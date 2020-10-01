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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці

Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці

Україна зацікавлена ​​в подальшій координації з Китаєм у боротьбі з пандемією COVID-19, зокрема в питанні забезпечення вакциною.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна і Китай ефективно взаємодіяли для боротьби з COVID-19, і подякував за надану гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння в авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні українців додому

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"Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця", - зазначив Президент.

Зеленський також прагне надати українсько-китайському співробітництву новий імпульс і запросив главу Китайської Народної Республіки в Україну.

"Настав час надати нашому діалогу нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай", - зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики.

Так, за його словами, Україна і Китай мають спільно попрацювати над виробленням "нової стратегії, нового бачення, нових точок зростання".

Глава держави переконаний, що реалізації цієї мети сприятиме чергове засідання міжурядової комісії зі співробітництва, і запевнив, що над організацією його активно працюють обидві сторони.

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"Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів", - зазначив Президент.

Він додав, що важливим є не тільки зростання показників торгівлі, але і диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю.

"Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу", - наголосив глава Української держави.

Водночас Зеленський нагадав, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу голови КНР Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", і зауважив, що наша держава має унікальне географічне положення, необхідний економічний та промисловий потенціал для ефективної участі в цьому проєкті.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24275) карантин (18172) Китай (4689) Сі Цзіньпін (332) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2257
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01.10.2020 11:29
+13
Ставь задачу Герегам, и вуаля! В каждом Эпицентре страны!!!
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01.10.2020 11:23
+11
откаты, откатики, бабосы, бабосики...
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01.10.2020 11:22
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откаты, откатики, бабосы, бабосики...
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01.10.2020 11:22 Відповісти
два дебіла від Зе то є силаЗеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8108
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01.10.2020 11:23 Відповісти
С китайцами гораздо приятнее работать, они с радостью в откатах, теневых схемах участвуют.
С американцами и европейцами такого не выйдет.
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01.10.2020 11:44 Відповісти
может иногда и не выйдет, но, я не стал бы их причислять к херувимам. там точно такие же люди как и везде, и любят бабло не меньше других. другое дело, что у них возможностей для всяческих замуток не так много, благодаря законодательству и худо-бедно работающей антикоррупционной системе.
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01.10.2020 12:17 Відповісти
А "баба яга" проти - точніше бот "бяка бука"!
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01.10.2020 13:03 Відповісти
угомонись уже, дурачок
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01.10.2020 13:56 Відповісти
Вогнегасник не забув?
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01.10.2020 13:58 Відповісти
Ипать-колотить, не думал, что вышиватные диванные поцреоты такие тупые. И вот этого вот 73% в моей стране. Мне кажется, Украина никогда не вылезет из жопы благодаря вот таким вот Сирожам. Чувак, ты же реально болен психически. Тебе не на форумах сидеть, а лечиться нужно. Тут постоянно какие-то баталии проходят. Но то такое, поорали друг на друга (не без этого) и разошлись Но вот чтобы какое-то недоразумение лазило по веткам,специально меня искало, чтобы ********* - не припомню.
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01.10.2020 14:06 Відповісти
Потушив?
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01.10.2020 18:59 Відповісти
Так що та тушиш свою дупу чи й досі пригорає? І щоб я лазив заради тупорилого бота"бяки буки"?! Я постійно тут моніторю новини та комнети, а ти просто випадквий одноразовий бот-одноденка! І схоже ти ще більший баран ніж я вважав - просто випадково на твій дібільний комент потрапив! А ти лох нафантазував собі шось там
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01.10.2020 19:10 Відповісти
Майстер спорту у боротьбі з коронавірусом .
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Ставь задачу Герегам, и вуаля! В каждом Эпицентре страны!!!
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01.10.2020 11:23 Відповісти
Кеннеди имел дрим,
а ЗЕльоный пц имеет "Мрію"

