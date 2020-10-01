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Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Причиною масштабної пожежі на Луганщині є застосування російськими найманцями трасуючих куль, які спричинили підпал сухої рослинності.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині. Через сильні пориви вітру окремі осередки загорання за кілька годин перетворилися на справжню вогняну стихію, що загалом охопила понад 85 гектарів", - йдеться в повідомленні.

На цей момент, рішенням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

Зазначається, що гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю понад 20 м/с.

Також читайте: На Луганщині пожежею охоплено 9,3 тис. га. До гасіння залучено два літаки і вертоліт: "режим тиші" підтвердили, - ОДА

"На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотенне і Сєверодонецьк.

З огляду на небезпеку, з н.п. Капітанове і Муратове здійснено евакуацію місцевих жителів, до проведення якої приєдналися і військовослужбовці Об'єднаних сил.

За попередніми даними, пожежами пошкоджено 250 будинків цивільного населення", - йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 01
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 02
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 03
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 04
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 05
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 06
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 07
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 08

Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС 09

Автор: 

обстріл (29063) пожежа (4351) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+21
ниче страшного, это же несистемно, зе не среагирует на провокации а просто утрется
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01.10.2020 11:44
+13
Чем такие действия орков отличаются от террористического акта?
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01.10.2020 11:45
+10
Обстрела? А величайший дегенерат говорит, что устойчивая тишина...
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01.10.2020 11:55
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ниче страшного, это же несистемно, зе не среагирует на провокации а просто утрется
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01.10.2020 11:44 Відповісти
просто перестань те стрелять трассерами ихтамнеты.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Чем такие действия орков отличаются от террористического акта?
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01.10.2020 11:45 Відповісти
так режим же тишины, обстрелов нет! или для отмазки безалаберности власти, можно и озвучить нарушения перемирия?
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01.10.2020 11:45 Відповісти
або проговорилися і обстріли є, і наша влада про дотримання перемирря розказує байки і штрафує наших солдат за постріли у відповідь.
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01.10.2020 13:36 Відповісти
Всі помітили що нема ранкового зведення ООС?- А тому що сю ніч капець творився.
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01.10.2020 11:46 Відповісти
Обстрела? А величайший дегенерат говорит, что устойчивая тишина...
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01.10.2020 11:55 Відповісти
Что же надо сделать орками что оос посчитало серьезным,уже обстреливают,подрывают,раненые есть,мины ставят,огнем сжигают
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01.10.2020 11:59 Відповісти
с поджигателями раньше самосудом разбирались всем миром
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01.10.2020 11:59 Відповісти
Это поклеп. Не могли ихтамнеты стрелять потому шо прекращение огня. Сами подожглись.
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01.10.2020 12:03 Відповісти
Зельц сглатывает
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01.10.2020 12:03 Відповісти
Главнає-єта перестать стрєлять... До речі,а може дєрьмака гасити пожежі відправити?
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01.10.2020 12:03 Відповісти
Ждем. Скоро приедут всей фракцией слуг Урода. Арахамия обещал.
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01.10.2020 12:06 Відповісти
Утин! Введи пожарные войска!
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01.10.2020 12:09 Відповісти
Интересно у местных ватных погорельцев хоть немного глаза на "братушек" открылись или все так же "всу их обстреливает"...
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01.10.2020 12:09 Відповісти
Там только могила "глаза откроет". Знаю по своим родственникам оттуда.
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01.10.2020 12:21 Відповісти
Открылись. Штепу выберут опять головою Славянска. Гирькина - ее замом.
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01.10.2020 13:33 Відповісти
От те раз,зеленые имбицилы крест на пузе ложат что обстрелов нет и тут трасирующие пули.Неожиданно.
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01.10.2020 12:36 Відповісти
Не може бути ! В нас же МИР !
Зеля все зробив, щоб люди не згадували про війну, не шанували військових. Прирівняв наших захисників до вчителів, лікарів, тощо.
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01.10.2020 12:43 Відповісти
......"30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине............

ТАК ВСИПТЕ ЇМ ОТВЕТКУ ,,,ХАЙ ПОНЮХАЮТЬ І ПОГОРЯТЬ ЗАОДНО...
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01.10.2020 12:51 Відповісти
нашим нельзя...табу ото бубу-чки... (плюс штрафы за "ответку")
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01.10.2020 13:18 Відповісти
Тю, а шо, война ищё идёт? Они шо, газет не читают?
Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9328
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01.10.2020 13:03 Відповісти
Нарешті, устафшиє ат вайни відпочивають. Дочекались, сцуки.
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01.10.2020 13:19 Відповісти
Тобто цими діями російські окупанти спричинили загибель 10 цивільних. Бо вже загинуло офіційно 10 людей від цих пожеж. Зеленський, ці жертви на тобі. Це такі умови твого перемир'я з російськими окупантами?
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01.10.2020 14:31 Відповісти
 
 