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Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки

Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки

Переїзд у будинок, що перебуває на балансі Держуправління справами (ДУС), Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала вимушеним заходом "суто з міркувань безпеки" і пообіцяла переїхати протягом кількох днів.

"Прошу повірити мені на слово, що переїзд в цей будинок тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно міркуваннями безпеки", - написала Венедіктова в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що спостерігає за спробами "підігріти" в ЗМІ тему, пов'язану з її тимчасовим проживанням в будинку, що перебуває на балансі ДУС.

Генпрокурор заявила також, що неодноразово відзначала спроби журналістів проникнути на територію або зняти її з дронів, "але жодного разу не заважала їм працювати - у кожного своя робота".

За словами Венедіктової, переїзд в будівлю ДУС був вимушеним заходом.

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"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Ніяких інших пропозицій я не шукала, нікому цим займатися не доручала, інші варіанти не розглядала. Я ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі, так що багатого досвіду оренди такого роду майна у мене немає. Я ні секунди не сумніваюся у собі – ніяких законів я не порушувала: ні юридичні, ні закони моралі та честі", - констатувала Генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання спільних територій. Також Генпрокурор направила запити до відповідних органів влади з метою "прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній".

"Впевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена ​​на більш високому рівні, я негайно сама з власної ініціативи внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні", - підкреслила Генпрокурор.

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"Попри те, що я не бачу в своїх діях ні правових, ні морально-етичних питань, я не можу дозволити суспільству сумніватися в собі. Я прийняла рішення якомога швидше переїхати. Сподіваюся, що мені вистачить кілька днів, щоб здійснити цей переїзд . Немає ніякого права Генеральному прокурору країни своєю поведінкою змушувати когось сумніватися в порядності ухвалених рішень", - написала Венедіктова.

Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки 01
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки 02
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки 03
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки 04

Автор: 

ДУСЯ (157) житло (1087) резиденція (40) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+31
у меня вопрос - если она согласилась как она говорит вывалить 60 тысяч за аренду то сколько же у нее зарплата на госслужбе?
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01.10.2020 11:12
+27
а шо такое? от Маруси Зверобой прячется?
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01.10.2020 11:13
+21
про подкинутые дроном на балкон кровавые птички улыбнуло до слез. "Тайна черных дроздов" в исполнение коземандЫ
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01.10.2020 11:13
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у меня вопрос - если она согласилась как она говорит вывалить 60 тысяч за аренду то сколько же у нее зарплата на госслужбе?
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01.10.2020 11:12 Відповісти
А зачем вам это надо?(ехидно)
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01.10.2020 11:19 Відповісти
читал невнимательно - второй абзац.
ей дрон видать подкинул еще совкизм головного мозга(если он есть).
не, ну это полный ахтунг - только по портрету персонажа можно понять шо она была бы покруче Олега Блохина(не тренера, а ... тоже "работника" в некотором смысле)
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Совсем недавно она жаловалась, что 34 тыс. грн. в месяц ей мало.
По-моему так было...
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01.10.2020 11:20 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3200856/venediktova_o_zarplate_na_ruki_poluchila_38_tys_grn_dumayu_chto_seyichas_sem_vsyu_svoyu_finansovuyu
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01.10.2020 11:26 Відповісти
Она таки прогнозирует довести Украину до нового Майдана.И думает Вову будут защищать намертво именно в этом месте?
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01.10.2020 12:25 Відповісти
я не думал ,что эта мадам еще тупее,чем тимченко ! и ЭТО керует всей судебной системой ??? о,май гот !!!!
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01.10.2020 13:16 Відповісти
а шо такое? от Маруси Зверобой прячется?
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01.10.2020 11:13 Відповісти
От Маруси, когда придет время,
Ни эта профура, ни Зебил - не спрячутся
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01.10.2020 15:27 Відповісти
про подкинутые дроном на балкон кровавые птички улыбнуло до слез. "Тайна черных дроздов" в исполнение коземандЫ
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01.10.2020 11:13 Відповісти
а шо было ? даже такое? в тексте вроде нету этого тут, пропустил новость видать.
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01.10.2020 11:18 Відповісти
скрин почитай ее мыслеизвержения
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01.10.2020 11:19 Відповісти
ответил не туда - см. выше свой комент, сорри.
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01.10.2020 11:23 Відповісти
есть см. 3-й абзац 3-е предложение
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Прошу поверить мне на слово\\\\\\

Ахаха, так и Брежневу мона было "верить" - "фсе ф пагядке, дагагие таварисчи" = "товарисчи" бегут скупать соль, спички и вазелин.

