Перший веломаршрут протяжністю понад 45 км з'явився в Чорнобильській зоні, - ДАЗО

Державне агентство України з управління зоною відчуження та профільними підприємствами сфери управління Агентства розробило і затвердило перший веломаршрут, який пролягатиме територією Зони відчуження.

Про це йдеться на сторінці Агентства в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загальна протяжність маршруту, який пролягає від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище досягає понад 45 кілометрів.

Під час розробки веломаршруту Державне підприємство "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" разом із представниками спортивної та туристичної велоспільноти України провело технічні проїзди веломаршрутом, щоб зафіксувати усі функціональні та топографічні особливості.

"Ми сподіваємося, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського Заповідника. Зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю", – наголошує заступник Голови ДАЗВ Максим Шевчук.

"Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту", – повідомляє помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

Для зупинок у мальовничих куточках уже розпочато облаштування спеціальних місць. Роботи з удосконалення та покращення велотреку для комфорту відвідувачів зони відчуження продовжуються.

Окрім того, перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП "Екоцентр", контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не будуть перевищені.