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Новини
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Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?"

Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ:

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук розповів подробиці звільнення його скандального ексзаступника Вітольда Фокіна.

Про це пише ТСН із посиланням на заяву Кравчука, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він виправдав слова Фокіна про те, що нібито немає війни між Україною і Росією, "тривалою відсутністю в інформаційно-політичному просторі". Також Кравчук припускає, що він міг зробити скандальну заяву на емоціях. Водночас називає його "досвідченою і сумлінною" людиною.

"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він має сам визначитися зі своєю позицією, як бути далі. Ми не робили якихось звинувачень і не висували радикальних пропозицій. Але точно сказали, що Вітольд Павлович має сам визначити свої подальші дії, своє перебування в делегації. Президент видав указ про його виведення з числа членів делегації і звільнив з посади глави делегації", - заявив Кравчук. - Коли йдеться про людину, тим більше про людину з такою біографією, за всієї складності будь-якого питання треба залишатися людиною".

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При цьому Кравчук заявив, що до призначення Фокіна про його позицію не знали: "Хто її міг знати (його позицію), якщо він ніде не брав участі в таких політичних дебатах? Ви його що бачили десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли або не могли".

Також він зазначив, що питання заміни Фокіна поки не обговорювалося. Кравчук не впевнений, що це треба робити прямо зараз, але обіцяє за потреби брати активну участь у призначенні.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+40
Он у тебя, **** СДПУ(о)шная, премьером работал. Расскажи, что вы только месяц назад познакомились и ты просто не знал!
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01.10.2020 13:26 Відповісти
+27
два старых маразматика совкодрочеры
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01.10.2020 13:25 Відповісти
+25
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 7432
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01.10.2020 13:28 Відповісти
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01.10.2020 13:25 Відповісти
кравчук же правду сказал!
"длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве"...

