Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 жовтня, в Мілані почнеться засідання щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Участь у засіданні візьме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
"Ми дуже розраховуємо, щоб докази в кримінальній справі, яку веде Україна за фактом загибелі Андреа Рокеллі та Андрія Миронова, будуть долучені італійським судом до справи. Рішення суду в першій інстанції – абсурдне. Наприклад, зазначали, що Марків з автомата розстріляв автомобіль із журналістами, а потім вистрілив ще з міномета. Але неможливо розстріляти автомобіль на відстані два кілометри, адже автомат прицільно стріляє на 500-600 м", - сказав Аваков.
За його словами, українські правоохоронці провели всі експертизи, у тому числі залучали італійських експертів-документалістів.
"Усі докази я оприлюднив в Україні на брифінгу і сподіваємося, що їх візьмуть до уваги тут, у Мілані, під час апеляції. І наш нацгвардієць опиниться на свободі", - зауважив міністр внутрішніх справ.
Аваков також повідомив, що Марків почувається бадьоро і готовий іти до кінця, аби довести свою невинуватість.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.
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А дело Шеремета к которому лично причастен Аваков не абсурдно?
Ну чого ж він Антоненка в СІЗО маринує тоді??? Проти Антоненка доказів зібрали десь так само, як проти Марківа...
Ну Аваков ж далеко не дурна людина, на фоні зелених слуг це геній))) Нафіга він собі рейтинг псує??? Яб ще зрозумів, якби Антоненко і Кузьменко були його ворогами, так ні, вони Авакова ніколи не критикували до арешту...
Максимальная дальность полета пули 3000м.
Убойная дальность -1500м.
До автомобиля было 1800м.
А до автомобиля было 1800. Он бы никак при всем желании не мог бы расстрелять автомобиль с такого расстояния.
"рассказывал, что стрелял в сторону где находятся итальянские журналисты."
Он стрелял в сторону, где были кацапские боевики. То, что итальянские журналисты приперлись туда, где стреляют со стороны боевиков - не вина Маркива, а личный ********** итальянских журналистов. Маркив по телефону их просил не ехать туда, тк там стреляют.
Бросил свою Родину ты, а этот чувак, которого В ДЕТСТВЕ увезли в Италию, вернулся в Украину во время Майдана и остался тут защищать Украину. В Италию он поехал маму навестить в 2017м.
" а итальянцы вообще долбоебы по вашему."
Судя по первому вердикту - выносили его 100%е долбоебы с промытыми Раша24 мозгами.
И когда его Родина в нем нуждалась - он вернулся и готов был умереть за свою Родину, в отличие от тебя, манкурта.
Он За Родину отвоевал 3 года, в тылу не прятался и поехал в Италию маму проведать во время отпуска.
Вы, фашики кацапские, конечно, желали бы, чтобы все украинские защитники умерли, но желание ваше не осуществится никогда.
"заставил Украину платить большие деньги"
Прежде всего - это результат огромных денег, вкачанных в пропаганду фашистской Рассеей. Для Украины же - это дело принципа - защитить своего гражданина, незаконно и абсурдно осужденного за то, что тот защищал свою страну от российских агрессоров.
И решения суда по нему абсурдны.
Но в Украине это никого из правоохранителей и судей не останавливает...