Почувствуйте разницу...
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01.10.2020 14:56 Відповісти
зелене гімно розраховує на союзників ***** і його самого...
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01.10.2020 11:23 Відповісти
зеленые идиоты уже закупили у китая бракованых тестов на миллиарды денег. Теперь грядет очередной распил миллиардов на китайских вакцинах
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01.10.2020 11:23 Відповісти
Купить подешевле, продать подороже. А барыгой клеймили Порошенко.
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Девиз ЗГленского!
"Я уколов не боюсь если надо уколюсь"!
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Испытывайте на себе, всем Офисом, кабмином и фракцией "слуг неукраинского народа".
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01.10.2020 11:25 Відповісти
Истерички, в очередь, бо на всех вас не хватит.
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01.10.2020 11:27 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите этому недоразумению, что есть такая страна - Украина. И рассчитывать надо на нее, прежде всего.
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01.10.2020 11:27 Відповісти
+100500!!!
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01.10.2020 11:49 Відповісти
Может вертолётный завод за одноразовые шприцы...ой не так, может за вакцину от коронавируса отдать завод? Может пройдёт?Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8047
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01.10.2020 11:28 Відповісти
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 7715
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01.10.2020 12:03 Відповісти
Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2257
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01.10.2020 11:29 Відповісти
Пока вакцина пройдет все необходимые испытания, в Украине большинство населения переболеет, вон в соседней теме прогнозы до 9000 зараженных в день
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01.10.2020 11:29 Відповісти
вы еврей? а ничо шо вирус мутирует и заражаются даже те кто "здобул перемогу" над ним?
т.е. вакцина походу ничо не даст кроме осложнений.... наверное.
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01.10.2020 11:39 Відповісти
особенно было бы неплохо с уханьскими летучими мышами посотрудничать.
у тех точно есть чем поделиться....
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Еще не хватало сделать украинцев предметом тестирования кетайских вакцин.
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Наверное обладатели нормальных вакцин уже отшили Зе или банально не за что купить
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01.10.2020 13:15 Відповісти
Люди, обладающие властью, деньгами, а значит и владеющие информацией, не подвергают себя и своих детей опасности вакцинации. Прекрасно зная статистику о том, что смертность и побочное пролонгированное пагубное влияние на здоровье от применения вакцин в большинстве случаев выше, чем смертность от самой вирусной инфекции.
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Идиот! Вот из-за таких как ты и распространение инфекционных заболеваний. Не было бы вакцин жили бы тупо в средневековье и выкашивало бы наши деревенькаи разная хрень начиная с оспы!
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01.10.2020 11:40 Відповісти
все от божиньки: живите правильно и не будет вам ни оспы, ни сифилиса!
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01.10.2020 11:43 Відповісти
Тепер ясно, який в них план "Б".
Дурні шукатимуть союзника у комуняках китайських на противагу москалям.
Їм, бачите, США не союзник.
Дебіли *****.
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01.10.2020 11:34 Відповісти
Попрошайка-фантазер
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01.10.2020 11:34 Відповісти
он же говорил мы сами будем производить туеву-кучу вакцины, только дайте формулу
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01.10.2020 11:37 Відповісти
він ще не зрозумів, що надіятися йому треба вже тільки на бога
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01.10.2020 11:37 Відповісти
Конечно рассчитывает! МРИЮ уже приготовил, в Эпицентрах срочно получают лицензию на торговлю медикаментами и расчищают полку для вакцин) Дебил Тимошонко мысленно считает прибыль.
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01.10.2020 11:37 Відповісти
понятно... Украина - это аэрокосмическая держава и времени на разработку вакцины у нее нет... или мозгов нет?
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01.10.2020 11:38 Відповісти
бажаю тобі, гебняве, вмазатися "вакциною" від доброго гебнявого дідуся *****
в нього був час на розробку
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01.10.2020 11:40 Відповісти
покойник Немцов, характеризуя педофила путенина, говорил - "да он *бнутый на всю голову"... так гундяй, сидя по украинским флагом, отвечает характеристике Немцова...
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Что оно несет то? Красножопых еще сюда взад вернуть надо, а чо, были же, но погибли не только лишь не все?

Зеленский рассчитывает на Китай в вопросе обеспечения вакциной от коронавируса: Украина заинтересована в сотрудничестве - Цензор.НЕТ 2801
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01.10.2020 11:38 Відповісти
"Китайські ліки" звучить надто загрозливо...
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01.10.2020 11:39 Відповісти
Все китайське - фуфло. Перевірено не один раз.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
та определяйся уже Ростов, чи волшебный Китай!?
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01.10.2020 11:41 Відповісти
Найперша вакцина від ковід з"явиться в Україні у мережі магазинів Епіцентр після приземлення Мрії.
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01.10.2020 11:43 Відповісти
Кловун зустрічатиме самальоти з помпою і буде піаритись на цьому.
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01.10.2020 11:45 Відповісти
https://tverezo.info/post/123692 Володимире Олександровичу, чи не пора працювати президентом?

Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 780

Кирилл Данильченко:
Вот это, кстати, жир и угар. https://petition.president.gov.ua/petition/105988 Петиция , что если президент досрочно завершает свои полномочия, то исполнять его обязанности должен глава АП. По сути клерк, офис-менеджер или глава канцелярии. Уже, кстати, не первое, то в СМИ, то как сейчас в виде петиции, упоминание. Что было бы неплохо натянуть одеяло в сторону Офиса Президента, ибо там понимают и говорят на одном языке с лидером.
Хотя почему-то скучная Конституция Украины говорит нам, что если президент получил импичмент, сбежал в Ростов или умер, то его задачи выполняет Председатель Верховной Рады. Как глава законодательной ветви власти, а не глава офиса, пишущего пресс-релизы. А если глава государства болен или в отпуске, то продолжает выполнять свои задачи сам. То самое бремя власти, когда в сауне со смартфоном и с ядерным чемоданчиком за тобой ходят на курорте. Нельзя оставить за себя того парня, ибо он вроде шарит. Потому что обязанности Верховного главнокомандующего, например, так просто не передашь человеку, который выстраивает коммуникацию с обществом или отвечает за кадры в АП.
Понятно, что за петицию и в СМИ статьи спроса никакого - «и вы говорите». Но судя по последним движениям, когда Андрей Ермак на встрече в Нормандском формате вместе с замом Игорем Жовквой решает вопросы, он же проводит селекторное совещания по карантину, он же создает региональный кадровый резерв для органов власти, то я чего думаю? Может, создать должность почетный Ермак Офиса Президента Украины? Пусть президент занимается тем, что любит и умеет - агитацией за свою партию перед местными, и берет все на контроль. Коля Оболонский ведет переговоры. А почетный Ермак занимается стратегией для «простых пацанов» из народа.
Где-то мы свернули не туда и застряли в фильме «Идиократия».

Ірина Геращенко:

Я перепрошую, а чому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3257709324282927&id=100001316744918 кадрові рішення Зеленського коментує Єрмак . А де сам Зе? Він повернувся з Вінниці? Не загубився?
Це він призначив Фокіна своїм указом в Мінську групу. Чи є серед слуг хоч один сміливець, хто наважиться сказати Зеленському - пора працювати президентом. Не можна працювати спочатку Зе в офісі Богдана, тепер Зе в офісі Єрмака. Починайте працювати. Важко працювати. Займатися міжнародною політикою і оборонкою, сектором безпеки, щодня проводити міжнародні переговори та консультації, займатися армією.
Україну забувають в світі. Про Україну говорять без України. Франція та інші не приховують намірів зближення з РФ. ЄС, МВФ не приховують розчарування Києвом, Штати махнули на нас рукою. Наближається катастрофа, Україну перестають сприймати серйозно.
Слуги, скажіть Зеленському, щоб він перестав купувати магнітіки в поїздках, сюсюкатися зі свитою, купатися в теплій ванні та почав працювати.
https://tverezo.info/post/123692
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Никаких вакцин не хватит , если вы не прекратите делать дурную работу
Знакомая ходила сдавать тест напротив дома офицеров Киев . ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ПАРАДНОЕ С ЖИЛЬЦАМИ, очередь большая и тут же жильцы с детьми ходят
ВЫ СОВСЕМ ИДИОТЫ , Власть ????
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01.10.2020 11:49 Відповісти
В ЕС сдача происходит В МОБИЛЬНЫХ ПАЛАТКАХ . Обычно запись по интернету на время
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 1993
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01.10.2020 11:50 Відповісти
зелена потвора
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01.10.2020 11:49 Відповісти
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 8230
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01.10.2020 11:51 Відповісти
http://i.piccy.info/i9/00998fe71ac42ced9d0099d21b1c818e/1601539949/447033/1380029/2502seledka.jpg порохоботы налетай
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01.10.2020 11:49 Відповісти
спасибо, очень вкусно. А что это вас на рыбку потянуло? беременны переменами?
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01.10.2020 11:50 Відповісти
Преждевременный выкидыш там...
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01.10.2020 11:52 Відповісти
Кушайте на здоровье, только снова не обкакайтесь.
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01.10.2020 11:56 Відповісти
зеленский рассчитывает на всех вокруг, кроме самого себя.

у меня есть для него совет: нужно просто перестать красть
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01.10.2020 11:49 Відповісти
Яке ж воно обонутое... Короновирусом Китай нас уже обеспечил...
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01.10.2020 11:51 Відповісти
Адійот хоче взагалі нас знищити як народ. Нарік клятий, ти коли-небуть щось китайське собі колов, нюхав, пив?
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01.10.2020 11:54 Відповісти
На первый взгляд кажется нелепым, что кто-то способен намеренно заразить здоровых добровольцев COVID-19, потенциально опасной для жизни болезнью, лекарство от которой до сих пор не найдено.
Однако учёные надеются, что эти испытания помогут ускорить разработку вакцин и сэкономить миллионы долларов.
Основная идея состоит в том, чтобы пропустить этапы исследования безопасности и эффективности лекарственных препаратов на животных, которые обычно предшествуют человеческим, и заразить вирусом непосредственно добровольцев, а затем вводить добровольцам теоретически перспективные вакцинные составы.
Таким образом, люди превращаются в подопытных морских свинок. Такое предложение заставляет Гиппократа переворачиваться в гробу и приводит биоэтиков в ужас

