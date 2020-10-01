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Новини Коронавірус і карантин
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Болгарія посилила умови в'їзду для громадян України, тепер необхідний негативний ПЛР-тест, - посольство

Болгарія посилила умови в'їзду для громадян України, тепер необхідний негативний ПЛР-тест, - посольство

Рішенням Міністерства охорони здоров'я Болгарії посилено правила в'їзду в країну для громадян України. Відтепер в'їзд дозволений тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба посольства України в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я Болгарії з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в'їзд на територію Болгарії за наявності довідки, яка б показала негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

У зазначеному документі мають бути вказані особисті дані особи відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописано латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativ).

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Ешкин поц(уничтожает билет в Софию), а я только только собирался поп.равосливствовать то... ,
мммм, этот аромат сухих мощей... да с пивком то... эээ, рыба сушенная, а не куски бомжей, как кто-то подумал.
а поправосливствовать = отлить на стену собора Мертвохайповской духородицы
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01.10.2020 12:06 Відповісти
Не богохульствуй, безбожник.
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01.10.2020 12:12 Відповісти
это как бы зэк мне сказал - Незекохульствуй, непродырявленный безтатуировщик
божков было миллионы и все они как и Яхве - бородой по лбу не дало? вот и тут так же.
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01.10.2020 12:18 Відповісти
Хотел слетать в софию в конце месяца ведь у раяна цены просто песня, но увидел эту новость - перехотел. Спасибо зе-команде за то что сделала из граждан Украины - изгоями для цивилизованного мира
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01.10.2020 13:58 Відповісти
Забавно, что требуют надписи латиницей болгары, которые сами имеют кириллицу. Лично для меня вдвойне забавная новость, потому как я после визита в Болгарию привез ковид домой в Киев. Было 25 декабря, и пресловутый китаец еще не сьел эту мышь.
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01.10.2020 19:41 Відповісти
 
 