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Новини Місцеві вибори-2020
2 010 46

Мене і мою партію намагаються не допустити до виборів, - Борислав Береза

Мене і мою партію намагаються не допустити до виборів, - Борислав Береза

Кандидата в мери Києва Борислава Березу намагаються "зняти" з виборів через суд. Протягом доби після реєстрації щодо кандидата і його політичної сили "Еко партія Берези" подали відразу 2 позови. Суть їх зводиться нібито до порушення процедури реєстрації.

Про це політик написав на сторінці в Facebook.

Борислав Береза ​​наголосив, що об'єктивних причин не допустити його до виборів немає, а обидва позови - передвиборча технологія конкурентів.

"В Окружний адміністративний суд Києва надійшов ще один позов з вимогою зняти тепер ще й "Еко партію Берези" з виборів. На мені одному вирішили не зупинятися. Обидва позови об'єднали в одну справу. Претензія в тому, що ми оплатили грошову заставу за участь у виборах не з рахунку Київської партійної організації. Але це маячня. Тому що оплата була саме з рахунку Київської партійної організації, а не з рахунку всеукраїнської. Копію платіжки і довідку з банку ми передамо до суду як наше доказ і якщо нас знімуть з надуманих причин, то можна говорити про змову влади і суддів з метою фальсифікації виборів", - написав Борислав Береза.

Зазначимо, що на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза ​​балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.

Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза ​​повідомив про те, що у нього і його дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.

Автор: 

вибори (6718) Київ (19640) місцеві вибори (1366) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+4
И тем не менее это уже приобрело массовые масштабы. Очень многие проукраинские политсилы сейчас не допускают к выборам по спорным причинам.
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01.10.2020 11:28
+3
Никогда березе не стать тополею
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01.10.2020 11:22
+2
эко партия березы-маркетологи уровня "боги"))-чего только не придумаешь шоб лохторат облапошить) а че правый сектр уже не)?
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01.10.2020 11:20
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Ещё один чистокровный украинец нарисоваться .

Езжай в Палестину , там тебя допустят и обижать не будут .

На этих выборах кандидаты кроме чистокровных украинцев и армян , будут украинцы ?
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01.10.2020 11:20 Відповісти
эко партия березы-маркетологи уровня "боги"))-чего только не придумаешь шоб лохторат облапошить) а че правый сектр уже не)?
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01.10.2020 11:20 Відповісти
Даааааа...дуже впливовий кандидат... навіть до статистичної похибки не дотягує
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01.10.2020 11:20 Відповісти
Никогда березе не стать тополею
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Только бревном
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01.10.2020 13:27 Відповісти
И тем не менее это уже приобрело массовые масштабы. Очень многие проукраинские политсилы сейчас не допускают к выборам по спорным причинам.
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01.10.2020 11:28 Відповісти
Он не совсем проукраинский. Бляхер такая же имитация как Капительман и многие другие.
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01.10.2020 11:39 Відповісти
Перед выборами президента 2019 Александр Палий написал у себя в фейсбуке, что хотел бы видеть президентом украинца. На него спустили всех собак.
Свой клеймящий Палия мантфест накатал и проукраинский ? Береза-Бляхер.

Интересно, если бы в Израиле кто-то на своей странице в соцсети написал, что хочет, чтобы президентом избрали еврея, Бляхер, который жил определенное время в Израиле, поднимал бы вой против автора такого поста?
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01.10.2020 11:42 Відповісти
А "береза" тепер уже еколог? А був же "націоналістом", популярність Правого сектора фактично зробила його депутатом. Утім, на другий день після отримання мандата, цей покидьок уже забув про ПС. (за моєю версією, допоміг стати депутатом (оформити ББ замість Скоропадського штатним речником ПС) все той же коломИйський, який на той час "дружив" з Ярошем. Инші варіянти щось не приходять до голови)
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01.10.2020 11:52 Відповісти
Так і є. І час від часу нахвалює Авакова, прямо розпливався медом, розказуючи що незрівнянним, найефективнішим в Санжарах був Аваков.
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01.10.2020 11:59 Відповісти
Шедевр Березы-Бляхера и пост Палия.

"Ксенофоб і антисеміт Олександр Палій - на чолі спікерів Порошенка, - Борислав Береза."

https://censor.net/ua/news/3117209/ksenofob_i_antysemit_oleksandr_paliyi_na_choli_spikeriv_poroshenka_boryslav_bereza
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01.10.2020 11:50 Відповісти
Тябя уродца Бляхера не то что к выборам к помойной яме с оглядкой подпускать надо. Что бы было понятно этот поц тесно связан с тестем игруна хером на рояле. Учитывая что слуги уродов пролетают как фанера, они налепили клонов с "новыми" лицами. Чёрти: пальчевский, бляхер и куча другого шлака. Изяслав идите вешайтесь на берёзе.
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01.10.2020 11:34 Відповісти
зеленая мразота присосалась к корыту, фиг отгонишь
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01.10.2020 11:43 Відповісти
Порохоботы и гриценкоботы будут критиковать, но скажу, что надо голосовать за И.Смешко и его партию Сила и честь.
Умнейший патриот и чистокровный украинец.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Которого раскрутил чистокровний Гордон.
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01.10.2020 11:52 Відповісти
Не його. А, фактично, "ведмедчука". Саме він оплачує "смЄшка".
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01.10.2020 11:54 Відповісти
Чому ж не його? Гордон 24 годину на добу долдонив із зомбоящика "Смєшко, Смєшко, Смєшко..." І мільйон голосів отримав саме кандидат Смєшко.
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01.10.2020 11:57 Відповісти
Але оплачував усе це "ведмедчук". Колишній ґебнюк-смЄшко не спроможний на такі витратні кампанії. Тож цмулить кремлівську цицьку.
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01.10.2020 12:23 Відповісти
нехай "ведмедчук" голосує за свого утриманця, ґебнюка, "смЄшка".
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01.10.2020 11:54 Відповісти
Чи не Томенко ви?
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01.10.2020 12:08 Відповісти
Отаке ляпнути. Ботів видно наскрізь. Це вашего Гриценка й вас -Томенка, фінансує ведмедчук. Кожен прочитавший біографію Смешко, розуміє, що він завжди був проукраїнським і прозахідним. До чого тут кум хутіна ведмедчук.
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01.10.2020 12:23 Відповісти
Порохоботы и гриценкоботы будут критиковать/Смелость автора коммента похвальна. Но утверждения "Умнейший патриот и чистокровный украинец" не достаточно чтобы Иван Петрович Сидоров сказал "Таки да.Только Смешко.И никто другой".
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01.10.2020 12:25 Відповісти
Прочитайте биографию Смешко и посмотрите несколько видео по ссылке Смешко Ютуб. Откройте его личный Ютуб и увидите. А в его участиях в политшоу, он на две головы выше других участников.
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01.10.2020 12:41 Відповісти
Прочитайте биографию Смешко и посмотрите несколько видео/ Типа Поезжайте в Киев и спросите кто такой Паниковский.Нет, уважаемый автор.Надо самому жечь глаголом сердца, самому находить простые и убедительные слова. Нужно показать преимущества программы вашего выдвиженца .Хотя бы так. https://censor.net/comments/locate/371673/01921420-0730-708a-9f73-************
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01.10.2020 13:05 Відповісти
Але чому цей "умнєйший і чистокровний патріот" на білбордах виглядає як дебіл з ідіотською посмішкою?...Гордон навмисно вибрав такого хомячка,щоб показати,якими є чистокровні українці...Це - національна образа,я б сказав...
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01.10.2020 12:28 Відповісти
Не брешіть. У нього вкрай мало білбордів, а на тих що є, зовсім нема його зображення. Тільки текст. А дивитись його треба на відео. На тих політшоу де він приймав участь, він на дві голови інтелектуально і морально вищий інших учасників.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Мождиво,ми не зрозуміли один одного?...Я говорю про Смєшка,і говорю про Львів...А щодо "інтелектуальності" і "моральності" практика говорить,що чим вища перша,тим нижча друга...
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01.10.2020 16:41 Відповісти
З самого першого вашого коментаря я відчув що ви зі Львова. Серед коментаторів львів'ян розповсюджена ненависть до майже всіх центральноукраїнців. Я кажу по відношенню коментаторів, і не кажу по відношенню до львів'ян взагалі. І ви напевно фанат "Свободи".
Ніякої такої закономірності як ви говорите немає. Може ви по собі судите? Ви що, вважаєте себе моральним і дурнуватим, чи інтелектуальним і аморальним? І ви що, вважаєте що всі доктори наук (одним з яких є Смешко) абсолютно аморальні типи? А всі недоумки високоморальні?
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01.10.2020 20:14 Відповісти
...не шуми Бяроза
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01.10.2020 11:54 Відповісти
