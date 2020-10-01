Пожежа на Луганщині виникла через обстріл трасуючими кулями і сильні пориви вітру, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Причиною масштабної пожежі на Луганщині є застосування російськими найманцями трасуючих куль, які спричинили підпал сухої рослинності.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині. Через сильні пориви вітру окремі осередки загорання за кілька годин перетворилися на справжню вогняну стихію, що загалом охопила понад 85 гектарів", - йдеться в повідомленні.

На цей момент, рішенням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

Зазначається, що гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю понад 20 м/с.

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"На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотенне і Сєверодонецьк.

З огляду на небезпеку, з н.п. Капітанове і Муратове здійснено евакуацію місцевих жителів, до проведення якої приєдналися і військовослужбовці Об'єднаних сил.

За попередніми даними, пожежами пошкоджено 250 будинків цивільного населення", - йдеться в повідомленні пресцентру ООС.















