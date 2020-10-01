Якщо все буде гаразд, то вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні в другій половині 2021 р., - ВООЗ
Вакцина в Україні може бути доступна в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю "Суспільному".
"Всесвітня організація охорони здоров'я, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) та Коаліція за інновації щодо епідемічної готовності координують роботу щодо якнайшвидшого забезпечення країн вакциною. У нас є приблизно 156 економічних структур, тобто країн і підприємств, об’єднаних наміром спільної розробки, які поділяють намір зробити вакцини доступними. Сьогодні вони охоплюють 2/3 світового населення", - повідомив він.
Також Хабіхт повідомив, що нині є понад 200 експериментальних вакцин, які перебувають на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них уже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одна вакцина зараз розглядається. Тому насправді є 9 вакцин, які до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які можна буде почати вивчати.
"Отже, що ми можемо сказати: якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення", - повідомив він.
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Если все будет хорошо и клоуны вернутся в цирк, вакцина в Украине появится гораздо раньше!
22.07.2020 13:07
Если результаты будут успешными, то препарат начнут выпускать уже в начале следующего года.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-brazylyy-nachaly-testyrovat-na-liudiakh-kytaiskuiu-vaktsynu-ot-koronavyrusa-219966.html