: https://regnum.ru/news/polit/2956316.html
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01.10.2020 11:54 Відповісти
Нужно решать вопрос с Мотор Сичью..Китайцы настаивают,но СБУ должно наложить вето на вступление китайцев в права собственности.Иначе США даст хорошего шалабана власти.Китай экономически колонизирует зависимые от него страны.Это не следует забывать.Китай в одной связке с Ордой,как и Вьетнам..И надо исходить из этого.Китаю просто интересно на наших плечах влезть в Европу.Я не думаю,что Зе настолько наивен.Наши урки по прежнему торгуют с ордой,тянут оттуда легальный и нелегальный импорт.Это в принципе недопустимо.Мы не должны кормить орду долларами.Нужно рвать любые,и особенно культурные отношения.Вообще желательно кириллицу заменить на латиницу ,как в украинском языке,так и русском в Украине.Даже вопреки воплям разных клерикалов.
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01.10.2020 11:55 Відповісти
Китай в одной связке с Ордой

маячня.

бо Китай провадить свою,дуже довгострокову політику,У якій Не існує,наприклад,російського "Зауралья"...
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01.10.2020 12:08 Відповісти
а шо замена кириллицы даст...а ну расскажь, только в парламентских vyrazah...
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01.10.2020 12:28 Відповісти
Пускай Зе эту вакцину себе в мозг кольнет.
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01.10.2020 11:59 Відповісти
Не обязательно в мозг. Пусть просто первым применит ее на себе и своей семье, в прямом эфире.
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01.10.2020 12:14 Відповісти
"зе слуга" отрубает американско-европейскую руку ,и тянет Украину в сторону рашистско- китайского мирового корупционного болота.
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01.10.2020 12:01 Відповісти
Якась логіка є..

Китайський товар дешевший західного завжди.. )))))
і китайська вакцина ,якщо зроблена для себе,все таки буде допомагати,а не шкодити на відміну від російської ..

проблема лише у тому,що до створення китайської вацини ДУЖЕ ДАЛЕКО.
найдалі просунулись,здається ,німці...
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01.10.2020 12:06 Відповісти
Зеленський розраховує на Китай у питанні забезпечення вакциною від коронавірусу: Україна зацікавлена ​​у співпраці - Цензор.НЕТ 804
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01.10.2020 12:13 Відповісти
это зеля красной тряпкой быдло дразнит. Но даже оно знает что любой грип или ковид мутирует в течении года.Поэтому против ОРВИ вакцин не бывает. Вакцина дорога к началу эпидемии как ложка к обеду. А зеля решил помле драки руками помахать. Ну и бабла срубить.
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01.10.2020 12:13 Відповісти
Это потому что обещанный мильён за вакцину Зеля уже растратил на другое?)) Теперь токо Китай нам поможет?
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01.10.2020 12:14 Відповісти
После того как Китай признал Лукашенко !!! Не думаю, что стоит торопится!!!!
Комуняки они и есть комуняки!!!! И нечего с ними заигрывать, ничего хорошего там не будет!
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01.10.2020 12:19 Відповісти
Спасибо за коронорвирус, очень надеемся на вакцину и сотрудничество в инвестиционной деятельности, если такие инвестиции как делает "няня" - Зеленский с государственными облигациями и "зеленой" э/э,что в результате инвестиций бюджет не преобретает, а теряет,выплачивая олигархическому бизнесу, то у Украины не останестя денег не только на разработку своих вакцин, но и вообще ни на что, теперь выбрали Президента, а"няня" нам расказывает, что Украина бідна країна, на короновірус грошей не вистачае.
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01.10.2020 12:20 Відповісти
Можно одним словом? ...тогда-ИДИОТ!
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01.10.2020 12:24 Відповісти
Невже ще знаходиться хтось, хто вважає цього зебіла своїм президентом? Це ж президент дебілів!
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01.10.2020 12:27 Відповісти
скорише всего буде как с газом: кацапы продадут вакцину китайцам, а те уже другим как свою, и все об этом будут знать, но это уже будет вроде как морально приемлемо...
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01.10.2020 12:31 Відповісти
Китайские комуняки, которые уже два раза поздравили комуняку-уголовника, лукаша ничуть не лучше кремлевских комуняк, блазень не должен об этом забывать, а то Украина попадет из огня, да в полумья.
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01.10.2020 12:44 Відповісти
Ха сам китайчатиной колется, дебил ЗЕленый.
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01.10.2020 12:51 Відповісти
Зависимый идиот и враг не должен быть президентом...
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01.10.2020 12:59 Відповісти
https://genshtab.info/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C "Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо"
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01.10.2020 13:41 Відповісти
Китай? китал заразил всю планету. и у них еще....................
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08.10.2020 18:41 Відповісти
 
 