а где нет доступа к информпространству? правильно - в дурке.. в палате для особо буйных...
именно оттуда зеленский-ермак-кравчук и "позвали" фокина.. сразу как сосна-машка отработала назначение деда...
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01.10.2020 13:28 Відповісти
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 7283
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01.10.2020 14:45 Відповісти
А що їм дорікати?
Своїх мізків нема, живуть тим, що тєлєвізор скаже.
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01.10.2020 15:15 Відповісти
Оно не свисти, у него из пасти льется дерьмо, дедушка старый, ему все равно.
Назначать человека на ответственные переговоры, не выяснив его личной позиции и проведя инструктаж под роспись о допустимых границах!
Это каким же мудаком надо быть в подборе кадров!
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01.10.2020 13:49 Відповісти
ще весною стало видно, що кадри у зелепухів закінчилися - тепер підбирають по смітниках хто здуру попадеться
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01.10.2020 14:24 Відповісти
В нихз самого початку не було кадрової політики, просто набір багна та клованів, за малим винятком.
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01.10.2020 15:25 Відповісти
призначення совкодрочера і простофілі фоки не випадкове, хитрожопа ****-кравчучка його вустами протоптував собі чергову стежину "між краплями" до гарантії власного спокою між ху.йлом і кловуном. і хоч номер не пройшов, кілька балів таки зароблено.
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01.10.2020 16:16 Відповісти
два старых маразматика совкодрочеры
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01.10.2020 13:25 Відповісти
никто не знал? а спрашивать до того - это для слабаков?
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01.10.2020 13:26 Відповісти
Я це читаю, і ще більше переконуюся, що Маша Фокіна в цій історії найчесніша. Призначення пана Вітольда її заслуга.
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01.10.2020 13:34 Відповісти
теперь зеленского нечего винить, что лишь звёзд тв подтягивает лифтом - вот фокин, человек не из телевизора и в шоу не участвовал, а зеленский его назначил
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01.10.2020 14:39 Відповісти
разве идиотов можно в чем-то винить?
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01.10.2020 14:48 Відповісти
Он у тебя, **** СДПУ(о)шная, премьером работал. Расскажи, что вы только месяц назад познакомились и ты просто не знал!
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01.10.2020 13:26 Відповісти
Мало того, за словами кравчучки у попередніх інтервью він особисто зазначав, що до призначення вітольдика заст. голови ТКГ вони спілкувалися удвох майже шість годин. Так що бреше старий лис як завжди.
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01.10.2020 13:48 Відповісти
Він зробив вид, що забув про те, що казав в тих інтерв'ю. Він много чого ще буде "забувати", щоб прошмигнути між крапельками
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01.10.2020 18:40 Відповісти
шапито-шоу...
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01.10.2020 13:27 Відповісти
если он не знает что в стране происходит то он дебил, как и тот кто его поставил на важные переговоры
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01.10.2020 13:27 Відповісти
Ні, "тот кто его поставил на важные переговоры" - це злочинець
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01.10.2020 18:42 Відповісти
Зеленский брехун, но кравчучка его перебрехал.
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01.10.2020 13:27 Відповісти
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 7432
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01.10.2020 13:28 Відповісти
Говори, Леонид Макарыч, говори, рейтинг зеленского очень нуждается в твоих словах!
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01.10.2020 13:29 Відповісти
никто не знал о его позиции /купили кота в мешке. Но виновато телешоу.
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01.10.2020 13:29 Відповісти
- Скажите, Леонид Макарович, вы колебались в линии партии?
- Колебался, вместе с линией.
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01.10.2020 13:30 Відповісти
А тіпа ти не такий самий? І главзебіл ваш...
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01.10.2020 13:30 Відповісти
и шо - таки не принято при назначении на подобные должности спрашивать о позиции члена? может, и в сбу можно так нанимать, и в всу?...
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01.10.2020 13:31 Відповісти
яка там позиція члена? - ліва штаніна.
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01.10.2020 14:32 Відповісти
Шоу
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01.10.2020 13:31 Відповісти
ты чо? дебил? и это старое, тупое правило нами? не удивительно до чего мы до катились...
то есть понятия ,,собеседование,, перед принятием на работу нету на олимпе?
взяли по объявлению деда(или через постель, кухню), а он дедпобед оказался...
****!!! как такие дебилы во власть проходят???
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01.10.2020 13:32 Відповісти
через огромные щели внучки и Ермака
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01.10.2020 13:43 Відповісти
Назначте в ТКГ бомжа Кузю со свалки. Мы тоже не знаем его позиции. А може Кузя й патриот! От.
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01.10.2020 13:32 Відповісти
ети две трухлятины кравчучок и факин замахали уже - де санепидемстанция?
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01.10.2020 13:32 Відповісти
Там должен поработать подотдел очистки.
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01.10.2020 16:07 Відповісти
про какую биографию говорит кравчукча? биографию вороватого комуняки? переписывающего на свои фирмы газовые скважины в свою бытность премьером? в таком объеме, что даже внучкам на ботокс и жизнь в США хватает!
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01.10.2020 13:34 Відповісти
"...При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали..."

Тобто любого дебіла можна призначити на самц найвищу державну посаду, а потім заявити , що про його дебілізм ми нічого не знали. Це дурдом, а не державні інституції з таким керівництвом.
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01.10.2020 13:34 Відповісти
Ну да. Все строго по кварталу і трускавецьким універсітетам. Хіба могло бути інакше?
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01.10.2020 13:49 Відповісти
интервью с гордоном еще в 2016 году было.
что там было непонятно?
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01.10.2020 13:35 Відповісти
это что, оправдание такому назначению, что не знали кого назначают? совсем подурели
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01.10.2020 13:36 Відповісти
Короче, до назначения позицией Фокина у самого Фокина никто не интересовался!?
Заинтересовались лишь после скандальных (провокационных) заявлений!
Феерические зелёные ИДИОТЫ !!!
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01.10.2020 13:37 Відповісти
Кравчучка, пользуйся поисковиками и все найдешь за 5 сек. Не видел он, детский, лять, сад.
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01.10.2020 13:38 Відповісти
"Опытный" человек мог "сделать заявления на эмоциях".... Еще один дебил кгб-шный несет что попало!
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01.10.2020 13:38 Відповісти
ви бачили в нього білий хрест зрадника до цього?
і всьо!
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01.10.2020 13:38 Відповісти
Прямо там...Цей виродок факін вже розповідав про громадянську війну на 112, здається.
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01.10.2020 13:39 Відповісти
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 2488
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01.10.2020 13:42 Відповісти
так вони ж були громадянами!
Росії
шо не ясно?
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01.10.2020 13:43 Відповісти
Потому, что граждане россии воюют с гражданами Украиньі.
Шо неясно?
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01.10.2020 13:52 Відповісти
бігав тут колись москалик, то він вважає, що між нами відбувається громадянська війна, бо ми один народ.
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01.10.2020 13:57 Відповісти
Давненько такої морочної бредятіни не читав. То, що в зелених мізків, як у вокзальному біляші м"яса - то відомо, але невже у дурдомц вже рік "день відкритих дверей".
Ущльопки довбануті....
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01.10.2020 13:40 Відповісти
За дивним збігом, жодного патріота туди не призначили.
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01.10.2020 13:40 Відповісти
Та мінськ взагалі не про Україну. Це про новоросію - буде чи не буде. Не треба це забувати.
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01.10.2020 14:13 Відповісти
мабудь (тай не мабудь!!) тому, що там точно відома проукраїнська позиція кожного...(та й онучок губорозкатаних не в кожного назбирається, яка знайома))) (скажемо так) з "самим" ермаком ))))
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01.10.2020 14:28 Відповісти
Не знали? Ну и юмористы...
Я распознаю коллаборанта через 10 секунд общения!!! А они не знали.
А уже с самого начала назначения сколько прошло времени? Вам вся страна кричала:
уберите мудака!
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01.10.2020 13:40 Відповісти
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 124
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01.10.2020 13:40 Відповісти
засмерділо.
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01.10.2020 13:43 Відповісти
о б*же... этот пердун не скрывается, а оправдывает предателя, хотя - присягали ли они?

