ПЛР-тест на COVID-19 з урахуванням якісних реагентів може коштувати приблизно 1000 грн, аж ніяк не 1500-2500 грн, які ми зараз спостерігаємо, - комерційний директор Synevo Скавронський

Тестування на коронавірус стає масовим явищем. До кінця року українці можуть залишити в лабораторіях майже 3 млрд грн

У серпні Київське обласне територіальне управління Антимонопольного комітету почало вивчати вартість тестів на коронавірус. Приводом став запит від одного з депутатів Київради, написав на своїй сторінці у Facebook глава регіонального управління АМКУ Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Бізнес.

"Наведена в зверненні інформація може свідчити про наявність у діях медичних лабораторій у Києві, постачальників і/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства. А саме – антиконкурентних узгоджених дій або зловживання монопольним становищем", – зазначив Хмельницький.

Поки АМКУ лише збирає інформацію, розповів чиновник. Всього АМКУ очікує відповіді від 41 лабораторії з Києва і області, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей.

Інтерес відомства видається виправданим. З кожним днем ​​в Україні зростає кількість тих, що заразилися коронавірусом. Сезон ГРВІ та схожість симптомів змушує українців масово звертатися до державних і приватних лабораторій, щоб підтвердити або спростувати наявність вірусу.

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Яким є ринок тестів на коронавірус і скільки вже заробили його учасники?

Поки АМКУ чекає відповіді, тестування йде повним ходом. Як лабораторії визначають його вартість – загадка. Ціни на ПЛР-тести, які показують наявність в організмі вірусу, можуть істотно відрізнятися залежно від того, хто їх робить.

Наприклад, у державній лабораторії тест можна зробити за 700 грн, приватні просять у середньому 1800 грн і більше за кожну додаткову послугу (виїзд додому, переклад довідки на іноземну мову, терміни отримання результатів, часто окремо рахують саму процедуру забору біоматеріалу та ін.).

Причина цього проста – попит на послугу зашкалює.

"Попри те, що приватні лабораторії підключилися до тестування населення, ринок ПЛР-тестів на COVID-19 залишається сильно недонасиченим. Попит на ПЛР-тести набагато перевищує пропозицію, і багато приватних лабораторій, які успішно користуються ажіотажним попитом і своєю ціновою політикою, просто знімають вершки", – пояснює комерційний директор Synevo Микола Скавронський.

В його компанії зараз роблять тільки ІФА-тести і тільки готуються до запуску ПЛР.

ПЛР-тест (полімеразна ланцюгова реакція) має високу чутливість і дозволяє виявити вірус навіть на ранніх стадіях захворювання. Такий тест дозволяє визначити РНК вірус SARS-CoV-2 в мазку зі слизової дихальних шляхів.

Метод ІФА (імуноферментний аналіз) дозволяє побачити реакцію імунної системи на вторгнення інфекції, а не сам вірус. Для цього потрібно здати аналіз крові. ІФА-тест дозволяє виявити три види антитіл (імуноглобулінів) до вірусу, які свідчать або про активну фазу, або про вже перенесене захворювання. Імуноглобуліни класу М (IgM) з'являються першими, їх можна виявити в крові з 5 дня від появи симптомів COVID – інфекції. IgM може свідчити про гостру стадію хвороби.

Імуноглобуліни класу А (IgА) з'являються, починаючи з 7-10 дня хвороби. Їхня наявність також свідчить про активну фазу хвороби. Імуноглобуліни класу G (IgG) починають визначатися в крові приблизно з 14-28 дня від моменту зараження і свідчать про те, що організм виробив імунітет до неї.

Оскільки вірус SARS-CoV-2 молодий, поки що немає достатньо даних щодо стійкості імунітету – невідомо, наскільки довго вироблені антитіла IgG зможуть захистити організм.

