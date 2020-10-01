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Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора

Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний висновок щодо посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор Департаменту оперативної діяльності та начальник Окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання М. Саакашвілі у м. Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії", - йдеться в повідомленні.

Стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, розслідування триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 30-річний тезко Саакашвілі зареєстрований кандидатом у мери Одеси. ФОТО

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через вислання з України в лютому 2018 року.

Також читайте: Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6126) прикордонники (1109) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11734) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+49
Эх пожалел Порох Карсона надо было не в Польшу депортировать а в Грузию!
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01.10.2020 11:49 Відповісти
+41
А самого Саакашвили не будут судить за прорыв границы Украины. Жаль, что пограничники тогда не открыли огонь на поражение, наверное сами теперь жалеют.
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01.10.2020 11:51 Відповісти
+40
Взагалі-то, прикордонники керувались офіційним статусом Саакашвілі. як такого що немає (позбавлений) українського громадянства в їх діях немає складу злочину.
Черговий брєд сивої кобили під назвою "правоохоронні" органи.
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01.10.2020 12:00 Відповісти
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Щось, якраз Ви петляєте... все що я написав про Михо правда, й то факт, а чи законно, чи ні -- нехай то вирішує КС.
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16.10.2020 14:33 Відповісти
В Грузии пророссийское правительство слепило за расстрату бюджетных денег против него дело за 2 костюма которые ему купила охранна .
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16.10.2020 17:21 Відповісти
по ньому є кримінальні провадження, одне з яких організація замовного вбивства. -- костюми, нюню
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19.10.2020 12:52 Відповісти
Пограничников будут судить за незаконное задержание Саакашвили во время перемещения в Польшу в 2018 году, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6172
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01.10.2020 12:08 Відповісти
Так эти ... обвиняемые перед этим ещё и гражданства его лишили.
Или ... я что-то путаю...
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01.10.2020 12:09 Відповісти
Саакашвили имеет судимости?
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01.10.2020 12:15 Відповісти
ну ладно. раз под дурачка косишь, почитай:
https://iz.ru/625169/2017-07-28/obnarodovano-zaiavlenie-saakashvili-na-poluchenie-grazhdanstva-ukrainy Кроме того, в документе Михаил Саакашвили подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления им ложных сведений.
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01.10.2020 12:26 Відповісти
Сомневаешься?
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01.10.2020 12:27 Відповісти
Это от них ген. прокурорша прячется на гос.резиденции за 60000 тысяч в месяц?
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01.10.2020 12:14 Відповісти
От сидите ви і нічого не знаєте

А там - Шабуніна засудили. Поки що - лише до штрафу аж у 850 грн. За невчасне подання декларації. Звісно цей неймовірний удар по бюджету антикорупціонера з з/п у $1500 викликав неймовірну істерику і галас "Вони самі такі!" Але водночас знаний антикорупціонер Шабунін продовжує стверджувати що про Порошенка він писав саму лише правду і нічого крім правди. Дивно, а от прокуратура Венедіктової стверджує що теж про Шабуніна пише лише правду - що він вкрав кошти фінансової допомоги на розвиток кримінальної юстиці в Україні. Спільні батли людей що говорять правду - найкраща підтримка попкорнової промисловості України. І з чистої допитливості. Цікаво у суді Шабунін кидав на землю документи - як він кидав в часи Порошенка документи військових, що насмілилися їхній панській милості принести повістку?

