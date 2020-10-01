Кабмін виділить кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині, сума збитків встановлюється, - Шмигаль

Кабмін очікує на оперативні розрахунки від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, на місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники і особисто голова ДСНС Микола Чечоткін.

Для оперативної взаємодії з урядом на місце вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського і голови Держлісагентства Василя Кузьовича.

Ситуацію з гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ та НС.

"Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим і ліквідації наслідків пожеж у Луганській області. Сума збитків ще встановлюється", - підсумував Шмигаль.

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