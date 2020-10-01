Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави

Білорусь вважає недружніми висловлювання з боку офіційних осіб України щодо ситуації в РБ. Також у Білорусі звинуватили Україну у втручанні у внутрішні справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні, опублікованій у Facebook.

Так, повідомляється, що 1 жовтня відбулася зустріч представника посольства Республіки Білорусь в Україні в Другому територіальному Департаменті МЗС України.

"Українській стороні доведено, що Білорусь завжди була і залишається прихильна добросусідству і ніколи не допускала і не допустить втручання у внутрішньополітичні процеси України, не ставила під сумнів суверенне право українського народу самостійно визначати шлях свого розвитку. Ця позиція є для Республіки Білорусь принциповою і не раз підтверджувалася в критичні для України періоди.

Особливу увагу звернуто на те, що Республіка Білорусь не сприймає втручання у свої внутрішні справи. Водночас публічні рекомендації та поради українських офіційних осіб, політиків і депутатів щодо організації внутрішньополітичного життя в білоруській державі, оцінки взаємодії Республіки Білорусь з інтеграційними об'єднаннями є некоректними, не відповідають духу добросусідства і розцінюються саме як спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь, здійснення впливу на вибір білоруського народу.

Заяви Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і деяких українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському Державному кордоні, заклики до проведення нових виборів Президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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Також у посольстві наголосили, що "нерозуміння викликають дедалі частіші заклики окремих політиків і громадських діячів до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю": "Торгово-економічна взаємодія завжди була головним пріоритетом українсько-білоруських відносин і основним напрямком у роботі посольства".

"У разі реалізації цих безвідповідальних закликів постраждають трудові колективи білоруських підприємств, а також тих підприємств України, які постачають до Білорусі в межах тісної виробничої кооперації широке коло українських товарів.

Посольством наголошено на неприпустимості заохочення і схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Білорусі, які руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин. Заявлено, що Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство. Посольство розраховує на об'єктивну, зважену, відповідну духу добросусідства і засновану на принципах взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного позицію України", - додали у відомстві