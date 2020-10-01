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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави

Білорусь вважає недружніми висловлювання з боку офіційних осіб України щодо ситуації в РБ. Також у Білорусі звинуватили Україну у втручанні у внутрішні справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні, опублікованій у Facebook.

Так, повідомляється, що 1 жовтня відбулася зустріч представника посольства Республіки Білорусь в Україні в Другому територіальному Департаменті МЗС України.

"Українській стороні доведено, що Білорусь завжди була і залишається прихильна добросусідству і ніколи не допускала і не допустить втручання у внутрішньополітичні процеси України, не ставила під сумнів суверенне право українського народу самостійно визначати шлях свого розвитку. Ця позиція є для Республіки Білорусь принциповою і не раз підтверджувалася в критичні для України періоди.

Особливу увагу звернуто на те, що Республіка Білорусь не сприймає втручання у свої внутрішні справи. Водночас публічні рекомендації та поради українських офіційних осіб, політиків і депутатів щодо організації внутрішньополітичного життя в білоруській державі, оцінки взаємодії Республіки Білорусь з інтеграційними об'єднаннями є некоректними, не відповідають духу добросусідства і розцінюються саме як спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь, здійснення впливу на вибір білоруського народу.

Заяви Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і деяких українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському Державному кордоні, заклики до проведення нових виборів Президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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Також у посольстві наголосили, що "нерозуміння викликають дедалі частіші заклики окремих політиків і громадських діячів до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю": "Торгово-економічна взаємодія завжди була головним пріоритетом українсько-білоруських відносин і основним напрямком у роботі посольства".

"У разі реалізації цих безвідповідальних закликів постраждають трудові колективи білоруських підприємств, а також тих підприємств України, які постачають до Білорусі в межах тісної виробничої кооперації широке коло українських товарів.

Посольством наголошено на неприпустимості заохочення і схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Білорусі, які руйнують конструктивний формат українсько-білоруських відносин. Заявлено, що Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство. Посольство розраховує на об'єктивну, зважену, відповідну духу добросусідства і засновану на принципах взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного позицію України", - додали у відомстві

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави 01

Автор: 

Білорусь (7966) посольство (947)


