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Новини
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Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в ТКГ: "Потрібен день-два, щоб визначитися"

Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в ТКГ:

Дипломат і колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. За його словами, остаточне рішення він ухвалить за день-два.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна24".

"Мене запитують про це (про призначення спікером у ТКГ. - Ред.) щодня. І я все ще кажу, що мені потрібно кілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося, я вдячний голові української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію", - зазначив Лубківський.

Він також уточнив, що йому треба день-два, щоб визначитися. За його словами, щодо Донбасу всередині України має бути єдина консолідована позиція.

"Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, РНБО і, поза всяких сумнівів, Тристороння контактна група - українська делегація - не можуть розходитися у своїх оцінках. У нас має бути чіткий план і чітке бачення, як вирішувати питання відновлення територіальної цілісності. Ми маємо виходити з єдиної позиції, двозначностей бути не може. Якщо я прийму цю пропозицію, я буду рекомендувати колегам в українській делегації напрацювати український план... Ми маємо розуміти не тільки, які є "червоні лінії". Але і розуміти, яким чином ми будемо повертати Донбас", - додав Лубківський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спікером української делегації в ТКГ стане Маркіян Лубківський.

Також читайте: Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура

Автор: 

Донбас (22357) Лубківський (14) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+7
Так пока Лубкивский будет думать - берите Яроша. Он согласен уже.
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01.10.2020 12:37 Відповісти
+4
Пока этот сопли жуёт, Яроша ставте он то точно хочет
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01.10.2020 12:41 Відповісти
+4
так лучше с умными потерять, чем с дураками найти
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01.10.2020 12:43 Відповісти
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Так пока Лубкивский будет думать - берите Яроша. Он согласен уже.
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01.10.2020 12:37 Відповісти
Яроша нужно ставить главой, а не этого !!!
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01.10.2020 12:46 Відповісти
Ярош - идиот к сожалению к тому же в жопу раненый.
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01.10.2020 12:53 Відповісти
Раненый, да еще дважды, у нас идиот Сэмэн..
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01.10.2020 13:07 Відповісти
То ты попутал его с Семенченко, кацап!
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01.10.2020 13:35 Відповісти
Кацап?
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01.10.2020 15:02 Відповісти
Не Ярош жид. У нього в групі тільки жиди й лишились. Він з жидами зараз хороводи водить. Бабла немає, впливу немає, все просрав і намагається про себе нагадати, хоч якось. Правий Сектор на нього хєр клав, бо цей поц залу#ою виявився звичайною.
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01.10.2020 15:15 Відповісти
Ярош во главе ТКГ - это взорвавшийся пердак у вовки.. и я не о кремлевском - тот вообще копыта откинет.
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01.10.2020 13:24 Відповісти
Предположим поставим Яроша!!!! Война из-за этого не прекратится,перемерия не будет, конфликт только разожжется с новой силой. Ярош конечно мужик и слово держит: помню он обещал мсить ополченцам за погибших побратимов из "Правого сектора" до последней капли крови. По факту будет следущее: снова война и куча трупов с обоих сторон: Порох и Турчинов скажут Ярошу спасибо, но матери, жены и дети сотен погибших солдат проклянут его до седьмого колена. В итоге вернемся к тому что есть сейчас, но военное Краснопольское кладбище в Днепре разрастется еще на пару гектаров.
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01.10.2020 14:14 Відповісти
Так ми ще і балувані, чи прохані?
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01.10.2020 12:40 Відповісти
так лучше с умными потерять, чем с дураками найти
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01.10.2020 12:43 Відповісти
Радше тверезо мислячі. Тому і думає чи ватро свою дипломатичну кар'єру вимазувати у зеленому лайні.
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01.10.2020 13:08 Відповісти
Пока этот сопли жуёт, Яроша ставте он то точно хочет
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01.10.2020 12:41 Відповісти
моцква мабуть не хоче.
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01.10.2020 12:43 Відповісти
Ярош, билецкий, корчинский, тягнибок - существуют на деньги ФСБ.
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01.10.2020 13:01 Відповісти
Ярош - не певен. Інші - 100%
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01.10.2020 13:50 Відповісти
Та такий самий, поц.
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01.10.2020 13:58 Відповісти
То что Порошенко заплатил Ярошу, чтобы он убивал украинских ментов на Майдане - это 100 процентов, свергая Яныка без проведения досрочных президентских выборов, Ярош и Порох работали всвязке - это тоже 100 процентов. Все было тщательно спланировано и профинансировано.
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01.10.2020 14:17 Відповісти
Не зв"язуйся з Сектою Недоумків, бо теж будеш обісраний як і вони.
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01.10.2020 12:45 Відповісти
Та вони жаждуть молодої кровушки.
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01.10.2020 12:46 Відповісти
на самом деле я понимаю человека.
даже если ногу поднял то еще есть время подумать, а надо ли в его гавно ступать?
а Ярош все чистит? - ну ну ...
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01.10.2020 12:47 Відповісти
Ой боже.... Сколько можно эти репризы херачить?
Назначьте к примеру Инцитата спикером. Инцитат, кто не знает, был любимым конём императора Калигулы, которого он сделал сенатором. Про Инцитата говорили что он был хорошим сенатором, так как не дал своему императору ни одного дурного совета.
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01.10.2020 12:48 Відповісти
надо было еще ******** зеленкой, выпускника мгимо волошина предложить...
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01.10.2020 12:54 Відповісти
Невже торгується?
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01.10.2020 13:00 Відповісти
Лубкивський - патриот. Но он профессиональный дипломат и понимает, что недопустимо выносить наружу споры, которые могут возникнуть внутри нашей делегации. Он не хочет озвучивать на людях общую позицию (принятую большинством в команде), с которой он не может согласиться.
ИМХО, это некий индикатор: если Лубкивський не согласится стать спикером нашей делегации в ТКГ, значит в нашей команде все скорее всего плохо.
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01.10.2020 14:33 Відповісти
Маркіяне, що ти будеш з тими виродками там речкати? Не ганьбись!
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01.10.2020 16:01 Відповісти
 
 