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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ застосували гранатомет у районі Станиці Луганської, бойових втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ застосували гранатомет у районі Станиці Луганської, бойових втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:00 противник один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Після опівночі на луганському напрямку в районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат унаслідок обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.

"Наші мужні воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресслужбі Міноборони.

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Як повідомлялося раніше, за минулу добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, одного українського воїна було поранено.

Автор: 

Міноборони (7465) обстріл (29063) Донбас (22357)


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хм.. "нет потерь - нет и нарушения тишины..." - золотая коллекция маразма-цитат генштаба.
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01.10.2020 13:15 Відповісти
Вывсервете , а еврей ЗЕ видит мир в глазах убийци .
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01.10.2020 13:19 Відповісти
"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.Источник: https://censor.net/ru/n3222270 и как реагировали
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01.10.2020 13:19 Відповісти
Мы опять мужественно не поддались на провокации
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01.10.2020 13:32 Відповісти
боевых потерь нет. а небоевые объяснять надо так: "Боец высоко подпрыгнул и случайно поймал пулю в голову"
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01.10.2020 14:12 Відповісти
 
 