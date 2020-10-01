До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт
Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні щодня будуть виявляти 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".
"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може становити від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо дедалі більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.
За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.
"В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу. - Ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.
На запитання, як, за його прогнозом, до кінця року зростатиме кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів:
"Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований", - резюмував він.
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Мне интересно, где он это взял. У меня в семье четыре человека. Я, жена, двое детей.
По логике этого... прохв...ессионала... кто-то из нас их не моет.
На деле... мне интересно - а ГДЕ они проводили эти исследования? Каков охват? Как они это блин вычислили вообще.
Вот правда - КАК они могли проконтролировать мытье рук? Да блин хоть 1 специалиста ВООЗ в этой стране не по телевизору, проводящего хотя бы опрос на эту тему - хоть кто-то из присутствующих в дискуссии - ВИДЕЛ?
Просто представителя ВООЗ, те или иные опросы / осмотры / анализы делающих... не видел в глаза. За все 35 лет жизни. И ни один из моих многочисленных знакомых тоже.
ВООЗВОЗ
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