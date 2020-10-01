Певного препарату, який би вилікував людей від COVID-19, немає, але є ті, які зменшують ймовірність смерті в 5 разів, - ВООЗ
Не існує певного єдиного препарату, який би вилікував людей від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю "Суспільному".
"Не існує певного єдиного препарату, який би нас вилікував. І немає жодного чудодійного препарату, який людина могла б приймати вдома у випадку легкого перебігу. Про що ми також дізналися під час спалаху COVID-19 – це про важливість кисневої терапії", - сказав Хабіхт.
За його словами, останні випробування зазначають, що деякі кортикостероїди, як-от дексаметазон, дають певний ефект, якщо застосовувати їх для пацієнтів, які вже на вентиляції.
"Це стосується дуже серйозних випадків у лікарнях, де забезпечується штучна вентиляція легенів. Результати показують, що використання цього препарату, перш за все, зменшує ймовірність настання смерті в 5 разів. Також необхідно пам'ятати про кисневу терапію, яка також зменшує ймовірність негативних результатів лікування", - зазначив Хабіхт.
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"негативных результатов лечения", а негативных результатов болезни?
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус».Якщо Ви проти інсинуацій і горою за правду створіть міжнародний трибунал в ООН і провести розслідування.
Ти, для початку, придурку, уясни хоча б таке - від Ковід ліків НЕ ІСНУЄ! Від слова ЗОВСІМ. А тепер попробуй подумати, яким чином на тому заробляє Гейтс? Хоча, тобі ж чіп він вживив і 5G мішає. Одним словом ПНАХ, дебіле.
А что вы не слышали про бактериологическое оружие массового паражения?, когда вирусы и бактерии уже давно культивируют и их давно используют в разных целях в том числе для уничтожения грызунов,или этот вирус на базаре в Ухани продавцы летучих мышей создали?, так почему они в природе не всречаются? Модет Covid-19 вообще не существует?.
И причем здесь 5 G, Озириус про это не писал , много не адекватных оскарблений и выдумок по отношению к собеседнику.
До речі, знаки запитання разом з комами чи крапками в твоєму тексті яку роль виконують? Це, щоб ніхто не догадався який ти ідіот?
Все идиоты и ни чего не понимают , должны соглашаться с гейтцом, соросом и подпевалами,потому что они самые умные.
Любая домозозяйка знает даже из школьного курса, что культивируются вирусы в научных целях уде давно с 60 годов, а вы думаете, всеидиоты и в школе ГО не проходили у нас пол страны медики, а вы умные, поэтому уменьшаете финансирование образования,что бы деньги шли на высокие % финансовой пирамды гос.долга разоряя страну , снимаете гос.заказ вирусологов и эпидемиологов,что бы быть на шару хозяевами,отрицаете плаквинил, как лекарство или не отрицаешь тогда ты заблудшая овечька но со соросятинским тупым но снобизмом.