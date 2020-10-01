У ЗСУ за добу виявили 91 новий випадок COVID-19, хворіють 682 особи, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 91 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, загалом нині хворіє 682 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медсил ЗСУ у Facebook.

"Всього за час пандемії одужало – 2284 особи, летальних випадків – 10. За минулу добу зареєстровано 91 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

З 91 нового хворого в закладах охорони здоров'я перебувають 20 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 71 особа. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Всього на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 125 осіб.





