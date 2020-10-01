УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12406 відвідувачів онлайн
Новини
1 785 11

Перший веломаршрут протяжністю понад 45 км з'явився в Чорнобильській зоні, - ДАЗО

Державне агентство України з управління зоною відчуження та профільними підприємствами сфери управління Агентства розробило і затвердило перший веломаршрут, який пролягатиме територією Зони відчуження.

Про це йдеться на сторінці Агентства в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загальна протяжність маршруту, який пролягає від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище досягає понад 45 кілометрів.

Під час розробки веломаршруту Державне підприємство "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" разом із представниками спортивної та туристичної велоспільноти України провело технічні проїзди веломаршрутом, щоб зафіксувати усі функціональні та топографічні особливості.

"Ми сподіваємося, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського Заповідника. Зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю", – наголошує заступник Голови ДАЗВ Максим Шевчук.

"Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту", – повідомляє помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

Для зупинок у мальовничих куточках уже розпочато облаштування спеціальних місць. Роботи з удосконалення та покращення велотреку для комфорту відвідувачів зони відчуження продовжуються.

Окрім того, перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП "Екоцентр", контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не будуть перевищені.

Автор: 

велосипед (121) Чорнобиль (398) велосипедисти (122) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
"Горячие" частицы топлива не видны глазу. При попадании в горло, уходят или в легкие или в ЖКТ и остаются там навсегда. Велотурист, который заболеет раком через пять лет после "прогулки" в Зоне, будет чесать репу даже не понимая что он просто дурак. Но и это не главное, частицы топлива могут быть занесены в дом (автобус, город и т.п.) на одежде, и человек вдохнувший и не бывший в Зоне, тоже заболеет. Именно из-за частиц в СССР было категорически запрещено выезжать из Зоны в "грязной" одежде и обуви. Поэтому вы, "сталкеры" хреновы, не удивляйтесь если через пять - десять лет ваши родственники и еще хуже - ваши дети заболеют страшной болезнью, вы её принесли домой добровольно, причем при этом отдавая деньги торгашам.
показати весь коментар
01.10.2020 13:41 Відповісти
+3
с рекламным биг бордом - "Не хотите ли засветиться?"
показати весь коментар
01.10.2020 13:41 Відповісти
+1
Это теперь придурки, которые без масок, грязные и потные рвут пассажирам общественного транспорта одежду своими грязными лисапетами, будут ещё и трусить в нем радионуклидами?
Це перемена!
показати весь коментар
01.10.2020 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если зима позволит,то можно и лыжный маршрут.Чтобы не было пожаров, в зону надо запустить овец,но тогда разрешить коммерческий отстрел волков.Этим тварям вымирание не грозит.А овцы- хорошие триммеры.
показати весь коментар
01.10.2020 13:35 Відповісти
радиация потом на раме..***** в клипсах который на сузуки джими. ездил туда ахаххахх
показати весь коментар
01.10.2020 13:41 Відповісти
"Горячие" частицы топлива не видны глазу. При попадании в горло, уходят или в легкие или в ЖКТ и остаются там навсегда. Велотурист, который заболеет раком через пять лет после "прогулки" в Зоне, будет чесать репу даже не понимая что он просто дурак. Но и это не главное, частицы топлива могут быть занесены в дом (автобус, город и т.п.) на одежде, и человек вдохнувший и не бывший в Зоне, тоже заболеет. Именно из-за частиц в СССР было категорически запрещено выезжать из Зоны в "грязной" одежде и обуви. Поэтому вы, "сталкеры" хреновы, не удивляйтесь если через пять - десять лет ваши родственники и еще хуже - ваши дети заболеют страшной болезнью, вы её принесли домой добровольно, причем при этом отдавая деньги торгашам.
показати весь коментар
01.10.2020 13:41 Відповісти
с рекламным биг бордом - "Не хотите ли засветиться?"
показати весь коментар
01.10.2020 13:41 Відповісти
Это теперь придурки, которые без масок, грязные и потные рвут пассажирам общественного транспорта одежду своими грязными лисапетами, будут ещё и трусить в нем радионуклидами?
Це перемена!
показати весь коментар
01.10.2020 13:43 Відповісти
президент голобородько на велике прямо в 4 реактор уезжает, называется маршрут мечты "пуща водица-4 реактор ЧАЭС" и таким маршрутом велопробег для опзж да и много для кого
показати весь коментар
01.10.2020 13:44 Відповісти
велоЗЕПЕДа во главе пробега запустить!
показати весь коментар
01.10.2020 13:47 Відповісти
МШ там ещё в 14 году колесил, то есть, до того, как это стало мейнстримом.)
показати весь коментар
01.10.2020 13:58 Відповісти
клас! тепер треба дочекатися коли туроператори реалізують і вперед! там дуже цікаво, а на велосипеді взагалі бімба
показати весь коментар
01.10.2020 14:14 Відповісти
"Живописные уголки" Чернобыля!!! Это жесть! Живописнее, чем в Чернобыле, просто не бывает. Стояла тихая варфоломеевская ночь...
показати весь коментар
01.10.2020 14:57 Відповісти
Поки розпадуться всі радіоактивні речовини треба чекати років500.Куди ви лізете, суіцидники?!
показати весь коментар
01.10.2020 15:30 Відповісти
 
 