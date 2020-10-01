Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена у співпраці
Україна зацікавлена в подальшій координації з Китаєм у боротьбі з пандемією COVID-19, зокрема в питанні забезпечення вакциною.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна і Китай ефективно взаємодіяли для боротьби з COVID-19, і подякував за надану гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння в авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні українців додому
"Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця", - зазначив Президент.
Зеленський також прагне надати українсько-китайському співробітництву новий імпульс і запросив главу Китайської Народної Республіки в Україну.
"Настав час надати нашому діалогу нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", - зазначив Президент.
Зеленський наголосив, що Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики.
Так, за його словами, Україна і Китай мають спільно попрацювати над виробленням "нової стратегії, нового бачення, нових точок зростання".
Глава держави переконаний, що реалізації цієї мети сприятиме чергове засідання міжурядової комісії зі співробітництва, і запевнив, що над організацією його активно працюють обидві сторони.
"Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів", - зазначив Президент.
Він додав, що важливим є не тільки зростання показників торгівлі, але і диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю.
"Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу", - наголосив глава Української держави.
Водночас Зеленський нагадав, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", і зауважив, що наша держава має унікальне географічне положення, необхідний економічний та промисловий потенціал для ефективної участі в цьому проєкті.
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С американцами и европейцами такого не выйдет.
а ЗЕльоный пц имеет "Мрію"
Почувствуйте разницу...
"Я уколов не боюсь если надо уколюсь"!
т.е. вакцина походу ничо не даст кроме осложнений.... наверное.
у тех точно есть чем поделиться....
Дурні шукатимуть союзника у комуняках китайських на противагу москалям.
Їм, бачите, США не союзник.
Дебіли *****.
в нього був час на розробку
Кирилл Данильченко:
Вот это, кстати, жир и угар. https://petition.president.gov.ua/petition/105988 Петиция , что если президент досрочно завершает свои полномочия, то исполнять его обязанности должен глава АП. По сути клерк, офис-менеджер или глава канцелярии. Уже, кстати, не первое, то в СМИ, то как сейчас в виде петиции, упоминание. Что было бы неплохо натянуть одеяло в сторону Офиса Президента, ибо там понимают и говорят на одном языке с лидером.
Хотя почему-то скучная Конституция Украины говорит нам, что если президент получил импичмент, сбежал в Ростов или умер, то его задачи выполняет Председатель Верховной Рады. Как глава законодательной ветви власти, а не глава офиса, пишущего пресс-релизы. А если глава государства болен или в отпуске, то продолжает выполнять свои задачи сам. То самое бремя власти, когда в сауне со смартфоном и с ядерным чемоданчиком за тобой ходят на курорте. Нельзя оставить за себя того парня, ибо он вроде шарит. Потому что обязанности Верховного главнокомандующего, например, так просто не передашь человеку, который выстраивает коммуникацию с обществом или отвечает за кадры в АП.
Понятно, что за петицию и в СМИ статьи спроса никакого - «и вы говорите». Но судя по последним движениям, когда Андрей Ермак на встрече в Нормандском формате вместе с замом Игорем Жовквой решает вопросы, он же проводит селекторное совещания по карантину, он же создает региональный кадровый резерв для органов власти, то я чего думаю? Может, создать должность почетный Ермак Офиса Президента Украины? Пусть президент занимается тем, что любит и умеет - агитацией за свою партию перед местными, и берет все на контроль. Коля Оболонский ведет переговоры. А почетный Ермак занимается стратегией для «простых пацанов» из народа.
Где-то мы свернули не туда и застряли в фильме «Идиократия».
Ірина Геращенко:
Я перепрошую, а чому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3257709324282927&id=100001316744918 кадрові рішення Зеленського коментує Єрмак . А де сам Зе? Він повернувся з Вінниці? Не загубився?
Це він призначив Фокіна своїм указом в Мінську групу. Чи є серед слуг хоч один сміливець, хто наважиться сказати Зеленському - пора працювати президентом. Не можна працювати спочатку Зе в офісі Богдана, тепер Зе в офісі Єрмака. Починайте працювати. Важко працювати. Займатися міжнародною політикою і оборонкою, сектором безпеки, щодня проводити міжнародні переговори та консультації, займатися армією.
Україну забувають в світі. Про Україну говорять без України. Франція та інші не приховують намірів зближення з РФ. ЄС, МВФ не приховують розчарування Києвом, Штати махнули на нас рукою. Наближається катастрофа, Україну перестають сприймати серйозно.
Слуги, скажіть Зеленському, щоб він перестав купувати магнітіки в поїздках, сюсюкатися зі свитою, купатися в теплій ванні та почав працювати.
https://tverezo.info/post/123692
Знакомая ходила сдавать тест напротив дома офицеров Киев . ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ПАРАДНОЕ С ЖИЛЬЦАМИ, очередь большая и тут же жильцы с детьми ходят
ВЫ СОВСЕМ ИДИОТЫ , Власть ????
у меня есть для него совет: нужно просто перестать красть
Однако учёные надеются, что эти испытания помогут ускорить разработку вакцин и сэкономить миллионы долларов.
Основная идея состоит в том, чтобы пропустить этапы исследования безопасности и эффективности лекарственных препаратов на животных, которые обычно предшествуют человеческим, и заразить вирусом непосредственно добровольцев, а затем вводить добровольцам теоретически перспективные вакцинные составы.
Таким образом, люди превращаются в подопытных морских свинок. Такое предложение заставляет Гиппократа переворачиваться в гробу и приводит биоэтиков в ужас
: https://regnum.ru/news/polit/2956316.html
маячня.
бо Китай провадить свою,дуже довгострокову політику,У якій Не існує,наприклад,російського "Зауралья"...
Китайський товар дешевший західного завжди.. )))))
і китайська вакцина ,якщо зроблена для себе,все таки буде допомагати,а не шкодити на відміну від російської ..
проблема лише у тому,що до створення китайської вацини ДУЖЕ ДАЛЕКО.
найдалі просунулись,здається ,німці...
Комуняки они и есть комуняки!!!! И нечего с ними заигрывать, ничего хорошего там не будет!