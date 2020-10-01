Найманці РФ застосували гранатомет у районі Станиці Луганської, бойових втрат немає, - Міноборони
Станом на 12:00 противник один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
"Після опівночі на луганському напрямку в районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.
"Наші мужні воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресслужбі Міноборони.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, одного українського воїна було поранено.
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Игорь Монахов #368908
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