\\\\\\\\\\\я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Источник: https://censor.net/ru/n3222230\\\\\\\\\\\\

ошибка перевода, но совковое говно себя и так считает "советским членовеком", так шо - в тему шо называется))
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01.10.2020 11:14 Відповісти
не получилось... спалили
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01.10.2020 11:15 Відповісти
"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права Генеральному прокурору страны своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений"

не прокатило © анекдот
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01.10.2020 11:15 Відповісти
Нахіба ти комусь треба! Оплачуй свій побут з власної зарплатні!
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Даже если они полностью покрывает расходы, то все равно нарушает Закон!! Есть четкий перечень лиц которые могут пользоваться гос. резиденциями и генпрокурора в нем нет!!!
То, что они состряпали какой то указ - то, до сраки, указ (как и любой подзаконный акт) не может перекрывать закон. Есть четкая иерархия в законах Конститцция (в порядке следования разделов) - международные договра - Кодексы Законов - Законы - Постановления и указы правительства (Президент не относится к законодательной власти хоть и обладает заеонодательной инициативой)
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01.10.2020 12:57 Відповісти
Терміново у Квартал цю пані.
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01.10.2020 11:16 Відповісти
прокурорша, то что ты сказала - просто "гнилая отмазка". может ты сама себя и превозносишь до небес, а по сути - ну кому ты на фиг нужна, переходная зеленая фигура, поражающая своей некомпетентностью и глупостью. ты же даже на судью экзамены провалила! ну какая ты прокурорша?
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Эта мразь любит тов. Жюкова. как и эта, ***** шо в парашке на Первом анале - дома бюстик сралина. у этой тоже, просто потому что тварь, любящая мясников - обязана целовать "лики вялики".
Ну да, при порошенко ее бы не назначили, наверное, но и хлеб без икры она бы не хавала
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Т.е. опасность миновала!
Феерично!
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01.10.2020 11:17 Відповісти
У мене викликає огиду, що мої податки йдуть на облаштування побуту нікчемним людям.
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01.10.2020 11:18 Відповісти
А у мене - ще й протест.
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01.10.2020 11:31 Відповісти
Человеку, который не нарушал закон, нечего скрываться. Но в ее случае - зашквар на зашкваре: часы стоимостью годовую зарплату, фейковые дела против стерненко, рифмастера, маруси зверобой.
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01.10.2020 11:19 Відповісти
долго конечно отмазку придумывали но получилось вполне правдоподобно . лохторат схавает . осталось выяснить каки таки черные силы угрожают генпрокурорше ? неужели Порох или Пастор . может Зорян и его единоутробный брат Шкиряк ?
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Венедиктова назвала вынужденной мерой "исключительно по соображениям безопасности",а когда она перестанет быть ген прокурором,кто спасёт её от деяний в годы войны?Источник: https://censor.net/ru/n3222230
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения, а кто ж это решился польститься?
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01.10.2020 12:50 Відповісти
ух, сколько текста настрочила - глянув, решил не тратить жизненное время на прочтение тупых отмазок ватной плесени
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Она врет, как дышит
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01.10.2020 11:25 Відповісти
может пусть на "0" переедет и будет там соблюдать "соображения безопасности"? заодно узнает есть ли там русские и т.д.
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01.10.2020 11:26 Відповісти
Ну чисто тобі Мать Тереза ! А по вихідних буде ходити по притулках прати шкарпетки і труси бомжам.
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01.10.2020 11:28 Відповісти
ну текст писав явно крутий чувак. так обліпити лаской й повагою совкову гниду.... заздрю його зарплатні
особливо смішно про за.дронів - вона б відео вже наклала - сматрітє, сматрітє, убівают, зрєнія лішают, работать на олигархов, ой, на норот мєшают)
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01.10.2020 11:33 Відповісти
Какой ещё безопасности?
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01.10.2020 11:29 Відповісти
Не нарушала ни "мераль" ни "честь"?
Мразь, а как же то шо ты любишь совок? гнида. Какая "мораль" то? - гастгелять сто тысяч, ибо между ними точно есть 10 тыс. "предателей", которые тебе даже не присягали? ублюдки совковые, твари. да ну наПутина, надо бы .... ээээ(получает дубинкой... по горбу, а не то шо кацапы подумали), ну, надо бы провести гражданский протест под контролем законно не(аааааа) законно избранной нашей любимой власти(берет бутылку, но полную, а не то что кацапы подумали)

