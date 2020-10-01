Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?"
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук розповів подробиці звільнення його скандального ексзаступника Вітольда Фокіна.
Про це пише ТСН із посиланням на заяву Кравчука, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що він виправдав слова Фокіна про те, що нібито немає війни між Україною і Росією, "тривалою відсутністю в інформаційно-політичному просторі". Також Кравчук припускає, що він міг зробити скандальну заяву на емоціях. Водночас називає його "досвідченою і сумлінною" людиною.
"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він має сам визначитися зі своєю позицією, як бути далі. Ми не робили якихось звинувачень і не висували радикальних пропозицій. Але точно сказали, що Вітольд Павлович має сам визначити свої подальші дії, своє перебування в делегації. Президент видав указ про його виведення з числа членів делегації і звільнив з посади глави делегації", - заявив Кравчук. - Коли йдеться про людину, тим більше про людину з такою біографією, за всієї складності будь-якого питання треба залишатися людиною".
При цьому Кравчук заявив, що до призначення Фокіна про його позицію не знали: "Хто її міг знати (його позицію), якщо він ніде не брав участі в таких політичних дебатах? Ви його що бачили десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли або не могли".
Також він зазначив, що питання заміни Фокіна поки не обговорювалося. Кравчук не впевнений, що це треба робити прямо зараз, але обіцяє за потреби брати активну участь у призначенні.
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"длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве"...
а где нет доступа к информпространству? правильно - в дурке.. в палате для особо буйных...
именно оттуда зеленский-ермак-кравчук и "позвали" фокина.. сразу как сосна-машка отработала назначение деда...
Своїх мізків нема, живуть тим, що тєлєвізор скаже.
Назначать человека на ответственные переговоры, не выяснив его личной позиции и проведя инструктаж под роспись о допустимых границах!
Это каким же мудаком надо быть в подборе кадров!
- Колебался, вместе с линией.
то есть понятия ,,собеседование,, перед принятием на работу нету на олимпе?
взяли по объявлению деда(или через постель, кухню), а он дедпобед оказался...
****!!! как такие дебилы во власть проходят???
Тобто любого дебіла можна призначити на самц найвищу державну посаду, а потім заявити , що про його дебілізм ми нічого не знали. Це дурдом, а не державні інституції з таким керівництвом.
что там было непонятно?
Заинтересовались лишь после скандальных (провокационных) заявлений!
Феерические зелёные ИДИОТЫ !!!
і всьо!
Росії
шо не ясно?
Шо неясно?
Ущльопки довбануті....
Я распознаю коллаборанта через 10 секунд общения!!! А они не знали.
А уже с самого начала назначения сколько прошло времени? Вам вся страна кричала:
уберите мудака!
смешно кстати когда жен. позвонила в Грузию шо едут танки на эшелонах = припаяли "ызмена уродине", вот это жесть.
А тут я х.з. - Факин может типо и присягал, но совку, так шо он не предатель или изменник. Кстати, чет не пойму различия между словами этими.
«Тактична ядерна зброя (артилерійські снаряди, зокрема), України, не ПІДПАДАЛИ під дію Договору про нерозповсюдження/Будапештського Меморандуму.
Ви, це ЗНАЛИ.
Чому ви її віддали ?»»
"Кравчук оправдал ....... и заверил, что никто не знал о его позиции до .... : "Вы его видели где-то на телешоу ...."
І цей пень ще строїть із себе якогось мудреця! Деменція мізки вижерла.
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1311287869307326464 23 ч
Фокіна неможливо забрати ні з мінської переговорної групи, ні з зовнішньої політики України. Бо самого Фокіна не існує. Справжнє ім'я Фокіна - Зеленський
https://twitter.com/i/status/1311287869307326464
Обоих на каштан.
"При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали"
НЕ знали, но НАЗНАЧИЛИ.
Это всё, что вам нужно знать про Зеленского.