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Топ коментарі
+26
Значить, якшо в ООН виступати проти України, то це в порядкє вєщжй. Можна.
А якщо Лукі про це сказати, то він обіжається.
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01.10.2020 14:08 Відповісти
+19
Голосование в совбезе ООН в унисон с кремлевскими аборигенами - тому подтверждение
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01.10.2020 14:09 Відповісти
+11
Странно! Минская хунта к Украине со всей душой а они такие "недружественные"!!!
Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 14:16 Відповісти
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Белорусского народа или усатого бульбофюрера?
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01.10.2020 14:08 Відповісти
Бульбофюрара конечно!
Только он ****** говоря, что это их внутреннее дело. Права и свободы, регулируются так же международными договорами, которые выше национального законодательства.
да и про недружественность тоже загнул, не мы ж обыскивали их посла в нарушение международной конвенции ООН - явно не дружественный шаг (мягко говоря)
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01.10.2020 14:17 Відповісти
И, что ото в Саудовской Аравии или Ливии, Палестине, Катаре, Афгане, в Африке с Америкой, тоже права и свободы регулируются международными договорами? От блин! Везде, порядок и демократия, а в Белоруссии ну никак, никак не наладится.
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01.10.2020 15:05 Відповісти
Давайте я задам встречный вопрос: А они, подписывали эти договора и брали на себя такую обязанность, перед другими подписантами?
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01.10.2020 15:48 Відповісти
Я! Да я понятия не имею о тех договорах! Вижу только, как по всей планете, то негров убивают, потом каются на коленях, то казнят за пустяки, то руки отрубают, то камнями забивают бесправных женщин, то подвергают пыткам или жестокому обращению, или несправедливым судебным преследованием, и ещё, ограничивают свободу самовыражения во всём мире! И в Белоруссии, тоже, ну никак не вытанцовывается идеальная демократия. Никак.
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01.10.2020 16:15 Відповісти
начинается...
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01.10.2020 14:08 Відповісти
Значить, якшо в ООН виступати проти України, то це в порядкє вєщжй. Можна.
А якщо Лукі про це сказати, то він обіжається.
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01.10.2020 14:08 Відповісти
Голосование в совбезе ООН в унисон с кремлевскими аборигенами - тому подтверждение
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01.10.2020 14:09 Відповісти
назвать лукашеску преступником, незаконно захватившим власть - не вмешательство во внутренние дела Беларуси, лишь констатация факта. кстати факта, предшествующего превращению Беларуси в новую Северную Корею. будет лукашеску к свЫну ездить, обмениваться опытом.
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Вони як класичні совки вважають то вмєшатєльством. Це як на партійному коврі розбирають погану поведінку партійця, що є не лише констатуванням факту поганої поведінки, а і посилом на виправлення цієї поведінки, що і є зараз вмешатєльством у життя людини. або країни. вони ще в переходному періоді, вони ще думають по совковому але приплітать невміючи ******* норми. тобто один висказався і все, це не є спонуканням бігти і робити як сказали.
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01.10.2020 16:02 Відповісти
А зелена влада соплі жує,де ноти від нашого МЗС?
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Не Беларусь считает,а нелегетимная белорусская власть,хотя от этого не легче ведь теперь Мордор окружает ещё и с севера
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01.10.2020 14:09 Відповісти
Вчера арестовали в айропорту Минска арестовали знаменитую белорускую баскетболистку,Украина виновата.... и Пентагон
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01.10.2020 14:10 Відповісти
Беларусь, что с Лукашенко, что с нынешней оппозицией - соратник и близкий друг россии и путина. А друг нашего врага кто для нас ?????
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01.10.2020 14:11 Відповісти
Инетерсно а как в Бяларуси решили проблему с бурштыном?
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01.10.2020 14:11 Відповісти
Там навіть на свердловину для води у приватному володінні платите податок.
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01.10.2020 14:25 Відповісти
10 000 арестованных, Украина виновата...Крысы совковые 21 век на дворе... быдло Мавзоленйное
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01.10.2020 14:13 Відповісти
Никакой белоруссии не существует, а есть белорусский федеральный округ московщины, Хай вспомнят как они голосуют в ООН по Украинскому вопросу. Тоже мне, друзья нашлись...
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01.10.2020 14:13 Відповісти
Беларусь обвинила Украину или совковая Белоруссия,как я понимаю это совсем разные понятия!!!
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01.10.2020 14:15 Відповісти
А чем нынешняя белоруссия отличается от совковой?
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01.10.2020 14:22 Відповісти
На жаль, майже тим самим, що й на 73% совкова Україна.
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01.10.2020 14:26 Відповісти
Странно! Минская хунта к Украине со всей душой а они такие "недружественные"!!!
Беларусь обвинила Украину в недружественности и попытке вмешательства во внутренние дела государства - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 14:16 Відповісти
Просто слова и суждения от разных стран - это еще не вмешательство, т.к. эти высказывания ни на что не влияют. Вмешательство - это российские силовики в чужой стране и танки. Так и наши ватники: Европа или США просто что-то просто сказали про Украину - это вмешательство и "внешнее управление", а танки России на Донбассе и принуждение проводить там выборы - это для них почему-то никакое не вмешательство.
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01.10.2020 14:17 Відповісти
А, что же тогда считать вмешательством рашки в выборы президента США?
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01.10.2020 15:37 Відповісти
Не в курсе этой темы. Посмотри в Гугле.
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01.10.2020 18:14 Відповісти
С РАБссиею в дерьмо...
Шагаем мы давно...
Вова Саша братаны
Наши крутые пОцаны
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01.10.2020 14:21 Відповісти
Беларусь это трактор или государство. Если заявление от государства, тогда вы не имеете права выступать от имени государства Беларусь, поскольку Лукашенко незаконный президент и все его органы управления незаконны. От имени трактора Беларусь можете заявлять.
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01.10.2020 14:22 Відповісти
Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 1685 Знаменитая Каталонсккая карта картографа Авраама Крескеса за 1375 год,где нет ни Рабссии ни Московии ни самой Москвы... Болота естьь...
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01.10.2020 14:27 Відповісти
Москали,так кто основал МОСКВУ в 1380 году?
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01.10.2020 14:28 Відповісти
Ну хоть тут наш Вовка не подкачал.
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01.10.2020 14:33 Відповісти
Самое крутое для Украины в другом...Собор Святой Софии в Киеве построен с применением кирпича и окон с применением стекла,на РАБссии окна закрывали слюдой везде включая церкви и сам кремль был деревянным из срубов и с окнами закрытыми слюдой... одиннарод говорите? Ну Ну
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01.10.2020 14:38 Відповісти
зачем "бульба" признал фактически украинский Крым рашистским ?Разве это добрососедсво?
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01.10.2020 14:39 Відповісти
В 1736 году Московия внезапно стала Белойрусью...,причем надолго...,по крайней мере до нападания Наполеона в 1812 году Московии не было на картах Европы...
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01.10.2020 14:47 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25672543.html История одной страны в трёх фото