смешно кстати когда жен. позвонила в Грузию шо едут танки на эшелонах = припаяли "ызмена уродине", вот это жесть.
А тут я х.з. - Факин может типо и присягал, но совку, так шо он не предатель или изменник. Кстати, чет не пойму различия между словами этими.
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01.10.2020 13:41 Відповісти
Люди, хто буде на телешоу за участю Кравчука, задайте йому питання:
«Тактична ядерна зброя (артилерійські снаряди, зокрема), України, не ПІДПАДАЛИ під дію Договору про нерозповсюдження/Будапештського Меморандуму.
Ви, це ЗНАЛИ.
Чому ви її віддали ?»»
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01.10.2020 13:41 Відповісти
зе дно
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01.10.2020 13:43 Відповісти
не забывайте, что эти люди и Кравчук и Фокин и еще куча нечисти были при власти - вот такие какие они есть, прокацапские, недалекоглядные, продажные.... Очень хорошо помню 90-е ... ни пенсий ..ни зарплат... и Украина "на игле" у рассии...
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01.10.2020 13:44 Відповісти
Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?" - Цензор.НЕТ 9214
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01.10.2020 13:44 Відповісти
Фокин -гражданин Украины! И никто не имеет право затыкать ему рот!У нас демократия или охлократия?Демократия подразумевает право иметь своё мнение,а большинство решает учесть его мнение или нет голосованием.Фокин был в ТКГ никто.Как и Сивохо.Однако оголтелые сожрали.Даже старыми костями не подавились.
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01.10.2020 13:45 Відповісти
Фокин был представителем государства и он должен был отстаивать государственные интересы, а если он не согласен то нечего было лезть в ТКГ!
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Готов принимать активное участие в назначении?ох уж эта внучка Фокина...
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01.10.2020 13:45 Відповісти
Странно. Люди, когда на любую работу устраиваются, проходят собеседование. Но у этой идиотской власти все не как у людей. Чем они руководствовались, назначая старого совкового маразматика на эту должность? Рекомендациями внучки?
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01.10.2020 13:47 Відповісти
такі керуни будуть до тих пір поки вони будуть призначатися чере ....зду онучки, дочки, жінки або через чиєсь ...чко
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01.10.2020 13:48 Відповісти
а я сразу подумал что он про Зеленского как то прочитал между слов

