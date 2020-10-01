Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла
Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман, псевдо Упир, потребує допомоги в боротьбі зі смертельною хворобою - раком горла.
Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман на псевдо Упир, потребує вашої допомоги та підтримки у боротьбі зі смертельною хворобою - раком горла.
За Ігореве життя нині борються у Дніпропетровській обласний клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова. Стан кіборга важкий, говорити самостійно він не в змозі, бо з горла виведена трубка для дихання. Спілкується з оточуючими Ігор за допомогою блокнота.
Зараз конче потрібні гроші на хіміотерапію та операцію.
Ціна одного сеансу хімії коливається від 11 до 15 тисяч гривень. Операція ж обійдеться чоловіку у 240 тисяч гривень.
З огляду на це, ви прекрасно розумієте чому ми звертаємося по допомогу до небайдужих.
Чекаємо на вашу грошову допомогу на цю картку: 5167 8032 1615 1147.
Тільки разом ми можемо допомогти Ігорю виграти цей важкий бій", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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