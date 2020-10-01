До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні щодня будуть виявляти 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може становити від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо дедалі більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

"В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу. - Ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як, за його прогнозом, до кінця року зростатиме кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів:

"Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований", - резюмував він.

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