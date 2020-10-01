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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Спецпредставниця ОБСЄ Грау про засідання ТКГ: Обговорення питань звільнення полонених завершилося безрезультатно

Спецпредставниця ОБСЄ Грау про засідання ТКГ: Обговорення питань звільнення полонених завершилося безрезультатно

Спецпредставниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій заявила, що обговорення питань взаємного звільнення й обміну пов'язаних із конфліктом осіб завершилося безрезультатно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Грау оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Робоча група з гуманітарних питань розглядала питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном пов'язаних із конфліктом осіб. Обговорення завершилося безрезультатно. Неприпустимо, щоб політичні міркування були передумовою для вирішення гуманітарних питань", - зазначила Грау.

Вона також заявила про відсутність позитивного ефекту на діяльність ТКГ режиму припинення вогню, який у цілому продовжує діяти в зоні конфлікту на Сході України.

"Це (припинення вогню. - Ред.) сприятливо позначається на умовах життя цивільного населення. Однак позитивного ефекту на діяльність ТКГ це ще не дало, крім того, багато часу сьогодні (30 вересня. - Ред.) було витрачено на обговорення процедурних питань", - констатувала спецпредставниця голови ОБСЄ.

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Грау поінформувала, що робоча група з безпеки, поряд із загальною ситуацією в зоні конфлікту і наданням гарантій безпеки на місцях для проведення ремонту цивільної інфраструктури, обговорювала дію "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", зокрема функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Обговорення цього питання буде продовжено на наступному засіданні, повідомила вона.

Спецпредставниця голови ОБСЄ також зазначила, що підготовка до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області відбувається за планом, вони будуть відкриті, як передбачено, до 10 листопада.

Вона також констатувала, що дискусії в політичній робочій групі щодо постанови Верховної Ради України № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" "перешкоджали консультаціям з питань порядку денного, зокрема особливостям порядку самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО), амністії та модальностям місцевих виборів в ОРДЛО".

Автор: 

ОБСЄ (3510) полонені (2293) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+8
А были бы у нас 33 вагнеровца.. - с нами говорили бы по другому..спасибо Зеленский! Спасибо Ермак! Спасибо зетуповыборец!!!
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01.10.2020 14:17 Відповісти
+6
В ТКГ теперь будет весело ведь у них есть:
Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно - Цензор.НЕТ 4471
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01.10.2020 14:12 Відповісти
+5
Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно - Цензор.НЕТ 5603
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01.10.2020 14:12 Відповісти
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В ТКГ теперь будет весело ведь у них есть:
Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно - Цензор.НЕТ 4471
показати весь коментар
01.10.2020 14:12 Відповісти
Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно - Цензор.НЕТ 5603
показати весь коментар
01.10.2020 14:12 Відповісти
А были бы у нас 33 вагнеровца.. - с нами говорили бы по другому..спасибо Зеленский! Спасибо Ермак! Спасибо зетуповыборец!!!
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01.10.2020 14:17 Відповісти
С КЕМ? Ихтамнет!
***** пофиг, хоть было бы их 1333!
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01.10.2020 14:30 Відповісти
а как оно должно закончится ? рупор кремля Ермак сейчас меняют на другой рупор кремля с другой, пока еще не известной точкой зрения
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01.10.2020 14:18 Відповісти
потому что эти военнопленные - самый беспроигрышный козырь в клешнях шантажистов...
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01.10.2020 14:21 Відповісти
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДЕБАТОВ Зеленский -Порошенко апрель 2019 (читать снизу вверх)
19:52 Заключительное слово Порошенко. Президент отдает должное актерской карьере Зеленского. И говорит, что снова не услышал ничего о стратегии Зеленского. Порошенко обвиняет Зе в том, что тот распространяет неправду.
19:51 Зеленский обещает прийти и сломать систему.
19:49 Заключительное слово. Начинает Зеленский. Благодарит Порошенко за все достижения, но задается вопросом - а почему президент все достижения приписал лично себе. Безвиз - заслуга и дипломатов, армия - заслуга волонтеров, ветеранов, народа, Томос - Филарета.
19:48 Да, смыслов, конечно, мало, одни лозунги.
19:47 Зеленский спрашивает не стыдно ли Порошенко? Порошенко говорит - нет.
19:43 Зеленский подчеркивает, что с Кадыровым никогда не общался. Про то, что он обещал встать на колена - тоже неправда. В конце Зеленский заявил, что готов встать на колени перед всеми, кто воевал. И встал на колени прямо на сцене. Порошенко встал на колени перед вдовой бойца, которая пришла с ним.
19:42 Порошенко спрашивает, когда Зеленский извинится перед украинцами за обзывания, как извинился перед Кадыровым?
19:40 Порошенко продолжает говорить про обертку и обещает охранять страну.
19:38 Порошенко про телеканалы отвечает Зеленскому - говорит, что 5 канал честный, а 1+1 - нет.
19:37 Зеленский справшивает у Порошенко, если он окажется в тюрьме, будет ли он считать, что это месть и политическое преследование.
19:35 Зеленский говорит, что все каналы в Укриане принадлежат олигархам. Президент не может быть олигархом, а должен быть человеком из народа.
19:32 Зеленский начал хамить, кривляет Порошенко, говорит, что он не у прокурора, а Порошенко к нему может попасть. Украина сделал свой европейский выбор, подчеркнул Зеленский. Все, кто нарушает закон, сядут в тюрьму, подчеркнул Зеленский.
19:31 Порошенко спросил, где Зеленский видит Украину через 5 лет.
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01.10.2020 14:24 Відповісти
К чему это читать, если результат известен?
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01.10.2020 14:28 Відповісти
ну да.... разве почесать затылок...
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01.10.2020 14:47 Відповісти
А аудиозапись переговоров когда опубликуют?
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01.10.2020 14:28 Відповісти
Обмен военнопленными или задержанными лицами должен просто проводиться по спискам. одна сторона предлагает списки и другая , обсуждаются кандидатуры на обмен и количество обмениваемых. Все.. какие "политические требования". Обмен он и есть обмен. А вообще пускай этим занимается международный красный крест , если у Раши такие закидоны. Выносить этот вопрос на ОБСЕ и международные организации. Но попутных уступок не одной. Просто меняются люди на людей . ( они и так в выигрыше у них обменного контингента до 8 миллионов человек в ОРДЛО, Крыму и в Раше. из граждан Украины. В свое время "вождь всех народов сказал " Я солдата на фельдмаршала не меняю" Так вот и Украина не собирается менять Украину и ее 40 миллионный народ на задержанных (90% из которых вообще случайные люди взятые на улице для счета. Живущие, работающие или в гостях , или на отдыхе, или по делам оказавшиеся не там где нужно на 7 году войны.)
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01.10.2020 14:31 Відповісти
Турция в разговоре с Путиным о Карабахе напомнила об оккупации Украины и Грузии: "Пора освобождать".
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01.10.2020 14:37 Відповісти
 
 