Дмитро Калинчук Вовнянко
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01.10.2020 12:16 Відповісти
У батьків бородавочніка-шабуніна криша плахнула а ви його так.... Він грошики збирав з людей батькам на кришу...
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01.10.2020 12:33 Відповісти
Так от хто найбільші корупціонери і кого Зєля обіцяв посадити!..Погранічнікі,які затримали Саакашвілі!..Так незабаром дійдем і до парковщиків,які дозволили припаркуватись біля Офісу Перзидента...
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01.10.2020 12:20 Відповісти
Через кума-кума Саакашвили тоже посадят?
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01.10.2020 12:27 Відповісти
когда этот цирк кончится..а проплаченые шабаши он должен сидеть в тюрьме или быть депортирован а они герои и порох....слабак надо было всех рыгов расстрелять и не было бы щас опопблока и опзж...ой мама...
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01.10.2020 12:28 Відповісти
ви ж не дурний чоловік, а таку ахінею пишете...
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01.10.2020 12:31 Відповісти
Тепер що,над одним із засновників ригобариг буде справжній суд.Не вірю-шоколадний відкупиться!
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01.10.2020 12:38 Відповісти
ты что, не веришь своему кумиру?
https://nash.live/rus/news/politics/azarov-oproverh-tezis-chto-poroshenko-javljaetsja-odnim-iz-osnovatelej-partii-rehionov.html Азаров опроверг тезис, что Порошенко является одним из основателей "Партии Регионов"
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01.10.2020 12:43 Відповісти
а кого будут судить за прорыв границы титушками и бандитами в том числе от тимошенко почему наши погранничники не стреляли на поражение...цирк.. а это не янтарь и сигареты..а потом кончают с собой..позор....где погран воска а не это цирк три калеки и показуха на мотоциклах
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01.10.2020 12:30 Відповісти
Цікаво,а пороха за це також позбавлять громадянства та екстрадують на придністровя?
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01.10.2020 12:31 Відповісти
а чё не в Израиль?
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01.10.2020 12:32 Відповісти
А жадина шо,ще і реврей?
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01.10.2020 12:43 Відповісти
а Болград шо, уже приднестровье?
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01.10.2020 12:44 Відповісти
***** не сама мутит .....Это клоун распоясался.
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01.10.2020 12:32 Відповісти
А отдавшего своей охране приказ на похищение человека? Опять заказчик не виноват?
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01.10.2020 12:37 Відповісти
как там поживает распятый мальчик в трусиках?
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01.10.2020 12:39 Відповісти
Це той мальчик Мішик під ГБР?Коли розпяли?
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01.10.2020 12:46 Відповісти
не. тот, шо диспетчера Карлоса плачущими снегирями кормил.
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01.10.2020 12:49 Відповісти
Скандалиста-Карлсона надобно бы грузинским властям передать.Ему там вс'ё вспомнят-как своих полит.опонентов по тюрмам сажал и мучил.Вмиг пропеллер ему "обрубают","борцуна за коррупцию".Он не способен ни на какие реформы-только чавкать и гавкать..Это его конек-визжать и брызгать слюной.Все реформы в Грузии провел Каха Бендукидзе а "саак" как павлин" распустил хвост и все лавры "реформатора" себе присвоил.
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01.10.2020 12:38 Відповісти
Боїтеся Саака?
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01.10.2020 12:56 Відповісти
Вот поэтому, когда речь идет о говне типа Михо, которое всегда всплывает, нужно исходить из принципа "нету тела - нету дела".
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01.10.2020 12:47 Відповісти
Добре,але навіщо на власного монітора плюєте-там жеж камера.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Скоро начнем судить офис генпрокурора с его прокуроршей... А вот там есть материальчик... за госизмену... мало не будет. Сушите сухари зеленые придурки.
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01.10.2020 12:48 Відповісти
По закону погранцы должны были за прорыв границы пристрелить чебурека как сепара
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Кстати да. По закону тело Михо должно было остаться на границе.
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01.10.2020 12:55 Відповісти
Ага, в Крыму не стреляли, а тут вдруг такие рэмбо с пулемётом... представляю эту картину...
Стрелять надо было в феврале-марте 2014 года!
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01.10.2020 17:21 Відповісти
директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3222243

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А що, он отсебятину порол? Без указания высшего высокого уровня власти цей "директор" даже пукнуть боится, а не то что, дать команду "мешок на голову" президенту!!! суверенного государства!

Беззаконие в стране будет длится ровно столько, сколько высшие госслужащие будут неподсудны за деяния их.
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01.10.2020 12:51 Відповісти
Президентом какого государства был Саака, когда обнюханый коксом по крышам в Киеве скакал?
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01.10.2020 12:57 Відповісти
Так прахоботы волают, що Педро, как указано в конституции - пожизненный президент Украины! Следуя шляхами вашей логики - Педро вже не президент?
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01.10.2020 13:05 Відповісти
зебыдло думает,что у нас с Грузией одна конституция?)
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01.10.2020 13:34 Відповісти
Шото я такую фигню только в вашем зебильном исполнении видел. Ну и сам ЗЕ высрался на эту же тему уже, бо сцытся Пороха.

