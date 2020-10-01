Аваков про справу Марківа: Рішення суду минулої інстанції є абсурдним. Розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 жовтня, в Мілані почнеться засідання щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Участь у засіданні візьме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Ми дуже розраховуємо, щоб докази в кримінальній справі, яку веде Україна за фактом загибелі Андреа Рокеллі та Андрія Миронова, будуть долучені італійським судом до справи. Рішення суду в першій інстанції – абсурдне. Наприклад, зазначали, що Марків з автомата розстріляв автомобіль із журналістами, а потім вистрілив ще з міномета. Але неможливо розстріляти автомобіль на відстані два кілометри, адже автомат прицільно стріляє на 500-600 м", - сказав Аваков.

За його словами, українські правоохоронці провели всі експертизи, у тому числі залучали італійських експертів-документалістів.

"Усі докази я оприлюднив в Україні на брифінгу і сподіваємося, що їх візьмуть до уваги тут, у Мілані, під час апеляції. І наш нацгвардієць опиниться на свободі", - зауважив міністр внутрішніх справ.

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Аваков також повідомив, що Марків почувається бадьоро і готовий іти до кінця, аби довести свою невинуватість.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.