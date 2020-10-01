Певного препарату, який би вилікував людей від COVID-19, немає, але є ті, які зменшують ймовірність смерті в 5 разів, - ВООЗ

Не існує певного єдиного препарату, який би вилікував людей від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю "Суспільному".

"Не існує певного єдиного препарату, який би нас вилікував. І немає жодного чудодійного препарату, який людина могла б приймати вдома у випадку легкого перебігу. Про що ми також дізналися під час спалаху COVID-19 – це про важливість кисневої терапії", - сказав Хабіхт.

За його словами, останні випробування зазначають, що деякі кортикостероїди, як-от дексаметазон, дають певний ефект, якщо застосовувати їх для пацієнтів, які вже на вентиляції.

"Це стосується дуже серйозних випадків у лікарнях, де забезпечується штучна вентиляція легенів. Результати показують, що використання цього препарату, перш за все, зменшує ймовірність настання смерті в 5 разів. Також необхідно пам'ятати про кисневу терапію, яка також зменшує ймовірність негативних результатів лікування", - зазначив Хабіхт.

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