Мене і мою партію намагаються не допустити до виборів, - Борислав Береза

Кандидата в мери Києва Борислава Березу намагаються "зняти" з виборів через суд. Протягом доби після реєстрації щодо кандидата і його політичної сили "Еко партія Берези" подали відразу 2 позови. Суть їх зводиться нібито до порушення процедури реєстрації.

Про це політик написав на сторінці в Facebook.

Борислав Береза ​​наголосив, що об'єктивних причин не допустити його до виборів немає, а обидва позови - передвиборча технологія конкурентів.

"В Окружний адміністративний суд Києва надійшов ще один позов з вимогою зняти тепер ще й "Еко партію Берези" з виборів. На мені одному вирішили не зупинятися. Обидва позови об'єднали в одну справу. Претензія в тому, що ми оплатили грошову заставу за участь у виборах не з рахунку Київської партійної організації. Але це маячня. Тому що оплата була саме з рахунку Київської партійної організації, а не з рахунку всеукраїнської. Копію платіжки і довідку з банку ми передамо до суду як наше доказ і якщо нас знімуть з надуманих причин, то можна говорити про змову влади і суддів з метою фальсифікації виборів", - написав Борислав Береза.

Зазначимо, що на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза ​​балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.

Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза ​​повідомив про те, що у нього і його дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.