Спецпредставниця ОБСЄ Грау про засідання ТКГ: Обговорення питань звільнення полонених завершилося безрезультатно
Спецпредставниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій заявила, що обговорення питань взаємного звільнення й обміну пов'язаних із конфліктом осіб завершилося безрезультатно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Грау оприлюднено на сайті ОБСЄ.
"Робоча група з гуманітарних питань розглядала питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном пов'язаних із конфліктом осіб. Обговорення завершилося безрезультатно. Неприпустимо, щоб політичні міркування були передумовою для вирішення гуманітарних питань", - зазначила Грау.
Вона також заявила про відсутність позитивного ефекту на діяльність ТКГ режиму припинення вогню, який у цілому продовжує діяти в зоні конфлікту на Сході України.
"Це (припинення вогню. - Ред.) сприятливо позначається на умовах життя цивільного населення. Однак позитивного ефекту на діяльність ТКГ це ще не дало, крім того, багато часу сьогодні (30 вересня. - Ред.) було витрачено на обговорення процедурних питань", - констатувала спецпредставниця голови ОБСЄ.
Грау поінформувала, що робоча група з безпеки, поряд із загальною ситуацією в зоні конфлікту і наданням гарантій безпеки на місцях для проведення ремонту цивільної інфраструктури, обговорювала дію "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", зокрема функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Обговорення цього питання буде продовжено на наступному засіданні, повідомила вона.
Спецпредставниця голови ОБСЄ також зазначила, що підготовка до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області відбувається за планом, вони будуть відкриті, як передбачено, до 10 листопада.
Вона також констатувала, що дискусії в політичній робочій групі щодо постанови Верховної Ради України № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" "перешкоджали консультаціям з питань порядку денного, зокрема особливостям порядку самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО), амністії та модальностям місцевих виборів в ОРДЛО".
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