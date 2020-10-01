Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ
Мешканці Сиктивкара, яка народилася в Криму, відмовили у в'їзді до Грузії через те, що в її закордонному паспорті місцем народження зазначена Російська Федерація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "КомиИнформ".
Зазначається, що в Грузію сиктивкарка їхала відпочивати. На кордоні їй відмовили у в'їзді через те, що в її паспорті місцем народження зазначена Республіка Крим, Росія.
Жінка вирішила звернутися до суду з метою компенсації збитків, але їй відмовили в задоволенні позову.
Однією з причин відмови, як пояснили з суді, стало те, що вона сама під час подачі анкети в службу міграції власноруч вказала "Росія, Республіка Крим".
Топ коментарі
+45 ХОРТ
показати весь коментар01.10.2020 12:14 Відповісти Посилання
+37 Yuriy Smith
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+25 Серая Лиса
показати весь коментар01.10.2020 12:19 Відповісти Посилання
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ээээ, я просто астролох, Глобу учил, кстати прием, недорого, Крыжополь, от 1000 евро, при себе иметь паспорт и официальную бумагу - " я лох". Ворожба по губам - "пенисимантия", ворожба по созвездию п.здаболиум и на десерт ворожба на отфутболиум, угощение включено - чай Старичок и канхвета вкусная, Тузик))
У 2021-му році на обслуговування й забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити справді рекордну цифру - 1 266 800 000 (Один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот тисяч гривень).
Так їй і треба.