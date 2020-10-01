Болгарія посилила умови в'їзду для громадян України, тепер необхідний негативний ПЛР-тест, - посольство

Рішенням Міністерства охорони здоров'я Болгарії посилено правила в'їзду в країну для громадян України. Відтепер в'їзд дозволений тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба посольства України в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я Болгарії з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в'їзд на територію Болгарії за наявності довідки, яка б показала негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

У зазначеному документі мають бути вказані особисті дані особи відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописано латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство