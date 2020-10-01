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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт

До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні щодня будуть виявляти 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може становити від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо дедалі більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

"В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу. - Ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як, за його прогнозом, до кінця року зростатиме кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів:

"Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований", - резюмував він.

Також читайте: У деяких регіонах України карантинні заходи мають бути посилені, - представник ВООЗ Хабіхт

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Тішить одна річ - катафалки буть їздити по новенькому асфальту.
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01.10.2020 11:11
+10
а мы дороги достраиваем за бабло которое для борьбы с ковидом было выделено ЕС и штатами и отобрано у местных бюджетов. похеру. улыбаемся и машем... Д.Б © сумна коняка
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01.10.2020 11:17
+5
гадалки, может пора что-то с этим делать? Больницы переполнены, врачей никто не слышит, а сколько не выявленных, сколько не обращаются за помощью, а вы все гадаете.
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01.10.2020 11:16
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...а к лету 200000/ день..., а потом млн...
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01.10.2020 11:09 Відповісти
Тішить одна річ - катафалки буть їздити по новенькому асфальту.
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01.10.2020 11:11 Відповісти
не будет столько
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01.10.2020 11:12 Відповісти
гадалки, может пора что-то с этим делать? Больницы переполнены, врачей никто не слышит, а сколько не выявленных, сколько не обращаются за помощью, а вы все гадаете.
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Для этих гадалок найдутся и аппараты ИВЛ и места в Шарите.
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01.10.2020 11:44 Відповісти
а мы дороги достраиваем за бабло которое для борьбы с ковидом было выделено ЕС и штатами и отобрано у местных бюджетов. похеру. улыбаемся и машем... Д.Б © сумна коняка
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01.10.2020 11:17 Відповісти
С наших исследований мы знаем, что только каждое четвертое лицо регулярно моет руки. Источник: https://censor.net/ru/n3222228

Мне интересно, где он это взял. У меня в семье четыре человека. Я, жена, двое детей.
По логике этого... прохв...ессионала... кто-то из нас их не моет.
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01.10.2020 11:17 Відповісти
Скорее, что регулярно моет только один из вас.
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01.10.2020 11:22 Відповісти
У них никто не моет! Они свою "квоту" отдали соседям...
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01.10.2020 12:09 Відповісти
Не моют трое😁
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01.10.2020 12:12 Відповісти
Это неправильная логика, ведь если у вас в семье было бы 6 человек, это не означало бы сразу, что один из них - китаец, а еще один - индус.
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01.10.2020 12:57 Відповісти
Это просто забавная иллюстрация.
На деле... мне интересно - а ГДЕ они проводили эти исследования? Каков охват? Как они это блин вычислили вообще.
Вот правда - КАК они могли проконтролировать мытье рук? Да блин хоть 1 специалиста ВООЗ в этой стране не по телевизору, проводящего хотя бы опрос на эту тему - хоть кто-то из присутствующих в дискуссии - ВИДЕЛ?
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01.10.2020 14:12 Відповісти
Все просто. Я думаю, что взяли мазки с рук и у около 75% высеяли ешерихию коли.
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01.10.2020 22:12 Відповісти
Та я не против.
Просто представителя ВООЗ, те или иные опросы / осмотры / анализы делающих... не видел в глаза. За все 35 лет жизни. И ни один из моих многочисленных знакомых тоже.
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02.10.2020 09:37 Відповісти
Да, скорее всего, методом опроса это выявляют. А там уже от степени честности, не на детекторе лжи ведь проверяют. Это как с рейтингами счастья, когда получается, что самые счастливые разные фиджийцы. Денег нет, но им и так нормально. Есть солнце, море, пальмы с кокосами, бананы, хибару построил - есть жилье, жизнь удалась. Вот в Бутане государственная политика такая, что все эти ВВП на душу населения, все это ерунда, рейтинг счастья - вот показатель уровня жизни. Если люди считают себя счастливыми, значит все ок!
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02.10.2020 00:56 Відповісти
Та хоть бы раз хоть кому за 35 лет позвонил этот сотрудник ВООЗ?
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02.10.2020 09:38 Відповісти
Страна избравшего клоуна презедентом - обречена жить в непрекращающемся цирке
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01.10.2020 11:21 Відповісти
У нас система здравоохранения не выдержит и 7к случаев . Банально не хватит специалистов
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01.10.2020 11:26 Відповісти
ВООЗ ВОЗ

До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт - Цензор.НЕТ 6382До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт - Цензор.НЕТ 3166

ВСесвітня Організація Здоров"я. Wоrld Healf Organization
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Всё по плану!
Аппаратов ИВЛ не закуплено ни одного.
Деньги из Ковид-фонда успешно распилены (просраны).
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01.10.2020 11:42 Відповісти
А карантин в освіті слабо зробити?
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01.10.2020 11:43 Відповісти
Те що ви не хочете ходити в школу, ще не привід для карантина! Навіть не зважаючи на те що ви директор школи...
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01.10.2020 12:05 Відповісти
😁
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01.10.2020 12:16 Відповісти
Планов громадье!!! Ковид любимый ребёнок ВОЗ. Сколько надежд с ним связанно.
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01.10.2020 11:53 Відповісти
Не надейтесь, не дождётесь!..
(Рабинович)
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01.10.2020 12:07 Відповісти
Если кто не понял - это не прогноз, с указание, на какую цифру необходимо выйти, чтобы не портить статистику ВОЗа
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01.10.2020 12:15 Відповісти
"Прогнозируем" или "планируем"?
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02.10.2020 16:41 Відповісти
 
 