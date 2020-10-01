Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний висновок щодо посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор Департаменту оперативної діяльності та начальник Окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання М. Саакашвілі у м. Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії", - йдеться в повідомленні.

Стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, розслідування триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси. ФОТО

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через вислання з України в лютому 2018 року.

Також читайте: Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся