Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки
Переїзд у будинок, що перебуває на балансі Держуправління справами (ДУС), Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала вимушеним заходом "суто з міркувань безпеки" і пообіцяла переїхати протягом кількох днів.
"Прошу повірити мені на слово, що переїзд в цей будинок тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно міркуваннями безпеки", - написала Венедіктова в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що спостерігає за спробами "підігріти" в ЗМІ тему, пов'язану з її тимчасовим проживанням в будинку, що перебуває на балансі ДУС.
Генпрокурор заявила також, що неодноразово відзначала спроби журналістів проникнути на територію або зняти її з дронів, "але жодного разу не заважала їм працювати - у кожного своя робота".
За словами Венедіктової, переїзд в будівлю ДУС був вимушеним заходом.
"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Ніяких інших пропозицій я не шукала, нікому цим займатися не доручала, інші варіанти не розглядала. Я ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі, так що багатого досвіду оренди такого роду майна у мене немає. Я ні секунди не сумніваюся у собі – ніяких законів я не порушувала: ні юридичні, ні закони моралі та честі", - констатувала Генпрокурор.
Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання спільних територій. Також Генпрокурор направила запити до відповідних органів влади з метою "прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній".
"Впевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, я негайно сама з власної ініціативи внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні", - підкреслила Генпрокурор.
"Попри те, що я не бачу в своїх діях ні правових, ні морально-етичних питань, я не можу дозволити суспільству сумніватися в собі. Я прийняла рішення якомога швидше переїхати. Сподіваюся, що мені вистачить кілька днів, щоб здійснити цей переїзд . Немає ніякого права Генеральному прокурору країни своєю поведінкою змушувати когось сумніватися в порядності ухвалених рішень", - написала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ей дрон видать подкинул еще совкизм головного мозга(если он есть).
не, ну это полный ахтунг - только по портрету персонажа можно понять шо она была бы покруче Олега Блохина(не тренера, а ... тоже "работника" в некотором смысле)
По-моему так было...
Ни эта профура, ни Зебил - не спрячутся
Ахаха, так и Брежневу мона было "верить" - "фсе ф пагядке, дагагие таварисчи" = "товарисчи" бегут скупать соль, спички и вазелин.
\\\\\\\\\\\я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Источник: https://censor.net/ru/n3222230\\\\\\\\\\\\
ошибка перевода, но совковое говно себя и так считает "советским членовеком", так шо - в тему шо называется))
не прокатило © анекдот
То, что они состряпали какой то указ - то, до сраки, указ (как и любой подзаконный акт) не может перекрывать закон. Есть четкая иерархия в законах Конститцция (в порядке следования разделов) - международные договра - Кодексы Законов - Законы - Постановления и указы правительства (Президент не относится к законодательной власти хоть и обладает заеонодательной инициативой)
Ну да, при порошенко ее бы не назначили, наверное, но и хлеб без икры она бы не хавала
Феерично!
особливо смішно про за.дронів - вона б відео вже наклала - сматрітє, сматрітє, убівают, зрєнія лішают, работать на олигархов, ой, на норот мєшают)
Мразь, а как же то шо ты любишь совок? гнида. Какая "мораль" то? - гастгелять сто тысяч, ибо между ними точно есть 10 тыс. "предателей", которые тебе даже не присягали? ублюдки совковые, твари. да ну наПутина, надо бы .... ээээ(получает дубинкой... по горбу, а не то шо кацапы подумали), ну, надо бы провести гражданский протест под контролем законно не(аааааа) законно избранной нашей любимой власти(берет бутылку, но полную, а не то что кацапы подумали)
И да, за подкинутый дроном тушка птичка - ты бы уже видео сделала. любой чудак при бабле, при смутных обстоятельствах, включит камеру и скажет - вот, вот, мине приследуютъ, вот видео ща высру его на Пейспук.
б*же, это Рабинович в юбке, просто без лысины.
Я чуть не обосрался когда увидел высер Зели - "Ыду", оторжавшись, сказал - да куда ты там идти можешь то?
Весной, я чуть не обосрался вместе с Вольновым. и ничего не сказал бо это же 314-ц.
Если человек, не имеющий права на предпринимательскую деятельность, готов ТОЛЬКО за аренду платить такие деньги , то что вам еще надо для возбуждения дела?
Потому что во-вторых,- кому кроме таких же как ты бездарей ты нужна ...?
-"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности"Источник: https://censor.net/ru/n3222230
Венедиктова.
- "Товарищи! - взывал он. - Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи - работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих".
Оруэлл. Скотный двор.