ключевьіе слова моя партия
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01.10.2020 12:00 Відповісти
Не обращайте внимания на выступления всяких проплаченных ботов против И.Смешко и голосуйте за него на выборах мэра Киева и его партию. Кто его мало знает, например посмотрите следующее видео с его участием, Саакашвили и других
https://m.youtube.com/watch?v=07hlj8kxKa8
Умнейший и патриотичных украинец.
Больше на выборах мэра Киева и в киевраду не за кого голосовать. Остальные кандидаты в основном шантрапа, один-два человека ещё ничего (например Ю.Левченко), но пока незрелые.
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01.10.2020 13:14 Відповісти
И не слушайте бред о том что он связан с медведчуком и подобное. Читайте его биографию и смотрите видео с его участием. Он всегда был патриотичных и прозападный. И мерзко приплести к нему кума Хутина... Это характеризует людей которые это делают.
Всем надо понимать, что выборы это не только право, но и ответственность. Надо спасать Украину. Поэтому читайте биографию, смотрите видео и голосуйте за И.Смешко.
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01.10.2020 13:22 Відповісти
И ещё. Пороху уже народ на выборах показал, что он его совсем не переваривает. Жаль что проголосовали за ЗЕ. Но наглый порох никак не угомонился. Имея много денег, он организовал мощную ботоферму и они везде в интернете. В том числе и на этой странице. Совести у него совсем нет. Он снова хне будет президентом. Но если он будет переть и дальше, то следующим президентом, злые на него избиратели,х вполне могут выбрать человека, по сравнению с которым ведмедчук будет выглядеть патриотом. А потом будет рассказывать, что наш народ не способен голосовать "за тех кого надо" (нагло имея в виду себя). Пороху надо исчезнуть из политики навсегда.
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01.10.2020 13:45 Відповісти
Пороху надо исчезнуть из политики навсегда.-Требует автор в обращении к украинским пацанам. Но украинские пацаны суровые, конкретные, реальные. Их на Порошенко украл десятки миллиардов долларов! Порошенко -шпион России! не возьмёшь. Пацанам нужны факты. Конкретные, реальные.
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01.10.2020 14:38 Відповісти
Народ не обязан доказывать политику почему он голосует против него. 73проц проголосовали не за ЗЕ, а против пороха. Они хотели чтобы порох исчез. А то что в результате президентом стал ничем не лучший, виноват не народ так проголосовавший, а система, которую навязывают народу политики. И народу приходится выбирать из больших зол. И истерика порохоботов что 73 проц оказались не в состоянии правильно голосовать является преступным прикрыванием антинародной системы.
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01.10.2020 15:43 Відповісти
И истерика порохоботов ....что 73 проц оказались не в состоянии правильно голосовать .... является преступным прикрыванием антинародной системы./ Это слишком сложно.От вас требуются всего лишь разоблачающие Порошенко факты для 59-го , последнего, дела. /Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Мало ли врагов у Путина. Далеко не всех их надо любить. А то что вы упомянули Коломойского, то на него должно быть не меньше дел чем на Порошенко.
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01.10.2020 19:43 Відповісти
Но сколько бы ни было дел на Порошенко, он не сядет. Он будучи президентом никого не посадил и его не посадят. И у него и в этих только имитация. А может на него и дел нет. Дубинский может болтать чего угодно для пиара перед лохами.
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01.10.2020 19:51 Відповісти
Но сколько бы ни было дел на Порошенко, он не сядет./ Зеленский пообещал посадить Порошенко . Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским .Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко. Но у них нет фактов воровства и измены Порошенко которые есть у вас.Сообщить их ваш долг. Тем более что Закон об обличителях коррупции вступил в силу. Размер вознаграждения 10% от денежного размера причиненного государству ущерба .А за недонесение полагается статья.
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01.10.2020 20:29 Відповісти
http://skam.online/la-casa-de-papel/553-bumazhnyj-dom-1-sezon-1-serija.html

.
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01.10.2020 15:07 Відповісти
Береза такой себе политик. Вроде бы корнями из наРФии. В прошлый раз в 2014 пытался прикрыть все игровые автоматы и нарко притоны на Троещине. Полгода было все тихо, а потом Аваков все крышанул и понеслась при потужном министре тема на новых крыльях с размахом. Помню его в ПАСЕ, где он красиво опускал рашистов и Скабееву в частности.
Более ничем таким не запомнился.
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01.10.2020 19:57 Відповісти
 
 