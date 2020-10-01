Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в ТКГ: "Потрібен день-два, щоб визначитися"
Дипломат і колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. За його словами, остаточне рішення він ухвалить за день-два.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна24".
"Мене запитують про це (про призначення спікером у ТКГ. - Ред.) щодня. І я все ще кажу, що мені потрібно кілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося, я вдячний голові української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію", - зазначив Лубківський.
Він також уточнив, що йому треба день-два, щоб визначитися. За його словами, щодо Донбасу всередині України має бути єдина консолідована позиція.
"Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, РНБО і, поза всяких сумнівів, Тристороння контактна група - українська делегація - не можуть розходитися у своїх оцінках. У нас має бути чіткий план і чітке бачення, як вирішувати питання відновлення територіальної цілісності. Ми маємо виходити з єдиної позиції, двозначностей бути не може. Якщо я прийму цю пропозицію, я буду рекомендувати колегам в українській делегації напрацювати український план... Ми маємо розуміти не тільки, які є "червоні лінії". Але і розуміти, яким чином ми будемо повертати Донбас", - додав Лубківський.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спікером української делегації в ТКГ стане Маркіян Лубківський.
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даже если ногу поднял то еще есть время подумать, а надо ли в его гавно ступать?
а Ярош все чистит? - ну ну ...
Назначьте к примеру Инцитата спикером. Инцитат, кто не знает, был любимым конём императора Калигулы, которого он сделал сенатором. Про Инцитата говорили что он был хорошим сенатором, так как не дал своему императору ни одного дурного совета.
ИМХО, это некий индикатор: если Лубкивський не согласится стать спикером нашей делегации в ТКГ, значит в нашей команде все скорее всего плохо.