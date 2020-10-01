Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки

Переїзд у будинок, що перебуває на балансі Держуправління справами (ДУС), Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала вимушеним заходом "суто з міркувань безпеки" і пообіцяла переїхати протягом кількох днів.

"Прошу повірити мені на слово, що переїзд в цей будинок тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно міркуваннями безпеки", - написала Венедіктова в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що спостерігає за спробами "підігріти" в ЗМІ тему, пов'язану з її тимчасовим проживанням в будинку, що перебуває на балансі ДУС.

Генпрокурор заявила також, що неодноразово відзначала спроби журналістів проникнути на територію або зняти її з дронів, "але жодного разу не заважала їм працювати - у кожного своя робота".

За словами Венедіктової, переїзд в будівлю ДУС був вимушеним заходом.

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"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Ніяких інших пропозицій я не шукала, нікому цим займатися не доручала, інші варіанти не розглядала. Я ніколи раніше у своєму житті не мешкала у будинках, що належать державі, так що багатого досвіду оренди такого роду майна у мене немає. Я ні секунди не сумніваюся у собі – ніяких законів я не порушувала: ні юридичні, ні закони моралі та честі", - констатувала Генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що попросила надати методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання спільних територій. Також Генпрокурор направила запити до відповідних органів влади з метою "прояснити ситуацію і об'єктивно розібратися в ній".

"Впевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена ​​на більш високому рівні, я негайно сама з власної ініціативи внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні", - підкреслила Генпрокурор.

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"Попри те, що я не бачу в своїх діях ні правових, ні морально-етичних питань, я не можу дозволити суспільству сумніватися в собі. Я прийняла рішення якомога швидше переїхати. Сподіваюся, що мені вистачить кілька днів, щоб здійснити цей переїзд . Немає ніякого права Генеральному прокурору країни своєю поведінкою змушувати когось сумніватися в порядності ухвалених рішень", - написала Венедіктова.