Вопрос не в том, что Порох пожизненнный президент.
Вопрос в том, что ЗЕ - кусок говна, а не президент.
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01.10.2020 14:29 Відповісти
Порошенкові приготуватися.
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01.10.2020 12:52 Відповісти
Шо опять?
Ты ше знаешь, что вы способны только подрочить на эту мысль.
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01.10.2020 12:56 Відповісти
Тіло в тіло -оце діло?Тоді тільки язика в пороходупу.
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01.10.2020 12:59 Відповісти
.юра доценко --а ты лечишься ? ведь головой об асфальт-это больно,да ? кацапское дерьмо !
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01.10.2020 13:06 Відповісти
Ти не шуткуй так,Михо.Від однієї згадки про Саака на порсофермі діарея.А ту іще й ковід підкрався.Як би не покосило усіх-кому ж тоді зелені шмарклі жерти.
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01.10.2020 13:08 Відповісти
Уберите психического!оно тут с унюханным Михо разговаривает.
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01.10.2020 13:37 Відповісти
Пороху нанюхався,чи що-на святого Петра замахнувся?
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01.10.2020 14:18 Відповісти
Так они реально упоротые.

ЗЕфилы и михофилы обычно упоротые, безграмотные имбицилы из самых низов общества.

И объясняется это очень просто - только с таким уровнем развития человек может воспринимать на веру то, что несут эти два наркомана.
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01.10.2020 14:32 Відповісти
Ни фига не понятно. Если был указ о лишении гражданства, если Суд признал нарушение границы, зеленым пришлось ооочень постараться передать в суд обвинения.
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01.10.2020 13:27 Відповісти
дело в суде рассыпется как порох
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01.10.2020 21:59 Відповісти
Интересно, разделит ли Порошенко наказание с погранцами - устную команду давал ведь он. Хотя навряд ли - кишка тонка, да и исполнителей он всегда относил к быдлу.
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01.10.2020 13:32 Відповісти
А тех, кто давал распоряжения, судить будут?
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01.10.2020 13:33 Відповісти
Неа)а програнцы виноваты ,что не пристрелили всю ту мразь ,шо границу прорывала-вот это было бы по закону.
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01.10.2020 13:39 Відповісти
По закону диктатора Петра Порошенка.
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01.10.2020 14:21 Відповісти
Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5001
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01.10.2020 13:37 Відповісти
Що,ввернути педро в зад?
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01.10.2020 14:02 Відповісти
Европейская http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/166 Конвенция о гражданстве , на которую сослались сторонники Саакашвили, была принята в 1997 году. Украина ратифицировала и подписала этот документ..
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
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01.10.2020 13:47 Відповісти
Зебилоиды, расскажите нам пожалуйста, какие реформы этот карлсон сделал для Украины? Почему мы должны содержать за наши налоги этого брехуна?
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01.10.2020 13:48 Відповісти
Он разворошил одесский клоповник. К сожалению, его быстро убрали Труханов с Порошенко, но всё-таки ему удалось их хоть немного, но напрячь.
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01.10.2020 17:22 Відповісти
Ты про реформы расскажи, великого рехформатора)
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01.10.2020 17:41 Відповісти
В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ В итоге Роттман стал апатридом
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/08c135_en.pdf ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
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01.10.2020 13:48 Відповісти
Именно после этого случая я перестал окончательно доверять Порошенко. И его конечно же нужно судить за это преступление против человеческой личности и достоинства.
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01.10.2020 14:03 Відповісти
А чого ж грузинське барило, "великий юрист" не подав до суду ?
А потім, після українських інстанцій - пряменько в ЄСПЛ ?
Не знаєте ?
Тим більше, у цього чма - купа адвокатів.
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02.10.2020 05:55 Відповісти
Простирадло не працює - Конституція України і фальсифікація поросенків з теперішнім та минулим часами у випадку з Саакашвілі саме і є порушенням Конституції з боку дуполизів Петі.Звичайно,винуваті у кіднепінгу мають бути покарані.
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01.10.2020 14:15 Відповісти
З якоїсь причини, все що торкається сааки, перетворюється на сморід. "Талант".
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01.10.2020 14:49 Відповісти
