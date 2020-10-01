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Новини Коронавірус і карантин
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За гроші з Фонду боротьби з COVID-19 не придбали жодного апарату ШВЛ, - глава Рахункової палати Пацкан

За гроші з Фонду боротьби з COVID-19 не придбали жодного апарату ШВЛ, - глава Рахункової палати Пацкан

Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг і амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям.

Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з апаратами ШВЛ зараз проблема, оскільки тендери на їх закупівлю хоч і оголосили, але вони не відбулися.

"Оголошено було тендер на закупівлю 100 апаратів, строк поставки був до 30 жовтня. Перший тендер оголошено 16 липня, провели аукціон – мали до 15 вересня закупити 50 ШВЛів. На нього вийшли 6 учасників – лише 2 запропонували товари, які відповідали вимогам, але згодом виявилося, що перший постачальник не мав досвіду постачання відповідних товарів, а другий мав факти невиконання попередніх договорів. Зараз знову новий тендер. ШВЛи закуплялися в інший спосіб, не з ковідного фонду – і меценатами, і державні органи, в тому числі МВС, для себе закупляли. З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплено", - розповів Пацкан.

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Глава Рахункової палати також розповів, що в цілому з коронавірусного фонду станом на 24 вересня вже витратили 25 мільярдів гривень.

"Ковідний фонд становив 66 млрд грн, фактичних видатків вже є 25 млрд грн. На що пішли ці 25 млрд? 12,6 млрд грн – на будівництво доріг та амбулаторій, 9,2 млрд грн – виплати з безробіття, часткового безробіття, на дітей ФОП, страхові виплати та матеріальна допомога медикам, 2,8 млрд грн – доплата до зарплати МВС, МОЗ і виконавчої служби, 289 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту", - додав Пацкан.

Автор: 

держзакупівлі (384) карантин (18172) тендер (2418) Рахункова палата (284) Пацкан Валерій (99) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+52
Пётр Алексеевич, вы остановитесь наконец-то или нет???
За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 6165
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01.10.2020 12:28 Відповісти
+47
За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 176
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01.10.2020 12:37 Відповісти
+43
кто бы сомневался
оманский осёл пиарится на дорогах,но и это не помогает....
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01.10.2020 12:29 Відповісти
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й....й стыд Это ж еще нужно УМЕТЬ так налажать.
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01.10.2020 23:14 Відповісти
ето он хочет завлечь водителей,дорогами ,а ти друг ситцевий ,не задумивался о том ,прежде всего ,люди а потом все остальное ,так под руководством ермака,на дорогах ,бешенное разбазаривание бюджетних денег ,да зеля,,,,,,,
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02.10.2020 18:18 Відповісти
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