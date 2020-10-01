Якщо все буде гаразд, то вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні в другій половині 2021 р., - ВООЗ

Вакцина в Україні може бути доступна в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю "Суспільному".

"Всесвітня організація охорони здоров'я, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) та Коаліція за інновації щодо епідемічної готовності координують роботу щодо якнайшвидшого забезпечення країн вакциною. У нас є приблизно 156 економічних структур, тобто країн і підприємств, об’єднаних наміром спільної розробки, які поділяють намір зробити вакцини доступними. Сьогодні вони охоплюють 2/3 світового населення", - повідомив він.

Також Хабіхт повідомив, що нині є понад 200 експериментальних вакцин, які перебувають на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них уже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одна вакцина зараз розглядається. Тому насправді є 9 вакцин, які до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які можна буде почати вивчати.

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"Отже, що ми можемо сказати: якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення", - повідомив він.