Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в ТКГ: "Потрібен день-два, щоб визначитися"

Дипломат і колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. За його словами, остаточне рішення він ухвалить за день-два.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна24".

"Мене запитують про це (про призначення спікером у ТКГ. - Ред.) щодня. І я все ще кажу, що мені потрібно кілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося, я вдячний голові української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію", - зазначив Лубківський.

Він також уточнив, що йому треба день-два, щоб визначитися. За його словами, щодо Донбасу всередині України має бути єдина консолідована позиція.

"Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, РНБО і, поза всяких сумнівів, Тристороння контактна група - українська делегація - не можуть розходитися у своїх оцінках. У нас має бути чіткий план і чітке бачення, як вирішувати питання відновлення територіальної цілісності. Ми маємо виходити з єдиної позиції, двозначностей бути не може. Якщо я прийму цю пропозицію, я буду рекомендувати колегам в українській делегації напрацювати український план... Ми маємо розуміти не тільки, які є "червоні лінії". Але і розуміти, яким чином ми будемо повертати Донбас", - додав Лубківський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спікером української делегації в ТКГ стане Маркіян Лубківський.

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