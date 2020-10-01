Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?"

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук розповів подробиці звільнення його скандального ексзаступника Вітольда Фокіна.

Про це пише ТСН із посиланням на заяву Кравчука, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він виправдав слова Фокіна про те, що нібито немає війни між Україною і Росією, "тривалою відсутністю в інформаційно-політичному просторі". Також Кравчук припускає, що він міг зробити скандальну заяву на емоціях. Водночас називає його "досвідченою і сумлінною" людиною.

"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він має сам визначитися зі своєю позицією, як бути далі. Ми не робили якихось звинувачень і не висували радикальних пропозицій. Але точно сказали, що Вітольд Павлович має сам визначити свої подальші дії, своє перебування в делегації. Президент видав указ про його виведення з числа членів делегації і звільнив з посади глави делегації", - заявив Кравчук. - Коли йдеться про людину, тим більше про людину з такою біографією, за всієї складності будь-якого питання треба залишатися людиною".

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При цьому Кравчук заявив, що до призначення Фокіна про його позицію не знали: "Хто її міг знати (його позицію), якщо він ніде не брав участі в таких політичних дебатах? Ви його що бачили десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли або не могли".

Також він зазначив, що питання заміни Фокіна поки не обговорювалося. Кравчук не впевнений, що це треба робити прямо зараз, але обіцяє за потреби брати активну участь у призначенні.