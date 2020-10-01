Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ

Мешканці Сиктивкара, яка народилася в Криму, відмовили у в'їзді до Грузії через те, що в її закордонному паспорті місцем народження зазначена Російська Федерація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "КомиИнформ".

Зазначається, що в Грузію сиктивкарка їхала відпочивати. На кордоні їй відмовили у в'їзді через те, що в її паспорті місцем народження зазначена Республіка Крим, Росія.

Жінка вирішила звернутися до суду з метою компенсації збитків, але їй відмовили в задоволенні позову.

Однією з причин відмови, як пояснили з суді, стало те, що вона сама під час подачі анкети в службу міграції власноруч вказала "Росія, Республіка Крим".

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