И да, за подкинутый дроном тушка птичка - ты бы уже видео сделала. любой чудак при бабле, при смутных обстоятельствах, включит камеру и скажет - вот, вот, мине приследуютъ, вот видео ща высру его на Пейспук.
б*же, это Рабинович в юбке, просто без лысины.
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Просто издевательство над зедебильным обществом! Обещали на работу на велике и на метро,катаются на 20 машинах одновременно,обещали резиденции деткам заселилась,самый главный надсмотрщик над законами ! Интересно откуда деньги на оплату,если зарплата вместе с мужем меньше чем арендная плата в месяц? Это то же расследуете?
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01.10.2020 11:31 Відповісти
они обещали.... скажем так, слово на 5 букв, польское.
Я чуть не обосрался когда увидел высер Зели - "Ыду", оторжавшись, сказал - да куда ты там идти можешь то?
Весной, я чуть не обосрался вместе с Вольновым. и ничего не сказал бо это же 314-ц.
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01.10.2020 11:35 Відповісти
Клоунесса, кому ты нужна?
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01.10.2020 11:35 Відповісти
тем кто ее туда усадил- не более...
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01.10.2020 11:40 Відповісти
«Сматри какой важный курица» (с)
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01.10.2020 11:37 Відповісти
чЭстная хЭнпрокурор , ....- но очень богатая, в "нищей" Державе....... , и насквозь повально корумпированой среде служащего ТОПа...
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01.10.2020 11:39 Відповісти
Типичная Ирка Аблигация....
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01.10.2020 11:40 Відповісти
Ачётакова? Пракурорша ж знаходиться на передньому краї боротьби з злочинністю,навіть спить з автоматом під подушкою,пересувається виключно на БТРі,тому засоби безпеки повинні бути на першому місті.Одні дрони з убієнними пташками чого стоять... ужос...
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01.10.2020 11:41 Відповісти
Корупція в неприхованому вигляді.
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01.10.2020 11:42 Відповісти
кому ти нужна,спец никчемний,вот пискуна г прокурором вотето сила,,,,
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01.10.2020 11:43 Відповісти
Ау, прокуратура/НАБУ !
Если человек, не имеющий права на предпринимательскую деятельность, готов ТОЛЬКО за аренду платить такие деньги , то что вам еще надо для возбуждения дела?
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01.10.2020 11:45 Відповісти
Очень важно не путать НАБУ с НАЗК(НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ), которое и обязано только этими вопросами заниматься(привет парашенке).
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01.10.2020 11:50 Відповісти
В одиночной камере было бы гораздо безопаснее.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
януковичу высокие заборы не слишком помогли.
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01.10.2020 11:57 Відповісти
Во-первых, нет ничего более постоянного, чем что то временное. Но пусть не сильно гембу раскатывает. Как только полетит Зе, так моментально утонет и Ве.
Потому что во-вторых,- кому кроме таких же как ты бездарей ты нужна ...?
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01.10.2020 11:58 Відповісти
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки - Цензор.НЕТ 2567
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01.10.2020 12:27 Відповісти
Ирка,переезжай к нам на дачу в садовый кооператив "Слива" Самарского района г.Днепр.Туды одна раздолбанная дорога и кругом камыши и жабы.Платить только за свет по счётчику!-----Там тебя никто не найдёт даже если захочет))))))
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01.10.2020 12:32 Відповісти
Где бы не пряталась ,а всё равно найдут!
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01.10.2020 12:41 Відповісти
Одного даже с тепловизором нашли, правда непонятно пуля от бронированного стекла срикошетила или от головы.
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01.10.2020 12:53 Відповісти
От Кармы не спрячешся.
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01.10.2020 13:04 Відповісти
Бессовестная, корумпируванная, сказочница. Как и Клован.
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01.10.2020 12:45 Відповісти
да кому оно нужна эта шмара зеленая? тетка реально всю страну за лохов держит
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01.10.2020 12:52 Відповісти
Общество и не сомневается в Венедиктвой: если бы тут был кремль, то она жила бы за его стеной (за наш счёт).
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01.10.2020 13:03 Відповісти
Как вся эта Зе рвотная масса высалась всем в глаза стиль у них одинаковый
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01.10.2020 13:04 Відповісти
Смотри как поднялась при клоунах... то ли еще будет.
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01.10.2020 13:07 Відповісти
Був в нашому підрозділу фельдфебель Шольтке
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01.10.2020 13:16 Відповісти
Читаем и сравниваем:
-"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности"Источник: https://censor.net/ru/n3222230
Венедиктова.
- "Товарищи! - взывал он. - Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи - работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих".
Оруэлл. Скотный двор.
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01.10.2020 13:33 Відповісти
Может сразу в бронированную камеру (по Булгакову). Кто может открыть уголовное дело против ген. прокурора.
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01.10.2020 13:50 Відповісти
Венеликтова имеет наглость заявлять о какой то чести и морали и это после инициированного ею, по настоянию портнова, дела Стерненко. Тьфу.
Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки - Цензор.НЕТ 2298
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01.10.2020 14:17 Відповісти
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Нехай Вєнєдіктова ходить на роботу з кришкою на задниці, а то в СН хватає насильників і збоченців.
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01.10.2020 18:30 Відповісти
Якби таке зробив Луценко без юридичної освіти. Товпи борцунів були б там і вдень, і вночі. Коломойському це зараз не потрібно?
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02.10.2020 01:35 Відповісти
Так, а кто же предложил переехать? Вице-президент?
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02.10.2020 12:47 Відповісти
 
 