"Кравчук оправдал ....... и заверил, что никто не знал о его позиции до .... : "Вы его видели где-то на телешоу ...."
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01.10.2020 13:57 Відповісти
Фокин - мерзавец, Кравчук - маразматик, Ермак - предатель, Тищенко - три в одном, внучка - рабочая, жучка - бешеная, в раде сосны, фашисты (некачественные дети), клоуны, вышибалы, бл.дуны, а Буба - ни-при-чем.
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01.10.2020 14:02 Відповісти
Пусть Кравчук повторит 1991 год и развалит рашку))) Тогда реабилитируется.
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Кравчук брехуном був,брехуном і помре. але головне що зеленський підбирає таких же в свою команду.
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 9196
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01.10.2020 14:05 Відповісти
"Лучше сдать в клинику для опытов" (с). Реально больше толку, чем тратиться на туалетную бумагу. Опять нас..ут.
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01.10.2020 14:09 Відповісти
И с целью экономии - использованной.
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01.10.2020 16:09 Відповісти
Когда речь идет об Украине , то человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса остался мерзавцем по отношению к стране ,со стола которого он кушает хлеб ...оправдывающий мерзавца ,сам таков и есть
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01.10.2020 14:06 Відповісти
Це якийсь *ць. Тобто можна призначити когось в таку місію не спитавши, що воно думає про суть справи? *ь, і це наша "еліта"!!!! А що тоді важливо? Хто кого трахає?
І цей пень ще строїть із себе якогось мудреця! Деменція мізки вижерла.
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 2410
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01.10.2020 14:25 Відповісти
Цей графік треба на бігборди до виборів. " ЗЕ - це круте піке"
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01.10.2020 18:56 Відповісти
драстути... мало того что на супер важные переговоры не должны назначать внучки-жучки через... знакомство с бонзами, так еще и поинтересоваться "личным мнением" еще до назначения - ваше нереально тяжело??? его туда позвали в домино играть??? или таки отставать интересы воюющей Украины ...
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01.10.2020 14:33 Відповісти
Интересны собственные позиции Кравчука.. А то то оно сейчас уверенно сливает Фокина.. а само душой с ним солидарен. Тот по простоте что думал то и говорил. Вот хотелось бы что бы и Кравчук под запись, под роспись озвучил все "свои" суждения и "мысли" от и до, до последней запятой и точки. А то оно ж хитрое сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Так и бегает между каплями дождя не намокнув.. ну чисто Микоян. из далекого прошлого.
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01.10.2020 14:43 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1311287869307326464 23 ч

Фокіна неможливо забрати ні з мінської переговорної групи, ні з зовнішньої політики України. Бо самого Фокіна не існує. Справжнє ім'я Фокіна - Зеленський
https://twitter.com/i/status/1311287869307326464
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01.10.2020 15:06 Відповісти
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 3209
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01.10.2020 15:07 Відповісти
Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?" - Цензор.НЕТ 1264
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01.10.2020 15:09 Відповісти
Один педофил и маразматик защищает другого.

Обоих на каштан.
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01.10.2020 15:19 Відповісти
Мы его с помойки подобрали, отмыли, а он нам фигвамы рисует.
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01.10.2020 15:20 Відповісти
Короче,если не випендривался на телешоу... Кравчук самий первий хто должен за уничтожение Украины отвечать
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01.10.2020 15:26 Відповісти
Бобі дали підсрачника.Тепер Біба на черзі.
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01.10.2020 15:31 Відповісти
гнида білобриса, краще удавись комуняцьке падло!
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01.10.2020 16:00 Відповісти
Хто вже говорив та тільки не кравчук ,саме завдяки цьому колишньому головному ідеологу КПУ а потім горе президентом ,Україна з промислово розвинутої , перетворилась на кримінально олігахічний заповідник.
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01.10.2020 16:04 Відповісти
Один совковый выпердок-оправдывает другого....
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01.10.2020 16:08 Відповісти
кравчукча, хлебало закрой .тебя, говно никто не котирует, ты политический труп.
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01.10.2020 16:10 Відповісти
Может хватит трепаться и трепыхаться, чего тебе на финише жизни не хватает?
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01.10.2020 16:15 Відповісти
ПЕСЕЦ !!!
"При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали"
НЕ знали, но НАЗНАЧИЛИ.
Это всё, что вам нужно знать про Зеленского.
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01.10.2020 16:56 Відповісти
Да фокин опытный вор и предатель Украины!! И навровал у государства столько, что хватает и его бездельникам внукам жить на широкую ногу в США!! Когда уже перестанут в ТКГ приглашать разного рода пида...расов коммунистов типа фокина , кравчука, кучму, ермака и прочую пророссийскую сволочь!!
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01.10.2020 17:02 Відповісти
 
 