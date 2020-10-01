Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці

Україна зацікавлена ​​в подальшій координації з Китаєм у боротьбі з пандемією COVID-19, зокрема в питанні забезпечення вакциною.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна і Китай ефективно взаємодіяли для боротьби з COVID-19, і подякував за надану гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння в авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні українців додому

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"Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця", - зазначив Президент.

Зеленський також прагне надати українсько-китайському співробітництву новий імпульс і запросив главу Китайської Народної Республіки в Україну.

"Настав час надати нашому діалогу нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", - зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики.

Так, за його словами, Україна і Китай мають спільно попрацювати над виробленням "нової стратегії, нового бачення, нових точок зростання".

Глава держави переконаний, що реалізації цієї мети сприятиме чергове засідання міжурядової комісії зі співробітництва, і запевнив, що над організацією його активно працюють обидві сторони.

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"Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів", - зазначив Президент.

Він додав, що важливим є не тільки зростання показників торгівлі, але і диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю.

"Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу", - наголосив глава Української держави.

Водночас Зеленський нагадав, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", і зауважив, що наша держава має унікальне географічне положення, необхідний економічний та промисловий потенціал для ефективної участі в цьому проєкті.