разных народностей. Вот один пример: реклама на ТВ на днях , извините не дословно,= хочешь управлять страной ? Иди к нам= слуга народа= нормальный человек написал ? мало набрали пустоты в ВР , так и на местах хотят дурдом устроить. А руководит парадом кто? ваш мальчик , делайте выводы.
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01.10.2020 12:07 Відповісти
В галицькому діалекті немає слова єврей, а є жид.
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01.10.2020 12:35 Відповісти
 
 