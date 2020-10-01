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Новини Коронавірус і карантин
2 020 23

Якщо все буде гаразд, то вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні в другій половині 2021 р., - ВООЗ

Якщо все буде гаразд, то вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні в другій половині 2021 р., - ВООЗ

Вакцина в Україні може бути доступна в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю "Суспільному".

"Всесвітня організація охорони здоров'я, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) та Коаліція за інновації щодо епідемічної готовності координують роботу щодо якнайшвидшого забезпечення країн вакциною. У нас є приблизно 156 економічних структур, тобто країн і підприємств, об’єднаних наміром спільної розробки, які поділяють намір зробити вакцини доступними. Сьогодні вони охоплюють 2/3 світового населення", - повідомив він.

Також Хабіхт повідомив, що нині є понад 200 експериментальних вакцин, які перебувають на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них уже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одна вакцина зараз розглядається. Тому насправді є 9 вакцин, які до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які можна буде почати вивчати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року в Україні прогнозуємо до 9 тис. нових випадків коронавірусу щодня, - представник ВООЗ Хабіхт

"Отже, що ми можемо сказати: якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення", - повідомив він.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ошибаетесь!
Если все будет хорошо и клоуны вернутся в цирк, вакцина в Украине появится гораздо раньше!
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01.10.2020 11:50 Відповісти
+3
нахрен етот вос с вот таким хабитом нужен? чисто пресконференции проводить с умным лицом. правильно трамп их пробросил с баблом. если все будет хорошо о закупят ету вакцину и без хабита с его умозаключениями
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01.10.2020 11:52 Відповісти
+2
Что значит выражение - "если все будет хорошо"? Прошу аппарат президента обратить внимание на данное словосочетание и активно его использовать при написании речей для президента. Например: если все будет хорошо, то зарплата учителей составит 4000 у.е. или если все будет хорошо, то мы вернём Крым или если все будет хорошо то мы победим коррупцию. Тогда речи Зеленского не будут настолько шокировать уши украинцев и засияют совершенно другими гранями. То что Володя сегодня испражняет в массы у большинства вызывает негативные эмоции, отвращение и острое желание назвать его пи@доболом.
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01.10.2020 12:21 Відповісти
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Ложь. Вакцина пойдет в Епицентр. Карлик возмет под "личний контроль"
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01.10.2020 11:50 Відповісти
Ошибаетесь!
Если все будет хорошо и клоуны вернутся в цирк, вакцина в Украине появится гораздо раньше!
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01.10.2020 11:50 Відповісти
нахрен етот вос с вот таким хабитом нужен? чисто пресконференции проводить с умным лицом. правильно трамп их пробросил с баблом. если все будет хорошо о закупят ету вакцину и без хабита с его умозаключениями
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01.10.2020 11:52 Відповісти
А если всьо будет плоха?
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01.10.2020 11:52 Відповісти
Така доля лоха.
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01.10.2020 11:54 Відповісти
Тогда прививать будут от зедебильства.
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01.10.2020 11:56 Відповісти
Імовірність того, що динозаври виживуть, складає 50 відсотків: або виживуть, або ні.
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01.10.2020 12:15 Відповісти
Вирус вроде же мутирует, а значит шо разрабы вакцины.... =:
Если все будет хорошо, то вакцина от коронавируса появится в Украине во второй половине 2021 г., - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9094
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01.10.2020 11:53 Відповісти
в сша уже есть, в китае думаю и была сразу с вирусом
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01.10.2020 11:55 Відповісти
если все будет хорошо, то во второй половине 21 г, цирк с клоуном, пойдут в небытие.
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01.10.2020 11:56 Відповісти
Вакцина от штамма, который будет активен в 2022г?
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01.10.2020 12:09 Відповісти
Так, себе, новость.
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01.10.2020 12:15 Відповісти
Словосполучення "якщо все буде добре" означає,що в Україну піде експериментальна вакцина...Якщо все буде добре - її продовжать поставляти,якщо все буде погано - будуть експериментувати далі...Інколи ось так влада проговорюється,в силу вродженого дебілізму...
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01.10.2020 12:15 Відповісти
Что значит выражение - "если все будет хорошо"? Прошу аппарат президента обратить внимание на данное словосочетание и активно его использовать при написании речей для президента. Например: если все будет хорошо, то зарплата учителей составит 4000 у.е. или если все будет хорошо, то мы вернём Крым или если все будет хорошо то мы победим коррупцию. Тогда речи Зеленского не будут настолько шокировать уши украинцев и засияют совершенно другими гранями. То что Володя сегодня испражняет в массы у большинства вызывает негативные эмоции, отвращение и острое желание назвать его пи@доболом.
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01.10.2020 12:21 Відповісти
В БРАЗИЛИИ НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ НА ЛЮДЯХ КИТАЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА
22.07.2020 13:07
Если результаты будут успешными, то препарат начнут выпускать уже в начале следующего года.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-brazylyy-nachaly-testyrovat-na-liudiakh-kytaiskuiu-vaktsynu-ot-koronavyrusa-219966.html
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01.10.2020 12:21 Відповісти
В фавелах?
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01.10.2020 12:32 Відповісти
А це ні на що не спроможне, окрім проїдання грошей, збіговисько дармоїдів під назвою "вооз" ще існує? Китайці ще годують це комуняцьке брехливе кодло?
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01.10.2020 12:26 Відповісти
ну комуняки или зе к етой кодле не при чем - кормят ету шаражкину конторку всем миром, вот только дядька трамп первым сказал нахер нахер
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01.10.2020 12:42 Відповісти
комуняки з китаю поставили до керівництва "вооз" комуняку-маріонетку з Африки. Ото й усього. І ця маріонетка приховувала масштаби та справжню небезпеку "ковід-у", що почав поширюватися з китаю.
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01.10.2020 12:57 Відповісти
у нас в конце октября, к 3му ноября последний срок - рыжий сказал.
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01.10.2020 13:04 Відповісти
К концу 2021 года она уже никому не будет нужна - все переболеют
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01.10.2020 13:27 Відповісти
Срака - це не частина тіла, це - дія. А повна срака- це комплекс дій.
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01.10.2020 13:40 Відповісти
А шо во второй половине 21г в уязвимой группе еще не все перемрут?
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01.10.2020 13:42 Відповісти
 
 