Прикордонників судитимуть за незаконне затримання Саакашвілі під час переміщення до Польщі в 2018 році, - Офіс Генпрокурора
Офісом Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний висновок щодо посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор Департаменту оперативної діяльності та начальник Окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували та в лютому 2018 року здійснили незаконне затримання М. Саакашвілі у м. Києві. Після цього його примусово перемістили літаком до Республіки Польща в порядку реадмісії", - йдеться в повідомленні.
Стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, розслідування триває.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.
10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.
На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через вислання з України в лютому 2018 року.
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Или ... я что-то путаю...
https://iz.ru/625169/2017-07-28/obnarodovano-zaiavlenie-saakashvili-na-poluchenie-grazhdanstva-ukrainy Кроме того, в документе Михаил Саакашвили подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления им ложных сведений.
А там - Шабуніна засудили. Поки що - лише до штрафу аж у 850 грн. За невчасне подання декларації. Звісно цей неймовірний удар по бюджету антикорупціонера з з/п у $1500 викликав неймовірну істерику і галас "Вони самі такі!" Але водночас знаний антикорупціонер Шабунін продовжує стверджувати що про Порошенка він писав саму лише правду і нічого крім правди. Дивно, а от прокуратура Венедіктової стверджує що теж про Шабуніна пише лише правду - що він вкрав кошти фінансової допомоги на розвиток кримінальної юстиці в Україні. Спільні батли людей що говорять правду - найкраща підтримка попкорнової промисловості України. І з чистої допитливості. Цікаво у суді Шабунін кидав на землю документи - як він кидав в часи Порошенка документи військових, що насмілилися їхній панській милості принести повістку?
Дмитро Калинчук Вовнянко
https://nash.live/rus/news/politics/azarov-oproverh-tezis-chto-poroshenko-javljaetsja-odnim-iz-osnovatelej-partii-rehionov.html Азаров опроверг тезис, что Порошенко является одним из основателей "Партии Регионов"
Стрелять надо было в феврале-марте 2014 года!
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А що, он отсебятину порол? Без указания высшего высокого уровня власти цей "директор" даже пукнуть боится, а не то что, дать команду "мешок на голову" президенту!!! суверенного государства!
Беззаконие в стране будет длится ровно столько, сколько высшие госслужащие будут неподсудны за деяния их.
Вопрос не в том, что Порох пожизненнный президент.
Вопрос в том, что ЗЕ - кусок говна, а не президент.
Ты ше знаешь, что вы способны только подрочить на эту мысль.
ЗЕфилы и михофилы обычно упоротые, безграмотные имбицилы из самых низов общества.
И объясняется это очень просто - только с таким уровнем развития человек может воспринимать на веру то, что несут эти два наркомана.
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГО ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ В итоге Роттман стал апатридом
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/08c135_en.pdf ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
А потім, після українських інстанцій - пряменько в ЄСПЛ ?
Не знаєте ?
Тим більше, у цього чма - купа адвокатів.
Источник: https://censor.net/ru/n3222243
если это решение в силе то О ЧЕМ речь вААААЩЕ ???
зеленым клоунам все не ймется? )))
Інакше-сім років буцигарні баризі не оминунути.
... осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии", - говорится в сообщении.
Цього вгодованого психопата ніхто громадянства не позбавляв. Ну, скільки можна цю безграмотність множити...
Порошенко скасував надання персонажу громадянства України. Це - не одне й те саме.
А на підставі чого затримання незаконне ? Уже теж сто разів пояснили.
Але кагал вирішив піти своїм шляхом. Давно про Мішутку чути не було. Нічого. І тля щезне, і зе-зграя, і апатрид з ними ...
Гребаный, отстойный, не прекращающийся пи...дец!
Этот позор когда ни будь закончится?
Почему Михуил не хочет на родину?!