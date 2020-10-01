За добу в Києві виявили 377 випадків COVID-19, десять осіб померли, серед захворілих 39 дітей і 16 медиків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 155.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 377 хворих. З них - 39 дітей і 16 медиків. 10 осіб померли. Загалом коронавірус забрав життя 391 мешканця Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 155", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 190 жінок віком від 18 до 88 років, 148 чоловіків віком від 19 до 86 років, 22 дівчинки від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли також 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужали за минулу добу 231 особа. Всього коронавірус побороли 6941 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 57, у Дніпровському - 52. А також 46 випадків у Дарницькому районі столиці.

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