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 4268

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 4731

Білорусь звинуватила Україну в недружності та спробі втручання у внутрішні справи держави - Цензор.НЕТ 572
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01.10.2020 14:47 Відповісти
Ну не Беларусь, а старый маразматик и его банда упырей...
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01.10.2020 14:51 Відповісти
Кожен гопник, який вкрав барсєтку вимагає не втручатися в його справи.
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01.10.2020 14:58 Відповісти
Кожен совєтский чувак будет жить при коммунизме в 1980 году,Хрущєв обдурил советский союз на 11 лет....начали жить при комунизьме в августе 1991 года...
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01.10.2020 15:03 Відповісти
Отношение Луки к послу Украины на границе -яркий пример бандита.Посему и такое отношение к нему.Не сойдёт с рук плевки в сторону Украины.Мы не забыли,как он отдал в лапы русского гестапо пацана-украинца.,которого едва вызволили.Пролёты ТУ -160 вдоль Беларуско-украинской границы,Псковские десантники недалеко от Ковеля -тоже нож в спину.Пусть идёт на хутор бабочек ловить ,усатый старичок-сморчок.
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01.10.2020 15:05 Відповісти
То може Бацько перестане сюди свої авто по бросовій ціні впарювати.
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01.10.2020 15:55 Відповісти
Окупацію Криму рашею признав, "вагнерівців" Україні не віддав, посла України обшукали - ну що може бути ще "дружественней", а на обіжених - воду возять.
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01.10.2020 16:00 Відповісти
коментувати якісь там заяви якихось самозванців справа невдячна і недоречна. треба якийсь час перечекати.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
посол Сокол видно занадто лояльний до минулого президента Білорусі... А шо занадто - то не здраво...
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01.10.2020 17:33 Відповісти
А задержание Гриба и передача его ФСБ это дружественная позиция? А голосование в поддержку рашки по Крыму в ООН это как вообще? Скажите ещё спасибо, что вас дальше не послали. Это у нас ещё презик пророссийский...
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01.10.2020 17:38 Відповісти
Хунта є завжди Хунтою.
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01.10.2020 22:47 Відповісти
все по кремлевской методичке шпарит
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02.10.2020 00:53 Відповісти
Голосования Беларуси в поддержку рашки по Крыму в ООН не должно было быть. Если московию боялись, то хотя бы воздержались.

Но, все равно, нам нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси. А вмешательство таки есть. Притом явное. Не нам с нашей псевдодемократией (олигархией) поучать соседей демократии.
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02.10.2020 11:14 Відповісти
 
 