Красавы,15 лет мразям без права переписка,это если сдадут того,кто приказал нарушать закон.
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01.10.2020 15:00 Відповісти
А яка користь від Саакашвілі Україні ? він нічого доброго не зробив лише бігає по теле шоу ,можна у'явити в якісь країні, що б президент іншої країни який засуджений на Батьківщині приїзжав в іншу країну повчавяк жити і який він мудрий.
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01.10.2020 15:49 Відповісти
Він багато говорив емоційно про Україну, навіть демонстрував вражаючий фільм, у якому обіцяв українське щастя... Але я жодного разу не чула від нього про ЄС, чи НАТО. А ось Грузія і без нього вже за крок до НАТО.
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01.10.2020 21:12 Відповісти
Сраку наХ... з України, зеленого квартального ...дараса на фонарі з його виродками, самкою та мамкою!
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01.10.2020 15:51 Відповісти
"22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3222243
если это решение в силе то О ЧЕМ речь вААААЩЕ ???
зеленым клоунам все не ймется? )))
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01.10.2020 16:07 Відповісти
предвыборная агитация )))
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01.10.2020 16:12 Відповісти
потім будемо судити тіх, хто судив прикордонників, а Карлсон все одно потрапить за грати у Грузії
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Интересно, разделит ли Порошенко наказание с погранцами - устную команду давал ведь он. Хотя навряд ли - кишка тонка, да и исполнителей он всегда относил к быдлу.
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01.10.2020 17:11 Відповісти
а Саака когда будут судить - за незаконный прорыв границу, да и погранцов тогда побили!
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01.10.2020 21:53 Відповісти
А не того, чиї накази вони виконували?
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01.10.2020 20:23 Відповісти
Петро має своїх кріпаків за худобу?А за кого барига має мати тих,які на його комлексі без оплати по три місяці (правда за гомеляс на самогон) працюють?Проте, всі в списках його сотень компаній під такими номерами його виборців ,наче з тавра на вусі худоби з того комплексу ВРХ.Це ж у навколишніх шести селах навіть не секрет,але на цензорі за таку інформацію вас ще й заспамлять.Коли Михо туди поїхав ще у 17-му і люди масово почали йому жалітися -що лишалося баризі? Мішка на голову Міхо-і в Польщу,мов скотину.
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01.10.2020 20:24 Відповісти
Притулок, захист від правосуддя, громадянство. Ба, більше -- призначили його губернатором Одеської області. Але біженець Саако, пропрацювавши нетривалий час на престижній і хлібній посаді чекав від Пороха на запрошення до столиці на вищу посаду. Оскільки до Києва його не брали, він пішов у конфронтацію до президента-благодійника, взявся підбурювати народ, бунтувати, паплюжити президента. Його довго терпіли, і нарешті видворили, але, на жаль, не до Грузії, яка вимагала екстрадиції, а в Польщу, пожаліли йолопа ще раз. Не дарма кажуть, що "благими намерениями усеяна дорога в ад". Він хотів всістися ще й у крісло президента.. Пусти свиню за стіл -- вона й ноги на стіл.
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01.10.2020 21:34 Відповісти
Єдиний вихід для диктатора-аби Михо відкликав свою заявку.
Інакше-сім років буцигарні баризі не оминунути.
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01.10.2020 23:16 Відповісти
Будут судить исполнителей которым в случае отказа угрожала бы еще более суровое наказание...Сивочоле гивно ни при чем,как всегда...
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02.10.2020 02:14 Відповісти
Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

... осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.

Цього вгодованого психопата ніхто громадянства не позбавляв. Ну, скільки можна цю безграмотність множити...
Порошенко скасував надання персонажу громадянства України. Це - не одне й те саме.

А на підставі чого затримання незаконне ? Уже теж сто разів пояснили.

Але кагал вирішив піти своїм шляхом. Давно про Мішутку чути не було. Нічого. І тля щезне, і зе-зграя, і апатрид з ними ...
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02.10.2020 05:48 Відповісти
Щезнуть кляті порошенки,як роса на сонці.
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02.10.2020 07:06 Відповісти
Еще не реванш, нет?
Гребаный, отстойный, не прекращающийся пи...дец!
Этот позор когда ни будь закончится?
Почему Михуил не хочет на родину?!
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03.10.2020 15:35 Відповісти
Цей жирний пацюк гастролював в Україні на російські гроші, його і його касира пожаліли, не судили, відпустили і тепер маємо халепу: пацюки в пошані у зелених, а патріотам і захисникам країни суд. Пацюків не можна жаліти
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04.10.2020 17:51 Відповісти
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