Ціна тестів на коронавірус залежить від пропозиції, помітили в коментарі Інтерфакс-Україна аналітики онлайн-хабу doc.ua. У міру того, як на ринку кількість реагентів збільшувалася, потужності лабораторій зростали, відповідно, вартість тестів знизилася приблизно на 15%.

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Вартість послуги в лабораторіях може ще більше знизитися – після запуску ПЛР-тестування в Synevo конкуренція стане жорсткішою і, прогнозує Скавронський, конкуренти змушені будуть знижувати ціни до економічно обумовленого рівня.

Ми поцікавилися в державному Центрі громадського здоров'я, якою має бути справедлива ціна ПЛР-тесту. "Питання поза компетенцією центру", – відповіли у пресслужбі ЦГЗ.

У МОЗ про справедливу вартість ПЛР-тесту також не говорять.

Скавронський із Synevo вважає, що ПЛР-тест на COVID-19 з урахуванням якісних реагентів, може коштувати приблизно 1000 грн. "Це ніяк не 1500-2500 грн, які ми зараз спостерігаємо в приватних лабораторіях", – каже він.









Ціна 600-700 грн за ПЛР-тест, яку пропонують маленькі лабораторії, на його думку, викликає побоювання в достовірності дослідження. "Хіба що це чиста благодійність, і про бізнес мови взагалі немає. Або ж компанія працює напівлегально", – коментує Скавронський.

Згідно зі статистичними даними, які є у вільному доступі на сайті Центру громадського здоров'я, близько 80% тестів на Covid-19 виконують державні лабораторії, 20% – приватні.

Такий розподіл часток справедливий і для ПЛР, і для ІФА-тестів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що зараз держава розглядає варіант, щоб залучити приватні лабораторії, які б на аутсорсі тестували українців за тією ж ціною, що і держлабораторії. "Це в три рази менше, ніж беруть приватні лабораторії, – каже Степанов. – Переговори ведуться давно... Це бізнес".

За оцінкою Скавронского, із початку пандемії населення в Україні витратило на тести 850 млн грн. З них на ПЛР-тести загалом – близько 650 млн грн, на ІФА-тести – близько 200 млн грн.

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В Україні загалом зробили майже 3,3 млн тестів на COVID-19, випливає зі статистики ЦГЗ. І якщо допустити, що кожен тест здала одна особа, то тестування на COVID-19 пройшло менше 8% населення України.

Ринок зростає. За місяць – із 20 серпня до 20 вересня – грошовий оборот тестів на COVID-19 склав близько 300 млн грн, з яких на ПЛР – 220 млн грн, на ІФА – 80 млн грн, каже Скавронський.

Хто ж знімає вершки? За даними сайту Центру громадського здоров'я, серед комерційних лабораторій станом на 23 вересня (найсвіжіші зведені дані) сім приватних медустанов роблять майже 70% всіх досліджень з ПЛР і 41% – з ІФА.

Якщо помножити кількість тестів на їхню базову вартість у кожній конкретній лабораторії, можна підрахувати їхню сукупну виручку за цю послугу. Лідирує з величезним відривом від конкурентів лабораторія "Діла".

З огляду на прогнози другої хвилі епідемії, а також очікуваний сезонний сплеск ГРВІ, можна також припустити, що попит на тестування на COVID-19 буде зростати, а відповідно і виручка лабораторій.

"За нашими оцінками, якщо епідемія COVID-19 продовжить набирати обертів, у 2021 році обсяг ринку тестів на COVID-19 може скласти до 3-3,5 млрд грн", – робить висновок Скавронський.

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LIGA.net розіслала запити про вартість тестів і частку ринку до 7 найпопулярніших у гугл-видачі лабораторій: Dila, ДНК, Medlab, Medis, Сінево, Verde, СSD. Прокоментували ситуацію тільки в Synevo.

За словами Хмельницького, комітет також очікує даних від учасників ринку і тільки після цього зможе почати розслідування. Коли це станеться – невідомо. Чіткого дедлайну Хмельницький не озвучив, обмежившись фразою "початок жовтня".