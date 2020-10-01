Мене і мою партію намагаються не допустити до виборів, - Борислав Береза
Кандидата в мери Києва Борислава Березу намагаються "зняти" з виборів через суд. Протягом доби після реєстрації щодо кандидата і його політичної сили "Еко партія Берези" подали відразу 2 позови. Суть їх зводиться нібито до порушення процедури реєстрації.
Про це політик написав на сторінці в Facebook.
Борислав Береза наголосив, що об'єктивних причин не допустити його до виборів немає, а обидва позови - передвиборча технологія конкурентів.
"В Окружний адміністративний суд Києва надійшов ще один позов з вимогою зняти тепер ще й "Еко партію Берези" з виборів. На мені одному вирішили не зупинятися. Обидва позови об'єднали в одну справу. Претензія в тому, що ми оплатили грошову заставу за участь у виборах не з рахунку Київської партійної організації. Але це маячня. Тому що оплата була саме з рахунку Київської партійної організації, а не з рахунку всеукраїнської. Копію платіжки і довідку з банку ми передамо до суду як наше доказ і якщо нас знімуть з надуманих причин, то можна говорити про змову влади і суддів з метою фальсифікації виборів", - написав Борислав Береза.
Зазначимо, що на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.
Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза повідомив про те, що у нього і його дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.
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Езжай в Палестину , там тебя допустят и обижать не будут .
На этих выборах кандидаты кроме чистокровных украинцев и армян , будут украинцы ?
Свой клеймящий Палия мантфест накатал и проукраинский ? Береза-Бляхер.
Интересно, если бы в Израиле кто-то на своей странице в соцсети написал, что хочет, чтобы президентом избрали еврея, Бляхер, который жил определенное время в Израиле, поднимал бы вой против автора такого поста?
"Ксенофоб і антисеміт Олександр Палій - на чолі спікерів Порошенка, - Борислав Береза."
https://censor.net/ua/news/3117209/ksenofob_i_antysemit_oleksandr_paliyi_na_choli_spikeriv_poroshenka_boryslav_bereza
Умнейший патриот и чистокровный украинец.
Ніякої такої закономірності як ви говорите немає. Може ви по собі судите? Ви що, вважаєте себе моральним і дурнуватим, чи інтелектуальним і аморальним? І ви що, вважаєте що всі доктори наук (одним з яких є Смешко) абсолютно аморальні типи? А всі недоумки високоморальні?
https://m.youtube.com/watch?v=07hlj8kxKa8
Умнейший и патриотичных украинец.
Больше на выборах мэра Киева и в киевраду не за кого голосовать. Остальные кандидаты в основном шантрапа, один-два человека ещё ничего (например Ю.Левченко), но пока незрелые.
Всем надо понимать, что выборы это не только право, но и ответственность. Надо спасать Украину. Поэтому читайте биографию, смотрите видео и голосуйте за И.Смешко.
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Более ничем таким не запомнился.