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Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ

Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ

Мешканці Сиктивкара, яка народилася в Криму, відмовили у в'їзді до Грузії через те, що в її закордонному паспорті місцем народження зазначена Російська Федерація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "КомиИнформ".

Зазначається, що в Грузію сиктивкарка їхала відпочивати. На кордоні їй відмовили у в'їзді через те, що в її паспорті місцем народження зазначена Республіка Крим, Росія.

Жінка вирішила звернутися до суду з метою компенсації збитків, але їй відмовили в задоволенні позову.

Однією з причин відмови, як пояснили з суді, стало те, що вона сама під час подачі анкети в службу міграції власноруч вказала "Росія, Республіка Крим".

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Автор: 

Грузія (1852) закордонний паспорт (185) Крим (14185) росія (65949)


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Топ коментарі
+45
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3435
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01.10.2020 12:14 Відповісти
+37
Тот случай когда "чужие" больше пекутся за интересы страны, чем "свои"(Факин например или Сучма и Сралчук)
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01.10.2020 12:16 Відповісти
+25
Если бы наш МИД занимался своей работой, и большинство стран поступали бы как Грузия, то Крым уже вернулся бы в Украину.
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01.10.2020 12:19 Відповісти
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Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3435
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01.10.2020 12:14 Відповісти
такие знаки нужно на всех дорогах поставить
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01.10.2020 12:47 Відповісти
смотрю, кацапье по всему миру чухандосят! и это ГУТ!!!
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01.10.2020 13:09 Відповісти
Тот случай когда "чужие" больше пекутся за интересы страны, чем "свои"(Факин например или Сучма и Сралчук)
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01.10.2020 12:16 Відповісти
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 4852
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01.10.2020 12:22 Відповісти
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 8754
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01.10.2020 12:34 Відповісти
В 2021 он будет обходиться уже в 1,3 млрд. грн.
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01.10.2020 12:43 Відповісти
Если доживет....
ээээ, я просто астролох, Глобу учил, кстати прием, недорого, Крыжополь, от 1000 евро, при себе иметь паспорт и официальную бумагу - " я лох". Ворожба по губам - "пенисимантия", ворожба по созвездию п.здаболиум и на десерт ворожба на отфутболиум, угощение включено - чай Старичок и канхвета вкусная, Тузик))
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01.10.2020 12:54 Відповісти
Один день утримання цього "паренька с запухшим, хриплым хлебалом" обійдеться 3 470 685,00 (три мільйони чотириста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень).


У 2021-му році на обслуговування й забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити справді рекордну цифру - 1 266 800 000 (Один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот тисяч гривень).
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01.10.2020 13:04 Відповісти
Понаїху послали по відомому адресу.
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01.10.2020 12:19 Відповісти
Если бы наш МИД занимался своей работой, и большинство стран поступали бы как Грузия, то Крым уже вернулся бы в Украину.
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01.10.2020 12:19 Відповісти
Марні сподівання.
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01.10.2020 12:27 Відповісти
Нелюстрований ЖОПОБЛОК лідирує від Харкова до Одеси..Скоро вони створять свою автономію,а гарант і служби безпеки цього не помітять..
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01.10.2020 12:50 Відповісти
А в Украину бы пустили...
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01.10.2020 12:20 Відповісти
файно!
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01.10.2020 12:20 Відповісти
Естественно, такого образования нет - "Россия, Республика Крым". Документы фальшивые.
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01.10.2020 12:20 Відповісти
Мелочь ,а приятно
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01.10.2020 12:21 Відповісти
тетке вядли єто мелочью показалось )))
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01.10.2020 12:37 Відповісти
ну, и славно
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01.10.2020 13:35 Відповісти
Если так будут воспринимать по всеми Миру, то это не такая уж и пелочь, пусть подобные дебылы "путенпамаги, расиявведи" думали головой о последствиях для своего будущего благополучия и своих детей
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01.10.2020 13:18 Відповісти
Сделали ватнику гадость, и у нас на сердце радость)))
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01.10.2020 12:28 Відповісти
почему гадость? получил ватник то, что заслужил
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01.10.2020 13:36 Відповісти
Так он гадость и заслужил)))
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01.10.2020 14:17 Відповісти
так как так если рашка официально владеет и тут же говорит что не имеет отношения..??не в наш же суд она жаловалась...?
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01.10.2020 12:32 Відповісти
и... легким движением руки паспорт превращается... в поддельный
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01.10.2020 12:37 Відповісти
В родной говени пущай отдыхает,тут те и камни с неба и вода по талонам,всё везде своё,родное,это родина твоя,нех..й шастать в те края
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01.10.2020 12:39 Відповісти
Уроженку Крыма, указавшую в загранпаспорте местом рождения Россию, не впустили в Грузию, - СМИ - Цензор.НЕТ 6742
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01.10.2020 12:41 Відповісти
ось вам і камні з неба )))
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01.10.2020 12:44 Відповісти
ага, шмара из Сыктывкара
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01.10.2020 13:11 Відповісти
Але ж яке стерво...
Так їй і треба.
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01.10.2020 12:48 Відповісти
Грузии респект!
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01.10.2020 12:50 Відповісти
Браво. Грузини ви кращі. Нашим потрібно вчитися. Хоча... Кому там вчитися.
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01.10.2020 12:54 Відповісти
Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4250
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01.10.2020 12:58 Відповісти
из Сыктывкара в Омске отдыхай! паскуда!!!
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01.10.2020 13:00 Відповісти
там! КРАСИВО!!!
Уродженку Криму, що зазначила в закордонному паспорті місцем народження Росію, не впустили до Грузії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3515
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01.10.2020 13:05 Відповісти
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01.10.2020 13:37 Відповісти
მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას
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01.10.2020 13:15 Відповісти
Героям Слава!
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01.10.2020 13:40 Відповісти
Грузины больше патриоты Украины, чем сами украинцы.
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01.10.2020 13:59 Відповісти
От якби й наша влада так відстоювала інтереси України , а не пхала у всі щєлі фокіних , єрмаків , кравчуків і сівох .
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01.10.2020 15:36 Відповісти
 
 