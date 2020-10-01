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Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла

Ветерану 93-ї бригади,

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман, псевдо Упир, потребує допомоги в боротьбі зі смертельною хворобою - раком горла.

Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман на псевдо Упир, потребує вашої допомоги та підтримки у боротьбі зі смертельною хворобою - раком горла.

За Ігореве життя нині борються у Дніпропетровській обласний клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова. Стан кіборга важкий, говорити самостійно він не в змозі, бо з горла виведена трубка для дихання. Спілкується з оточуючими Ігор за допомогою блокнота.

Зараз конче потрібні гроші на хіміотерапію та операцію.

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Ціна одного сеансу хімії коливається від 11 до 15 тисяч гривень. Операція ж обійдеться чоловіку у 240 тисяч гривень.

З огляду на це, ви прекрасно розумієте чому ми звертаємося по допомогу до небайдужих.

Чекаємо на вашу грошову допомогу на цю картку: 5167 8032 1615 1147.

Тільки разом ми можемо допомогти Ігорю виграти цей важкий бій", - йдеться в повідомленні.

Ветерану 93-ї бригади, кіборгу Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла 01
Ветерану 93-ї бригади, кіборгу Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла 02

Автор: 

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01.10.2020 12:37 Відповісти
Можна
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01.10.2020 12:44 Відповісти
Электронный адрес кто кго указал. Можно и ссылкой.
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01.10.2020 14:22 Відповісти
В Україні пей-пал не працює.
Хіба що щось змінилося недавно.
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02.10.2020 07:14 Відповісти
+
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01.10.2020 12:41 Відповісти
+ Одужуй, Герою.
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01.10.2020 14:51 Відповісти
 
 